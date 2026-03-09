Criza petrolului lovește piața din R. Moldova: Motorina, cu aproape 3 lei mai scumpă
Radio Moldova, 9 martie 2026 12:50
Prețurile la carburanți continuă să crească rapid în Republica Moldova, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al scumpirii accelerate a petrolului pe piețele internaționale. În mai puțin de două săptămâni, motorina s-a scumpit cu aproape trei lei pe litru, iar benzina se apropie de pragul de 25 de lei.
Acum 15 minute
13:00
Guvernul belgian denunță un act antisemit după o explozie în fața unei sinagogi din Liege # Radio Moldova
Guvernul belgian a denunțat „un act antisemit abject” după o explozie în noaptea de duminică spre luni, 9 martie, în fața unei sinagogi din Liege. Explozia s-a produs în jurul orei 03:00 GMT dimineața și nu s-a soldat cu răniți, transmite AFP.
Acum 30 minute
12:50
Rapid București și CS Universitatea Craiova au remizat în etapa a 30-a a Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
CS Universitatea Craiova va începe play-off-ul Superligii românești de fotbal cu un avans de două puncte fața de a doua clasată - Rapid București. În ultimul lor meci din sezonul regular, oltenii au remizat, scor 1:1, în deplasare chiar în compania „alb-vișiniilor”. CSU Craiova a deschis scorul în minutul 49, prin Nicușor Bancu. Căpitanul „alb-albaștrilor” a marcat din pasa lui Ștefan Baiaram.
12:50
Acum o oră
12:40
Proceduri schimbate la amalgamare: Denumirea noii localități va fi stabilită prin consens, iar criteriul distanței de 25 km dispare # Radio Moldova
Decizia de amalgamare voluntară, care presupune unirea benevolă a localităților, va fi aprobată cu majoritatea voturilor consilierilor locali aleși, iar distanța stabilită anterior de maximum 25 de kilometri de la centrul administrativ al unității amalgamate până la centrul oricărui sat sau oraș care o formează va fi exclusă. Prevederile se regăsesc într-un proiect de îmbunătățire a procesului de amalgamare, supus consultărilor publice după discuțiile organizate de Guvern în raioane.
12:40
Patru ani de închisoare pentru un lider local al fostului Partid „Șor”: 1.2 milioane de lei ar fi fost folosite pentru proteste # Radio Moldova
Fostul vicepreședinte al Oficiului Teritorial Râșcani din municipiul Chișinău al fostului Partid Politic „Șor”, Fiodor Garpin, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată pe 6 martie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
12:30
Anchetă după moartea soției vicepreședintelui raionului Hâncești: Procese penale inițiate la Chișinău și Hâncești # Radio Moldova
Organele de urmărire penală ale Poliției din Chișinău și Hâncești au inițiat procese penale după decesul soției unuia dintre vicepreședinții raionului Hâncești, care ar fi comis un act de suicid, aruncându-se de la înălțime în sectorul Râșcani al capitalei.
12:30
Bărbat din Bălți, înșelat cu 360 de mii de lei printr-o schemă falsă de investiții. Doi tineri, reținuți # Radio Moldova
Un bărbat de 49 de ani din Bălți a rămas fără 360 de mii de lei, după ce a fost păcălit de doi tineri cu vârste de 20 de ani. Aceștia s-au prezentat ca fiind reprezentanți ai unei platforme de investiții și, sub pretextul obținerii unor câștiguri din investiții și criptomonede, aceștia au convins victima să le transfere banii.
12:30
Aproape 50 de antreprenori își dezvoltă afacerile în Incubatorul de Afaceri din Nisporeni # Radio Moldova
Incubatoarele de afaceri oferă sprijin antreprenorilor aflați la început de drum. Un astfel de exemplu găsim în centrul orașului Nisporeni, unde aproape 50 de antreprenori, sub același acoperiș, dezvoltă o multitudine de activități - de la meșteșugărit, croitorie și pictură, până la culinărie. Prin efortul lor, aceștia promovează regiunea, creează locuri de muncă și contribuie la dezvoltarea economiei locale.
Acum 2 ore
12:00
Alexandr Tarnavschi: „Nu există impedimente juridice reale pentru organizarea alegerilor în Găgăuzia” # Radio Moldova
Criza politică din Găgăuzia se adâncește, în ciuda unor semnale timide de cooperare apărute la începutul săptămânii trecute privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) de la Comrat. Deși deputații locali păreau dispuți să colaboreze cu autoritățile electorale centrale, gestul s-a rezumat la o simplă ajustare terminologică, fiind rapid umbrit de o retorică de confruntare.
