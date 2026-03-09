Screening pulmonar și consultații stomatologice gratuite: localitățile unde ajung medicii mobili
9 martie 2026
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere consultații profilactice gratuite în mai multe localități din țară, serviciile fiind acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).În această săptămînă, locuitorii din mai multe sate din raioanele Florești și Soroca vor putea beneficia de screening pulmonar gratuit, destinat persoanelo
• • •
Insulele grecești au intrat în vizorul Iranului, avertizează NATO. Baza navală din Golful Suda, Creta, figurează pe lista potențialelor ținte.Pe 1 martie, o dronă de tip Shahed a lovit baza britanică RAF Akrotiri din Cipru. Atacul a dus la evacuarea parțială a bazei.Regatul Unit a răspuns trimițînd elicoptere anti-dronă și nava militară Dragon în regiune.Un raport american și NATO iden
Oamenii de știință de la Universitatea Maryland (SUA) au descoperit că asteroizii din sistemele duble pot face schimb de fragmente, care zboară încet de la un corp la altul. Cercetătorii au comparat acest proces cu aruncarea unor „bulgări spațiali”.Potrivit Oxu.Az, rezultatele studiului au fost publicate în revista The Planetary Science Journal (PSJ).{{869140}}Cercetătorii au ajuns la acea
O echipă de cercetători de la NASA, condusă de Dorothy Spangenberg în anii 1990, a desfășurat un experiment inovator pentru a studia modul în care gravitația diferită afectează dezvoltarea organismelor vii.Pentru a evalua posibilele efecte asupra oamenilor născuți în spațiu, oamenii de știință au folosit meduze, ființe care, deși simple, prezintă un mecanism biologic de percepție a direcției „
Screening pulmonar și consultații stomatologice gratuite: localitățile unde ajung medicii mobili # Noi.md
Vinurile din Republica Moldova au obținut 119 medalii în cadrul ediției de primăvară a concursului internațional MUNDUS VINI, desfășurat în Neustadt an der Weinstraße, Germania.Palmaresul din acest an include o medalie Grand Gold, cea mai înaltă distincție oferită în competiție, 75 de medalii de aur și 43 de medalii de argint. Rezultatele au fost obținute cu participarea a 33 de vinării din Re
Piețele agricole reacționează la conflict: scumpiri puternice la grîu, porumb și uleiuri vegetale # Noi.md
Prețurile principalelor materii prime agricole au crescut puternic luni dimineață, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care afectează piețele energetice și lanțurile globale de aprovizionare.Cotația uleiului de palmier a urcat cu aproximativ 10%, în timp ce prețul grîului se apropie de cel mai ridicat nivel din ultimii ani, potrivit datelor piețelor internaționale.{{8
Fragmente de meteorit au avariat acoperișuri și case în landul Renania-Palatinat din sud-vestul Germaniei.Informații privind pagubele au parvenit din regiunile Hunsrück, Eifel și din orașul Koblenz. În zona Güls din Koblenz, în jurul orei 19:00, ora locală, un fragment incandescent al corpului ceresc a străpuns acoperișul unei case.{{867022}}Nu au existat victime. Organele de drept au menț
În perioada 2-8 martie curent, Serviciul medical de urgență a înregistrat 14 827 chemări, notează Noi.md.După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești 6148 pacienți, dintre care 4950 maturi și 1198 copii au fost transportați la instituțiile spitalicești din țară.{{868391}}Pe parcursul săptămînii, intervenția ambulanței a fost chemată pentru pacienții cu următoarele urgențe: ca
Piața cărnii de iepure din Republica Moldova este susținută de producători locali. Deși producția autohtonă este în creștere, aceasta rămîne un produs de nișă, în special din cauza prețului ridicat.În același timp, proprietarii de ferme depun eforturi colosale pentru a rezista în una dintre cele mai sensibile ramuri zootehnice. Soții Mațenco au creat un sistem integrat de creștere a iepurilor,
Primarul general Ion Cheban a declarat că municipalitatea lucrează activ la noul Plan urbanistic general.{{869287}}În acest context, primarul a subliniat că mîine, ora 11:00, în sala de ședințe a CMC, va fi prezentată public etapa actuală a proiectului, pașii parcurși pînă acum, termenele de execuție și, cel mai important, beneficiile concrete pe care acest plan le va aduce comunității noastre
