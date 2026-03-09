Funcționar din cadrul MAI, vizat de ANI: diferență de peste 310 mii lei între venituri și avere
Omniapres, 9 martie 2026 13:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui funcționar public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne, după ce inspectorii au depistat o diferență substanțială între veniturile declarate, averea deținută și cheltuielile realizate. Potrivit ANI, verificările au vizat perioada 1 august 2016 – […] The post Funcționar din cadrul MAI, vizat de ANI: diferență de peste 310 mii lei între venituri și avere appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
13:10
Funcționar din cadrul MAI, vizat de ANI: diferență de peste 310 mii lei între venituri și avere # Omniapres
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui funcționar public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne, după ce inspectorii au depistat o diferență substanțială între veniturile declarate, averea deținută și cheltuielile realizate. Potrivit ANI, verificările au vizat perioada 1 august 2016 – […] The post Funcționar din cadrul MAI, vizat de ANI: diferență de peste 310 mii lei între venituri și avere appeared first on Omniapres.
Acum o oră
12:40
Prețurile la carburanți vor crește din nou mâine. Pentru data de 10 martie 2026, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit un preț maxim de 24,82 lei pentru un litru de benzină COR 95, cu 28 de bani mai mult decât astăzi, și de 23,59 lei pentru un litru de motorină standard, în […] The post Carburanții se scumpesc din nou: benzina +28 bani, motorina +72 bani appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
12:10
A cincea persoană reținută în dosarul mitei de 40 000 de euro. Suspectul, prins la Aeroportul Chișinău # Omniapres
A cincea persoană a fost reținută în dosarul de trafic de influență în care, anterior, patru suspecți au fost prinși în flagrant în timp ce primeau o mită de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de Centrul Național Anticorupție (CNA), bărbatul este bănuit de complicitate în această […] The post A cincea persoană reținută în dosarul mitei de 40 000 de euro. Suspectul, prins la Aeroportul Chișinău appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // „Paraziții de la guvernare”. Emilian Crețu atacă dur PAS într-un video pe rețelele sociale # Omniapres
Actorul și influencerul Emilian Crețu a publicat un mesaj video pe rețelele de socializare în care critică dur actuala guvernare și modul în care sunt adoptate sau modificate unele legi. Declarațiile sale au generat numeroase reacții și discuții în mediul online. În intervenția sa, Crețu a spus că politicienii ar trebui să fie un exemplu […] The post VIDEO // „Paraziții de la guvernare”. Emilian Crețu atacă dur PAS într-un video pe rețelele sociale appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
11:10
Există cauze penale pornite, după decesul Ludmilei Vartic din raionul Hîncești, care ar fi fost supusă violenței domestice. Precizările au fost făcute de către serviciul de presă al Procuraturii Generale, transmite realitatea.md. Responsabilii menționează că Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele tragediei. Conform lor, anchetatorii acumulează probatoriul necesar, apoi vor emite o soluție pe caz. […] The post Moartea Ludmilei Vartic, investigată penal: Procuratura confirmă deschiderea dosarelor appeared first on Omniapres.
10:50
Un tânăr de 18 ani a fost salvat de pompieri după ce a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Durlești # Omniapres
Un tânăr a scăpat cu viață după ce a căzut de la etajul 8 al unui bloc de locuit din orașul Durlești, municipiul Chișinău. Salvarea sa a fost posibilă datorită intervenției rapide a pompierilor și salvatorilor. Incidentul s-a produs pe 8 martie 2026, în jurul orei 12:58, într-un bloc de locuit de pe strada Tudor […] The post Un tânăr de 18 ani a fost salvat de pompieri după ce a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Durlești appeared first on Omniapres.
10:00
Președinta Maia Sandu va efectua, în perioada 10–11 martie 2026, o vizită oficială la Vilnius, la invitația Președintelui Republicii Lituania, Gitanas Nausėda. Vizita are loc cu ocazia celei de-a 36 de aniversări a restabilirii independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, proclamată pe 11 martie 1990 — un act pe care Moldova a fost prima țară […] The post Maia Sandu merge în vizită oficială la Vilnius, la invitația președintelui Lituaniei appeared first on Omniapres.
