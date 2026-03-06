Un uzbek condamnat la 15 ani de închisoare a fost reţinut de poliţiştii români la frontiera cu Republica Moldova

15:00

Ucraina și Rusia au efectuat un schimb reciproc de câte 200 de prizonieri. Anunțul a fost făcut pe 5 martie de liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. „De fiecare dată când oamenii noștri se întorc acasă, se dovedește că Ucraina lucrează pentru a-i aduce înapoi pe toți și fiecare dintre ei. Nu uităm pe nimeni”, […] Articolul Schimb de prizonieri: 200 de ucraineni și 200 de ruși s-au întors acasă apare prima dată în Subiectul Zilei.