Pe parcursul anului 2026, la propunerea comisiilor parlamentare, vor fi supuse evaluării ex-post de impact șapte legi, iar 13 acte normative vor fi supuse evaluării ex-post juridice. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat Planul de evaluare ex-post a actelor normative pentru anul 2026, notează Noi.md.Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică a propus evaluarea Legii i
Vicepreședintele Raionalui Hîncești și-a depus demisia pe fondul acuzațiilor apărute după moartea soției sale # Noi.md
Vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic, și-a depus demisia din funcție pe fondul acuzațiilor și controverselor apărute în spațiul public după moartea soției sale, Ludmila Vartic, educatoare din Hîncești, care și-a pierdut viața la începutul lunii martie.Anunțul a fost făcut luni, 9 martie 2026, printr-un comunicat oficial publicat de Consiliul Raional Hîncești. Potrivit
Astăzi, 9 martie, artistul Satoshi a lansat videoclipul oficial al piesei „Viva, Moldova”, cu care va reprezenta țara la concursul Eurovision 2026 de la Viena.{{859584}}Videoclipul este viu, dinamic și cu adevărat dansant. În el se îmbină armonios coloritul moldovenesc, atmosfera patriotică și sunetul muzical modern, creînd o atmosferă energică și festivă. La videoclip au participat și c
Polițiștii din Orhei continuă activitățile de prevenire și monitorizare a respectării legislației în domeniul cinegetic, în perioada sezonului de vînătoare.Pe teritoriul satului Ghetlova, polițiștii au verificat un grup de vînători care desfășurau o activitate de vînătoare autorizată, conform perioadei legale stabilite de legislație.{{865993}}În cadrul verificărilor au fost controlate perm
Facultatea de Farmacie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” lansează în acest an un program inovator de licență: Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, cu durata de 3 ani.Noul program pregătește specialiști capabili să creeze, testeze și utilizeze produse cosmetice și dermatocosmetice, combinînd știința cu estetica și grija pentru sănătate.St
Deși s-au constatat mai multe încălcări, construcția scandaloasă de pe strada Bucovinei din capitală continuă # Noi.md
Situația scandaloasă privind construcția unui complex locativ multietajat pe strada Bucovina 3/1 din municipiul Chișinău continuă, notează Noi.md. Deși autoritățile competente au constatat nereguli în documentația, care prevede construirea blocurilor de locuit în acea locație și a fost dispusă suspendarea autorizației emise în acest sens, totuși dezvoltatorul nu și-a stopat lucrările pănă în p
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 2–6 martie, a autorizat spre plată sprijin financiar în valoare totală de 45,12 milioane de lei, bani proveniți din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.Cea mai mare parte a sumei, 33,99 milioane de lei, a fost autorizată pentru plățile postinvestiționale, în urma examinării a 38 de cerer
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău critică hotărîrea primarului Ion Ceban de a semna dispoziția de numire a lui Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi în funcția de viceprimari înainte ca subiectul să fie examinat în ședința CMC programată pentru 12 martie.„Fracțiunea PAS consideră actul ilegal și avertizează că toate deciziile semnate ulterior de acești viceprimari riscă să fie anul
Guvernul Ungariei îndeamnă conducerea Uniunii Europene să ridice imediat interdicția asupra folosirii petrolului și gazelor rusești în țările comunității, pentru a preveni deficitul de energie și creșterea bruscă a prețurilor din cauza situației din Orientul Mijlociu.Declarația a fost făcută de ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, în urma reuniunilor de urgență ale consiliilor de
Începînd de astăzi, cetățenii din localitățile Republicii Moldova vor beneficia de intervenții mai rapide și de sprijin direct în comunitate, datorită lansării a 17 automobile speciale care vor funcționa ca adevărate sectoare de poliție pe roți.Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, aceste stații mobile se vor deplasa inclusiv în zone mai îndepărtate, reducînd necesitatea cetățenilor de a s
