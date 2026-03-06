Liderul PN, acuzații dure la adresa șefului SIS: ”Sunt niște mizerii. Cei care vor fi găsiți vinovați trebuie să facă ani grei de pușcărie”
Omniapres, 6 martie 2026 12:20
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Moldova este acuzat de intervenții politice și transmiterea de informații manipulate către jurnaliști, care ar urmări distragerea atenției de la subiectul legat de arestarea ofițerilor SIS în Federația Rusă. Despre aceasta a vorbit liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, care susține că „presa liberă" a primit indicații directe
• • •
Acum 30 minute
12:20
Liderul PN, acuzații dure la adresa șefului SIS: ”Sunt niște mizerii. Cei care vor fi găsiți vinovați trebuie să facă ani grei de pușcărie” # Omniapres
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Moldova este acuzat de intervenții politice și transmiterea de informații manipulate către jurnaliști, care ar urmări distragerea atenției de la subiectul legat de arestarea ofițerilor SIS în Federația Rusă. Despre aceasta a vorbit liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, care susține că „presa liberă" a primit indicații directe
12:10
Reacția Moscovei după întrevederea lui Oleg Ozerov la MAE: „Informațiile din presă sunt distorsionate” # Omniapres
Ambasada Federației Ruse la Chișinău a reacționat după apariția în presă a unor informații privind conținutul întrevederii din 4 martie dintre ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Într-un comunicat, misiunea diplomatică rusă susține că datele apărute în spațiul public ar prezenta în mod
Acum o oră
11:40
VIDEO // Nesterovschi, Lozovan și Constantinov, localizați în Transnistria. Șeful IGP: Poliția nu poate interveni # Omniapres
Poliția Republicii Moldova susține că a stabilit locul în care se ascund mai mulți condamnați care au fugit de justiție și s-ar afla în regiunea transnistreană. Este vorba despre Dmitri Constantinov, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul unei emisiuni de la TV8 că autoritățile cunosc
Acum 2 ore
11:20
Partidul lui Cavcaliuc a cerut la Washington investigarea utilizării fondurilor americane în Moldova # Omniapres
O delegație a Partidului Acasă Construim Europa (PACE), condusă de vicepreședintele formațiunii Victor Ursachi, a participat în perioada 4–6 martie 2026 la o serie de întrevederi cu membri ai Congresului Statelor Unite. Discuțiile au avut loc în cadrul evenimentului „Alianța Națiunilor Suverane", organizat sub auspiciile Partidului Republican american, potrivit unui comunicat al formațiunii. Potrivit PACE,
11:10
Moldovenii blocați în Emiratele Arabe Unite nu vor plăti amenzi pentru depășirea șederii # Omniapres
Cetățenii Republica Moldova aflați în Emiratele Arabe Unite și care nu au reușit să părăsească țara din cauza perturbărilor din transportul aerian nu vor fi sancționați pentru depășirea termenului legal de ședere. Despre această măsură a anunțat Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite. Potrivit informațiilor transmise de misiunea diplomatică, Autoritatea Federală pentru Identitate, Cetățenie,
10:40
VIDEO // Maia Sandu: Moldova vrea să devină membră UE cu drepturi depline, dar analizează și alte opțiuni # Omniapres
Republica Moldova își dorește să devină membră a Uniunea Europeană cu drepturi depline, însă autoritățile de la Chișinău spun că sunt dispuse să analizeze și alte formule de integrare, atât timp cât acestea apropie țara de spațiul european. Declarația a fost făcută de președinta Republica Moldova, Maia Sandu, care a subliniat că aderarea la UE
Acum 4 ore
10:10
