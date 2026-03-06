O educatoare din Chișinău, înregistrată pe ascuns în timp ce lovea și umilea copiii la grădiniță

Mai mulți părinți acuză o educatoare de la Grădinița nr. 133 că ar fi agresat și umilit copiii din grupă. Cazul ar fi ieșit la iveală după ce unii micuți au venit acasă cu vânătăi, iar părinții au decis să instaleze microfoane pentru a înregistra ce se întâmplă în instituție. Potrivit părinților, înregistrările audio ar […] Articolul O educatoare din Chișinău, înregistrată pe ascuns în timp ce lovea și umilea copiii la grădiniță apare prima dată în Subiectul Zilei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Subiectul Zilei