Comisia Europeană îi cere Parlamentului să consulte Comisia de la Veneția în chestiunea reducerii pragului de vot pentru Comisia Vetting # Noi.md
Parlamentul de la Chișinău ar trebui să solicite opinia Comisiei de la Veneția vizavi de amendamentul prin care a fost redus numărul necesar de voturi pentru numirea membrilor internaționali ai Comisiei de evaluare externă a procurorilor, afirmă Markus Lammert, purtătorul de cuvînt al Comisiei Europene pe teme legate de democrație, justiție și statul de drept.Implementarea unor reforme transpa
Republica Moldova va institui un sistem național de stocuri strategice de petrol și produse petroliere pentru cel puțin 90 de zile, pentru a preveni eventuale crize de aprovizionare cu carburanți.Măsura este prevăzută într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Energiei, care stabilește reguli noi privind constituirea, administrarea și utilizarea rezervelor de urgență.Potrivit proiectul
În săptămîna precedentă, polițiștii de frontieră au găsit unsprezece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, în timpul controalelor desfășurate la trecerea frontierei de stat.Potrivit Poliției de Frontieră, cazurile au fost înregistrate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în mai multe puncte de trecere a frontierei. Cele mai mul
Într-o perioadă în care tot mai multe mărci promovează SUV-uri, Škoda Octavia continuă să rămână una dintre cele mai echilibrate și raționale alegeri pentru șoferii din Republica Moldova. Modelul emblematic al producătorului ceh s-a impus de-a lungul anilor printr-o combinație foarte bine calibrată între costuri de utilizare reduse, spațiu real pentru viața de zi cu zi și tehnologii modern
Piețele europene au început săptămîna cu pierderi semnificative, într-un context de volatilitate globală accentuată și creștere puternică a prețului petrolului, transmite CNBC.Indicele paneuropean Stoxx 600 era în scădere cu aproximativ 2,3% la primele ore ale dimineții la Londra, în timp ce principalele burse naționale au înregistrat scăderi similare: FTSE din Marea Britanie cu 1,6%, DAX al G
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, va desfășura o ședință extraordinară a guvernului în seara zilei de 9 martie, din cauza situației grave privind aprovizionarea țării cu resurse energetice.Potrivit Oxu.Az, politicianul a făcut acest anunț într-un mesaj video difuzat de canalul de televiziune M1.{{868754}}Anterior, premierul Ungariei, Viktor Orbán, i-a trimis președintei Comisiei Europ
Pe 9 martie, președintele Libanului, Joseph Aoun, i-a primit pe șefii misiunilor diplomatice ale Norvegiei, Suediei și Danemarcei pentru a discuta situația din țară pe fondul atacurilor israeliene continue asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, sudului Libanului și văii Bekaa.Președintele a subliniat că astfel de atacuri nu vor duce la atingerea obiectivului pe care îl urmărește Israelul, r
Echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” au intervenit luni pe mai multe sectoare ale drumurilor naționale din Republica Moldova pentru lucrări de întreținere, menite să mențină rețeaua rutieră sigură și accesibilă pentru participanții la trafic.Potrivit Administraţia Națională a Drumurilor, drumarii au efectuat lucrări de plombare a gropilor cu mixtură asfaltică la rece pe mai multe
Elvețienii au votat pentru menținerea numerarului: banii cash vor fi protejați prin Constituție # Noi.md
Cetățenii Elveției au susținut, în cadrul unui vot popular, includerea în Constituție a dreptului de a folosi numerar, într-o hotărîre care consolidează statutul banilor fizici într-o perioadă marcată de extinderea rapidă a plăților electronice. Potrivit Bloomberg, aproximativ 69% dintre alegători au sprijinit planul guvernului, care garantează că numerarul nu va dispărea din circulație.În par
16:30 // Problema tehnică înregistrată anterior la sistemele informaționale ale autorităților de control la frontieră din Ucraina a fost remediată.În prezent, toate posturile vamale de la frontiera moldo-ucraineană activează în regim normal, iar traversarea frontierei se desfășoară fără restricții15:48// Conform informațiilor recepționate de la autoritățile de control la frontieră din Ucra
