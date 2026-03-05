Șeful Comisiei agricultură: Creșterea prețului la motorină va scumpi tot, de la cereale până la lapte

15:20

Patru persoane au fost reținute în flagrant pentru trafic de influență, după ce au primit o mită de 40 000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea banilor, acțiunea fiind documentată de ofițerii anticorupție și procurorii din municipiul Chișinău. Potrivit anchetei, suspecții ar fi pretins suma […]