Judecător vizat într-un dosar de trafic de influență și mită la Rîșcani
Subiectul Zilei, 5 martie 2026 17:30
Doi dintre cei patru suspecți reținuți marți într-un dosar de mită de 40.000 de euro, în sectorul Rîșcani al Capitalei, au fost prezentați joi instanței de judecată. Este vorba despre Serghei Moscovciuc și Iurie Cociorva, membru al formațiunii politice Partidul Nostru. Procurorul de caz, Radu Talpă, a cerut 30 de zile de arest preventiv pentru […] Articolul Judecător vizat într-un dosar de trafic de influență și mită la Rîșcani apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 30 minute
17:30
Doi dintre cei patru suspecți reținuți marți într-un dosar de mită de 40.000 de euro, în sectorul Rîșcani al Capitalei, au fost prezentați joi instanței de judecată. Este vorba despre Serghei Moscovciuc și Iurie Cociorva, membru al formațiunii politice Partidul Nostru. Procurorul de caz, Radu Talpă, a cerut 30 de zile de arest preventiv pentru […] Articolul Judecător vizat într-un dosar de trafic de influență și mită la Rîșcani apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum o oră
17:00
Colțanul fatal: prăbușirea unei mine din Congo scoate la iveală criza umanitară din estul țării # Subiectul Zilei
O tragedie a lovit estul Republicii Democrate Congo, după ce cel puțin 200 de persoane și-au pierdut viața în prăbușirea unei mine importante de coltan în zona Rubaya, potrivit martorilor și minerilor locali. Reprezentanții minei contestă însă amploarea incidentului, susținând că au murit doar cinci persoane și că prăbușirea ar fi fost provocată de „bombardamente”. […] Articolul Colțanul fatal: prăbușirea unei mine din Congo scoate la iveală criza umanitară din estul țării apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 2 ore
16:20
Sezon agricol afectat de incertitudinea prețurilor la combustibili: MAN cere explicații # Subiectul Zilei
Deputatul Gaik Vartanean, șeful fracțiunii ALTERNATIVA din Parlament, a solicitat astăzi includerea pe ordinea de zi a Legislativului a audierei Ministrului Energiei, în contextul situației tensionate de pe piața carburanților din Republica Moldova. „Rânduri la benzinării apar în întreaga țară. Primăvara agricolă bate la ușă, iar agricultorii sunt tot mai îngrijorați. În tot acest timp, […] Articolul Sezon agricol afectat de incertitudinea prețurilor la combustibili: MAN cere explicații apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Tensiuni la Primăria Chișinău. Ceban spune că ședința despre mobilitatea urbană a fost perturbată de PAS # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban a condamnat acțiunile consilierilor PAS care, potrivit declarațiilor sale, au provocat haos și au perturbat ședința de prezentare publică a Planului de Mobilitate Urbană, desfășurată astăzi, 5 martie, în capitală. „În timp ce executivul muncește în teren și implementează proiecte pentru Chișinău, alții fac show-uri menite să distragă atenția oamenilor […] Articolul Tensiuni la Primăria Chișinău. Ceban spune că ședința despre mobilitatea urbană a fost perturbată de PAS apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Un lot de preparate injectabile folosite în medicina estetică a fost descoperit la postul vamal Postul Vamal Palanca, în urma unui control comun realizat de funcționarii vamali, în cooperare cu angajații Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și cu autoritățile din Ucraina. Cazul a fost documentat după verificarea unui camion de model MAN truck, care […] Articolul Șofer ucrainean prins cu lot nedeclarat de preparate pentru medicina estetică apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
ANSA a distrus un lot de 18.900 kg de rodii neconforme înainte de a ajunge pe piață # Subiectul Zilei
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat un lot de 18.900 kg de rodii importate care nu respectau standardele de siguranță alimentară, în cadrul controalelor consolidate efectuate la punctele de trecere a frontierei pentru produsele vegetale. Analizele de laborator au arătat că fructele conțineau reziduuri de pesticid Imazalil în concentrații peste limita maximă admisă […] Articolul ANSA a distrus un lot de 18.900 kg de rodii neconforme înainte de a ajunge pe piață apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
15:10
Abuz legislativ în Parlament? Victoria Furtună critică schimbarea procedurii de numire a evaluatorilor procurorilor și judecătorilor # Subiectul Zilei