11:40
11:40
ADVERTORIAL | Călătorește ușor cu zbor.md – check-in gratuit și suport 24/7 pe tot parcursul călătoriei # Radio Moldova
Plănuiești o vacanță sau un weekend de primăvară? Cu serviciul zbor.md, călătoria ta începe înainte de a urca în avion – liniștit, comod și fără griji.
11:40
11:40
Al cincilea bănuit în dosarul mitei de 40 de mii de euro a fost reținut la aeroportul din Chișinău # Radio Moldova
Cea de-a cincea persoană, complice în dosarul mitei de 40 de mii de euro percepute pentru eliberarea unui deținut, a fost reținută de ofițerii și procurori anticorupție pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, în timp ce încerca să fugă din țară.
11:20
Alegerea lui Mojtaba Khamenei ca nou ghid suprem al Iranului „nu va rezista mult”, afirmă Trump # Radio Moldova
Decizia privind încheierea războiului cu Iranul va fi una „comună” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, afirmă președintele american Donald Trump. Totodată, liderul de la Casa Albă crede că Mojtaba Khamenei „nu va rezista mult” ca lider al Iranului.
11:20
AC Milan mai păstrează speranțe la titlu în Serie A. „Rossoneri” au obținut victoria la limită în fața rivalei Internazionale Milano, scor 1-0, iar singurul gol a fost marcat de Pervis Estupinan.
Acum 4 ore
11:00
Încă 33 de cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv persoane cu dublă cetățenie, au ajuns cu bine la Chișinău, la bordul unei curse operate pe ruta Dubai–Chișinău, în după-amiaza zilei de 8 martie, raportează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Totodată, zeci de moldoveni încă mai așteaptă, de mai bine de o săptămână, să fie evacuați din regiunea afectată de atacuri militare, potrivit datelor misiunilor diplomatice ale R. Moldova.
10:40
A murit fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova Engin Firat # Radio Moldova
Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova Engin Firat a murit la vârsta de 55 de ani. Conform presei din țara sa, tehnicianul turc a suferit un atac de cord în timp ce se afla în incinta Aeroportului din Istanbul. Firat și-a pierdut cunoștința, iar ulterior medicii au constatat decesul. Reamintim că între octombrie 2019 și noiembrie 2020, Engin Firat i-a condus pe „tricolori" în 11 partide, fără a repurta vreo victorie.
10:30
A vrut să-și pună capăt zilelor sărind de la etajul opt, dar a ajuns cu o fractură de mandibulă la spital: Angajații IGSU au prevenit o tragedie # Radio Moldova
Un tânăr de 18 ani care intenționa să-și pună capăt zilelor pe 8 martie a fost salvat de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Aceștia au reușit să instaleze în timp util o pernă pneumatică pe care a căzut băiatul atunci când a sărit de la etajul opt.
10:20
E forfotă mare în livezile din întreaga țară. Au început lucrările de primăvară, esențiale pentru sănătatea pomilor și pentru o recoltă bogată. Muncitorii pregătesc terenul, taie ramurile uscate și aplică tratamentele necesare pentru a proteja pomii. Agricultorilor le este dificil să găsească specialiști calificați.
10:10
Chișinău and Tel Aviv Foreign Ministers discuss situation of Moldovan citizens in Israel # Radio Moldova
On Monday, March 9, Deputy Prime Minister Mihai Popșoi, who is also the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova, spoke by phone with his Israeli counterpart, Gideon Sa'ar. They discussed the situation of Moldovan citizens in Israel amid growing security risks in the Middle East, particularly rising military tensions in the region.
10:10
Program extins pentru învățarea limbii române: Cursuri gratuite și platformă digitală până în 2028 # Radio Moldova
Peste 25 de mii de persoane au accesat cursuri de limbă română în cadrul Programului național pentru anii 2023–2025, pe care autoritățile l-au prelungit până în 2028. Marcelina Baleca, șefă de direcție la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), a declarat în platoul emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1 că scopul este creșterea competențelor și oferirea posibilității de a studia româna pentru un număr cât mai mare de solicitanți.
