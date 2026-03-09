Ion Ceban acceptă două condiții ale consilierilor municipali din PAS și PSRM pentru a-i aduce la ședințele CMC

19:40

Locuitorii orașului Bălți ar putea plăti mai mult pentru apă. Furnizorul a cerut creșterea tarifului cu aproape zece lei. Dacă Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va accepta solicitarea, atunci consumatorii vor plăti 36 de lei și 16 bani pentru un metru cub de apă. Acesta ar fi și unul dintre cele mai mari tarife din țară. Unii locuitori ai orașului Bălți se arată îngrijorați de posibilitatea unor noi scumpiri.