Liderul partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, critică dur acțiunile recente ale majorității parlamentare PAS, acuzând puterea de abuz premeditat după modificarea procedurii de numire a membrilor Comisiei de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Potrivit acesteia, schimbarea regulilor de vot reprezintă o „ocolire a normelor democratice” stabilite de Comisia de la Veneția pentru a impune […] Articolul Abuz legislativ în Parlament? Victoria Furtună critică schimbarea procedurii de numire a evaluatorilor procurorilor și judecătorilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Planurile a doi cetățeni străini, care ar fi încercat să treacă ilegal frontiera moldo-română, au fost dejucate de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ungheni. Potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, o patrulă comună formată din polițiști de frontieră din Republica Moldova și România, aflată în misiune de […] Articolul Doi cetățeni străini, prinși după ce au încercat să traverseze ilegal Prutul înot apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt” este blocată de Ministerul Culturii, care ar impune ca aleile parcului să fie pavate integral cu granit. „Ultimul parc important pe care trebuie să-l reabilităm are noi blocaje din partea Ministerului Culturii, care ne impune să-l îmbrăcăm totul în […] Articolul Controverse privind materialele pentru renovarea parcului central din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Poliția a dejucat o tentativă de escrocherie în Bălți: bătrân păgubit cu zeci de mii de lei și euro # Subiectul Zilei
Un bărbat de 76 de ani din municipiul Bălți a fost ținta unei tentative de escrocherie, care a fost împiedicată la timp de polițiști. Infractorii l-au convins pe acesta să retragă bani din bancă – 33.600 de lei și 18.710 euro – cu pretextul că cineva ar fi încercat să efectueze tranzacții neautorizate folosind o […] Articolul Poliția a dejucat o tentativă de escrocherie în Bălți: bătrân păgubit cu zeci de mii de lei și euro apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Investiții record în educația din Capitală: Bugetul pentru grupele cu program prelungit a ajuns la 82 de milioane de lei în 2026 # Subiectul Zilei
Primăria Municipiului Chișinău rămâne singura autoritate publică locală din țară care finanțează integral din bugetul municipal orele cu program prelungit pentru elevii claselor primare. Primarul general, Ion Ceban, a prezentat astăzi un raport detaliat privind evoluția acestui serviciu, subliniind că municipalitatea a transformat supravegherea elevilor într-un pilon de sprijin pentru familiile care muncesc. Potrivit datelor […] Articolul Investiții record în educația din Capitală: Bugetul pentru grupele cu program prelungit a ajuns la 82 de milioane de lei în 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Joi dimineața, 5 martie, 82 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în siguranță la Chișinău cu zborul FlyOne pe ruta Dubai–Chișinău, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a subliniat că astfel de curse rămân esențiale pentru revenirea cetățenilor, având în vedere perturbările din spațiul aerian regional. Următorul zbor […] Articolul 82 de cetățeni moldoveni au revenit acasă din Orientul Mijlociu apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
12:20
Neutralitatea și stabilitatea, priorități pentru viitorul cetățenilor – declară Victoria Furtună # Subiectul Zilei
În contextul Zilei Internaționale pentru Conștientizarea Dezarmării și Neproliferării, 5 martie, Victoria Furtună a subliniat importanța neutralității și securității pentru Republica Moldova. „Pentru țara noastră, această temă nu este abstractă. Este o chestiune de securitate regională și stabilitate pe termen lung. O țară stabilă are nevoie de instituții puternice, dialog responsabil și mecanisme internaționale care […] Articolul Neutralitatea și stabilitatea, priorități pentru viitorul cetățenilor – declară Victoria Furtună apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 8 ore
11:40
O femeie de 65 de ani, originară din Republica Moldova, a fost arestată în Italia, după ce autoritățile au pus în aplicare un mandat de încarcerare emis în urma unei anchete privind maltratarea unui bărbat cu dizabilități aflat în grija ei. Potrivit publicației ModenaToday, femeia era căutată de mai mult timp și a fost prinsă […] Articolul Femeie din Moldova condamnată și prinsă în Italia după abuzuri asupra unui bătrân apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Țigări nedeclarate, depistate pe Aeroportul Internațional Chișinău. Un cetățean lituanian, documentat de vameși # Subiectul Zilei
