Incendiu în Crans-Montana: primarul orașului, pus sub acuzare
Noi.md, 9 martie 2026 16:30
În ancheta privind incendiul soldat cu moartea a 41 de persoane, care a avut loc într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana în noaptea de Anul Nou, au apărut încă cinci persoane implicate, printre care și primarul orașului, Nicolas Féraud.Primarul din Crans-Montana, Nicolas Féraud, a fost acuzat oficial în ancheta privind incendiul din barul Le Constellation din noaptea de 1 ianuarie
• • •
Atenție! În toate punctele de trecere a frontierei de pe teritoriul Ucrainei sînt probleme tehnice # Noi.md
La moment, conform informațiilor recepționate de la autoritățile de control la frontieră din Ucraina, în toate punctele de trecere a frontierei de pe teritoriul Ucrainei au fost înregistrate defecțiuni tehnice la sistemele informaționale, fapt ce a determinat sistarea temporară a activității pînă la remedierea situației.În acest context, Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal informează cu pr
Expertiza medico-legală, în cazul decesului Ludmilei Vartic, a fost efectuată, afirmă șeful Poliției Naționale Viorel Cernăuțeanu și ministra Afacerilor Interne Daniella Misail-Nichitin. Oamenii legii așteaptă raportul privind autopsia.Femeia a lăsat un bilet de adio, însă autoritățile susțin că nu vor face public conținutul mesajului. Misail-Nichitin a spus presei că responsabilii vor fi disc
Prețurile petrolului au crescut puternic luni, 9 martie, cu peste 25% într-o singură zi, atingînd cele mai ridicate niveluri din ultimii aproape trei ani, pe fondul temerilor privind perturbarea transportului de petrol prin Strîmtoarea Ormuz și al reducerii producției de către mai mulți producători din Orientul Mijlociu.Aceste evoluții vor avea un impact major asupra prețurilor la combustibil
Funcționarii vamali de la postul vamal intern Chișinău 1 au depistat un lot de 106 imprimante industriale transportate fără a fi declarate autorității vamale.Potrivit informațiilor oferite de Serviciul Vamal, mărfurile au fost descoperite în urma unui control documentar și fizic al unei unități de transport care aducea marfă în regim de grupaj din România. Suspiciunile au apărut după ce, la po
O rachetă americană ar fi putut lovi școala din Iran, unde au murit sute de oameni: ce a arătat ancheta # Noi.md
O investigație realizată de organizația de jurnalism investigativ Bellingcat sugerează că explozia care a lovit o școală din sudul Iranului, la începutul războiului din Orientul Mijlociu, ar fi fost provocată de o rachetă americană.Analiza contrazice declarațiile președintelui american Donald Trump, care susținuse că Iranul ar fi responsabil pentru incident, scrie AP.{{869155}}Potrivit inv
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui funcționar public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al MAI, notează Noi.md.ANI a stabilit în privința sa cu membrii familiei și fiul major, o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime totală de 310 mii 964 lei.{{867887}}Diferența a f
Ministerul Muncii: Copiii familiei din Hîncești sînt monitorizați de autorități după decesul femeii # Noi.md
Autoritățile din domeniul social monitorizează situația copiilor din familia Vartic din raionul Hîncești, după moartea Ludmilei Vartic în circumstanțe investigate de oamenii legii. Precizările au fost făcute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova.„În prezent, specialiștii din asistența socială sînt implicați în gestionarea situației, iar copiii sînt monitorizați de au
Conferință științifico-practică la Chișinău: participanții au cerut respectarea Constituției și consolidarea statalității # Noi.md
O conferință științifico-practică dedicată temei „Bazele constituționale ale dezvoltării pașnice a Republicii Moldova" a avut loc astăzi la Centrul Toro, reunind juriști, reprezentanți ai societății civile și lideri ai comunităților etnice.Participanții au discutat despre rolul Constituției în menținerea păcii sociale, consolidarea statalității și protejarea suveranității țării.În cadrul e
Televiziunea de stat iraniană, în reportajele sale despre ascensiunea lui Mojtaba Khamenei la funcția de lider suprem, se referă la acesta ca fiind rănit în război, conform Mediafax.Prezentatorii citesc reportaje în care îl descriu ca fiind „janbaz", adică rănit de inamic, în „războiul Ramadan", așa cum mass-media din Iran se referă la conflictul actual, scrie Times of Israel.{{869102}}Nu
