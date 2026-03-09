Ceban va semna dispoziția de numire a noilor viceprimari ai municipiului Chișinău
Noi.md, 9 martie 2026 15:00
Primarul General, Ion Ceban, a informat că, astăzi, 9 martie, va semna dispoziția pentru numirea celor 2 viceprimari propuși în funcție.Este vorba despre Olesea Pșenițchi, responsabilă de domeniul finanțelor, și Victor Pruteanu, responsabil de domeniul social. „Este prerogativa primarului să facă acest lucru, pentru a putea lucra în continuare.{{869250}}Activitatea și domeniile nu pot fi b
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
15:00
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale de profil continuă lucrările de asfaltare și reparare a carosabilului din capitală, notează Noi.md.Echipele de muncitori vor activa conform unui program stabilit și pe parcursul săptămînii curente.Astăzi, drumarii desfășoară activitatea pe următoarele adrese:-Sectorul Centru: str. Drumul Viilor, str. A. Șciusev , str. Bucuresti, s
15:00
Primarul General, Ion Ceban, a informat că, astăzi, 9 martie, va semna dispoziția pentru numirea celor 2 viceprimari propuși în funcție.Este vorba despre Olesea Pșenițchi, responsabilă de domeniul finanțelor, și Victor Pruteanu, responsabil de domeniul social. „Este prerogativa primarului să facă acest lucru, pentru a putea lucra în continuare.{{869250}}Activitatea și domeniile nu pot fi b
15:00
Astăzi va avea loc ceremonia în cadrul căreia noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, va depune oficial jurămîntul de credință față de stat.Potrivit Oxu.Az, informațiile corespunzătoare au fost publicate de agenția IRNA.{{869155}}Conform datelor publicate, începutul evenimentului oficial este programat pentru ora 15:00, ora locală.Se precizează că inaugurarea solemnă va fi org
15:00
Un cetățean ucrainean de 31 de ani este cercetat penal după ce a intrat duminică, 8 martie, în România, folosind un aparat de zbor de dimensiuni mici.Incidentul a avut loc în localitatea Frătăuții Vechi, județul Suceava.{{868919}}Polițiștii de frontieră din zonă, împreună cu echipaje de Poliție, s-au deplasat la fața locului, unde au identificat aparatul de zbor. Bărbatul a fost condus la
15:00
ANRE: Prețurile combustibililor cresc pe fondul unor creșteri fără precedent ale cotațiilor petroliere # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) precizează că acțiunile militare din Golful Persic continuă să genereze un impact major asupra prețurilor la petrol și produselor derivate din acesta.De la începutul conflictului armat din Iran, cotațiile Platts pentru produsele petroliere au înregistrat o creștere accelerată de 161 $/tona la benzină (+23%) și de 377 $/tona la motorină
Acum o oră
14:30
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune.Cetățenii Republicii Moldova aflați în statele din regiune sînt îndemnați să urmărească paginile oficiale de Facebook ale ambasadelor Republicii Moldova, unde sînt publicate cons
14:30
Telefoanele Ludmilei Vartic și al soțului ei au fost ridicate de oamenii legii, a comunicat pentru Realitatea ofițera de presă a Poliției Naționale, Diana Fetco. Ofițerii din Hîncești stabilesc dacă au existat acțiuni de violență în familie.Bărbatul urmează să fie audiat în scurt timp. Polițiștii verifică informațiile apărute în spațiul public, despre presupuse abuzuri din partea lui.„A fo
14:30
Serviciul Fiscal de Stat anunță continuarea vizitelor în localitățile din întreaga țară, în cadrul campaniei de consultare și deservire a contribuabililor „Ziua contribuabilului”. Instituția a publicat graficul deplasărilor în primării pentru semestrul I al anului 2026, acesta fiind disponibil pe pagina oficială a autorității fiscale.Potrivit SFS, acțiunile au drept scop informarea și sprijini
14:30
Dumitru Vartic, vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești și membru al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a fost exclus din partid și din componența Blocului Permanent al formațiunii la nivel raional. Hotărîrea a fost luată pe 9 martie 2026, în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Executiv al PAS Hîncești.Potrivit comunicatului oficial al formațiunii, Vartic pierde și sprij
