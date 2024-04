Moldova își propune să deschidă prima misiune diplomatică pe continentul african. Popșoi a anunțat țara

15:10

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Guțul ar fi adus în țară milioane de lei: dosarul, expediat în judecată. Noi șefi la Moldsilva, IT PARK și Agenția Relații Interetnice. Guvernul a decis: 5000 de tone de păcură vor fi arse. 1,3 milioane de lei pentru repararea sălii ansamblului „HECENII". Nisip saharian, […]