video | Cerere în căsătorie la concertul lui Magnat, Satoshi și Feoctist din Chicago

10:50

Un tânăr de 18 ani a fost salvat de pompieri după ce s-a aruncat în gol de la etajul opt al unui bloc de locuit din orașul Durlești. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incidentul a avut loc pe 8 martie 2026, la ora 12:58. Autoritățile au fost alertate … Articolul video | Un tânăr a fost salvat de pompieri după ce s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc apare prima dată în ZUGO.