Consumatorii din Republica Moldova vor primi la începutul lunii martie primele facturi la gazele naturale calculate conform noului tarif reglementat, intrat în vigoare la 4 februarie 2026. Facturile vor reflecta consumul de gaze înregistrat pe parcursul lunii februarie. Potrivit furnizorului Energocom, pentru majoritatea gospodăriilor casnice racordate la rețelele de distribuție de joasă presiune, tariful aplicat
09:40
Șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a respins informațiile apărute pe unele canale de Telegram potrivit cărora poliția ar organiza zilnic un „coridor verde" în trafic pentru automobilul său sau al soției sale. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la TV8, unde Cernăuțeanu a calificat aceste acuzații drept neadevărate și a afirmat
09:10
Maia Sandu a promulgat legea care schimbă regulile de numire în comisiile de vetting: „Nu putem bloca reforma justiției” # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat legea care modifică procedura de desemnare a membrilor în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Documentul a fost semnat joi seara și publicat în dimineața zilei de 6 martie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, intrând astfel în vigoare. Potrivit noilor prevederi, membrii acestor comisii vor
Acum 6 ore
07:10
Ziua aduce semne bune în plan profesional și financiar pentru mai multe zodii. Munca depusă începe să fie observată, apar recompense sau șanse de promovare, iar unii pot găsi noi colaborări care le suplimentează veniturile. Este un moment potrivit pentru inițiative, negocieri și pentru reluarea unor proiecte care pot aduce rezultate pe termen lung. PEȘTI
Acum 24 ore
18:10
Șeful Comisiei agricultură: Creșterea prețului la motorină va scumpi tot, de la cereale până la lapte # Omniapres
Majorarea accelerată a prețului la motorină va avea un impact direct asupra fermierilor și ar putea genera un nou val de scumpiri în economie, avertizează președintele Comisiei agricultură din Parlament și deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, scrie realitatea.md. Potrivit acestuia, creșterea prețului la combustibil intervine într-un moment critic pentru sectorul agricol, când fermierii se află
17:10
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede măsuri legislative de fortificare a securității persoanelor care activează în domeniul justiției a fost votat în lectura a doua de 55 de deputați. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul
16:40
Scandal în Parlament: PAS a schimbat legea pentru a-l putea alege pe Herman von Hebel în Comisia Vetting # Omniapres
Parlamentul a adoptat cu votul a 55 de deputați un amendament care modifică numărul de voturi necesare pentru numirea candidaților în comisia de evaluare externă (vetting). Modificarea a fost susținută de deputații PAS, inclusiv de Dinu Plîngău, și a fost introdusă la un pachet de legi deja votat în prima lectură. Amendamentul a fost propus
16:10
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, susține că nivelul corupției din Republica Moldova rămâne alarmant, iar problema nu poate fi rezolvată doar prin acțiunile Centrului Național Anticorupție (CNA). Reacția vine după prezentarea în Parlament a raportului directorului CNA privind activitatea instituției. Într-o postare publică, Nemerenco afirmă că raportul prezentat confirmă amploarea fenomenului corupției în țară.
15:40
VIDEO // Usatîi spune că doi ofițeri SIS sunt deținuți la Moscova. Grosu: „Nu vă informați de la politicieni” # Omniapres
Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, susține că doi ofițeri ai Serviciul de Informații și Securitate (SIS) ai Republicii Moldova s-ar afla în detenție în Federația Rusă, după ce ar fi fost reținuți de serviciile speciale rusești în aprilie 2025. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate.