09:40
Cazul morții Ludmilei Vartic, educatoarea de 39 de ani din Hîncești care a decedat după ce ar fi căzut de la înălțime în Chișinău, ridică tot mai multe semne de întrebare. Fostul ministru al Sănătății, Ala Nemerenco, a cerut verificarea procedurilor prin care a fost eliberat certificatul de deces. Într-o postare publicată pe Facebook, Ala […] The post Moartea Ludmilei Vartic: Ala Nemerenco cere verificarea certificatului de deces appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
09:10
O autogară privată deschisă la câțiva pași de Gara de Nord din Chișinău a declanșat un conflict deschis între transportatorii de rute interurbane și a scos la iveală conexiuni politice, suspiciuni de concurență neloială și posibile scheme imobiliare care implică terenuri ale municipalității. Investigația realizată de jurnaliștii de la TV8.md arată că firma care gestionează noua […] The post Autogara sponsorilor PAS: transportatorii acuză protecție politică și curse clandestine appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
07:10
Horoscop 9 martie 2026. Unele zodii primesc bani, altele își rezolvă conflictele mai vechi # Omniapres
Ziua de 9 martie vine cu emoții puternice și revederi care pot schimba atmosfera din jurul nostru. Unele tensiuni mai vechi se pot stinge, iar pentru multe zodii apar vești bune legate de bani, colaborări sau proiecte care încep să dea rezultate. Este un moment bun pentru a încheia capitole vechi și pentru a face […] The post Horoscop 9 martie 2026. Unele zodii primesc bani, altele își rezolvă conflictele mai vechi appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Majorarea prețurilor la carburanți este inevitabilă, iar populația va fi nevoită să se adapteze la noile realități de pe piața energetică. Declarația îi aparține expertului Victor Parlicov, fost ministru al Energiei și a fost făcută pentru Realitatea TV. Potrivit lui Parlicov, Republica Moldova nu poate influența evoluțiile de pe piețele internaționale ale petrolului, motiv pentru care creșterea […] The post Parlicov: Scumpirea carburanților e inevitabilă appeared first on Omniapres.
09:50
Un consilier MAN ar fi fost prins beat la volan. Reacția lui Ion Ceban: ”Informațiile sunt contradictorii” # Omniapres
Un consilier de la Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) ar fi fost prins beat la volan. Potrivit surselor TV8, este vorba de Marin Bucătaru. Acesta a fost oprit pe o stradă din capitală de către polițiștii INSP. Fiind supus testării alcoolscopice, rezultatul a indicat o concentrație de 0,45 mg/l alcool în aerul expirat, de aproape […] The post Un consilier MAN ar fi fost prins beat la volan. Reacția lui Ion Ceban: ”Informațiile sunt contradictorii” appeared first on Omniapres.
08:10
Horoscop 7 martie 2026. Banii vin pentru unii, dar alții pregătesc surprize costisitoare # Omniapres
Ziua de 7 martie aduce energie de weekend, dar și ocazia de a pune în ordine lucruri care au fost amânate în timpul săptămânii. Pentru unele zodii apar vești legate de bani sau proiecte noi, în timp ce altele se concentrează pe relații și pe planuri de viitor. Atmosfera este una mai relaxată, însă deciziile […] The post Horoscop 7 martie 2026. Banii vin pentru unii, dar alții pregătesc surprize costisitoare appeared first on Omniapres.
6 martie 2026
19:10
Energia electrică ar putea deveni puțin mai ieftină pentru gospodării. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat proiectele de calcul ale noilor tarife, care indică o scădere ușoară a prețului la energie pentru consumatorii casnici. Potrivit documentelor, în zonele deservite de Premier Energy, tariful ar putea ajunge la 3,50 lei pentru un kWh, […] The post Tarife mai mici la energia electrică: ce prețuri propune ANRE pentru populație appeared first on Omniapres.
