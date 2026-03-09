Bursele europene se prăbușesc pe fundalul prețului la gaze și petrol

11:30

Natalia Podîrca este scenografă la Palatul de Cultură din Criuleni, iar în timpul liber, transformă firele de brodat în lucrări impresionante."Le lucrez singur manual, după lucru, în timpul meu liber. Eu mă liniștesc, eu spun că eu cos timpul. Merg cu ele la expoziție de cultură, festivale. Oamenilor le place", spune Natalia Podîrca.{{866439}}În tablourile sale, sînt ilustrate compoziții f