15:10
VIDEO // Chef la Ministerul Culturii: guacamole, hummus și deserturi pentru 40 de persoane # Omniapres
O companie de catering a pregătit un fourchette pentru aproximativ 40 de persoane la Ministerul Culturii. Meniul a inclus gustări și deserturi, dar și mai multe preparate de post. Potrivit unui video publicat de compania de catering pe rețelele sociale, echipa a fost prezentă la Ministerul Culturii pentru a pregăti masa destinată participanților la un
14:40
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți începând de vineri, 6 martie. Potrivit noilor prețuri maxime stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), benzina se scumpește cu 16 bani, iar motorina cu 47 de bani pe litru. Astfel, un litru de benzină COR 95 va costa 24,33 lei, iar motorina standard va ajunge
14:10
Mai multe blocuri locative și instituții publice din sectorul Rîșcani al capitalei au rămas temporar fără energie termică, după ce a fost depistată o avarie la o conductă de termoficare. Anunțul a fost făcut de compania Termoelectrica, care spune că echipele intervin pentru remedierea problemei. Potrivit întreprinderii, avaria a fost identificată la o conductă termică
13:40
Exportul și reexportul produselor petroliere din Portul Internațional Liber Giurgiulești vor fi permise doar în cazul în care stocurile existente depășesc anumite praguri minime. Măsura este aplicată în contextul instituirii stării de alertă în sectorul energetic. Potrivit autorităților, exporturile vor putea avea loc doar dacă în depozitele portului se află mai mult de 8.000 de
13:10
VIDEO // Cererea mare a golit rezervoarele: o rețea de benzinării din Moldova își oprește activitatea # Omniapres
Rețeaua de benzinării TLX din Republica Moldova și-a suspendat temporar activitatea, după ce stocurile de combustibil s-au epuizat în urma cererii mari din ultimele zile. Potrivit reprezentanților companiei, rezervele disponibile au fost vândute rapid, pe fondul cozilor formate la stațiile de alimentare. Reprezentanta companiei a declarat că stocurile existente erau suficiente pentru aproximativ patru-cinci zile,
12:40
Victoria Furtună: schimbarea regulii de vot pentru Comisia de evaluare contravine recomandărilor Comisiei de la Veneția # Omniapres
Modificarea procedurii de numire a membrilor Comisiei de evaluare externă a procurorilor și judecătorilor contravine recomandărilor Comisiei de la Veneția și va submina principiul consensului politic în reforma justiției. Declarația a fost făcută de liderul partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună. Potrivit acesteia, Comisia de la Veneția a stabilit clar că numirea membrilor acestei structuri trebuie
Ieri
12:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate a discutat cu partenerii de dezvoltare despre amendamentul care ar permite numirea juristului olandez Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor cu majoritate simplă, adică 51 de voturi. Potrivit speakerului, autoritățile din Republica Moldova nu au niciun fel de obiecții față de acesta,
12:10
82 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în siguranță la Chișinău în această dimineață, cu o cursă aeriană pe ruta Dubai–Chișinău. Zborul reprezintă una dintre puținele conexiuni aeriene disponibile în prezent din regiunea Orientului Mijlociu, afectată de tensiuni și restricții în spațiul aerian. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, celula de criză a instituției monitorizează permanent
11:40
VIDEO // ANRE și Consiliul Concurenței, chemate să verifice prețurile la carburanți. Grosu: Cineva încearcă să facă un bănuț # Omniapres
Autoritățile ar putea interveni în cazul unor scumpiri nejustificate la carburanți și bilete de transport, după ce au apărut sesizări că unii operatori economici ar încerca să profite de situația tensionată de pe piața energetică. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Consiliului Concurenței să monitorizeze atent evoluția
11:20
Aproximativ 20 000 de litri de alcool etilic transportat ilegal au fost descoperiți de oamenii legii în urma unei operațiuni desfășurate la Florești și Ialoveni. Un bărbat de 37 de ani a fost reținut în acest caz. Totul a început pe șoseaua de centură a orașului Florești, unde polițiștii au oprit pentru verificări un camion
10:30
Republica Moldova intră, începând de astăzi, 5 martie, în stare de alertă energetică pentru o perioadă de 60 de zile. Hotărârea Guvernului a fost publicată în Monitorul Oficial. Decizia a fost luată la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind aprovizionarea cu resurse energetice. Autoritățile
10:20
Liderul partidului „Inima Moldovei", Irina Vlah, a felicitat-o pe Maya Dobreva, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republica Bulgaria la Chișinău, cu ocazia Zilei Naționale – Ziua Eliberării Bulgariei, subliniind importanța suveranității și a respectului față de istorie. Irina Vlah a menționat că Ziua Eliberării Bulgariei reprezintă, pentru poporul bulgar, un simbol al luptei pentru independență,
09:40
VIDEO // Junghietu: Moldova are stocuri de motorină pentru 12 zile și de benzină pentru peste 20 de zile # Omniapres
Republica Moldova are stocuri de motorină pentru aproximativ 12 zile și de benzină pentru peste 20 de zile, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni la Moldova 1. Potrivit oficialului, rezervele de motorină existente în benzinării și depozite acoperă aproximativ șapte zile de consum, iar în depozitele din Portul Internațional Liber Giurgiulești
09:10
Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova și ai Serviciului de
07:10
Horoscop 5 martie 2026. Apar bani din urmă și oportunități care aduc echilibru financiar # Omniapres
Ziua vine cu rezolvări importante și cu decizii luate după o analiză atentă. Pentru unele zodii se anunță recuperări de bani sau încasări care aduc un plus de stabilitate, în timp ce altele primesc semnale că proiectele începute încep să dea roade. Prudența și răbdarea pot transforma această zi într-un moment favorabil pentru planuri pe […] The post Horoscop 5 martie 2026. Apar bani din urmă și oportunități care aduc echilibru financiar appeared first on Omniapres.