18:10
Consiliul Concurenței, blocat după demisia lui Alexei Gherțescu: instituția se află într-un vid decizional # Omniapres
Consiliul Concurenței se află într-un vid decizional fără precedent, fiind în imposibilitatea de a monitoriza piața sau de a sancționa abuzurile economice. Impasul a apărut după ce Parlamentul a acceptat demisia președintelui Plenului instituției, Alexei Gherțescu, care și-a încetat mandatul începând cu 1 martie. Subiectul a fost discutat pe 6 martie, la ședința Comisiei parlamentare […] The post Consiliul Concurenței, blocat după demisia lui Alexei Gherțescu: instituția se află într-un vid decizional appeared first on Omniapres.
17:40
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de adjunct al Avocatului Poporului a Oxanei Gumennaia, după ce aceasta și-a dat demisia. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 53 de deputați. Oxana Gummenaia a depus cerere de demisie din motive personale. Potrivit legislației, Avocatul Poporului este asistat în activitatea sa de doi […] The post Oxana Gumennaia și-a dat demisia din funcția de adjunct al Avocatului Poporului appeared first on Omniapres.
17:10
FMI: Scumpirea rapidă a locuințelor și boomul creditelor pot crea riscuri pentru economia Moldovei # Omniapres
Creșterea rapidă a prețurilor la imobiliare și extinderea creditării pot genera riscuri pentru stabilitatea financiară a Republicii Moldova. Acest lucru este evidențiat într-un raport al Fondului Monetar Internațional cu privire la stabilitatea sistemului financiar al țării. Potrivit experților FMI, în 2024 și în prima jumătate a anului 2025, prețurile locuințelor au crescut cu aproximativ 25%, […] The post FMI: Scumpirea rapidă a locuințelor și boomul creditelor pot crea riscuri pentru economia Moldovei appeared first on Omniapres.
16:40
Vremea va fi în general frumoasă în acest weekend, inclusiv de 8 Martie, când sunt sărbătorite femeile. Potrivit prognozei meteorologilor pentru perioada 7–9 martie, Republica Moldova va fi influențată de un regim de presiune atmosferică înaltă, ceea ce va aduce cer variabil spre senin și lipsa precipitațiilor. Meteorologii anunță că nu sunt așteptate ploi sau […] The post Cum va fi vremea de 8 martie: temperaturi în creștere și cer senin în toată țara appeared first on Omniapres.
16:10
Portul Internațional Liber Giurgiulești ar putea beneficia de condiții mai bune pentru dezvoltare și atragerea investițiilor, după ce Parlamentul a votat în prima lectură modificări la legea care reglementează activitatea portului. Documentul prevede declararea acestuia drept obiectiv de infrastructură portuară strategică pentru Republica Moldova. Una dintre modificările importante vizează reducerea duratei contractului de arendă, de […] The post Portul Giurgiulești, arendat cu 1 000 de dolari pe an: Parlamentul pregătește schimbări appeared first on Omniapres.
15:40
Ministerul Culturii, în mijlocul unui scandal cu catering: „Acel fourchette nu a fost plătit de noi” # Omniapres
Ministerul Culturii susține că nu a achitat și nici nu a contractat masa de tip fourchette organizată în incinta instituției, după ce pe rețelele sociale au apărut imagini cu un catering pregătit pentru aproximativ 40 de persoane. Într-o reacție pentru Realitatea.md, șefa de cabinet a ministrului, Laura Rînja, a precizat că ministerul a pus la […] The post Ministerul Culturii, în mijlocul unui scandal cu catering: „Acel fourchette nu a fost plătit de noi” appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // „Rușine!” în Parlament: Opoziția a protestat în timp ce PAS l-a numit pe von Hebel în Comisia Vetting # Omniapres
Parlamentul a aprobat numirea lui Herman von Hebel și Bernard Lavigne în calitate de membri ai Comisiei de evaluare externă a procurorilor (Comisia Vetting). Decizia a fost susținută de 53 de deputați ai majorității PAS. Ședința Legislativului a fost marcată de proteste din partea opoziției. Mai mulți deputați au urcat la tribuna Parlamentului și au […] The post VIDEO // „Rușine!” în Parlament: Opoziția a protestat în timp ce PAS l-a numit pe von Hebel în Comisia Vetting appeared first on Omniapres.
14:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că nu intenționează să candideze pentru un al treilea mandat și că nu susține modificarea Constituția Republicii Moldova pentru a permite acest lucru. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV, în contextul discuțiilor apărute în spațiul public și pe rețelele sociale despre o eventuală nouă […] The post VIDEO // Al treilea mandat pentru Maia Sandu? Președinta: ”Respect Constituția” appeared first on Omniapres.
14:10
Criza din Orientul Mijlociu: 116 cetățeni ai R. Moldova cer evacuarea din Emiratele Arabe Unite # Omniapres
116 cetățeni ai Republicii Moldova au solicitat evacuarea din Emiratele Arabe Unite, iar alți doi din Bahrain, în contextul tensiunilor de securitate din Orientul Mijlociu. Datele au fost prezentate pe 6 martie de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, care anunță că monitorizează permanent evoluțiile din regiune prin intermediul Celulei de Criză. Potrivit instituției, până […] The post Criza din Orientul Mijlociu: 116 cetățeni ai R. Moldova cer evacuarea din Emiratele Arabe Unite appeared first on Omniapres.
13:30
Accidentul mortal de la Boldurești: Procurorii cer 3 ani de închisoare pentru complicele lui Nicanor Ciochină # Omniapres
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) cer o pedeapsă mai dură pentru stomatologul Ion Andronache, acuzat că l-a ajutat pe fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, să ascundă urmele accidentului în care a murit un adolescent de 14 ani. Potrivit procurorilor, Ion Andronache l-ar fi favorizat pe Nicanor Ciochină după […] The post Accidentul mortal de la Boldurești: Procurorii cer 3 ani de închisoare pentru complicele lui Nicanor Ciochină appeared first on Omniapres.
13:20
Copii bătuți la o grădiniță din Chișinău: părinții au instalat microfoane și au înregistrat scene șocante # Omniapres
Un scandal a izbucnit la grădinița nr. 133 din sectorul Centru al Chișinăului, după ce mai mulți părinți au acuzat o educatoare că ar fi agresat și umilit copiii. Suspiciunile au apărut după ce unii micuți au venit acasă cu vânătăi, iar părinții au decis să instaleze microfoane în sala de grupă pentru a afla […] The post Copii bătuți la o grădiniță din Chișinău: părinții au instalat microfoane și au înregistrat scene șocante appeared first on Omniapres.
12:20
Liderul PN, acuzații dure la adresa șefului SIS: ”Sunt niște mizerii. Cei care vor fi găsiți vinovați trebuie să facă ani grei de pușcărie” # Omniapres
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Moldova este acuzat de intervenții politice și transmiterea de informații manipulate către jurnaliști, care ar urmări distragerea atenției de la subiectul legat de arestarea ofițerilor SIS în Federația Rusă. Despre aceasta a vorbit liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, care susține că „presa liberă” a primit indicații directe […] The post Liderul PN, acuzații dure la adresa șefului SIS: ”Sunt niște mizerii. Cei care vor fi găsiți vinovați trebuie să facă ani grei de pușcărie” appeared first on Omniapres.
12:10
Reacția Moscovei după întrevederea lui Oleg Ozerov la MAE: „Informațiile din presă sunt distorsionate” # Omniapres
Ambasada Federației Ruse la Chișinău a reacționat după apariția în presă a unor informații privind conținutul întrevederii din 4 martie dintre ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Într-un comunicat, misiunea diplomatică rusă susține că datele apărute în spațiul public ar prezenta în mod […] The post Reacția Moscovei după întrevederea lui Oleg Ozerov la MAE: „Informațiile din presă sunt distorsionate” appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // Nesterovschi, Lozovan și Constantinov, localizați în Transnistria. Șeful IGP: Poliția nu poate interveni # Omniapres
Poliția Republicii Moldova susține că a stabilit locul în care se ascund mai mulți condamnați care au fugit de justiție și s-ar afla în regiunea transnistreană. Este vorba despre Dmitri Constantinov, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul unei emisiuni de la TV8 că autoritățile cunosc […] The post VIDEO // Nesterovschi, Lozovan și Constantinov, localizați în Transnistria. Șeful IGP: Poliția nu poate interveni appeared first on Omniapres.