Economista și fosta ministră a Finanțelor, Mariana Durleșteanu, avertizează asupra riscurilor pentru sectorul energetic al Republica Moldova, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la petrol pe piețele internaționale.Într-o postare publicată pe rețelele sociale, aceasta a menționat că cotația petrolului Brent crude oil a depășit deja pragul de 110 dolari pentru un baril, pe fondul tens
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale de profil continuă lucrările de asfaltare și reparare a carosabilului din capitală, notează Noi.md.Echipele de muncitori vor activa conform unui program stabilit și pe parcursul săptămînii curente.Astăzi, drumarii desfășoară activitatea pe următoarele adrese:-Sectorul Centru: str. Drumul Viilor, str. A. Șciusev , str. Bucuresti, s
Primarul General, Ion Ceban, a informat că, astăzi, 9 martie, va semna dispoziția pentru numirea celor 2 viceprimari propuși în funcție.Este vorba despre Olesea Pșenițchi, responsabilă de domeniul finanțelor, și Victor Pruteanu, responsabil de domeniul social. „Este prerogativa primarului să facă acest lucru, pentru a putea lucra în continuare.{{869250}}Activitatea și domeniile nu pot fi b
Astăzi va avea loc ceremonia în cadrul căreia noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, va depune oficial jurămîntul de credință față de stat.Potrivit Oxu.Az, informațiile corespunzătoare au fost publicate de agenția IRNA.{{869155}}Conform datelor publicate, începutul evenimentului oficial este programat pentru ora 15:00, ora locală.Se precizează că inaugurarea solemnă va fi org
Un cetățean ucrainean de 31 de ani este cercetat penal după ce a intrat duminică, 8 martie, în România, folosind un aparat de zbor de dimensiuni mici.Incidentul a avut loc în localitatea Frătăuții Vechi, județul Suceava.{{868919}}Polițiștii de frontieră din zonă, împreună cu echipaje de Poliție, s-au deplasat la fața locului, unde au identificat aparatul de zbor. Bărbatul a fost condus la
ANRE: Prețurile combustibililor cresc pe fondul unor creșteri fără precedent ale cotațiilor petroliere # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) precizează că acțiunile militare din Golful Persic continuă să genereze un impact major asupra prețurilor la petrol și produselor derivate din acesta.De la începutul conflictului armat din Iran, cotațiile Platts pentru produsele petroliere au înregistrat o creștere accelerată de 161 $/tona la benzină (+23%) și de 377 $/tona la motorină
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune.Cetățenii Republicii Moldova aflați în statele din regiune sînt îndemnați să urmărească paginile oficiale de Facebook ale ambasadelor Republicii Moldova, unde sînt publicate cons
Telefoanele Ludmilei Vartic și al soțului ei au fost ridicate de oamenii legii, a comunicat pentru Realitatea ofițera de presă a Poliției Naționale, Diana Fetco. Ofițerii din Hîncești stabilesc dacă au existat acțiuni de violență în familie.Bărbatul urmează să fie audiat în scurt timp. Polițiștii verifică informațiile apărute în spațiul public, despre presupuse abuzuri din partea lui.„A fo
Serviciul Fiscal de Stat anunță continuarea vizitelor în localitățile din întreaga țară, în cadrul campaniei de consultare și deservire a contribuabililor „Ziua contribuabilului". Instituția a publicat graficul deplasărilor în primării pentru semestrul I al anului 2026, acesta fiind disponibil pe pagina oficială a autorității fiscale.Potrivit SFS, acțiunile au drept scop informarea și sprijini
Dumitru Vartic, vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești și membru al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a fost exclus din partid și din componența Blocului Permanent al formațiunii la nivel raional. Hotărîrea a fost luată pe 9 martie 2026, în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Executiv al PAS Hîncești.Potrivit comunicatului oficial al formațiunii, Vartic pierde și sprij
În weekend, polițiștii de patrulare au fixat peste 3600 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, notează Noi.md.Printre încălcările fixate, au fost următoarele abateri:-66 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice;-1526 au depășit limita de viteză stabilită pe sectorul de drum;{{866338}}-766 nu au respectat ind
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o nouă criză legată de stocurile de combustibil, acuzînd guvernarea că nu ar avea un plan strategic în acest sens.{{848403}}„În prag de primăvară vom rămîne fără stocuri de combustibil. Se dorește crearea unei noi crize artificiale, așa cum a fost cu gazul, și la fel prin intermediari