O tentativă de transportare ilegală a țigărilor prin Aeroportul Internațional Chișinău a fost dejucată de funcționarii vamali, în colaborare cu polițiștii de frontieră. Potrivit autorităților, bagajul cu produse din tutun a fost descoperit în timpul controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor care urmau să se îmbarce la o cursă aeriană spre Londra, transmite Știri.md. Pe […] Articolul Țigări nedeclarate, depistate pe Aeroportul Internațional Chișinău. Un cetățean lituanian, documentat de vameși apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Războiul din Iran începe să se reflecte în prețurile carburanților din România. Benzina și motorina s-au scumpit # Subiectul Zilei
Efectele conflictului din Iran încep să se resimtă treptat și în România, unde prețurile carburanților au crescut cu până la 15 bani pe litru. Scumpirea vine pe fondul majorării prețului țițeiului și al produselor petroliere pe piețele internaționale. Ministrul român al Energiei a anunțat că a solicitat instituțiilor de control să verifice modul în care […] Articolul Războiul din Iran începe să se reflecte în prețurile carburanților din România. Benzina și motorina s-au scumpit apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
19:00
Rețelele de boturi și manipularea pe TikTok: Victoria Furtună acuză inacțiunea platformei și tăcerea unor ONG-uri # Subiectul Zilei
Liderul partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat un semnal de alarmă privind proliferarea rețelelor de „boturi” și a conținutului manipulator pe platformele de socializare, în special pe TikTok. Aceasta acuză rețeaua de socializare că refuză să elimine conținutul ilegal, în ciuda raportărilor repetate privind utilizarea neautorizată a imaginii sale și a campaniilor coordonate de […] Articolul Rețelele de boturi și manipularea pe TikTok: Victoria Furtună acuză inacțiunea platformei și tăcerea unor ONG-uri apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
17:30
Criză energetică pentru Ucraina: Slovacia reziliază contractul de furnizare de energie de urgență # Subiectul Zilei
Guvernul Slovaciei a aprobat miercuri rezilierea contractului privind livrările de energie electrică de urgență către Ucraina, decizie luată după ce premierul Robert Fico avertizase că sprijinul energetic ar putea fi suspendat dacă nu se reia tranzitul petrolului rusesc prin conducta Druzhba. Rezilierea a fost solicitată de premierul Fico și implementată de operatorul slovac al rețelei […] Articolul Criză energetică pentru Ucraina: Slovacia reziliază contractul de furnizare de energie de urgență apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că sute de primari din Republica Moldova ar fi supuși presiunilor din partea autorităților centrale, prin intermediul unor dosare, controale și solicitări din partea instituțiilor de stat. Potrivit acestuia, aproximativ 400 de primari ar fi „constrânși în acțiuni și în libera exprimare” prin mecanisme menite, în opinia […] Articolul Edilul capitalei acuză autoritățile de campanie de intimidare a primarilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Doi bărbați, prinși după ce s-au dat drept angajați ai unei clinici private pentru a escroca o femeie # Subiectul Zilei
Un grup infracțional specializat în escrocherii a fost destructurat de ofițerii Direcției investigații criminale din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu polițiștii și procurorii din Telenești. Potrivit anchetei, suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unei clinici private și, inducând în eroare victimele, le comercializau produse substituite. Într-unul dintre cazuri, o femeie de 60 […] Articolul Doi bărbați, prinși după ce s-au dat drept angajați ai unei clinici private pentru a escroca o femeie apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Examinarea cauzei penale în care fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, este învinuit de corupere pasivă a fost amânată. Prima ședință, programată pentru astăzi la Judecătoria Chișinău, nu a mai avut loc, după ce magistratul căruia îi fusese repartizat dosarul și-a anunțat demisia. Este vorba despre judecătorul Nicolae Corcea, care, potrivit informațiilor apărute […] Articolul Proces amânat