Japonia oferă un grant de peste 45 de mii de dolari pentru renovarea Centrului Social din Leova
Radio Moldova, 9 martie 2026 17:30
Centrul Social din orașul Leova va fi renovat cu sprijinul financiar al Japoniei. Un contract de grant, în valoare de 45.538 de dolari, a fost semnat luni, 9 martie, de către ambasadorul Japoniei la Chișinău, Takeuchi Kazuyuki, și administratoarea Asociației beneficiare „Parteneriat Social”, Svetlana Petică.
• • •
Acum 5 minute
17:50
Deși cadrul legislativ privind combaterea violenței în familie este unul solid, aplicarea acestuia rămâne deficitară din cauza factorului uman și a modului în care autoritățile intervin în astfel de cazuri. Avocata Doina Ioana Străisteanu a declarat, pentru Moldova 1, că, în practică, multe victime se confruntă cu diverse obstacole atunci când solicită protecție, iar problema „agresorilor influenți” nu este doar una de ordin penal, ci și una în care inacțiunea polițiștilor îi transformă în complici ai abuzului.
Acum 15 minute
17:40
Rată de promovare sub 30%: MEC cere planuri de corecție pentru școlile auto cu rezultate slabe # Radio Moldova
Aproximativ 11 mii de candidați, din totalul celor peste 47 de mii înscriși anul trecut la cursuri auto pentru obținerea permisului de conducere de categoria B, au reușit să promoveze proba practică. Din 123 de sucursale ale celor 69 de școli auto, doar 23 au atins pragul minim de promovare. Instituțiile cu rezultate sub nivelul prevăzut vor fi reevaluate în luna iunie.
Acum 30 minute
17:30
Centrul Social din orașul Leova va fi renovat cu sprijinul financiar al Japoniei. Un contract de grant, în valoare de 45.538 de dolari, a fost semnat luni, 9 martie, de către ambasadorul Japoniei la Chișinău, Takeuchi Kazuyuki, și administratoarea Asociației beneficiare „Parteneriat Social”, Svetlana Petică.
Acum o oră
17:20
17:00
R. Moldova, invitată să prezinte Comisiei de la Veneția amendamentul privind reducerea pragului de vot pentru Comisia Vetting # Radio Moldova
Parlamentul de la Chișinău ar trebui să solicite opinia Comisiei de la Veneția vizavi de amendamentul prin care a fost redus numărul necesar de voturi pentru numirea membrilor internaționali ai Comisiei de evaluare externă a procurorilor, afirmă Markus Lammert, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe teme legate de democrație, justiție și statul de drept. Implementarea unor reforme transparente în domeniul justiției este „esențială” pentru parcursul european al R. Moldova, a subliniat el, într-un comentariu pentru Teleradio-Moldova.
Acum 2 ore
16:30
16:20
Armata Națională lansează campania „Pacea are nevoie de protectori”. Interesul tinerilor pentru serviciul militar este în creștere # Radio Moldova
Armata Națională a lansat campania de informare „Pacea are nevoie de protectori”, prin care își propune să le explice cetățenilor rolul militarilor în asigurarea securității statului și în protejarea vieții de zi cu zi. Inițiativa urmărește să arate că pacea, pe care oamenii o consideră adesea firească, este menținută prin munca zilnică a militarilor, prin instruire, echipamente și investiții în capacitatea de apărare a țării. În același timp, oficialii din domeniul apărării spun că interesul tinerilor pentru o carieră militară este în creștere, tot mai mulți dintre ei interesându-se de posibilitatea de a face serviciul militar sau de a urma o profesie în cadrul Armatei Naționale.
16:20
Aliniere la directivele UE: Salariul minim din R. Moldova va ajunge, „în cinci - șase ani”, la 50% din salariul mediu pe economie # Radio Moldova
Raportul dintre salariul minim și cel mediu din R. Moldova - 6.300 și, respectiv, 17.400 de lei - este în prezent de 36%, iar autoritățile își propun ca acesta să ajungă, în următorii ani, la 50%, în conformitate cu standardele europene.
16:00
Meci nebun în liga nord-americană de hochei pe gheață. Tampa Bay Lightning și Buffalo Sabres s-au întâlnit pentru a treia oară în sezonul regular și au oferit una dintre cele mai tari partide ale stagiunii. Sabres s-au impus cu 8:7 pe propriul lor patinoar, la capătul unei confruntări cu răsturnări de scor, bătăi și 102 minute de penalizare.
Acum 4 ore
15:40
Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană mai devreme decât în anul 2030 – termenul pe care și l-a fixat Chișinăul. Președintele României, Nicușor Dan, spune că acest lucru se poate întâmpla chiar în 2028, dacă există voință politică.
