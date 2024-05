Cazul Anei-Maria: mama fetei crede că principalul suspect îl cunoștea pe iubitul tinerei. „Au lucrat în aceeași încăpere”

08:40

Pe 9 mai, în Moldova se sărbătorește oficial atât Ziua Victoriei cât și Ziua Europei. Această dată provoacă in fiecare an dispute în țară. Dar ce sărbătoresc în această zi locuitorii Chișinăului? Echipa NewsMaker le-a adresat această întrebare celor care trăiesc în Capitală. The post VIDEO „Nu cunosc această sărbătoare”. Ce se sărbătorește pe 9 mai în Moldova? appeared first on NewsMaker.