Reformele adoptate în grabă, fără opoziție și fără întrebări, mor odată cu guvernarea care le-a impus.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputat în Parlamentul Moldovei, Alexandr Stoianoglo. El a menționat că dacă în țară nu există opoziție, inventeaz-o. Dacă opoziția tace, ești în pericol. „Adu la masă cei mai duri critici. Ascultă-le „Nu”-ul. Pentru c
În ancheta privind incendiul soldat cu moartea a 41 de persoane, care a avut loc într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou, au apărut încă cinci persoane implicate, printre care și primarul orașului, Nicolas Féraud.Primarul din Crans-Montana, Nicolas Féraud, a fost acuzat oficial în ancheta privind incendiul din barul Le Constellation din noaptea de 1 ianuarie, î
Atenție! În toate punctele de trecere a frontierei de pe teritoriul Ucrainei sînt probleme tehnice # Noi.md
La moment, conform informațiilor recepționate de la autoritățile de control la frontieră din Ucraina, în toate punctele de trecere a frontierei de pe teritoriul Ucrainei au fost înregistrate defecțiuni tehnice la sistemele informaționale, fapt ce a determinat sistarea temporară a activității pînă la remedierea situației.În acest context, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal informează cu pr
Expertiza medico-legală, în cazul decesului Ludmilei Vartic, a fost efectuată, afirmă șeful Poliției Naționale Viorel Cernăuțeanu și ministra Afacerilor Interne Daniella Misail-Nichitin. Oamenii legii așteaptă raportul privind autopsia.Femeia a lăsat un bilet de adio, însă autoritățile susțin că nu vor face public conținutul mesajului. Misail-Nichitin a spus presei că responsabilii vor fi disc
Prețurile petrolului au crescut puternic luni, 9 martie, cu peste 25% într-o singură zi, atingînd cele mai ridicate niveluri din ultimii aproape trei ani, pe fondul temerilor privind perturbarea transportului de petrol prin Strîmtoarea Ormuz și al reducerii producției de către mai mulți producători din Orientul Mijlociu.Aceste evoluții vor avea un impact major asupra prețurilor la combustibil
Funcționarii vamali de la postul vamal intern Chișinău 1 au depistat un lot de 106 imprimante industriale transportate fără a fi declarate autorității vamale.Potrivit informațiilor oferite de Serviciul Vamal, mărfurile au fost descoperite în urma unui control documentar și fizic al unei unități de transport care aducea marfă în regim de grupaj din România. Suspiciunile au apărut după ce, la po
O rachetă americană ar fi putut lovi școala din Iran, unde au murit sute de oameni: ce a arătat ancheta # Noi.md
O investigație realizată de organizația de jurnalism investigativ Bellingcat sugerează că explozia care a lovit o școală din sudul Iranului, la începutul războiului din Orientul Mijlociu, ar fi fost provocată de o rachetă americană.Analiza contrazice declarațiile președintelui american Donald Trump, care susținuse că Iranul ar fi responsabil pentru incident, scrie AP.{{869155}}Potrivit inv
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui funcționar public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, notează Noi.md.ANI a stabilit în privința sa cu membrii familiei și fiul major, o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime totală de 310 mii 964 lei.{{867887}}Diferența a f
Ministerul Muncii: Copiii familiei din Hîncești sînt monitorizați de autorități după decesul femeii # Noi.md
Autoritățile din domeniul social monitorizează situația copiilor din familia Vartic din raionul Hîncești, după moartea Ludmilei Vartic în circumstanțe investigate de oamenii legii. Precizările au fost făcute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova.„În prezent, specialiștii din asistența socială sînt implicați în gestionarea situației, iar copiii sînt monitorizați de au
Conferință științifico-practică la Chișinău: participanții au cerut respectarea Constituției și consolidarea statalității # Noi.md
