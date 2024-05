Record? Mărimea exporturilor din Transnistria către UE a ajuns la 80%

14:20

Începând cu 9 și până pe 16 mai, pe drumurile naționale din centrul și nordul țării va circula tehnică militară. Totodată vor putea fi observate două aeronave militare C-130 Hercules. În plus s-ar putea să fie auzite trageri de luptă. Precizările au fost făcute de Ministerul Apărării, care a atenționat populația că în țara noastră are […] The post În centrul și nordul Moldovei va fi văzută tehnică militară, aeronave Hercules și auzite trageri de luptă: explicația autorităților appeared first on NewsMaker.