Grecia va desfășura o baterie de rachete Patriot pentru a proteja Bulgaria
Subiectul Zilei, 6 martie 2026 17:30
Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a anunțat că o baterie Patriot va fi desfășurată în nordul Greciei pentru a oferi asistență potențială Bulgariei în „protecția sa antibalistică” împotriva Iranului, relatează Le Monde. „O baterie de rachete Patriot va fi transferată în următoarele ore în nordul teritoriului grec pentru a asigura acoperirea antibalistică a unei […] Articolul Grecia va desfășura o baterie de rachete Patriot pentru a proteja Bulgaria apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum o oră
17:30
Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a anunțat că o baterie Patriot va fi desfășurată în nordul Greciei pentru a oferi asistență potențială Bulgariei în „protecția sa antibalistică” împotriva Iranului, relatează Le Monde. „O baterie de rachete Patriot va fi transferată în următoarele ore în nordul teritoriului grec pentru a asigura acoperirea antibalistică a unei […] Articolul Grecia va desfășura o baterie de rachete Patriot pentru a proteja Bulgaria apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:30
Renato Usatîi: „Statul nu întoarce nimic înapoi. În loc să dezvoltăm portul, statul îl cedează” # Subiectul Zilei
Președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a criticat în plenul Parlamentului modul în care este gestionată situația Portului Internațional Liber Giurgiulești, afirmând că statul continuă politica de cedare a activelor strategice, în loc să le recupereze și să le dezvolte. În discursul său ținut, Renato Usatîi a declarat că, de la proclamarea independenței Republicii Moldova, […] Articolul Renato Usatîi: „Statul nu întoarce nimic înapoi. În loc să dezvoltăm portul, statul îl cedează” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 2 ore
16:40
Autoritățile locale și serviciile sanitar-veterinare au intrat în stare de alertă după confirmarea unui focar de pestă porcină africană în satul Pelinia, raionul Drochia, una dintre cele mai mari localități din nordul Republicii Moldova. Situația a impus mobilizarea imediată a resurselor pentru limitarea extinderii virusului, Primăria locală emițând un set de instrucțiuni stricte și obligatorii […] Articolul Focar de pestă porcină africană confirmat în localitatea Pelinia apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Proiectul „Dialog între generații” aduce muzica și buna dispoziție seniorilor din capitală # Subiectul Zilei
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii la o nouă ediție a spectacolelor muzicale organizate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”, care se va desfășura sâmbătă și duminică, 7-8 martie 2026, la Casa de Cultură a USM, situată pe strada Tighina, 2, între orele 13:00 și 16:00. Participanții vor putea savura momente artistice de […] Articolul Proiectul „Dialog între generații” aduce muzica și buna dispoziție seniorilor din capitală apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Fenomenul „îngheț-dezgheț” macină asfaltul din Capitală: Explicațiile specialiștilor și intervențiile de urgență pe drumurile naționale # Subiectul Zilei
Degradarea accentuată a carosabilului din ultimele luni este cauzată, conform specialiștilor, de fenomenul repetat de îngheț și dezgheț. Această oscilație termică severă a afectat structura drumurilor naționale și urbane, apa pătrunsă în fisuri distrugând stratul de asfalt prin dilatare. Problema nu este izolată, fiind raportată pe scară largă atât în Republica Moldova, cât și în […] Articolul Fenomenul „îngheț-dezgheț” macină asfaltul din Capitală: Explicațiile specialiștilor și intervențiile de urgență pe drumurile naționale apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
15:30
Votat în prima lectură de Parlament: Portul Giurgiulești devine obiectiv de infrastructură strategică # Subiectul Zilei
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Parlamentul a votat în prima lectură reglementarea. Noile prevederi stabilesc reguli pentru companiile și investitorii în Portul Internațional Liber „Giurgiulești”, precum și pentru investitorul general. Autorii propun reducerea duratei contractului de arendă de la 99 de ani la 49 de ani. Conform inițiativei, […] Articolul Votat în prima lectură de Parlament: Portul Giurgiulești devine obiectiv de infrastructură strategică apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Ucraina și Rusia au efectuat un schimb reciproc de câte 200 de prizonieri. Anunțul a fost făcut pe 5 martie de liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. „De fiecare dată când oamenii noștri se întorc acasă, se dovedește că Ucraina lucrează pentru a-i aduce înapoi pe toți și fiecare dintre ei. Nu uităm pe nimeni”, […] Articolul Schimb de prizonieri: 200 de ucraineni și 200 de ruși s-au întors acasă apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Maia Sandu avertizează: Războiul din Orientul Mijlociu ar putea scumpi gazele și combustibilii # Subiectul Zilei