11:20
Partidul lui Cavcaliuc a cerut la Washington investigarea utilizării fondurilor americane în Moldova # Omniapres
O delegație a Partidului Acasă Construim Europa (PACE), condusă de vicepreședintele formațiunii Victor Ursachi, a participat în perioada 4–6 martie 2026 la o serie de întrevederi cu membri ai Congresului Statelor Unite. Discuțiile au avut loc în cadrul evenimentului „Alianța Națiunilor Suverane”, organizat sub auspiciile Partidului Republican american, potrivit unui comunicat al formațiunii. Potrivit PACE, […] The post Partidul lui Cavcaliuc a cerut la Washington investigarea utilizării fondurilor americane în Moldova appeared first on Omniapres.
11:10
Moldovenii blocați în Emiratele Arabe Unite nu vor plăti amenzi pentru depășirea șederii # Omniapres
Cetățenii Republica Moldova aflați în Emiratele Arabe Unite și care nu au reușit să părăsească țara din cauza perturbărilor din transportul aerian nu vor fi sancționați pentru depășirea termenului legal de ședere. Despre această măsură a anunțat Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite. Potrivit informațiilor transmise de misiunea diplomatică, Autoritatea Federală pentru Identitate, Cetățenie, […] The post Moldovenii blocați în Emiratele Arabe Unite nu vor plăti amenzi pentru depășirea șederii appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Maia Sandu: Moldova vrea să devină membră UE cu drepturi depline, dar analizează și alte opțiuni # Omniapres
Republica Moldova își dorește să devină membră a Uniunea Europeană cu drepturi depline, însă autoritățile de la Chișinău spun că sunt dispuse să analizeze și alte formule de integrare, atât timp cât acestea apropie țara de spațiul european. Declarația a fost făcută de președinta Republica Moldova, Maia Sandu, care a subliniat că aderarea la UE […] The post VIDEO // Maia Sandu: Moldova vrea să devină membră UE cu drepturi depline, dar analizează și alte opțiuni appeared first on Omniapres.
10:10
Consumatorii din Republica Moldova vor primi la începutul lunii martie primele facturi la gazele naturale calculate conform noului tarif reglementat, intrat în vigoare la 4 februarie 2026. Facturile vor reflecta consumul de gaze înregistrat pe parcursul lunii februarie. Potrivit furnizorului Energocom, pentru majoritatea gospodăriilor casnice racordate la rețelele de distribuție de joasă presiune, tariful aplicat […] The post Facturile la gaz din februarie vor include două tarife diferite appeared first on Omniapres.
09:40
Șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a respins informațiile apărute pe unele canale de Telegram potrivit cărora poliția ar organiza zilnic un „coridor verde” în trafic pentru automobilul său sau al soției sale. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la TV8, unde Cernăuțeanu a calificat aceste acuzații drept neadevărate și a afirmat […] The post VIDEO // Șeful IGP: „Nu există coridor verde pentru mine sau soția mea” appeared first on Omniapres.
09:10
Maia Sandu a promulgat legea care schimbă regulile de numire în comisiile de vetting: „Nu putem bloca reforma justiției” # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat legea care modifică procedura de desemnare a membrilor în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Documentul a fost semnat joi seara și publicat în dimineața zilei de 6 martie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, intrând astfel în vigoare. Potrivit noilor prevederi, membrii acestor comisii vor […] The post Maia Sandu a promulgat legea care schimbă regulile de numire în comisiile de vetting: „Nu putem bloca reforma justiției” appeared first on Omniapres.
07:10
Ziua aduce semne bune în plan profesional și financiar pentru mai multe zodii. Munca depusă începe să fie observată, apar recompense sau șanse de promovare, iar unii pot găsi noi colaborări care le suplimentează veniturile. Este un moment potrivit pentru inițiative, negocieri și pentru reluarea unor proiecte care pot aduce rezultate pe termen lung. PEȘTI […] The post Horoscop 6 martie 2026. Apar câștiguri din colaborări și oportunități noi la serviciu appeared first on Omniapres.
