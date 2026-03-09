Ucraina: Polițiștii de frontieră au dejucat tentativa de trecere ilegală a frontierei spre Moldova
Subiectul Zilei, 9 martie 2026 17:30
Polițiștii de frontieră ucraineni din cadrul detașamentului Moghilev-Podolsk au descoperit și oprit o tentativă de trecere ilegală a frontierei în Republica Moldova a unui bărbat supus mobilizării. Potrivit autorităților, schema era organizată de un bărbat de 51 de ani din satul de frontieră Mihailovka, care percepea 6.000 de dolari pentru serviciile sale. Suspectul, angajat în
Acum 30 minute
17:30
Acum 2 ore
16:40
Indexare anuală: venitul minim garantat va fi majorat cu 6,84% începând cu aprilie # Subiectul Zilei
Începând cu 1 aprilie 2026, venitul lunar minim garantat pentru un adult va fi de 1.896 de lei. Pentru copii, suma stabilită va ajunge la 1.944 de lei. Acest indicator este ajustat anual la data de 1 aprilie, în funcție de rata inflației. Coeficientul de indexare este calculat pe baza evoluției prețurilor de consum din
16:20
Ion Ceban cere anchetă și sancțiuni după incidentul de la o grădiniță din Chișinău # Subiectul Zilei
Primarul general al Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că a solicitat demararea unei anchete de serviciu după incidentul produs la o grădiniță din Capitală, unde mai mulți copii ar fi avut de suferit din cauza comportamentului unei educatoare. Edilul a precizat că a cerut ca persoanele responsabile să fie sancționate, inclusiv prin concediere, dacă se
Acum 4 ore
15:40
Captură de droguri de peste 5 milioane de lei la Chișinău: cinci persoane reținute în urma unor operațiuni ale poliției # Subiectul Zilei
Polițiștii din Chișinău au desfășurat, timp de o săptămână, mai multe acțiuni de amploare pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri în toate sectoarele capitalei. În urma intervențiilor, cinci persoane au fost reținute, iar peste 11 kilograme de substanțe narcotice au fost ridicate. Valoarea acestora pe piața ilegală este estimată la peste 5 milioane de
15:10
Australia a extins măsurile de protecție a copiilor în mediul digital, introducând obligativitatea verificării vârstei pentru accesul la anumite servicii online, inclusiv chatboturi bazate pe inteligență artificială, jocuri video destinate adulților și unele rezultate afișate de motoarele de căutare, relatează Euronews. Autoritățile australiene au adoptat un set de reglementări numite „Age-Restricted Material Codes", care impun
14:30
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că partidele PAS și PSRM ar fi încheiat un acord pentru a bloca activitatea Consiliului Municipal Chișinău și a Primăriei. Potrivit lui Ceban, candidatura agreată pentru funcția de secretar general al CMC ar fi Petru Orlovschi, finul de botez al judecătorului Andrian Lebedinschi. Primarul susține că această
Acum 6 ore
13:40
Companiile transnistrene care importă carburanți vor plăti taxe către bugetul Moldovei # Subiectul Zilei
Companiile din regiunea transnistreană care importă produse petroliere, precum benzină și motorină, vor fi obligate să achite taxe către bugetul Republicii Moldova, ca parte a unui proces gradual de armonizare fiscală între cele două maluri ale Nistrului. Declarația a fost făcută de șeful Biroului politici de reintegrare, Valeriu Chiveri, în emisiunea „Realitatea te privește" de
13:30
Wizz Air sărbătorește Ziua Internațională a Femeii prin opt zboruri operate integral de echipaje feminine # Subiectul Zilei
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Moldova, a celebrat Ziua Internațională a Femeii printr-o serie de zboruri prin Europa operate doar de echipaje feminine. Zeci de membre ale echipajelor de zbor și de cabină WIZZ au ales să marcheze această zi simbolică prin operarea zborurilor din 8 martie, reafirmând angajamentul companiei de a promova
13:10
Incendiu major lângă Gara Centrală din Glasgow: clădire istorică parțial prăbușită # Subiectul Zilei
Un incendiu de amploare a izbucnit duminică, 8 martie, într-o clădire situată lângă Gara Centrală din Glasgow, Scoția, provocând prăbușirea parțială a imobilului. Flăcările au pornit inițial într-un magazin de țigări electronice și s-au extins rapid la întreaga clădire victoriană, clasificată ca monument istoric de gradul B. Parțială prăbușire a clădirii a avut loc la