în dosarul lui Iurie Gorea, după demisia judecătorului desemnat apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Alertă energetică: Ceban vrea detalii despre combustibil și protecția agricultorilor # Subiectul Zilei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat autorităților centrale să ofere precizări detaliate în legătură cu starea de alertă energetică instituită recent și impactul asupra prețurilor la carburanți, în contextul cozii de la benzinăriile din țară și apropierea lucrărilor agricole de primăvară. „Oamenii trebuie să cunoască situația pentru a evita panica și rândurile […] Articolul Alertă energetică: Ceban vrea detalii despre combustibil și protecția agricultorilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Sicriu de aur și muzică ranchera: Cum a fost înmormântat regele drogurilor din Mexic # Subiectul Zilei
Regele drogurilor din Mexic, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”, a fost înmormântat într-un sicriu aurit, în cadrul unei ceremonii protejate de zeci de soldați, după ce a fost ucis de forțele guvernamentale la sfârșitul lunii februarie, transmite Știri.md cu referire la observatornews.ro. Fondatorul cartelului Jalisco New Generation (CJNG), în vârstă de 59 de […] Articolul Sicriu de aur și muzică ranchera: Cum a fost înmormântat regele drogurilor din Mexic apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Un incendiu izbucnit în seara zilei de 3 martie 2026 într-un cămin de pe strada Salcâmilor 22/1, sectorul Botanica din municipiul Chișinău, a dus la decesul unui bărbat și a pus în pericol viața a 27 de persoane, inclusiv șase minori. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:47, iar la fața locului […] Articolul Incendiu în sectorul Botanica: 27 de persoane salvate, un bărbat decedat apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea unui tânăr de 27 de ani pentru jaf și vătămare intenționată gravă a integrității corporale, faptă care a dus la decesul unui bărbat de 66 de ani. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 12 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în seara de […] Articolul Bărbat ucis într-un altercație: instanța pronunță 12 ani de închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Ancheta în Italia: șofer de ambulanță suspectat că ar fi provocat moartea a cinci pacienți vârstnici # Subiectul Zilei
Procurorii din orașul Forlì investighează un șofer de ambulanță în vârstă de 27 de ani, suspectat că ar fi contribuit la decesul a cinci pacienți vârstnici în timpul unor transporturi medicale efectuate în regiunea Emilia-Romagna. Autoritățile iau în calcul ipoteza administrării unor substanțe nocive, iar ancheta vizează și alte cazuri, existând temeri că numărul posibil […] Articolul Ancheta în Italia: șofer de ambulanță suspectat că ar fi provocat moartea a cinci pacienți vârstnici apare prima dată în Subiectul Zilei.
3 martie 2026
17:50
Un microbuz a fost parțial distrus de flăcări miercuri, 3 martie, pe strada Libertății din municipiul Bălți, informează presa din nordul țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), focul a afectat secțiunea salonului unui autovehicul de model Volkswagen Transporter. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Presa locală precizează că la volan se […] Articolul Incendiu la Bălți: un microbuz a ars parțial, fără victime apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Condamnare la 13 ani pentru o femeie din Chișinău, implicată într-un conflict la o masă de pomenire # Subiectul Zilei
O femeie de 67 de ani din Chișinău a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor, după ce a ucis o femeie de 70 de ani în timpul unui conflict izbucnit la o masă de pomenire, potrivit materialelor dosarului. Incidentul s-a produs pe 1 noiembrie 2025, într-un apartament din capitală, unde victima participase […] Articolul Condamnare la 13 ani pentru o femeie din Chișinău, implicată într-un conflict la o masă de pomenire apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Un bărbat de 52 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut în regiunea Odesa, fiind suspectat că ar fi pus la punct un mecanism de scoatere ilegală din Ucraina a bărbaților supuși mobilizării. Potrivit autorităților ucrainene, acesta ar fi colaborat cu alți trei complici. Anchetatorii susțin că suspecții identificau potențiali „clienți” prin intermediul […] Articolul 7.500 de dolari pentru o trecere ilegală: moldovean reținut în Odesa apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Un bărbat de 31 de ani, cetățean al Ucrainei, a fost reținut după ce a încercat să traverseze ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova, informează Poliția de Frontieră. Incidentul a avut loc în apropierea postului vamal Tudora-1, pe direcția Maiaki (Ucraina) – Palanca (Republica Moldova), la aproximativ 1.000 de metri de linia frontieră. Sistemele […] Articolul Cetățean ucrainean prins încercând să treacă ilegal frontiera în zona Palanca apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Ceban despre Arcul de Triumf: „Sperăm ca lucrările să nu întâmpine întârzieri ca alte proiecte” # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că municipalitatea va urmări modul în care se vor desfășura lucrările de reabilitare a Arcului de Triumf, obiectiv aflat în prezent în administrarea Guvernului Republicii Moldova. „Vom monitoriza cum și când vor fi efectuate lucrările, sperăm ca acestea să se desfășoare eficient și fără întârzieri, așa cum am văzut […] Articolul Ceban despre Arcul de Triumf: „Sperăm ca lucrările să nu întâmpine întârzieri ca alte proiecte” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Iranul avertizează Europa: Orice sprijin pentru SUA și Israel va fi considerat „act de război” # Subiectul Zilei
Ministerul de Externe al Iranului a transmis un avertisment statelor europene, solicitându-le să nu se implice în acțiunile Statelor Unite și Israelului împotriva Republicii Islamice. Potrivit publicației The Times of Israel, Teheranul a calificat o eventuală participare drept „act de război”. Purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baqaei, a declarat că orice acțiune împotriva Iranului […] Articolul Iranul avertizează Europa: Orice sprijin pentru SUA și Israel va fi considerat „act de război” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Fondatorii Alternativa Clinic riscă până la 15 ani de închisoare. Dosarul este gata pentru a fi trimis în instanță # Subiectul Zilei
Cristina Moșin, administrator al SRL „Fertil Med” și al clinicii private „Alternativa Clinic”, și Veaceslav Moșin, fondatorul companiei și medic în cadrul instituției, sunt vizați într-un dosar penal complex instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în care acuzațiile formulate împotriva lor includ infracțiuni grave pentru care legea prevede pedepse de […] Articolul Fondatorii Alternativa Clinic riscă până la 15 ani de închisoare. Dosarul este gata pentru a fi trimis în instanță apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Dispută politică în jurul primăriilor din Codru și Durlești. Reacția lui Ion Ceban # Subiectul Zilei
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, susține că „scenariul Durlești” ar urma să fie aplicat și în Codru, unde edilul ar fi vizat de tentative de înlocuire, deși este ales pe listele Partidul Acțiune și Solidaritate. Ceban afirmă că, în Durlești, ar exista negocieri între consilieri pentru convocarea Consiliului local și desemnarea unui alt candidat susținut de […] Articolul Dispută politică în jurul primăriilor din Codru și Durlești. Reacția lui Ion Ceban apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Dosar penal pentru „Alternativa Clinic”: Cristina și Veaceslav Moșin, anchetați pentru activități ilegale în domeniul FIV # Subiectul Zilei
Cristina Moșin, administrator al SRL „Fertil Med” și al clinicii private „Alternativa Clinic”, și Veaceslav Moșin, fondatorul clinicii și medic, sunt anchetați într-un dosar penal complex instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Aceștia sunt acuzați de infracțiuni grave, pentru care legea prevede pedepse de până la 15 ani de închisoare. Potrivit […] Articolul Dosar penal pentru „Alternativa Clinic”: Cristina și Veaceslav Moșin, anchetați pentru activități ilegale în domeniul FIV apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Bărbat prins la Leușeni cu carte de identitate falsă ascunsă într-un ambalaj de ciocolată # Subiectul Zilei
Doi cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați după ce polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere Leușeni au depistat asupra lor documente cu semne de falsificare, în cursul săptămânii trecute, la intrarea în țară. Primul caz vizează un bărbat de 50 de ani, pasager al unei curse ocazionale din Germania. În timpul controlului suplimentar, […] Articolul Bărbat prins la Leușeni cu carte de identitate falsă ascunsă într-un ambalaj de ciocolată apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Prețurile petrolului urcă a treia zi consecutiv pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al situației din Strâmtoarea Ormuz # Subiectul Zilei