14:30
În weekend, polițiștii de patrulare au fixat peste 3600 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, notează Noi.md.Printre încălcările fixate, au fost următoarele abateri:-66 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice;-1526 au depășit limita de viteză stabilită pe sectorul de drum;{{866338}}-766 nu au respectat ind
Acum 2 ore
14:00
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o nouă criză legată de stocurile de combustibil, acuzînd guvernarea că nu ar avea un plan strategic în acest sens.{{848403}}„În prag de primăvară vom rămîne fără stocuri de combustibil. Se dorește crearea unei noi crize artificiale, așa cum a fost cu gazul, și la fel prin intermediari
14:00
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–11 martie 2026, o vizită oficială la Vilnius, la invitația Președintelui Republicii Lituania, Gitanas Nausėda.Vizita are loc cu ocazia celei de-a 36 de aniversări a restabilirii independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, proclamată pe 11 martie 1990 — un act pe care Moldova a fost prima țară care l-a recunoscut. Cu acest prilej, șef
14:00
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) anunță trecerea trecerea în neființă a lui Engin Firat, fostul selecționer al Naționalei Moldovei.„Federaţia Moldovenească de Fotbal exprimă sincere condoleanţe şi sentimente de compasiune rudelor, prietenilor, colegilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Engin Firat”, se arată în comunicatul organizației.Engin Firat a fost numit antrenor princip
14:00
Procuratura Generală a confirmat deschiderea mai multor cauze penale după decesul unei femei în raionul Hîncești, care ar fi fost supusă violenței domestice.„În legătură cu informațiile apărute în spațiul public aferent decesului unei educatoare în sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău, informăm că organele de urmărire penală ale Inspectoratului de Poliție Rîșcani al Direcției de Poliție
14:00
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămîna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și al recuperării bunurilor infracționale.În perioada de raport, ofițerii CNA au documentat și reținut în flagrant patru persoane, în momentul primirii unei mite în valoare de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al cap
13:30
Primăria a anunțat lansarea Programului municipal de cofinanțare a proiectelor pentru activități sportive # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău a anunțat lansarea Programului municipal de cofinanțare a proiectelor pentru sport și alte activități sportive pentru anul 2026. Inițiativa este destinată susținerii organizațiilor necomerciale și structurilor sportive care desfășoară proiecte de interes public în domeniul sportului.Potrivit autorităților, programul are drept scop promovarea unui mod sănătos de v
Acum 4 ore
13:00
Continuă lucrările de reparații cu mixtură stocabilă pe mai multe sectoare de drum național, notează Noi.md.Intervențiile au loc acolo unde au apărut degradări ale carosabilului în urma ninsorilor și a alternanței îngheț–dezgheț.{{868891}}Lucrările se vor desfășura pe parcursul întregii săptămîni, pentru remedierea gropilor și menținerea unor condiții cît mai sigure de circulație pentru to
13:00
Washingtonul a recunoscut oficial guvernul președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez. Despre acest lucru a anunțat președintele SUA, Donald Trump.„Mă bucur să vă anunț că săptămîna aceasta am recunoscut oficial guvernul venezuelean. {{868803}}I-am recunoscut din punct de vedere juridic”, a declarat el la summitul „Scutul Americii” din orașul Doral (statul Florida). Transmisia
12:30
Turneul Regional „Voievod 2026”, desfășurat la Peresecina: 230 de sportivi începători au participat la competiție # Noi.md
Satul Peresecina a găzduit pe 7 martie Turneul Regional „Voievod 2026”, competiție dedicată sportivilor începători și menită să încurajeze participarea tinerilor la luptele Voievod, precum și să contribuie la dezvoltarea sportului în regiuni.La eveniment au participat 230 de sportivi, care au avut ocazia să își demonstreze pregătirea și să acumuleze experiență competițională într-un cadru orga
