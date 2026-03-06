Oxana Gumennaia și-a dat demisia din funcția de adjunct al Avocatului Poporului

13:20

Un scandal a izbucnit la grădinița nr. 133 din sectorul Centru al Chișinăului, după ce mai mulți părinți au acuzat o educatoare că ar fi agresat și umilit copiii. Suspiciunile au apărut după ce unii micuți au venit acasă cu vânătăi, iar părinții au decis să instaleze microfoane în sala de grupă pentru a afla […] The post Copii bătuți la o grădiniță din Chișinău: părinții au instalat microfoane și au înregistrat scene șocante appeared first on Omniapres.