O conferință științifico-practică dedicată temei „Bazele constituționale ale dezvoltării pașnice a Republicii Moldova” a avut loc astăzi la Centrul Toro, reunind juriști, reprezentanți ai societății civile și lideri ai comunităților etnice.Participanții au discutat despre rolul Constituției în menținerea păcii sociale, consolidarea statalității și protejarea suveranității țării.În cadrul e
Televiziunea de stat iraniană, în reportajele sale despre ascensiunea lui Mojtaba Khamenei la funcția de lider suprem, se referă la acesta ca fiind rănit în război, conform Mediafax.Prezentatorii citesc reportaje în care îl descriu ca fiind „janbaz”, adică rănit de inamic, în „războiul Ramadan”, așa cum mass-media din Iran se referă la conflictul actual, scrie Times of Israel.{{869102}}Nu
Economista și fosta ministră a Finanțelor, Mariana Durleșteanu, avertizează asupra riscurilor pentru sectorul energetic al Republica Moldova, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la petrol pe piețele internaționale.Într-o postare publicată pe rețelele sociale, aceasta a menționat că cotația petrolului Brent crude oil a depășit deja pragul de 110 dolari pentru un baril, pe fondul tens
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale de profil continuă lucrările de asfaltare și reparare a carosabilului din capitală, notează Noi.md.Echipele de muncitori vor activa conform unui program stabilit și pe parcursul săptămînii curente.Astăzi, drumarii desfășoară activitatea pe următoarele adrese:-Sectorul Centru: str. Drumul Viilor, str. A. Șciusev , str. Bucuresti, s
Primarul General, Ion Ceban, a informat că, astăzi, 9 martie, va semna dispoziția pentru numirea celor 2 viceprimari propuși în funcție.Este vorba despre Olesea Pșenițchi, responsabilă de domeniul finanțelor, și Victor Pruteanu, responsabil de domeniul social. „Este prerogativa primarului să facă acest lucru, pentru a putea lucra în continuare.{{869250}}Activitatea și domeniile nu pot fi b
Astăzi va avea loc ceremonia în cadrul căreia noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, va depune oficial jurămîntul de credință față de stat.Potrivit Oxu.Az, informațiile corespunzătoare au fost publicate de agenția IRNA.{{869155}}Conform datelor publicate, începutul evenimentului oficial este programat pentru ora 15:00, ora locală.Se precizează că inaugurarea solemnă va fi org
Un cetățean ucrainean de 31 de ani este cercetat penal după ce a intrat duminică, 8 martie, în România, folosind un aparat de zbor de dimensiuni mici.Incidentul a avut loc în localitatea Frătăuții Vechi, județul Suceava.{{868919}}Polițiștii de frontieră din zonă, împreună cu echipaje de Poliție, s-au deplasat la fața locului, unde au identificat aparatul de zbor. Bărbatul a fost condus la
ANRE: Prețurile combustibililor cresc pe fondul unor creșteri fără precedent ale cotațiilor petroliere # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) precizează că acțiunile militare din Golful Persic continuă să genereze un impact major asupra prețurilor la petrol și produselor derivate din acesta.De la începutul conflictului armat din Iran, cotațiile Platts pentru produsele petroliere au înregistrat o creștere accelerată de 161 $/tona la benzină (+23%) și de 377 $/tona la motorină
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune.Cetățenii Republicii Moldova aflați în statele din regiune sînt îndemnați să urmărească paginile oficiale de Facebook ale ambasadelor Republicii Moldova, unde sînt publicate cons
Telefoanele Ludmilei Vartic și al soțului ei au fost ridicate de oamenii legii, a comunicat pentru Realitatea ofițera de presă a Poliției Naționale, Diana Fetco. Ofițerii din Hîncești stabilesc dacă au existat acțiuni de violență în familie.Bărbatul urmează să fie audiat în scurt timp. Polițiștii verifică informațiile apărute în spațiul public, despre presupuse abuzuri din partea lui.„A fo
Serviciul Fiscal de Stat anunță continuarea vizitelor în localitățile din întreaga țară, în cadrul campaniei de consultare și deservire a contribuabililor „Ziua contribuabilului”. Instituția a publicat graficul deplasărilor în primării pentru semestrul I al anului 2026, acesta fiind disponibil pe pagina oficială a autorității fiscale.Potrivit SFS, acțiunile au drept scop informarea și sprijini