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 9 martie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 10 martie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 24,82 lei/litru (+28 bani), iar al motorinei standard – 23,59 lei/litru (+72 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021, A
12:30
Zborurile dintre Dubai au fost reluate parțial. Ambasada Moldovei din EAU organizează curse charter # Noi.md
Zborurile comerciale dintre Dubai și Chișinău au fost reluate parțial, în contextul evoluțiilor de securitate din regiune.Anunțul a fost făcut de Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite, care precizează că autoritățile emiriene au permis reluarea unor curse aeriene din Dubai și Abu Dhabi către mai multe destinații, inclusiv Republica Moldova.{{869193}}Potrivit misiunii diploma
12:30
Compania Turkish Airlines a anulat zborurile către Iran pînă pe 20 martie, transportatorul aerian Pegasus pînă pe 12 martie, iar alte companii nu vor efectua zboruri pînă cel puțin pe 9 martie.Anunțul a fost făcut de ministrul Transporturilor din Turcia, Abdulkadir Uraloglu.{{868346}}„Conform situației la zi, zborurile către Iran, Irak, Siria, Liban și Iordania, operate de companiile aerie
12:00
Prețul gazului pe bursă în Europa la deschiderea tranzacțiilor a crescut la aproximativ 820 dolari pentru 1000 m³ sau 68,635 euro pe MWh.Costul contractului futures din aprilie pentru gazele naturale la hub-ul TTF din Olanda a depășit 800 de dolari pentru prima dată din ianuarie 2023, potrivit datelor bursei ICE. De la începutul zilei, creșterea cotațiilor a fost de 30%, scrie Bloomberg.
12:00
La data de 6 martie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința ex-vicepreședintelui Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea, cu bună știință, a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare
12:00
Dosarul mitei de 40 de mii de euro: A cincea persoană, reținută în timp ce încerca să fugă din țară # Noi.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinău au reținut astăzi a cincea persoană, bănuită de complicitate în dosarul de trafic de influență în care patru persoane au fost prinse anterior în flagrant în momentul primirii unei mite de 40.000 de euro.Bănuitul a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău, urm înd a fi audiat și plasat în izolatorul CNA pentru 72 de o
12:00
Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel # Noi.md
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a avut o convorbire telefonică cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Gideon Sa'ar.În cadrul discuției au fost examinate riscurile de securitate în creștere, în special tensiunile militare, din Orientul Mijlociu, precum și impactul acestora asupra stabilității politice și economice regionale și globale.Oficialii au efectuat un schimb de opinii p
11:30
În Marea Britanie rezervele de gaze naturale sînt suficiente doar pentru aproximativ două zile, deoarece conflictul din Orientul Mijlociu a dus la închiderea celui mai mare obiectiv de gaze din lume, relatează Daily Mail.Potrivit unor date noi publicate de compania National Gas, în depozitele țării au mai rămas pînă la 6,7 mii GWh (gigawați-oră) de gaze, cantitate suficientă pentru aproximat
11:30
Duminică, 8 martie 2026, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze, Wang Yi, a susținut tradiționala conferință de presă organizată în marja celei de-a patra sesiuni a celei de-a 14-a legislaturi a Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului, la Beijing.Șeful diplomației chineze a prezentat principalele priorități ale politicii externe a țării — de la relațiile cu Statele
11:30
Natalia Podîrca este scenografă la Palatul de Cultură din Criuleni, iar în timpul liber, transformă firele de brodat în lucrări impresionante."Le lucrez singur manual, după lucru, în timpul meu liber. Eu mă liniștesc, eu spun că eu cos timpul. Merg cu ele la expoziție de cultură, festivale. Oamenilor le place", spune Natalia Podîrca.{{866439}}În tablourile sale, sînt ilustrate compoziții f
Acum 6 ore
11:00
Costul combustibilului pentru aeronave Jet A1 a crescut cu aproximativ 30% în ultimele săptămîni, iar acest lucru ar putea duce la scumpirea biletelor de avion pentru zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Runway08, scrie bani.md.Creșterea prețurilor este legată de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu
11:00
148 de elevi din întreaga țară au participat, în perioada 06-09 martie 2026, la Olimpiada Republicană la Informatică, notează Noi.md.Galina Rusu, secretar general al Ministerului Educației și Cercetării, a subliniat rolul esențial pe care îl au tinerii în dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere.{{868640}}Timp de două zile, cei 148 de concurenți au rezolvat probleme complexe, folosi
10:30
Ambasada Moldovei la Baku: Azerbaidjanul rămîne punct de tranzit pentru cei care părăsesc Iranul # Noi.md
Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în cooperare cu Celula de Criză a Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, monitorizează în continuare situația de securitate din Republica Islamică Iran și menține contactul cu autoritățile locale și cu misiunile diplomatice partenere pentru a identifica eventuale opțiuni de tranzit pentru cetățenii străini care părăsesc țara.P
10:30
Sistemul educațional din Republica Moldova trece printr-o perioadă de tensiune și dezechilibru: salarii insuficiente, birocrație excesivă, infrastructură neadaptată și o orientare tot mai accentuată spre formalism, în detrimentul calității reale a predării.În acest context, discuția despre disciplină, valori umane, conținutul manualelor, incluziune, digitalizare și viitorul școlilor din sa
10:30
Inspectorii de mediu din Dondușeni au descoperit mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori în urma unor razii desfășurate în teritoriu.Acțiunile au avut drept scop combaterea braconajului, prevenirea tăierilor și sustragerii ilegale de masă lemnoasă, dar și verificarea modului în care sunt gestionate deșeurile.{{868079}}Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în timpul contr
10:00
Sezonul vînzării puilor a început în mai multe ferme din Republica Moldova. În raionul Hîncești, o familie cu tradiție în creșterea puilor vinde deja păsările, la prețul de 50 de lei fiecare, cu 5 lei mai mult decît anul trecut.Ina Stegărescu este proprietara fermei în care în prezent, sînt crescute aproximativ 50 de mii de păsări.„Pentru puișorii mici în hală trebuie să fie 35 de grade Ce
10:00
La Ialoveni, s-a discutat despre aspectele tehnice și organizatorice pentru implementarea proiectului de construcție a apeductului magistral destinat alimentării cu apă a localităților Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni și Malcoci.În cadrul discuțiilor, s-a evidențiat importanța accelerării lucrărilor și a menținerii unei colaborări eficiente între toți partenerii implicați, astfel încît pr
09:30
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar aslăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a cîștigat de la moneda unică europeană 2,5 bani, dar a cedat dolarului american – aproape 5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 9 martie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1043 lei pentru
09:30
Departamentul de Stat al SUA a ordonat diplomaților de rang inferior și membrilor familiilor funcționarilor publici americani să părăsească Arabia Saudită din motive de securitate.Decizia a fost anunțată duminică seara la Washington. {{868975}}Lunea trecută, la trei zile după începerea războiului, Statele Unite au început să evacueze personalul secundar din țările arabe din Golful Persic,
09:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata pentru mai multe categorii de indemnizații, notează Noi.md.Este vorba despre indemnizațiile unice la naștere, acelea pentru creșterea/îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.{{867846}}Beneficiarii p
Acum 8 ore
09:00
Prețul petrolului Brent cu livrare în mai 2026 a depășit pragul de 119 dolari pe baril pe bursa ICE de la Londra pentru prima dată din 17 iunie 2022, potrivit datelor de tranzacționare citate de TASS. La ora 05:30, ora Moscovei, cotația ajunsese la 119,36 dolari pe baril, în creștere cu 28,77%.Cinci minute mai tîrziu, la ora 05:35, ora Moscovei, prețul petrolului a coborît ușor la 117,8 dolari
09:00
Moartea unei educatoare din Hîncești zguduie Moldova: soțul, vicepreședinte de raion, acuzat de violență # Noi.md