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–11 martie 2026, o vizită oficială la Vilnius, la invitația Președintelui Republicii Lituania, Gitanas Nausėda.Vizita are loc cu ocazia celei de-a 36 de aniversări a restabilirii independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, proclamată pe 11 martie 1990 — un act pe care Moldova a fost prima țară care l-a recunoscut. Cu acest prilej, șef
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) anunță trecerea trecerea în neființă a lui Engin Firat, fostul selecționer al Naționalei Moldovei.„Federaţia Moldovenească de Fotbal exprimă sincere condoleanţe şi sentimente de compasiune rudelor, prietenilor, colegilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Engin Firat", se arată în comunicatul organizației.Engin Firat a fost numit antrenor princip
Procuratura Generală a confirmat deschiderea mai multor cauze penale după decesul unei femei în raionul Hîncești, care ar fi fost supusă violenței domestice.„În legătură cu informațiile apărute în spațiul public aferent decesului unei educatoare în sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău, informăm că organele de urmărire penală ale Inspectoratului de Poliție Rîșcani al Direcției de Poliție
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principal
Primăria a anunțat lansarea Programului municipal de cofinanțare a proiectelor pentru activități sportive # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău a anunțat lansarea Programului municipal de cofinanțare a proiectelor pentru sport și alte activități sportive pentru anul 2026. Inițiativa este destinată susținerii organizațiilor necomerciale și structurilor sportive care desfășoară proiecte de interes public în domeniul sportului.Potrivit autorităților, programul are drept scop promovarea unui mod sănătos de v
Continuă lucrările de reparații cu mixtură stocabilă pe mai multe sectoare de drum național, notează Noi.md.Intervențiile au loc acolo unde au apărut degradări ale carosabilului în urma ninsorilor și a alternanței îngheț–dezgheț.{{868891}}Lucrările se vor desfășura pe parcursul întregii săptămîni, pentru remedierea gropilor și menținerea unor condiții cît mai sigure de circulație pentru to
Washingtonul a recunoscut oficial guvernul președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez. Despre acest lucru a anunțat președintele SUA, Donald Trump.„Mă bucur să vă anunț că săptămîna aceasta am recunoscut oficial guvernul venezuelean. {{868803}}I-am recunoscut din punct de vedere juridic”, a declarat el la summitul „Scutul Americii” din orașul Doral (statul Florida). Transmisia
Turneul Regional „Voievod 2026”, desfășurat la Peresecina: 230 de sportivi începători au participat la competiție # Noi.md
Satul Peresecina a găzduit pe 7 martie Turneul Regional „Voievod 2026”, competiție dedicată sportivilor începători și menită să încurajeze participarea tinerilor la luptele Voievod, precum și să contribuie la dezvoltarea sportului în regiuni.La eveniment au participat 230 de sportivi, care au avut ocazia să își demonstreze pregătirea și să acumuleze experiență competițională într-un cadru orga
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 9 martie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 10 martie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 24,82 lei/litru (+28 bani), iar al motorinei standard – 23,59 lei/litru (+72 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021, A
Zborurile dintre Dubai au fost reluate parțial. Ambasada Moldovei din EAU organizează curse charter # Noi.md
Zborurile comerciale dintre Dubai și Chișinău au fost reluate parțial, în contextul evoluțiilor de securitate din regiune.Anunțul a fost făcut de Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite, care precizează că autoritățile emiriene au permis reluarea unor curse aeriene din Dubai și Abu Dhabi către mai multe destinații, inclusiv Republica Moldova.{{869193}}Potrivit misiunii diploma
Compania Turkish Airlines a anulat zborurile către Iran pînă pe 20 martie, transportatorul aerian Pegasus pînă pe 12 martie, iar alte companii nu vor efectua zboruri pînă cel puțin pe 9 martie.Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor din Turcia, Abdulkadir Uraloglu.{{868346}}„Conform situației la zi, zborurile către Iran, Irak, Siria, Liban și Iordania, operate de companiile aerie
Prețul gazului pe bursă în Europa la deschiderea tranzacțiilor a crescut la aproximativ 820 dolari pentru 1000 m³ sau 68,635 euro pe MWh.Costul contractului futures din aprilie pentru gazele naturale la hub-ul TTF din Olanda a depășit 800 de dolari pentru prima dată din ianuarie 2023, potrivit datelor bursei ICE. De la începutul zilei, creșterea cotațiilor a fost de 30%, scrie Bloomberg.