4 martie 2026
18:10
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, a admis posibilitatea majorării tarifului la gazele naturale în cursul anului, în cazul în care prețurile la metan pe piețele internaționale vor rămâne ridicate pentru o perioadă mai lungă, scrie bani.md. Potrivit lui Taran, ANRE ar putea interveni asupra tarifelor dacă evoluțiile de pe piață […] The post Tariful la gaze ar putea crește din nou: ANRE a explicat în ce condiții appeared first on Omniapres.
17:30
Circulația rutieră pe strada Meșterul Manole din municipiul Chișinău va fi sistată temporar în perioada 5–7 martie, anunță Inspectoratul General al Poliției. Măsura a fost instituită în legătură cu efectuarea unor lucrări de intervenție pentru remedierea avarierilor depistate în zonă. În aceste zile, traficul pe segmentul afectat va fi restricționat, iar șoferii sunt îndemnați să […] The post Trafic restricționat timp de trei zile pe strada Meșterul Manole din Chișinău appeared first on Omniapres.
17:10
Republica Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI). Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord, precum și a Statutului CSI. Denunțarea acestor Acorduri a fost inițiată de Ministerul Afacerilor Externe, care argumentează că valorile […] The post Chișinăul rupe definitiv legăturile cu CSI: începe procedura de retragere appeared first on Omniapres.
16:30
Doi moldoveni, printre pasagerii unui zbor de evacuare din Israel organizat de România din Egipt # Omniapres
Doi cetățeni ai Republicii Moldova se numără printre pasagerii unui zbor de repatriere organizat de autoritățile române din Egipt, în contextul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat că aeronava va aduce în Europa 174 de persoane evacuate din Israel. Printre acestea se află și doi moldoveni. Potrivit autorităților române, […] The post Doi moldoveni, printre pasagerii unui zbor de evacuare din Israel organizat de România din Egipt appeared first on Omniapres.
16:10
Motorina din depozite ajunge pentru circa 7 zile: ANRE spune că nu există riscuri pentru consumatori # Omniapres
Stocurile totale de motorină din depozitele operatorilor acoperă necesarul de consum pentru aproximativ șapte zile în Republica Moldova, potrivit datelor prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Autoritatea precizează că rezervele existente nu prezintă, în acest moment, riscuri sistemice pentru consumatori, chiar și în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care influențează piețele internaționale […] The post Motorina din depozite ajunge pentru circa 7 zile: ANRE spune că nu există riscuri pentru consumatori appeared first on Omniapres.
15:40
Portul Internațional Liber Giurgiulești va avea condiții mai bune pentru dezvoltare, investiții și extinderea capacităților logistice și va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Guvernul a aprobat modificarea Legii privind activitatea Portului, pentru a consolida rolul acestuia în comerțul regional și a susține economia națională. Astfel, sunt stabilite reguli mai clare pentru investitori și […] The post Guvernul declară Portul Giurgiulești infrastructură portuară strategică appeared first on Omniapres.
