Rapid București și CS Universitatea Craiova au remizat în etapa a 30-a a Superligii românești de fotbal

Ucraina are nevoie urgentă de radare moderne, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Problema a fost ridicată direct de soldații ucraineni, iar Kievul speră că Țările de Jos - unul dintre principalii producători de radare - poate ajuta la abordarea acestei nevoi critice. Discuțiile între liderul ucrainean și prim-ministrul Țărilor de Jos au avut loc în timp ce armata rusă atacă masiv cu drone instalațiile de producție de gaze ale Naftogaz din regiunea Poltava. Chiar dacă nu sunt victime, funcționarea instalațiilor a trebuit să fie oprită, iar pagubele sunt semnificative.