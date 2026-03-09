Bombardamentele în Orientul Mijlociu continuă după desemnarea noului lider suprem, Mojtaba Khamenei

21:20

Se cere demisia unuia dintre vicepreședinții raionului Hâncești, după ce soția sa a murit în condiții suspecte. Femeia, care potrivit informațiilor din spațiul public a fost victimă a violenței domestice, ar fi comis un act de suicid. Ea a lăsat și un mesaj de adio, dar oamenii legii examinează toate aspectele care au determinat-o să comită acest gest. Asociațiile care apără drepturile femeilor s-au autosesizat și au cerut autorităților o anchetă amplă care să vizeze și modul în care au intervenit instituțiile responsabile.