15:30
Atacurile rusești asupra Ucrainei: Cel puțin o persoană a fost ucisă și 12 rănite, în ultimele 24 de ore # Radio Moldova
Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 12 rănite în urma atacurilor rusești din Ucraina în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile locale pe 9 martie. Două rachete balistice și 197 de drone de atac rusești cu rază lungă, inclusiv 120 de drone de tip Shahed, au fost lansate asupra Ucrainei, au raportat Forțele Aeriene, citate de The Kyiv Independent.
15:20
Drumurile din Chișinău intră în etapa a doua de reparații: Urmează „marea curățenie” # Radio Moldova
Prima etapă a reparației drumurilor din capitală, afectate de condițiile meteo din această iarnă, este aproape de final, urmând să înceapă lucrări pe străzile secundare. Totodată, în scurt timp va demara un amplu program de salubrizare a Chișinăului, a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, la ședința Primăriei din 9 martie.
14:50
Bombardamentele în Orientul Mijlociu continuă după desemnarea noului lider suprem, Mojtaba Khamenei # Radio Moldova
Bombardamentele în Orientul Mijlociu continuă. Iranul a lansat primele atacuri cu rachete de la desemnarea noului lider suprem, Mojtaba Khamenei, potrivit postului public iranian de televiziune. Armata israeliană anunță că a lovit centre de comandă legate de forțele de securitate iraniene și ale miliției Basij, care este cunoscută pentru reprimarea dură a protestelor din interiorul țării în lunile anterioare.
14:40
Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au fost eliminate de la turneul WTA de la Indian Wells # Radio Moldova
Turneul de tenis de la Indian Wells a rămas fără tenismene din România. Ultimele două care au părăsit competiția au fost Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, aceasta din urmă fiind învinsă de liderul mondial, Arina Sabalenka.
14:30
14:30
Ion Ceban acceptă două condiții ale consilierilor municipali din PAS și PSRM pentru a-i aduce la ședințele CMC # Radio Moldova
Autoritățile capitalei sunt de acord să anuleze taxa de salubrizare pentru anul curent, una dintre cerințele înaintate de consilierii municipali pentru a relua ședințele Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, la ședința Primăriei Chișinău din 9 martie.
14:10
În R. Moldova nu există riscuri de aprovizionare cu carburanți în R. Moldova, susțin specialiștii # Radio Moldova
În R. Moldova nu există, pe moment, riscuri de aprovizionare cu carburanți, dau asigurări autoritățile. Starea de alertă în sectorul energetic are rolul de a preveni apariția unei crize și de a permite autorităților să intervină rapid pentru a menține sub control stocurile de combustibil și energie. Totuși, aceasta nu poate opri majorarea prețurilor. Conflictul din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina, precum și creșterea consumului în sezonul agricol sunt factori care pun presiune pe piață, afirmă experții.
Acum 6 ore
13:50
Tiraspolul propune propria viziune pentru fondul de convergență: Prin efortul comun al tuturor participanților la negocieri # Radio Moldova
Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, salută reluarea negocierilor cu Chișinăul, însă rămâne sceptic față de propunerea autorităților constituționale ale Republicii Moldova de creare a unui fond de convergență menit să apropie cele două maluri ale Nistrului.
13:40
13:40
Prețurile petrolului au crescut puternic luni, 9 martie, cu peste 25% într-o singură zi, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimii aproape trei ani, pe fondul temerilor privind perturbarea transportului de petrol prin Strâmtoarea Ormuz și al reducerii producției de către mai mulți producători din Orientul Mijlociu. Aceste evoluții vor avea un impact major asupra prețurilor la combustibil în Republica Moldova, care vor genera scumpiri în lanț, fiind afectați, în primul rând, fermierii și familiile social-vulnerabile.
13:30
Revista presei internaționale | Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să ducă la scumpirea petrolului; SUA demonstrează superioritate militară în fața Rusiei # Radio Moldova
Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să fie în prim-planul atenției presei internaționale. Publicațiile occidentale urmăresc implicațiile militare și politice, precum și efectele asupra securității statelor din regiune și economiei globale.
13:20
Dispoziția privind numirea a doi viceprimari noi ai capitalei va fi semnată pe parcursul zilei de 9 martie, a anunțat primarul Ion Ceban, la ședința de astăzi a serviciilor Primăriei Chișinău. Consilierii municipali denunță o „decizie ilegală” și susțin că vor contesta dispoziția primarului.