Cotațiile petrolului au continuat să crească marți, marcând a treia zi consecutivă de avans, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al riscurilor asociate transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, relatează Mediafax, citând date ale Reuters. Investitorii rămân preocupați de eventuale perturbări ale livrărilor din una dintre cele mai importante regiuni producătoare de petrol la nivel […] Articolul Prețurile petrolului urcă a treia zi consecutiv pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al situației din Strâmtoarea Ormuz apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Aproape 600 de angajați ai CFM rămân în concediu forțat până la sfârșitul lunii martie # Subiectul Zilei
Circa 600 de salariați ai întreprinderii Calea Ferată din Moldova (CFM) se află în continuare în concediu forțat, măsura fiind prelungită până la finele lunii martie. Anunțul a fost făcut de directorul general al companiei, Serghei Cotelinic. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în contextul în care volumul de mărfuri transportate nu a atins nivelul […] Articolul Aproape 600 de angajați ai CFM rămân în concediu forțat până la sfârșitul lunii martie apare prima dată în Subiectul Zilei.
2 martie 2026
17:50
Ucraina analizează regimul de licențiere pentru importurile de vin și alcool din Moldova # Subiectul Zilei
Guvernul Ucrainei a elaborat un proiect de hotărâre care ar putea introduce regimul de licențiere pentru importurile de struguri, vin și băuturi alcoolice din Republica Moldova. Măsura vine ca răspuns la restricțiile comerciale adoptate anterior de Chișinău privind carnea de pasăre. Potrivit Ministerului Economiei de la Kiev, proiectul urmărește aplicarea unor măsuri considerate proporționale la […] Articolul Ucraina analizează regimul de licențiere pentru importurile de vin și alcool din Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că săptămâna aceasta vor fi prezentate mai multe proiecte strategice pentru capitală, concentrate pe dezvoltarea sistemului educațional. Marți, autoritățile municipale vor detalia investițiile planificate în extinderea rețelei școlare, deschiderea de noi grupe și proiectele de construcție, oferind o imagine clară asupra modului în care este gestionată creșterea numărului […] Articolul Proiecte educaționale strategice vor fi detaliate săptămâna aceasta în capitală apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Emirates reia parțial zborurile din Dubai în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu # Subiectul Zilei
Emirates a anunțat reluarea unui număr limitat de zboruri începând din această seară, după suspendarea temporară a tuturor curselor din cauza tensiunilor din regiune. Compania precizează că prioritate vor avea clienții cu rezervări anterioare și cei care au fost reprogramați pentru aceste zboruri. Pasagerii care nu au fost contactați direct de Emirates sunt rugați să […] Articolul Emirates reia parțial zborurile din Dubai în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Liderul „Moldova Mare”, Victoria Furtună, la 34 de ani de la conflictul de pe Nistru: „Familia trebuie să fie înaintea politicienilor” # Subiectul Zilei
Marcarea a 34 de ani de la începutul conflictului armat de pe Nistru a readus în atenția publică necesitatea unei abordări pragmatice în procesul de reglementare transnistreană. Victoria Furtună, liderul partidului „Moldova Mare”, a subliniat într-o intervenție publică faptul că tragedia din 1992 nu trebuie privită doar ca o pagină de istorie, ci ca o […] Articolul Liderul „Moldova Mare”, Victoria Furtună, la 34 de ani de la conflictul de pe Nistru: „Familia trebuie să fie înaintea politicienilor” apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
