Mii de chemări la Urgență, înregistrate săptămîna trecută

14:00

Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o nouă criză legată de stocurile de combustibil, acuzînd guvernarea că nu ar avea un plan strategic în acest sens.{{848403}}„În prag de primăvară vom rămîne fără stocuri de combustibil. Se dorește crearea unei noi crize artificiale, așa cum a fost cu gazul, și la fel prin intermediari