Moartea Ludmilei Vartic, educatoare din Hîncești, a declanșat un val de reacții publice și demersuri instituționale, după ce femeia de 38 de ani a fost găsită fără viață la Chișinău, în urma unei căderi de la etajul 11 al unui bloc. Cazul este investigat de poliție sub aspectul unui posibil suicid, în timp ce organizații civice și mai multe persoane din comunitate susțin că femeia ar fi fost victi
08:30
Serviciul 112, format tot mai des la început de martie: numărul apelurilor de urgență a crescut # Noi.md
De la începutul lunii martie, Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 înregistrează o creștere a numărului de solicitări, pe fondul intensificării activităților sociale specifice acestei perioade.Potrivit datelor instituției, în primele zile ale lunii au fost recepționate, în medie, aproximativ 5.800 de apeluri pe zi, ceea ce reprezintă o majorare de circa 10% comparativ cu săp
08:30
Mai mulți civili au fost răniți și cîteva clădiri au fost avariate pe insula Sitra din Bahrein în cursul unui atac cu drone iraniene duminică seară, a anunțat Ministerul de Interne de la Manama, în timp ce jurnaliștii ai AFP au raportat două explozii puternice.'În urma agresiunii iraniene flagrante, au fost raportați răniți în rîndul civililor, dintre care unul se afla în stare gravă, iar mai
08:00
Creșterea prețului petrolului este un 'foarte mic preț de plătit pentru pacea și securitatea Statelor Unite și a lumii', a scris președintele american Donald Trump duminică pe rețeaua sa Truth Social, la doar cîteva minute după ce prețul barilului de petrol a depășit 100 de dolari, notează AFP.'Doar proștii cred altfel!', a adăugat președintele american, în a noua zi a războiului din Orientul
07:30
Săptămîna de lucru va începe cu vreme caldă și presiune atmosferică ridicată. Cerul va fi variabil, precipitații nu se prevăd.În orele dimineții izolat se va forma ceață. Vîntul va sufla din est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +11... +13°C.În centru se așteaptă +9...+11°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +6... +8°C.
07:30
Unul dintre cei mai căutați gangsteri din statul indian Punjab a fost reținut la frontiera Republicii Moldova, în timp ce încerca să ajungă în Ucraina. Bărbatul era urmărit pentru zeci de infracțiuni grave, inclusiv mai multe crime, scrie hindustantimes.com.Amritpal Singh, cunoscut sub numele de Amrit Dalam, în vîrstă de 28 de ani, a fost interceptat la punctul de trecere a frontierei Pala
Acum 12 ore
07:00
Lipsa unui dialog real între Chișinău și Tiraspol rămâne una dintre principalele cauze ale stagnării procesului de reintegrare a Republicii Moldova.Declarațiile au fost făcute în cadrul mesei rotunde „Perspectivele reintegrării Republicii Moldova”, organizată de Partidul Politic Alianța „Moldovenii”, de către Ion Lupan, profesor universitar în Marea Britanie, sociolog, analist politic și exper
05:30
Bogăția Moldovei constă în faptul că este multiculturală și multitradițională, dar politicienii încearcă tot timpul să divizeze societatea noastră.Această opinie a fost exprimată de omul de știință, publicistul și fostul ambasador al Moldovei în China, Victor Borșevici, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” pe canalul de televiziune N4, relatează Noi.md. El a menționa
04:30
Victor Țvircun: „Diaspora moldovenească din țările Orientului Mijlociu ocupă funcții importante” # Noi.md
Diaspora moldovenească din țările Orientului Mijlociu nu este numeroasă în comparație cu cea din țările europene, dar aproape toți cetățenii noștri au acolo locuri de muncă bune.Diaspora moldovenească din țările Orientului Mijlociu este puțin numeroasă, în comparație cu țările din Europa, dar practic toți cetățenii noștri au acolo locuri de muncă bune.Despre acest lucru a vorbit doctorul î
03:30
Pentru prima dată în istorie, omul a reușit să schimbe în mod intenționat traiectoria de zbor a unui asteroid. Acest lucru va ajuta Pămîntul să facă față amenințărilor spațiale în viitor.Misiunea istorică DART (Double Asteroid Redirection Test) a NASA a modificat cu succes orbita asteroidului Didymos în jurul Soarelui. Este primul caz din istorie în care omul a modificat intenționat mișcarea u
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.