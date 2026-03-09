Vinificatorii moldoveni au obținut 119 medalii la MUNDUS VINI Spring Tasting 2026

15:00

Un cetățean ucrainean de 31 de ani este cercetat penal după ce a intrat duminică, 8 martie, în România, folosind un aparat de zbor de dimensiuni mici.Incidentul a avut loc în localitatea Frătăuții Vechi, județul Suceava.{{868919}}Polițiștii de frontieră din zonă, împreună cu echipaje de Poliție, s-au deplasat la fața locului, unde au identificat aparatul de zbor. Bărbatul a fost condus la