15:10
Controverse în Ucraina: Fratele comisarei europene pentru extindere, acuzat de lobby în cazul șefiei NABU # Omniapres
Fratele comisarei europene pentru extindere, Marta Kos, ar fi făcut lobby pentru numirea lui Semen Krivonos în funcția de director al Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), în schimbul sprijinirii afacerilor unei companii europene pe piața ucraineană. Acuzațiile au fost formulate de fostul procuror al Procuraturii Specializate Anticorupție (SAP) din Ucraina, Stanislav Bronevițki. Potrivit acestuia, […] The post Controverse în Ucraina: Fratele comisarei europene pentru extindere, acuzat de lobby în cazul șefiei NABU appeared first on Omniapres.
14:30
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a avut o întrevedere la Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea misiunii diplomatice ruse. Discuțiile au avut loc la nivel de șef de direcție și au vizat aspecte curente ale relațiilor bilaterale. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, întrevederea s-a desfășurat în conformitate cu practica diplomatică obișnuită și […] The post Ambasadorul rus Oleg Ozerov, surprins la MAE. Ministerul explică motivul întrevederii appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // Ce prevede starea de alertă în energetică: Guvernul limitează exporturile de carburanți # Omniapres
Starea de alertă instituită în sectorul energetic prevede un set de măsuri temporare privind gestionarea stocurilor de carburanți și fluxurilor de energie, astfel încât consumul intern al Republicii Moldova să fie asigurat în următoarele 60 de zile. Hotărârea adoptată de Guvern pe 4 martie stabilește reguli suplimentare pentru exportul produselor petroliere, completarea rezervelor de stat […] The post VIDEO // Ce prevede starea de alertă în energetică: Guvernul limitează exporturile de carburanți appeared first on Omniapres.
14:10
Comentator polonez, despre dosarul Plahotniuc și situația din Moldova: „În societate domnesc frica și neputința” # Omniapres
Opoziția din Moldova se confruntă cu presiuni uriașe, iar în societate domnesc frica, deznădejdea și neputința în fața puterii. Este concluzia comentatorului politic Tomasz Jankowski, exprimată într-un amplu articol despre situația din țara noastră, publicat pe site-ul myslpolska.info, sursă citată de UNIMEDIA. În articolul intitulat: „Moldova: laborator al globalismului” autorul scrie că „Partidul Acțiune și Solidaritate a […] The post Comentator polonez, despre dosarul Plahotniuc și situația din Moldova: „În societate domnesc frica și neputința” appeared first on Omniapres.
13:40
Incendiu într-un cămin din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv copii, salvate de pompieri. Un bărbat a murit # Omniapres
Clipe de groază pentru locatarii unui cămin din sectorul Botanica al capitalei, după ce un incendiu puternic a izbucnit într-o cameră de la etajul doi. Zeci de oameni au fost evacuați de urgență, iar pompierii au reușit să salveze 27 de persoane, inclusiv șase minori. Din păcate, un bărbat de 61 de ani a fost […] The post Incendiu într-un cămin din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv copii, salvate de pompieri. Un bărbat a murit appeared first on Omniapres.
13:10
Lovitură pentru șoferi: carburanții se scumpesc din nou peste noapte, pe fundalul stării de alertă energetice declarate de Guvern. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime la carburanți, care vor intra în vigoare pe 5 martie 2026. Astfel, benzina A95 va costa cel mult 24,17 lei pe litru, cu 20 […] The post Șoferi, faceți plinul azi: motorina se scumpește cu 56 de bani appeared first on Omniapres.