12:50
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a transmis astăzi un mesaj ferm către președinta Maia Sandu și către președintele Parlamentului, Igor Grosu, precum și către apropiații acestora, criticând ceea ce el consideră „mofturi și isterii" în relațiile cu autoritățile locale. Ceban susține că este vizat de campanii de denigrare și de presiuni la nivel instituțional,
12:30
Victimă amenințată cu publicarea imaginilor intime: inculpat condamnat în municipiul Bălți # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru șantaj, după ce a amenințat o femeie cu publicarea unor fotografii intime pentru a obține bani, informează Procuratura municipiului Bălți. Decizia instanței prevede executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, precum și plata unei amenzi de 2.150 de
Acum 8 ore
11:50
Finanțare ilegală a partidului „Șor”: inculpatul din Rîșcani primește 4 ani de pușcărie și confiscarea a 1,2 milioane de lei # Subiectul Zilei
Vicepreședintele oficiului teritorial Rîșcani al fostului partid „Șor" a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru implicarea în finanțarea ilegală a formațiunii politice. De la acesta vor fi confiscate aproximativ 1,2 milioane de lei, bani care au fost folosiți pentru organizarea protestelor, plata participanților și alte activități menite să influențeze procesul politic și să
11:30
O explozie a avut loc în noaptea de duminică spre luni în fața unei sinagogi din orașul Liège, regiunea Valonia, în estul Belgiei. Incidentul s-a produs în jurul orei 4:00. Potrivit poliției locale, nimeni nu a fost rănit, însă clădirea sinagogii a fost avariată, iar ferestrele distruse. Primarul orașului, Willy Demeyer, a calificat incidentul drept
10:40
Un tânăr de 18 ani a supraviețuit după ce a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Durlești # Subiectul Zilei
Un tânăr de 18 ani a supraviețuit după ce a căzut de la etajul opt al unui bloc de locuințe de pe strada Tudor Vladimirescu 75 din Durlești, municipiul Chișinău. Incidentul s-a produs duminică, 8 martie, în jurul orei 13:00. La fața locului au intervenit angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care au reușit
10:00
Crimă într-o familie din Dondușeni: autorul a fost condamnat la 16 ani de închisoare # Subiectul Zilei
Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 16 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, după ce a fost găsit vinovat de omorul soției sale. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Drochia. Potrivit Procuratura Generală a Republicii Moldova, crima a avut loc în seara zilei de 22 septembrie
Mai mult de 2 zile în urmă
01:20
Un uzbek condamnat la 15 ani de închisoare a fost reţinut de poliţiştii români la frontiera cu Republica Moldova # Subiectul Zilei
Un cetăţean din Uzbekistan, care fusese condamnat la 15 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de viol, a fost reţinut de poliţiştii români de frontieră din Huşi după ce a trecut înot râul Prut, din Republica Moldova – informează, vineri, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi, citat de mass-media de la Bucureşti. Deoarece
6 martie 2026
17:30
Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a anunțat că o baterie Patriot va fi desfășurată în nordul Greciei pentru a oferi asistență potențială Bulgariei în „protecția sa antibalistică" împotriva Iranului, relatează Le Monde. „O baterie de rachete Patriot va fi transferată în următoarele ore în nordul teritoriului grec pentru a asigura acoperirea antibalistică a unei
17:30
Renato Usatîi: „Statul nu întoarce nimic înapoi. În loc să dezvoltăm portul, statul îl cedează” # Subiectul Zilei
Președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a criticat în plenul Parlamentului modul în care este gestionată situația Portului Internațional Liber Giurgiulești, afirmând că statul continuă politica de cedare a activelor strategice, în loc să le recupereze și să le dezvolte. În discursul său ținut, Renato Usatîi a declarat că, de la proclamarea independenței Republicii Moldova,
16:40