13:00
Guvernul belgian denunță un act antisemit după o explozie în fața unei sinagogi din Liege # Radio Moldova
Guvernul belgian a denunțat „un act antisemit abject” după o explozie în noaptea de duminică spre luni, 9 martie, în fața unei sinagogi din Liege. Explozia s-a produs în jurul orei 03:00 GMT dimineața și nu s-a soldat cu răniți, transmite AFP.
12:50
Rapid București și CS Universitatea Craiova au remizat în etapa a 30-a a Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
CS Universitatea Craiova va începe play-off-ul Superligii românești de fotbal cu un avans de două puncte fața de a doua clasată - Rapid București. În ultimul lor meci din sezonul regular, oltenii au remizat, scor 1:1, în deplasare chiar în compania „alb-vișiniilor”. CSU Craiova a deschis scorul în minutul 49, prin Nicușor Bancu. Căpitanul „alb-albaștrilor” a marcat din pasa lui Ștefan Baiaram.
12:50
12:40
12:40
12:30
Anchetă după moartea soției vicepreședintelui raionului Hâncești: Procese penale inițiate la Chișinău și Hâncești # Radio Moldova
Organele de urmărire penală ale Poliției din Chișinău și Hâncești au inițiat procese penale după decesul soției unuia dintre vicepreședinții raionului Hâncești, care ar fi comis un act de suicid, aruncându-se de la înălțime în sectorul Râșcani al capitalei.
12:30
Bărbat din Bălți, înșelat cu 360 de mii de lei printr-o schemă falsă de investiții. Doi tineri, reținuți # Radio Moldova
Un bărbat de 49 de ani din Bălți a rămas fără 360 de mii de lei, după ce a fost păcălit de doi tineri cu vârste de 20 de ani. Aceștia s-au prezentat ca fiind reprezentanți ai unei platforme de investiții și, sub pretextul obținerii unor câștiguri din investiții și criptomonede, aceștia au convins victima să le transfere banii.
12:30
Aproape 50 de antreprenori își dezvoltă afacerile în Incubatorul de Afaceri din Nisporeni # Radio Moldova
Incubatoarele de afaceri oferă sprijin antreprenorilor aflați la început de drum. Un astfel de exemplu găsim în centrul orașului Nisporeni, unde aproape 50 de antreprenori, sub același acoperiș, dezvoltă o multitudine de activități - de la meșteșugărit, croitorie și pictură, până la culinărie. Prin efortul lor, aceștia promovează regiunea, creează locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea economiei locale.
12:00
Alexandr Tarnavschi: „Nu există impedimente juridice reale pentru organizarea alegerilor în Găgăuzia” # Radio Moldova
Criza politică din Găgăuzia se adâncește, în ciuda unor semnale timide de cooperare apărute la începutul săptămânii trecute privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) de la Comrat. Deși deputații locali păreau dispuți să colaboreze cu autoritățile electorale centrale, gestul s-a rezumat la o simplă ajustare terminologică, fiind rapid umbrit de o retorică de confruntare.
Acum 8 ore
11:40
11:40
ADVERTORIAL | Călătorește ușor cu zbor.md – check-in gratuit și suport 24/7 pe tot parcursul călătoriei # Radio Moldova
Plănuiești o vacanță sau un weekend de primăvară? Cu serviciul zbor.md, călătoria ta începe înainte de a urca în avion – liniștit, comod și fără griji.
11:40
11:40
Al cincilea bănuit în dosarul mitei de 40 de mii de euro a fost reținut la aeroportul din Chișinău # Radio Moldova
Cea de-a cincea persoană, complice în dosarul mitei de 40 de mii de euro percepute pentru eliberarea unui deținut, a fost reținută de ofițerii și procurori anticorupție pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, în timp ce încerca să fugă din țară.
11:20
Alegerea lui Mojtaba Khamenei ca nou ghid suprem al Iranului „nu va rezista mult”, afirmă Trump # Radio Moldova
Decizia privind încheierea războiului cu Iranul va fi una „comună” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, afirmă președintele american Donald Trump. Totodată, liderul de la Casa Albă crede că Mojtaba Khamenei „nu va rezista mult” ca lider al Iranului.
11:20
AC Milan mai păstrează speranțe la titlu în Serie A. „Rossoneri” au obținut victoria la limită în fața rivalei Internazionale Milano, scor 1-0, iar singurul gol a fost marcat de Pervis Estupinan.
11:00
Încă 33 de cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv persoane cu dublă cetățenie, au ajuns cu bine la Chișinău, la bordul unei curse operate pe ruta Dubai–Chișinău, în după-amiaza zilei de 8 martie, raportează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Totodată, zeci de moldoveni încă mai așteaptă, de mai bine de o săptămână, să fie evacuați din regiunea afectată de atacuri militare, potrivit datelor misiunilor diplomatice ale R. Moldova.