O tentativă neobișnuită de trecere ilegală a frontierei a fost dejucată de polițiștii de frontieră ai detașamentului Izmail, în punctul de trecere Novîe Troianî. Un bărbat de 30 de ani a încercat să părăsească Ucraina spre Republica Moldova deghizat în femeie și pretinzând că este o pensionară în vârstă de 71 de ani. Potrivit autorităților […] Articolul Bărbat deghizat în pensionară, oprit la frontiera cu Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Primăria municipiului Chișinău a creat o structură nouă, denumită Comitetul pentru planificare, monitorizare și evaluare strategică, care va coordona procese interne ale instituției și va gestiona dialogul cu Parlamentul în contextul reformei administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban pe 2 martie, în cadrul unei ședințe operative a serviciilor municipale. Potrivit […] Articolul Nouă structură la Primăria Chișinău: Comitet pentru reformă și coordonare internă apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Rețea clandestină de sustragere a kerosenului, destructurată în Italia: doi moldoveni, arestați # Subiectul Zilei
Autoritățile italiene au reținut doi cetățeni moldoveni, suspectați că ar fi pus la punct un sistem ilegal pentru a fura kerosen destinat aeronavelor care alimentează Aeroportul Fiumicino din Roma, relatează publicația La Repubblica. Cazul a ieșit la iveală în zona rurală Cerveteri, după ce operatorul conductei ce transportă carburantul de la Civitavecchia către aeroport a […] Articolul Rețea clandestină de sustragere a kerosenului, destructurată în Italia: doi moldoveni, arestați apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Trei adolescente și patru tinere, victime ale unei rețele criminale, salvate în urma perchezițiilor # Subiectul Zilei
O rețea criminală care exploata sexual șapte fete, dintre care trei adolescente, în Chișinău, a fost destructurată de autorități. Șase membri ai grupului, cu vârste între 20 și 30 de ani, au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Doi suspecți fuseseră arestați anterior, în noiembrie 2025, iar ulterior au fost […] Articolul Trei adolescente și patru tinere, victime ale unei rețele criminale, salvate în urma perchezițiilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Un bărbat de 48 de ani din Republica Azerbaidjan, aflat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, a fost identificat de angajații Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) în urma unor acțiuni speciale desfășurate pe 24 februarie 2026. Verificările suplimentare au arătat că persoana respectivă fusese anterior condamnată în unul dintre statele CSI pentru […] Articolul Cetățean azer depistat în ședere ilegală și expulzat din Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Tăcerea autorităților de la Chișinău în criza SUA-Iran, taxată dur: „Un președinte nu este ales pentru a fi spectator” # Subiectul Zilei
Victoria Furtună critică absența unei poziții oficiale a Republicii Moldova în raport cu tensiunile internaționale recente, acuzând guvernarea de „retragere” în locul exercitării actului de conducere. Aceasta susține că, în momente de criză globală, tăcerea instituțiilor statului nu reprezintă neutralitate, ci o lipsă de asumare față de cetățeni. Furtună a subliniat că Moldova, deși este […] Articolul Tăcerea autorităților de la Chișinău în criza SUA-Iran, taxată dur: „Un președinte nu este ales pentru a fi spectator” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Teroare într-un bar din Austin: suspectul ucis, anchetatorii investighează indicii teroriste # Subiectul Zilei
Un atac armat produs duminică dimineață într-un bar din Austin s-a soldat cu cel puțin trei decese și 14 persoane rănite, dintre care trei în stare critică. Suspectul a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliția la fața locului, potrivit informațiilor transmise de BBC și digi24.ro. Autoritățile nu au făcut publice numele atacatorului și […] Articolul Teroare într-un bar din Austin: suspectul ucis, anchetatorii investighează indicii teroriste apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
MAE: Situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne tensionată, cetățenii moldoveni sunt sfătuiți să evite călătoriile neesențiale # Subiectul Zilei
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republica Moldova anunță că Celula de Criză funcționează în regim permanent, monitorizând evoluțiile din Orientul Mijlociu, unde atacurile cu rachete și drone continuă și spațiul aerian este parțial sau total restricționat în anumite zone. Potrivit informațiilor obținute prin misiunile diplomatice, până în prezent nu au fost înregistrate victime sau persoane […] Articolul MAE: Situația de securitate în Orientul Mijlociu rămâne tensionată, cetățenii moldoveni sunt sfătuiți să evite călătoriile neesențiale apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.