10:00
Situația cetățenilor moldoveni din Israel, abordată de miniștrii de Externe de la Chișinău și Tel Aviv # Radio Moldova
Situația cetățenilor moldoveni aflați în Israel, în contextul riscurilor de securitate în creștere din Orientul Mijlociu, în special a tensiunilor militare din regiune, a fost discutată luni, 9 martie, la telefon, de către viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, și omologul său de la Tel Aviv, Gideon Sa'ar.
10:00
Maia Sandu, la Vilnius pentru a marca 36 de ani de la desprinderea Lituaniei de Uniunea Sovietică # Radio Moldova
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va ține, pe 11 martie curent, un discurs în plenul Parlamentului de la Vilnius, în cadrul unei sesiuni solemne dedicate împlinii a 36 de ani de la restabilirea independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică.
09:50
I-a dat cu toporul în cap și a fugit: Bărbatul care și-a omorât soția, condamnat la 16 ani de închisoare # Radio Moldova
S-au luat la ceartă în timp ce mergeau pe stradă, moment în care bărbatul și-a lovit soția de mai multe ori cu un topor în cap și a lăsat-o într-o baltă de sânge. Femeia s-a stins din viață la scurt timp, iar făptașul a fost condamnat la 16 ani de închisoare.
09:40
09:20
Petiție pentru a elimina blocajul electoral din Găgăuzia: Anularea Codului electoral local și organizarea alegerilor de către CEC-ul de la Chișinău # Radio Moldova
Găgăuzia se confruntă, în prezent, cu o criză politică și juridică majoră, în condițiile în care legislația locală contravine Codului electoral al R. Moldova, ceea ce face imposibilă organizarea alegerilor ordinare în Adunarea Populară (AP) de la Comrat. Activistul civic Mihail Sirkeli a lansat o petiție publică adresată conducerii R. Moldova, căreia îi solicită să intervină pentru a elimina blocajul electoral din regiune.
Acum 6 ore
08:40
Au lăsat orașul pentru o fermă de iepuri: afacerea de familie care se dezvoltă la sat # Radio Moldova
Piața cărnii de iepure din Republica Moldova este susținută de producători locali. Deși producția autohtonă este în creștere, aceasta rămâne un produs de nișă, în special din cauza prețului ridicat. În același timp, proprietarii de ferme depun eforturi colosale pentru a rezista în una dintre cele mai sensibile ramuri zootehnice. Soții Mațenco au creat un sistem integrat de creștere a iepurilor, cu microclimat controlat, nutreț propriu și producție certificată. În prezent, ferma are trei mii de iepuri.
08:40
În Marea Britanie rezervele de gaze naturale sunt suficiente doar pentru aproximativ două zile, deoarece conflictul din Orientul Mijlociu a dus la închiderea celui mai mare obiectiv de gaze din lume, relatează Daily Mail.
08:30
Prețurile petrolului au crescut puternic luni, 9 martie, cu peste 25% într-o singură zi, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimii aproape trei ani, pe fondul temerilor privind perturbarea transportului de petrol prin Strâmtoarea Ormuz și al reducerii producției de către mai mulți producători din Orientul Mijlociu, notează Reuters.
07:50
Revista Presei | Suicid sau femicid? Vicepreședintele Consiliului Raional Hâncești, acuzat de moartea soției sale # Radio Moldova
Presupusul caz de femicid din Hîncești a fost principalul subiect al presei, discutat de Ziua Internațională a Femeilor. Alte titluri țin de scandalul de la Gara de Nord din Chișinău și situația studenților basarabeni din România, care nu vor mai putea cumula bursele. Detalii, în revista presei.
07:30
Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost desemnat noul conducător al Republicii Islamice, au anunțat luni, 9 martie, autoritățile de la Teheran.
07:20
În această etapă a desfășurării războiului din Iran, țările europene nu par să dorească să ia parte la conflict. Din perspectiva Statelor Unite, însă, implicarea Europei în războiul din Iran pare inevitabilă. Instituțiile de presă americane evidențiază poziția delicată a liderilor europeni care încearcă, în zadar, să se distanțeze de conflictul din Orientul Mijlociu, fără însă a-l ofensa pe imprevizibilul Donald Trump. În același timp, prin atacarea Ciprului, Iranul a putut să dea impresia că ar căuta să implice Europa.
