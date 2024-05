Traficul rutier va fi suspendat parțial pe strada Decebal din Chișinău, până în iunie

15:00

Doi polițiști de frontieră și doi civili sunt cercetați penal pentru facilitarea intrării ilegale în Republica Moldova pentru un militar ucrainean. Bărbatul a plătit 10 000 de dolari pentru a trece frontiera Ucrainei cu Moldova. Informațiile au fost confirmate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) într-un comunicat din 8 mai. Potrivit […]