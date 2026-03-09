AC Milan a obținut victoria în Derby della Madonnina

21:40

Ziua de 8 Martie nu înseamnă doar flori și felicitări, ci și un prilej de reflecție asupra provocărilor cu care se confruntă femeile zi de zi. În ajunul Zilei Internaționale a Femeii, UNFPA Moldova a lansat campania de conștientizare „Buchet cu greutate”, menită să îndemne societatea să privească dincolo de gesturile simbolice. În cadrul evenimentului, trecătorilor li s-au oferit gratuit buchete de flori care, la o privire mai atentă, aveau atașate „greutăți”, adică mesaje ce reflectă presiunile și responsabilitățile pe care multe femei le poartă zilnic.