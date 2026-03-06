Liderul PN, acuzații dure la adresa șefului SIS: ”Sunt niște mizerii. Cei care vor fi găsiți vinovați trebuie să facă ani grei de pușcărie”

10:30

Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei", spune că „poporul trebuie să știe adevărul: autoritățile ne pregătesc pentru un nou val de scumpiri. Creșterea de trei ori a impozitului pe proprietate este doar începutul. Oricât s-ar justifica Guvernul, adevăratul motiv al noilor poveri fiscale sunt poftele exagerate ale regimului aflat la putere și găurile uriașe din […]