La data de 6 martie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința ex-vicepreședintelui Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea, cu bună știință, a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare
Dosarul mitei de 40 de mii de euro: A cincea persoană, reținută în timp ce încerca să fugă din țară # Noi.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău au reținut astăzi a cincea persoană, bănuită de complicitate în dosarul de trafic de influență în care patru persoane au fost prinse anterior în flagrant în momentul primirii unei mite de 40.000 de euro.Bănuitul a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău, urm înd a fi audiat și plasat în izolatorul CNA pentru 72 de o
Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel # Noi.md
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Gideon Sa'ar.În cadrul discuției au fost examinate riscurile de securitate în creștere, în special tensiunile militare, din Orientul Mijlociu, precum și impactul acestora asupra stabilității politice și economice regionale și globale.Oficialii au efectuat un schimb de opinii p
În Marea Britanie rezervele de gaze naturale sînt suficiente doar pentru aproximativ două zile, deoarece conflictul din Orientul Mijlociu a dus la închiderea celui mai mare obiectiv de gaze din lume, relatează Daily Mail.Potrivit unor date noi publicate de compania National Gas, în depozitele țării au mai rămas pînă la 6,7 mii GWh (gigawați-oră) de gaze, cantitate suficientă pentru aproximat
Duminică, 8 martie 2026, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze, Wang Yi, a susținut tradiționala conferință de presă organizată în marja celei de-a patra sesiuni a celei de-a 14-a legislaturi a Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului, la Beijing.Șeful diplomației chineze a prezentat principalele priorități ale politicii externe a țării — de la relațiile cu Statele
Natalia Podîrca este scenografă la Palatul de Cultură din Criuleni, iar în timpul liber, transformă firele de brodat în lucrări impresionante."Le lucrez singur manual, după lucru, în timpul meu liber. Eu mă liniștesc, eu spun că eu cos timpul. Merg cu ele la expoziție de cultură, festivale. Oamenilor le place", spune Natalia Podîrca.{{866439}}În tablourile sale, sînt ilustrate compoziții f
Costul combustibilului pentru aeronave Jet A1 a crescut cu aproximativ 30% în ultimele săptămîni, iar acest lucru ar putea duce la scumpirea biletelor de avion pentru zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway08, scrie bani.md.Creșterea prețurilor este legată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu
148 de elevi din întreaga țară au participat, în perioada 06-09 martie 2026, la Olimpiada Republicană la Informatică, notează Noi.md.Galina Rusu, secretar general al Ministerului Educației și Cercetării, a subliniat rolul esențial pe care îl au tinerii în dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere.{{868640}}Timp de două zile, cei 148 de concurenți au rezolvat probleme complexe, folosi
Ambasada Moldovei la Baku: Azerbaidjanul rămîne punct de tranzit pentru cei care părăsesc Iranul # Noi.md
Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în cooperare cu Celula de Criză a Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, monitorizează în continuare situația de securitate din Republica Islamică Iran și menține contactul cu autoritățile locale și cu misiunile diplomatice partenere pentru a identifica eventuale opțiuni de tranzit pentru cetățenii străini care părăsesc țara.P
Sistemul educațional din Republica Moldova trece printr-o perioadă de tensiune și dezechilibru: salarii insuficiente, birocrație excesivă, infrastructură neadaptată și o orientare tot mai accentuată spre formalism, în detrimentul calității reale a predării.În acest context, discuția despre disciplină, valori umane, conținutul manualelor, incluziune, digitalizare și viitorul școlilor din sa
Inspectorii de mediu din Dondușeni au descoperit mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori în urma unor razii desfășurate în teritoriu.Acțiunile au avut drept scop combaterea braconajului, prevenirea tăierilor și sustragerii ilegale de masă lemnoasă, dar și verificarea modului în care sunt gestionate deșeurile.{{868079}}Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în timpul contr
Sezonul vînzării puilor a început în mai multe ferme din Republica Moldova. În raionul Hîncești, o familie cu tradiție în creșterea puilor vinde deja păsările, la prețul de 50 de lei fiecare, cu 5 lei mai mult decît anul trecut.Ina Stegărescu este proprietara fermei în care în prezent, sînt crescute aproximativ 50 de mii de păsări.„Pentru puișorii mici în hală trebuie să fie 35 de grade Ce
La Ialoveni, s-a discutat despre aspectele tehnice și organizatorice pentru implementarea proiectului de construcție a apeductului magistral destinat alimentării cu apă a localităților Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci.În cadrul discuțiilor, s-a evidențiat importanța accelerării lucrărilor și a menținerii unei colaborări eficiente între toți partenerii implicați, astfel încît pr
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar aslăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a cîștigat de la moneda unică europeană 2,5 bani, dar a cedat dolarului american – aproape 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 9 martie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1043 lei pentru
Departamentul de Stat al SUA a ordonat diplomaților de rang inferior și membrilor familiilor funcționarilor publici americani să părăsească Arabia Saudită din motive de securitate.Decizia a fost anunțată duminică seara la Washington. {{868975}}Lunea trecută, la trei zile după începerea războiului, Statele Unite au început să evacueze personalul secundar din țările arabe din Golful Persic,
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata pentru mai multe categorii de indemnizații, notează Noi.md.Este vorba despre indemnizațiile unice la naștere, acelea pentru creșterea/îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.{{867846}}Beneficiarii p
