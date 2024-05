Elveția a câștigat Eurovision 2024 cu piesa „The Code”, despre identitatea non-binară (VIDEO)

18:00

Canoiștii din Republica Moldova, tandemul Mihai Chihaia – Oleg Tarnovschi, au ocupat locul III la Cupa Mondială de la Szeged, Ungaria. Precizările au fost făcute de Comitetul național olimpic și sportiv din Republica Moldova, pe 9 mai. Comitetul a raportat că tandemul Mihai Chihaia – Oleg Tarnovschi s-a clasat pe locul 3, pe distanța 500 […]