Autoritățile locale și serviciile sanitar-veterinare au intrat în stare de alertă după confirmarea unui focar de pestă porcină africană în satul Pelinia, raionul Drochia, una dintre cele mai mari localități din nordul Republicii Moldova. Situația a impus mobilizarea imediată a resurselor pentru limitarea extinderii virusului, Primăria locală emițând un set de instrucțiuni stricte și obligatorii
16:40
Proiectul „Dialog între generații” aduce muzica și buna dispoziție seniorilor din capitală # Subiectul Zilei
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii la o nouă ediție a spectacolelor muzicale organizate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații", care se va desfășura sâmbătă și duminică, 7-8 martie 2026, la Casa de Cultură a USM, situată pe strada Tighina, 2, între orele 13:00 și 16:00. Participanții vor putea savura momente artistice de
16:40
Fenomenul „îngheț-dezgheț” macină asfaltul din Capitală: Explicațiile specialiștilor și intervențiile de urgență pe drumurile naționale # Subiectul Zilei
Degradarea accentuată a carosabilului din ultimele luni este cauzată, conform specialiștilor, de fenomenul repetat de îngheț și dezgheț. Această oscilație termică severă a afectat structura drumurilor naționale și urbane, apa pătrunsă în fisuri distrugând stratul de asfalt prin dilatare. Problema nu este izolată, fiind raportată pe scară largă atât în Republica Moldova, cât și în
15:30
Votat în prima lectură de Parlament: Portul Giurgiulești devine obiectiv de infrastructură strategică # Subiectul Zilei
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Parlamentul a votat în prima lectură reglementarea. Noile prevederi stabilesc reguli pentru companiile și investitorii în Portul Internațional Liber „Giurgiulești", precum și pentru investitorul general. Autorii propun reducerea duratei contractului de arendă de la 99 de ani la 49 de ani. Conform inițiativei,
15:00
Ucraina și Rusia au efectuat un schimb reciproc de câte 200 de prizonieri. Anunțul a fost făcut pe 5 martie de liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. „De fiecare dată când oamenii noștri se întorc acasă, se dovedește că Ucraina lucrează pentru a-i aduce înapoi pe toți și fiecare dintre ei. Nu uităm pe nimeni",
14:30
Maia Sandu avertizează: Războiul din Orientul Mijlociu ar putea scumpi gazele și combustibilii # Subiectul Zilei
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat îngrijorarea față de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, menționând că războaiele tot mai frecvente la nivel global reprezintă un motiv de alarmă pentru comunitatea internațională. Șefa statului a subliniat că actuala situație de securitate internațională devine tot mai instabilă și că Republica Moldova trebuie să fie pregătită pentru
13:50
O educatoare din Chișinău, înregistrată pe ascuns în timp ce lovea și umilea copiii la grădiniță # Subiectul Zilei
Mai mulți părinți acuză o educatoare de la Grădinița nr. 133 că ar fi agresat și umilit copiii din grupă. Cazul ar fi ieșit la iveală după ce unii micuți au venit acasă cu vânătăi, iar părinții au decis să instaleze microfoane pentru a înregistra ce se întâmplă în instituție. Potrivit părinților, înregistrările audio ar
12:00
Ceban critică majorarea TVA pentru HoReCa: „Decizie cu efecte economice și sociale profunde” # Subiectul Zilei
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a criticat decizia guvernării PAS de a majora TVA pentru sectorul HoReCa, apreciind măsura drept una cu „efecte economice și sociale profunde pentru toți cetățenii". Potrivit primarului, explicația oficială a guvernării, conform căreia dacă oamenii merg la restaurante și cafenele înseamnă că își permit să plătească mai mult, nu
11:10
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 6 martie 2026. ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI
11:00
Renato Usatîi acuză modificarea în grabă și pe ascuns a legii pentru numirea lui von Hebel: „Va fi cea mai rușinoasă ședință” # Subiectul Zilei
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur modul în care majoritatea parlamentară a modificat legea pentru a permite numirea lui Herman von Hebel într-o funcție legată de evaluarea procurorilor. Politicianul susține că schimbările au fost adoptate în grabă și fără consultări reale. Renato Usatîi a declarat că legea a fost modificată într-un timp foarte
10:30
