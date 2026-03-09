VIDEO: Satoshi a lansat videoclipul „Viva, Moldova”. Ce șanse are Moldova la Eurovision 2026

07:10

Ziua aduce semne bune în plan profesional și financiar pentru mai multe zodii. Munca depusă începe să fie observată, apar recompense sau șanse de promovare, iar unii pot găsi noi colaborări care le suplimentează veniturile. Este un moment potrivit pentru inițiative, negocieri și pentru reluarea unor proiecte care pot aduce rezultate pe termen lung. PEȘTI […] The post Horoscop 6 martie 2026. Apar câștiguri din colaborări și oportunități noi la serviciu appeared first on Omniapres.