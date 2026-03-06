VIDEO // Maia Sandu: Moldova vrea să devină membră UE cu drepturi depline, dar analizează și alte opțiuni

13:40

Clipe de groază pentru locatarii unui cămin din sectorul Botanica al capitalei, după ce un incendiu puternic a izbucnit într-o cameră de la etajul doi. Zeci de oameni au fost evacuați de urgență, iar pompierii au reușit să salveze 27 de persoane, inclusiv șase minori. Din păcate, un bărbat de 61 de ani a fost […] The post Incendiu într-un cămin din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv copii, salvate de pompieri. Un bărbat a murit appeared first on Omniapres.