Procurorii contestă sentința în dosarul accidentului de la Boldurești și cer pedeapsa maximă pentru complice # Subiectul Zilei
Procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au contestat sentința primei instanțe în cazul complicelui din dosarul accidentului rutier de la Boldurești, Nisporeni, Republica Moldova, soldat cu moartea unui minor. Aceștia solicită la Curtea de Apel Chișinău aplicarea pedepsei maxime prevăzute de lege, trei ani de închisoare, în locul sancțiunii
10:00
Primele facturi la gazele naturale calculate conform noului tarif reglementat vor
5 martie 2026
17:30
Doi dintre cei patru suspecți reținuți marți într-un dosar de mită de 40.000 de euro, în sectorul Rîșcani al Capitalei, au fost prezentați joi instanței de judecată. Este vorba despre Serghei Moscovciuc și Iurie Cociorva, membru al formațiunii politice Partidul Nostru. Procurorul de caz, Radu Talpă, a cerut 30 de zile de arest preventiv pentru […] Articolul Judecător vizat într-un dosar de trafic de influență și mită la Rîșcani apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Colțanul fatal: prăbușirea unei mine din Congo scoate la iveală criza umanitară din estul țării # Subiectul Zilei
O tragedie a lovit estul Republicii Democrate Congo, după ce cel puțin 200 de persoane și-au pierdut viața în prăbușirea unei mine importante de coltan în zona Rubaya, potrivit martorilor și minerilor locali. Reprezentanții minei contestă însă amploarea incidentului, susținând că au murit doar cinci persoane și că prăbușirea ar fi fost provocată de „bombardamente”. […] Articolul Colțanul fatal: prăbușirea unei mine din Congo scoate la iveală criza umanitară din estul țării apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Sezon agricol afectat de incertitudinea prețurilor la combustibili: MAN cere explicații # Subiectul Zilei
Deputatul Gaik Vartanean, șeful fracțiunii ALTERNATIVA din Parlament, a solicitat astăzi includerea pe ordinea de zi a Legislativului a audierei Ministrului Energiei, în contextul situației tensionate de pe piața carburanților din Republica Moldova. „Rânduri la benzinării apar în întreaga țară. Primăvara agricolă bate la ușă, iar agricultorii sunt tot mai îngrijorați. În tot acest timp, […] Articolul Sezon agricol afectat de incertitudinea prețurilor la combustibili: MAN cere explicații apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Tensiuni la Primăria Chișinău. Ceban spune că ședința despre mobilitatea urbană a fost perturbată de PAS # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban a condamnat acțiunile consilierilor PAS care, potrivit declarațiilor sale, au provocat haos și au perturbat ședința de prezentare publică a Planului de Mobilitate Urbană, desfășurată astăzi, 5 martie, în capitală. „În timp ce executivul muncește în teren și implementează proiecte pentru Chișinău, alții fac show-uri menite să distragă atenția oamenilor […] Articolul Tensiuni la Primăria Chișinău. Ceban spune că ședința despre mobilitatea urbană a fost perturbată de PAS apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Un lot de preparate injectabile folosite în medicina estetică a fost descoperit la postul vamal Postul Vamal Palanca, în urma unui control comun realizat de funcționarii vamali, în cooperare cu angajații Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și cu autoritățile din Ucraina. Cazul a fost documentat după verificarea unui camion de model MAN truck, care […] Articolul Șofer ucrainean prins cu lot nedeclarat de preparate pentru medicina estetică apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
ANSA a distrus un lot de 18.900 kg de rodii neconforme înainte de a ajunge pe piață # Subiectul Zilei
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat un lot de 18.900 kg de rodii importate care nu respectau standardele de siguranță alimentară, în cadrul controalelor consolidate efectuate la punctele de trecere a frontierei pentru produsele vegetale. Analizele de laborator au arătat că fructele conțineau reziduuri de pesticid Imazalil în concentrații peste limita maximă admisă […] Articolul ANSA a distrus un lot de 18.900 kg de rodii neconforme înainte de a ajunge pe piață apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Abuz legislativ în Parlament? Victoria Furtună critică schimbarea procedurii de numire a evaluatorilor procurorilor și judecătorilor # Subiectul Zilei