Acum 24 ore
21:30
„Femei în siguranță. Dreptate în instanță!” – Marș Feminist organizat de 8 Martie în capitală # Radio Moldova
„Femei în siguranță. Dreptate în instanță!”, este sloganul celei de-a 12-a ediție a Marșului Feminist din acest an, organizat tradițional de Ziua Internațională a Femeii. Zeci de oameni au ieșit duminică în centrul capitalei pentru a cere statului să pună mai mult accent pe prevenirea violenței împotriva femeilor.
21:30
Ucraina are nevoie urgentă de radare moderne, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Problema a fost ridicată direct de soldații ucraineni, iar Kievul speră că Țările de Jos - unul dintre principalii producători de radare - poate ajuta la abordarea acestei nevoi critice. Discuțiile între liderul ucrainean și prim-ministrul Țărilor de Jos au avut loc în timp ce armata rusă atacă masiv cu drone instalațiile de producție de gaze ale Naftogaz din regiunea Poltava. Chiar dacă nu sunt victime, funcționarea instalațiilor a trebuit să fie oprită, iar pagubele sunt semnificative.
21:20
Se cere demisia unuia dintre vicepreședinții raionului Hâncești, după ce soția sa a murit în condiții suspecte. Femeia, care potrivit informațiilor din spațiul public a fost victimă a violenței domestice, ar fi comis un act de suicid. Ea a lăsat și un mesaj de adio, dar oamenii legii examinează toate aspectele care au determinat-o să comită acest gest. Asociațiile care apără drepturile femeilor s-au autosesizat și au cerut autorităților o anchetă amplă care să vizeze și modul în care au intervenit instituțiile responsabile.
21:10
Sezonul vânzării puilor a început în mai multe ferme din Republica Moldova. În raionul Hâncești, o familie cu tradiție în creșterea puilor vinde deja păsările, la prețul de 50 de lei fiecare, cu 5 lei mai mult decât anul trecut. Cumpărătorii sunt dispuși să plătească mai mult pentru a avea carne de casă.
20:50
Veniturile din petrol și gaze ale Rusiei se prăbușesc: Moscova își pune speranțele în conflictul din Iran # Radio Moldova
Prețurile scăzute la petrol și rubla puternică continuă să reducă veniturile din resurse ale bugetului Rusiei. În februarie, companiile petroliere și de gaze au transferat la bugetul federal 423.3 miliarde de ruble — cu 44% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Ministerului rus al Finanțelor, citate de publicația The Moscow Times.
20:30
Petrocub Hâncești a profitat din plin de pasul greșit al echipei Zimbru Chișinău în prima etapă a fazei a doua a campionatului național. Trupa lui Lilian Popescu, care este pe primul loc în clasament, a învins-o pe Dacia-Buiucani Chișinău cu 3:0 și are acum un avans de 3 puncte față de Zimbru.
20:20
Polițiștii au oferit flori femeilor. Ofițerii de patrulare le-au tras pe dreapta pe toate șoferițele, indiferent dacă au încălcat sau nu regulamentul circulației rtiere. În același timp, câțiva colegi de-ai lor au ales un gest mai elegant și au defilat călare. Și angajații întreprinderii Termoelectrica au dorit să le facă o surpriză plăcută femeilor din capitală.
19:40
Tarifele la apă în Bălți ar putea exploda: ANRE analizează o creștere de aproape 10 lei # Radio Moldova
Locuitorii orașului Bălți ar putea plăti mai mult pentru apă. Furnizorul a cerut creșterea tarifului cu aproape zece lei. Dacă Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va accepta solicitarea, atunci consumatorii vor plăti 36 de lei și 16 bani pentru un metru cub de apă. Acesta ar fi și unul dintre cele mai mari tarife din țară. Unii locuitori ai orașului Bălți se arată îngrijorați de posibilitatea unor noi scumpiri.
19:00
Plan discutat la Washington: raiduri ale forțelor speciale pentru controlul uraniului din Iran # Radio Moldova
Administrația președintelui american Donald Trump analizează posibilitatea trimiterii unor unități de forțe speciale în Iran pentru a stabili controlul fizic asupra stocurilor de uraniu îmbogățit. Informația a fost publicată de Axios, care citează patru surse familiarizate cu discuțiile dintre Statele Unite și Israel. Potrivit acestora, desfășurarea forțelor pentru „asigurarea securității” materialelor nucleare este analizată ca una dintre etapele unei eventuale operațiuni militare într-o fază ulterioară, transmite The Moscow Times.