5 martie 2026
18:10
Șeful Comisiei agricultură: Creșterea prețului la motorină va scumpi tot, de la cereale până la lapte # Omniapres
Majorarea accelerată a prețului la motorină va avea un impact direct asupra fermierilor și ar putea genera un nou val de scumpiri în economie, avertizează președintele Comisiei agricultură din Parlament și deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, scrie realitatea.md. Potrivit acestuia, creșterea prețului la combustibil intervine într-un moment critic pentru sectorul agricol, când fermierii se află […] The post Șeful Comisiei agricultură: Creșterea prețului la motorină va scumpi tot, de la cereale până la lapte appeared first on Omniapres.
17:10
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede măsuri legislative de fortificare a securității persoanelor care activează în domeniul justiției a fost votat în lectura a doua de 55 de deputați. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul […] The post Pedepse de până la 12 ani de închisoare pentru agresarea judecătorilor și procurorilor appeared first on Omniapres.
16:40
Scandal în Parlament: PAS a schimbat legea pentru a-l putea alege pe Herman von Hebel în Comisia Vetting # Omniapres
Parlamentul a adoptat cu votul a 55 de deputați un amendament care modifică numărul de voturi necesare pentru numirea candidaților în comisia de evaluare externă (vetting). Modificarea a fost susținută de deputații PAS, inclusiv de Dinu Plîngău, și a fost introdusă la un pachet de legi deja votat în prima lectură. Amendamentul a fost propus […] The post Scandal în Parlament: PAS a schimbat legea pentru a-l putea alege pe Herman von Hebel în Comisia Vetting appeared first on Omniapres.
16:10
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, susține că nivelul corupției din Republica Moldova rămâne alarmant, iar problema nu poate fi rezolvată doar prin acțiunile Centrului Național Anticorupție (CNA). Reacția vine după prezentarea în Parlament a raportului directorului CNA privind activitatea instituției. Într-o postare publică, Nemerenco afirmă că raportul prezentat confirmă amploarea fenomenului corupției în țară. […] The post Ex-ministra Sănătății: „Țara clocotește de corupție. Nu a scăzut nici cu 0,0001%” appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // Usatîi spune că doi ofițeri SIS sunt deținuți la Moscova. Grosu: „Nu vă informați de la politicieni” # Omniapres
Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, susține că doi ofițeri ai Serviciul de Informații și Securitate (SIS) ai Republicii Moldova s-ar afla în detenție în Federația Rusă, după ce ar fi fost reținuți de serviciile speciale rusești în aprilie 2025. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate. […] The post VIDEO // Usatîi spune că doi ofițeri SIS sunt deținuți la Moscova. Grosu: „Nu vă informați de la politicieni” appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Chef la Ministerul Culturii: guacamole, hummus și deserturi pentru 40 de persoane # Omniapres
O companie de catering a pregătit un fourchette pentru aproximativ 40 de persoane la Ministerul Culturii. Meniul a inclus gustări și deserturi, dar și mai multe preparate de post. Potrivit unui video publicat de compania de catering pe rețelele sociale, echipa a fost prezentă la Ministerul Culturii pentru a pregăti masa destinată participanților la un […] The post VIDEO // Chef la Ministerul Culturii: guacamole, hummus și deserturi pentru 40 de persoane appeared first on Omniapres.
14:40
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți începând de vineri, 6 martie. Potrivit noilor prețuri maxime stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), benzina se scumpește cu 16 bani, iar motorina cu 47 de bani pe litru. Astfel, un litru de benzină COR 95 va costa 24,33 lei, iar motorina standard va ajunge […] The post Carburanții iau foc la preț: motorina +47 de bani, benzina +16 bani appeared first on Omniapres.
14:10
Mai multe blocuri locative și instituții publice din sectorul Rîșcani al capitalei au rămas temporar fără energie termică, după ce a fost depistată o avarie la o conductă de termoficare. Anunțul a fost făcut de compania Termoelectrica, care spune că echipele intervin pentru remedierea problemei. Potrivit întreprinderii, avaria a fost identificată la o conductă termică […] The post Avarie la o conductă termică în sectorul Rîșcani: zeci de blocuri au rămas fără căldură appeared first on Omniapres.