Liderul partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, critică dur acțiunile recente ale majorității parlamentare PAS, acuzând puterea de abuz premeditat după modificarea procedurii de numire a membrilor Comisiei de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Potrivit acesteia, schimbarea regulilor de vot reprezintă o „ocolire a normelor democratice” stabilite de Comisia de la Veneția pentru a impune […] Articolul Abuz legislativ în Parlament? Victoria Furtună critică schimbarea procedurii de numire a evaluatorilor procurorilor și judecătorilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Planurile a doi cetățeni străini, care ar fi încercat să treacă ilegal frontiera moldo-română, au fost dejucate de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ungheni. Potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, o patrulă comună formată din polițiști de frontieră din Republica Moldova și România, aflată în misiune de […] Articolul Doi cetățeni străini, prinși după ce au încercat să traverseze ilegal Prutul înot apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt” este blocată de Ministerul Culturii, care ar impune ca aleile parcului să fie pavate integral cu granit. „Ultimul parc important pe care trebuie să-l reabilităm are noi blocaje din partea Ministerului Culturii, care ne impune să-l îmbrăcăm totul în […] Articolul Controverse privind materialele pentru renovarea parcului central din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Poliția a dejucat o tentativă de escrocherie în Bălți: bătrân păgubit cu zeci de mii de lei și euro # Subiectul Zilei
Un bărbat de 76 de ani din municipiul Bălți a fost ținta unei tentative de escrocherie, care a fost împiedicată la timp de polițiști. Infractorii l-au convins pe acesta să retragă bani din bancă – 33.600 de lei și 18.710 euro – cu pretextul că cineva ar fi încercat să efectueze tranzacții neautorizate folosind o […] Articolul Poliția a dejucat o tentativă de escrocherie în Bălți: bătrân păgubit cu zeci de mii de lei și euro apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Investiții record în educația din Capitală: Bugetul pentru grupele cu program prelungit a ajuns la 82 de milioane de lei în 2026 # Subiectul Zilei
Primăria Municipiului Chișinău rămâne singura autoritate publică locală din țară care finanțează integral din bugetul municipal orele cu program prelungit pentru elevii claselor primare. Primarul general, Ion Ceban, a prezentat astăzi un raport detaliat privind evoluția acestui serviciu, subliniind că municipalitatea a transformat supravegherea elevilor într-un pilon de sprijin pentru familiile care muncesc. Potrivit datelor […] Articolul Investiții record în educația din Capitală: Bugetul pentru grupele cu program prelungit a ajuns la 82 de milioane de lei în 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Joi dimineața, 5 martie, 82 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în siguranță la Chișinău cu zborul FlyOne pe ruta Dubai–Chișinău, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a subliniat că astfel de curse rămân esențiale pentru revenirea cetățenilor, având în vedere perturbările din spațiul aerian regional. Următorul zbor […] Articolul 82 de cetățeni moldoveni au revenit acasă din Orientul Mijlociu apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Neutralitatea și stabilitatea, priorități pentru viitorul cetățenilor – declară Victoria Furtună # Subiectul Zilei
În contextul Zilei Internaționale pentru Conștientizarea Dezarmării și Neproliferării, 5 martie, Victoria Furtună a subliniat importanța neutralității și securității pentru Republica Moldova. „Pentru țara noastră, această temă nu este abstractă. Este o chestiune de securitate regională și stabilitate pe termen lung. O țară stabilă are nevoie de instituții puternice, dialog responsabil și mecanisme internaționale care […] Articolul Neutralitatea și stabilitatea, priorități pentru viitorul cetățenilor – declară Victoria Furtună apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