12:40
VIDEO // PAS ar putea modifica legea pentru a-l numi pe Herman von Hebel în Comisia Vetting # Omniapres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar putea modifica legislația astfel încât juristul olandez Herman von Hebel să poată fi numit membru al Comisiei de evaluare a procurorilor (Vetting) cu majoritate simplă, de 51 de voturi. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Igor Chiriac, în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV. Potrivit acestuia, autoritățile […] The post VIDEO // PAS ar putea modifica legea pentru a-l numi pe Herman von Hebel în Comisia Vetting appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Deputat PN: Fermierii sunt tratați ca o problemă de ordine publică, nu ca o prioritate a statului # Omniapres
„Guvernarea nu doar că ignoră problemele agricultorilor, dar și îi manipulează atunci când fermierii încearcă să-și revendice drepturile”, a declarat deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară. Mai mult, potrivit acestuia, autoritățile încearcă să divizeze agricultorii, etichetând protestele și folosind forțe excesive de poliție. „Europa nu înseamnă doar întâlniri […] The post Deputat PN: Fermierii sunt tratați ca o problemă de ordine publică, nu ca o prioritate a statului appeared first on Omniapres.
12:10
Chișinăul respinge ideea unui embargo: negocieri zilnice cu Kievul privind licențierea vinurilor și strugurilor # Omniapres
Autoritățile de la Chișinău susțin că posibila introducere de către Ucraina a licențierii pentru unele produse moldovenești nu reprezintă un embargo, iar dialogul dintre cele două state continuă pentru a depăși tensiunile comerciale apărute în ultimele săptămâni. Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a declarat că licențierea importurilor nu trebuie confundată cu un embargo și că o […] The post Chișinăul respinge ideea unui embargo: negocieri zilnice cu Kievul privind licențierea vinurilor și strugurilor appeared first on Omniapres.
11:30
Popșoi a discutat cu ministrul de externe al EAU despre situația de securitate din Orientul Mijlociu # Omniapres
Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite, șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan. În cadrul discuției, cei doi oficiali au abordat evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, inclusiv atacurile cu rachete lansate de Iran asupra Emiratelor Arabe Unite și […] The post Popșoi a discutat cu ministrul de externe al EAU despre situația de securitate din Orientul Mijlociu appeared first on Omniapres.
11:30
Victoria Furtună acuză blocarea abuzivă a contului partidului „Moldova Mare”: „Este presiune politică” # Omniapres
Victoria Furtună, liderul partidului ”Moldova Mare” și fost procuror anticorupție, acuză o bancă comercială de blocarea abuzivă a contului formațiunii pe care o conduce. ”Am fost deja blocați o dată printr-un subterfugiu juridic și procedural. Am demonstrat abuzul, iar contul a fost deblocat. Astăzi presiunile continuă: refuz de actualizare a datelor, amenințări cu închiderea contului […] The post Victoria Furtună acuză blocarea abuzivă a contului partidului „Moldova Mare”: „Este presiune politică” appeared first on Omniapres.
11:10
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu: Moldova intră în stare de alertă energetică pentru 60 de zile # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Republica Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, decizia fiind aprobată în ședința Guvernului din 4 martie. Măsura vine în contextul creșterii prețurilor la petrol și al tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Șeful Executivului a declarat că autoritățile au început să […] The post VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu: Moldova intră în stare de alertă energetică pentru 60 de zile appeared first on Omniapres.
10:30
VIDEO// Irina Vlah: Poporul nu este un bancomat. Puterea își salvează bugetul pe seama noastră # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei”, spune că „poporul trebuie să știe adevărul: autoritățile ne pregătesc pentru un nou val de scumpiri. Creșterea de trei ori a impozitului pe proprietate este doar începutul. Oricât s-ar justifica Guvernul, adevăratul motiv al noilor poveri fiscale sunt poftele exagerate ale regimului aflat la putere și găurile uriașe din […] The post VIDEO// Irina Vlah: Poporul nu este un bancomat. Puterea își salvează bugetul pe seama noastră appeared first on Omniapres.
10:10
Dosare penale privind maternitatea surogat și adopția ilegală, investigate de procuratură # Omniapres
În anul 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate două cauze penale ce vizează maternitatea surogat și tentativa de adopție ilegală a unui copil. Informația se regăsește în răspunsul oficial al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), remis redacției Omniapres. Redacția a solicitat în repetate rânduri, atât anul trecut, cât și în […] The post Dosare penale privind maternitatea surogat și adopția ilegală, investigate de procuratură appeared first on Omniapres.
