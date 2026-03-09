Ceban a anunțat prezentarea publică a noului Plan urbanistic general al orașului Chișinău

13:00

Continuă lucrările de reparații cu mixtură stocabilă pe mai multe sectoare de drum național, notează Noi.md.Intervențiile au loc acolo unde au apărut degradări ale carosabilului în urma ninsorilor și a alternanței îngheț–dezgheț.{{868891}}Lucrările se vor desfășura pe parcursul întregii săptămîni, pentru remedierea gropilor și menținerea unor condiții cît mai sigure de circulație pentru to