O femeie de 65 de ani, originară din Republica Moldova, a fost arestată în Italia, după ce autoritățile au pus în aplicare un mandat de încarcerare emis în urma unei anchete privind maltratarea unui bărbat cu dizabilități aflat în grija ei. Potrivit publicației ModenaToday, femeia era căutată de mai mult timp și a fost prinsă […] Articolul Femeie din Moldova condamnată și prinsă în Italia după abuzuri asupra unui bătrân apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Țigări nedeclarate, depistate pe Aeroportul Internațional Chișinău. Un cetățean lituanian, documentat de vameși # Subiectul Zilei
O tentativă de transportare ilegală a țigărilor prin Aeroportul Internațional Chișinău a fost dejucată de funcționarii vamali, în colaborare cu polițiștii de frontieră. Potrivit autorităților, bagajul cu produse din tutun a fost descoperit în timpul controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor care urmau să se îmbarce la o cursă aeriană spre Londra, transmite Știri.md. Pe […] Articolul Țigări nedeclarate, depistate pe Aeroportul Internațional Chișinău. Un cetățean lituanian, documentat de vameși apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Războiul din Iran începe să se reflecte în prețurile carburanților din România. Benzina și motorina s-au scumpit # Subiectul Zilei
Efectele conflictului din Iran încep să se resimtă treptat și în România, unde prețurile carburanților au crescut cu până la 15 bani pe litru. Scumpirea vine pe fondul majorării prețului țițeiului și al produselor petroliere pe piețele internaționale. Ministrul român al Energiei a anunțat că a solicitat instituțiilor de control să verifice modul în care […] Articolul Războiul din Iran începe să se reflecte în prețurile carburanților din România. Benzina și motorina s-au scumpit apare prima dată în Subiectul Zilei.
4 martie 2026
19:00
Rețelele de boturi și manipularea pe TikTok: Victoria Furtună acuză inacțiunea platformei și tăcerea unor ONG-uri # Subiectul Zilei
Liderul partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat un semnal de alarmă privind proliferarea rețelelor de „boturi” și a conținutului manipulator pe platformele de socializare, în special pe TikTok. Aceasta acuză rețeaua de socializare că refuză să elimine conținutul ilegal, în ciuda raportărilor repetate privind utilizarea neautorizată a imaginii sale și a campaniilor coordonate de […] Articolul Rețelele de boturi și manipularea pe TikTok: Victoria Furtună acuză inacțiunea platformei și tăcerea unor ONG-uri apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Criză energetică pentru Ucraina: Slovacia reziliază contractul de furnizare de energie de urgență # Subiectul Zilei
Guvernul Slovaciei a aprobat miercuri rezilierea contractului privind livrările de energie electrică de urgență către Ucraina, decizie luată după ce premierul Robert Fico avertizase că sprijinul energetic ar putea fi suspendat dacă nu se reia tranzitul petrolului rusesc prin conducta Druzhba. Rezilierea a fost solicitată de premierul Fico și implementată de operatorul slovac al rețelei […] Articolul Criză energetică pentru Ucraina: Slovacia reziliază contractul de furnizare de energie de urgență apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că sute de primari din Republica Moldova ar fi supuși presiunilor din partea autorităților centrale, prin intermediul unor dosare, controale și solicitări din partea instituțiilor de stat. Potrivit acestuia, aproximativ 400 de primari ar fi „constrânși în acțiuni și în libera exprimare” prin mecanisme menite, în opinia […] Articolul Edilul capitalei acuză autoritățile de campanie de intimidare a primarilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Doi bărbați, prinși după ce s-au dat drept angajați ai unei clinici private pentru a escroca o femeie # Subiectul Zilei
Un grup infracțional specializat în escrocherii a fost destructurat de ofițerii Direcției investigații criminale din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu polițiștii și procurorii din Telenești. Potrivit anchetei, suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unei clinici private și, inducând în eroare victimele, le comercializau produse substituite. Într-unul dintre cazuri, o femeie de 60 […] Articolul Doi bărbați, prinși după ce s-au dat drept angajați ai unei clinici private pentru a escroca o femeie apare prima dată în Subiectul Zilei.