13:40
Exportul și reexportul produselor petroliere din Portul Internațional Liber Giurgiulești vor fi permise doar în cazul în care stocurile existente depășesc anumite praguri minime. Măsura este aplicată în contextul instituirii stării de alertă în sectorul energetic. Potrivit autorităților, exporturile vor putea avea loc doar dacă în depozitele portului se află mai mult de 8.000 de […] The post Exportul de combustibil din Portul Giurgiulești, permis doar peste anumite stocuri appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Cererea mare a golit rezervoarele: o rețea de benzinării din Moldova își oprește activitatea # Omniapres
Rețeaua de benzinării TLX din Republica Moldova și-a suspendat temporar activitatea, după ce stocurile de combustibil s-au epuizat în urma cererii mari din ultimele zile. Potrivit reprezentanților companiei, rezervele disponibile au fost vândute rapid, pe fondul cozilor formate la stațiile de alimentare. Reprezentanta companiei a declarat că stocurile existente erau suficiente pentru aproximativ patru-cinci zile, […] The post VIDEO // Cererea mare a golit rezervoarele: o rețea de benzinării din Moldova își oprește activitatea appeared first on Omniapres.
12:40
Victoria Furtună: schimbarea regulii de vot pentru Comisia de evaluare contravine recomandărilor Comisiei de la Veneția # Omniapres
Modificarea procedurii de numire a membrilor Comisiei de evaluare externă a procurorilor și judecătorilor contravine recomandărilor Comisiei de la Veneția și va submina principiul consensului politic în reforma justiției. Declarația a fost făcută de liderul partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună. Potrivit acesteia, Comisia de la Veneția a stabilit clar că numirea membrilor acestei structuri trebuie […] The post Victoria Furtună: schimbarea regulii de vot pentru Comisia de evaluare contravine recomandărilor Comisiei de la Veneția appeared first on Omniapres.
12:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că Partidul Acțiune și Solidaritate a discutat cu partenerii de dezvoltare despre amendamentul care ar permite numirea juristului olandez Herman von Hebel în Comisia de evaluare a procurorilor cu majoritate simplă, adică 51 de voturi. Potrivit speakerului, autoritățile din Republica Moldova nu au niciun fel de obiecții față de acesta, […] The post VIDEO // Grosu: Nu avem nicio pretenție juridică sau morală față de Herman von Hebel appeared first on Omniapres.
12:10
82 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în siguranță la Chișinău în această dimineață, cu o cursă aeriană pe ruta Dubai–Chișinău. Zborul reprezintă una dintre puținele conexiuni aeriene disponibile în prezent din regiunea Orientului Mijlociu, afectată de tensiuni și restricții în spațiul aerian. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, celula de criză a instituției monitorizează permanent […] The post Zbor din Dubai spre Chișinău: 82 de moldoveni au revenit acasă appeared first on Omniapres.
11:40
VIDEO // ANRE și Consiliul Concurenței, chemate să verifice prețurile la carburanți. Grosu: Cineva încearcă să facă un bănuț # Omniapres
Autoritățile ar putea interveni în cazul unor scumpiri nejustificate la carburanți și bilete de transport, după ce au apărut sesizări că unii operatori economici ar încerca să profite de situația tensionată de pe piața energetică. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Consiliului Concurenței să monitorizeze atent evoluția […] The post VIDEO // ANRE și Consiliul Concurenței, chemate să verifice prețurile la carburanți. Grosu: Cineva încearcă să facă un bănuț appeared first on Omniapres.
11:20
Aproximativ 20 000 de litri de alcool etilic transportat ilegal au fost descoperiți de oamenii legii în urma unei operațiuni desfășurate la Florești și Ialoveni. Un bărbat de 37 de ani a fost reținut în acest caz. Totul a început pe șoseaua de centură a orașului Florești, unde polițiștii au oprit pentru verificări un camion […] The post Tir cu ascunziș special, depistat la Florești: 20 000 de litri de alcool de contrabandă appeared first on Omniapres.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.