10:40
A murit fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova Engin Firat # Radio Moldova
Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova Engin Firat a murit la vârsta de 55 de ani. Conform presei din țara sa, tehnicianul turc a suferit un atac de cord în timp ce se afla în incinta Aeroportului din Istanbul. Firat și-a pierdut cunoștința, iar ulterior medicii au constatat decesul. Reamintim că între octombrie 2019 și noiembrie 2020, Engin Firat i-a condus pe „tricolori" în 11 partide, fără a repurta vreo victorie.
10:30
A vrut să-și pună capăt zilelor sărind de la etajul opt, dar a ajuns cu o fractură de mandibulă la spital: Angajații IGSU au prevenit o tragedie # Radio Moldova
Un tânăr de 18 ani care intenționa să-și pună capăt zilelor pe 8 martie a fost salvat de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Aceștia au reușit să instaleze în timp util o pernă pneumatică pe care a căzut băiatul atunci când a sărit de la etajul opt.
10:20
E forfotă mare în livezile din întreaga țară. Au început lucrările de primăvară, esențiale pentru sănătatea pomilor și pentru o recoltă bogată. Muncitorii pregătesc terenul, taie ramurile uscate și aplică tratamentele necesare pentru a proteja pomii. Agricultorilor le este dificil să găsească specialiști calificați.
10:10
Chișinău and Tel Aviv Foreign Ministers discuss situation of Moldovan citizens in Israel # Radio Moldova
On Monday, March 9, Deputy Prime Minister Mihai Popșoi, who is also the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova, spoke by phone with his Israeli counterpart, Gideon Sa'ar. They discussed the situation of Moldovan citizens in Israel amid growing security risks in the Middle East, particularly rising military tensions in the region.
10:10
Program extins pentru învățarea limbii române: Cursuri gratuite și platformă digitală până în 2028 # Radio Moldova
Peste 25 de mii de persoane au accesat cursuri de limbă română în cadrul Programului național pentru anii 2023–2025, pe care autoritățile l-au prelungit până în 2028. Marcelina Baleca, șefă de direcție la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), a declarat în platoul emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1 că scopul este creșterea competențelor și oferirea posibilității de a studia româna pentru un număr cât mai mare de solicitanți.
10:00
10:00
Maia Sandu, la Vilnius pentru a marca 36 de ani de la desprinderea Lituaniei de Uniunea Sovietică # Radio Moldova
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va ține, pe 11 martie curent, un discurs în plenul Parlamentului de la Vilnius, în cadrul unei sesiuni solemne dedicate împlinii a 36 de ani de la restabilirea independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică.
Acum 12 ore
09:50
I-a dat cu toporul în cap și a fugit: Bărbatul care și-a omorât soția, condamnat la 16 ani de închisoare # Radio Moldova
S-au luat la ceartă în timp ce mergeau pe stradă, moment în care bărbatul și-a lovit soția de mai multe ori cu un topor în cap și a lăsat-o într-o baltă de sânge. Femeia s-a stins din viață la scurt timp, iar făptașul a fost condamnat la 16 ani de închisoare.
09:40
09:20
Petiție pentru a elimina blocajul electoral din Găgăuzia: Anularea Codului electoral local și organizarea alegerilor de către CEC-ul de la Chișinău # Radio Moldova
Găgăuzia se confruntă, în prezent, cu o criză politică și juridică majoră, în condițiile în care legislația locală contravine Codului electoral al R. Moldova, ceea ce face imposibilă organizarea alegerilor ordinare în Adunarea Populară (AP) de la Comrat. Activistul civic Mihail Sirkeli a lansat o petiție publică adresată conducerii R. Moldova, căreia îi solicită să intervină pentru a elimina blocajul electoral din regiune.
08:40
Au lăsat orașul pentru o fermă de iepuri: afacerea de familie care se dezvoltă la sat # Radio Moldova
Piața cărnii de iepure din Republica Moldova este susținută de producători locali. Deși producția autohtonă este în creștere, aceasta rămâne un produs de nișă, în special din cauza prețului ridicat. În același timp, proprietarii de ferme depun eforturi colosale pentru a rezista în una dintre cele mai sensibile ramuri zootehnice. Soții Mațenco au creat un sistem integrat de creștere a iepurilor, cu microclimat controlat, nutreț propriu și producție certificată. În prezent, ferma are trei mii de iepuri.
08:40
În Marea Britanie rezervele de gaze naturale sunt suficiente doar pentru aproximativ două zile, deoarece conflictul din Orientul Mijlociu a dus la închiderea celui mai mare obiectiv de gaze din lume, relatează Daily Mail.