18:10
După ani de amânări, construcția sediului Teatrului din Cahul intră în linie dreaptă # Radio Moldova
Teatrul „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul ar putea avea, până la sfârșitul acestui an, un sediu propriu, după aproape patru decenii de activitate fără o clădire dedicată. Lucrările de construcție la noul edificiu urmează să fie reluate în baza unui contract semnat recent, proiectul având o valoare de aproximativ 13,8 milioane de lei și fiind finanțat în mare parte din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală.
17:20
Liderul opoziției din Ungaria acuză: agenți ai GRU ar fi fost trimiși la Budapesta pentru a influența alegerile după un scenariu aplicat în R. Moldova # Radio Moldova
Liderul partidului de opoziție maghiar „Tisa”, Péter Magyar, a declarat că premierul Viktor Orbán ar fi invitat în țară angajați ai Direcției Principale de Informații a Rusiei (GRU) pentru a interveni în alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Magyar afirmă că, în urmă cu câteva săptămâni, la Budapesta au sosit, sub acoperire diplomatică, persoane asociate cu serviciile de informații militare ale Federației Ruse, relateazp publicația The Moscow Times.
16:50
După ce a cucerit primul său titlu WTA în orașul mexican Merida, tenismena spaniolă cu origini moldovenești Cristina Bucșă a ajuns la Indian Wells, unde, însă, a avut ghinion. Ea a fost învinsă clar în turul 2 de belgianca Elise Mertens, scor 2:6, 1:6. Partida a durat doar 54 de minute.
16:30
Provocările proiectului „Farmacie în satul tău”: unde nu sunt spații, apar farmacii în containere # Radio Moldova
Accesul la asistența farmaceutică rămâne o problemă pentru sute de localități rurale din Republica Moldova, unde farmacii nu există de ani de zile. Pentru a reduce acest deficit, Guvernul a lansat în 2024 proiectul „Farmacie în satul tău”, care oferă subvenții agenților economici dispuși să deschidă farmacii în sate. Totuși, antreprenorii implicați în program spun că una dintre cele mai mari dificultăți este identificarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității, motiv pentru care unii au apelat la soluții alternative, precum containerele modulare.
16:30
George Russell este primul câștigător de etapă în campionatul mondial de automobilism Formula 1. Pilotul britanic al echipei Mercedes a triumfat în Marele Premiu al Australiei.
15:40
Cost uriaș al conflictului: Washingtonul a cheltuit 6 miliarde de dolari într-o săptămână de război cu Iranul # Radio Moldova
Publicația The New York Times scrie, citând informații oferite Congresului de oficiali ai Pentagonului, că Statele Unite au cheltuit aproximativ șase miliarde de dolari în prima săptămână a conflictului cu Iranul, transmite TV Rain.
15:00
Incident de securitate la Ambasada SUA din Oslo: o explozie s-a produs la secția consulară # Radio Moldova
Incident grav în capitala Norvegiei. O explozie s-a produs la sediul Ambasadei Statelor Unite din oraș. Angajații americani ai misiunii diplomatice nu au comentat incidentul, dar martorii consideră că ar fi vorba de proteste în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu. Washingtonul a anunțat anterior măsuri stricte de securitate la ambasadele și consulatele americane din întreaga lume, în contextul manifestațiilor pro-Iran organizate în multe orașe.
14:30
Sprijin financiar redus pentru studenții basarabeni din România: bursele nu mai pot fi cumulate # Radio Moldova
Studenții basarabeni din România nu mai beneficiază de sprijinul financiar acordat de statul român. În anul universitar trecut, ei puteau cumula bursa de merit cu bursa pentru românii de pretutindeni și primeau sprijin financiar și pe perioada verii. Însă, noile măsuri de austeritate, adoptate în acest an, au eliminat beneficiile, iar mulți tineri spun că planurile lor financiare au fost date peste cap.
13:40
Grant ODA pentru antreprenoriat feminin: o afacere cu oțet de mere din Cojușna ajunge în România # Radio Moldova
În Republica Moldova, anual se produc mii de tone de mere, însă o parte semnificativă rămâne nevândută sau se vinde la prețuri care nu acoperă costurile de producție. Profitând de această oportunitate, o antreprenoare din Cojușna a lansat, cu sprijinul unui grant oferit de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), o linie de producție de oțet de mere, care ajunge acum și la export.