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat îngrijorarea față de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, menționând că războaiele tot mai frecvente la nivel global reprezintă un motiv de alarmă pentru comunitatea internațională. Șefa statului a subliniat că actuala situație de securitate internațională devine tot mai instabilă și că Republica Moldova trebuie să fie pregătită pentru […] Articolul Maia Sandu avertizează: Războiul din Orientul Mijlociu ar putea scumpi gazele și combustibilii apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
13:50
O educatoare din Chișinău, înregistrată pe ascuns în timp ce lovea și umilea copiii la grădiniță # Subiectul Zilei
Mai mulți părinți acuză o educatoare de la Grădinița nr. 133 că ar fi agresat și umilit copiii din grupă. Cazul ar fi ieșit la iveală după ce unii micuți au venit acasă cu vânătăi, iar părinții au decis să instaleze microfoane pentru a înregistra ce se întâmplă în instituție. Potrivit părinților, înregistrările audio ar […] Articolul O educatoare din Chișinău, înregistrată pe ascuns în timp ce lovea și umilea copiii la grădiniță apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 8 ore
12:00
Ceban critică majorarea TVA pentru HoReCa: „Decizie cu efecte economice și sociale profunde” # Subiectul Zilei
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a criticat decizia guvernării PAS de a majora TVA pentru sectorul HoReCa, apreciind măsura drept una cu „efecte economice și sociale profunde pentru toți cetățenii”. Potrivit primarului, explicația oficială a guvernării, conform căreia dacă oamenii merg la restaurante și cafenele înseamnă că își permit să plătească mai mult, nu […] Articolul Ceban critică majorarea TVA pentru HoReCa: „Decizie cu efecte economice și sociale profunde” apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 6 martie 2026. ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Renato Usatîi acuză modificarea în grabă și pe ascuns a legii pentru numirea lui von Hebel: „Va fi cea mai rușinoasă ședință” # Subiectul Zilei
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur modul în care majoritatea parlamentară a modificat legea pentru a permite numirea lui Herman von Hebel într-o funcție legată de evaluarea procurorilor. Politicianul susține că schimbările au fost adoptate în grabă și fără consultări reale. Renato Usatîi a declarat că legea a fost modificată într-un timp foarte […] Articolul Renato Usatîi acuză modificarea în grabă și pe ascuns a legii pentru numirea lui von Hebel: „Va fi cea mai rușinoasă ședință” apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Procurorii contestă sentința în dosarul accidentului de la Boldurești și cer pedeapsa maximă pentru complice # Subiectul Zilei
Procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au contestat sentința primei instanțe în cazul complicelui din dosarul accidentului rutier de la Boldurești, Nisporeni, Republica Moldova, soldat cu moartea unui minor. Aceștia solicită la Curtea de Apel Chișinău aplicarea pedepsei maxime prevăzute de lege, trei ani de închisoare, în locul sancțiunii […] Articolul Procurorii contestă sentința în dosarul accidentului de la Boldurești și cer pedeapsa maximă pentru complice apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 12 ore
10:00
Primele facturi la gazele naturale calculate conform noului tarif reglementat vor fi expediate consumatorilor la începutul lunii martie și vor include consumul înregistrat în februarie. Noul preț a fost aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și a intrat în vigoare la 4 februarie 2026. Potrivit furnizorului Energocom, pentru consumatorii casnici conectați la […] Articolul Primele facturi la gaz calculate după noul tarif vor fi emise în martie apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
17:30
Doi dintre cei patru suspecți reținuți marți într-un dosar de mită de 40.000 de euro, în sectorul Rîșcani al Capitalei, au fost prezentați joi instanței de judecată. Este vorba despre Serghei Moscovciuc și Iurie Cociorva, membru al formațiunii politice Partidul Nostru. Procurorul de caz, Radu Talpă, a cerut 30 de zile de arest preventiv pentru […] Articolul Judecător vizat într-un dosar de trafic de influență și mită la Rîșcani apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Colțanul fatal: prăbușirea unei mine din Congo scoate la iveală criza umanitară din estul țării # Subiectul Zilei
O tragedie a lovit estul Republicii Democrate Congo, după ce cel puțin 200 de persoane și-au pierdut viața în prăbușirea unei mine importante de coltan în zona Rubaya, potrivit martorilor și minerilor locali. Reprezentanții minei contestă însă amploarea incidentului, susținând că au murit doar cinci persoane și că prăbușirea ar fi fost provocată de „bombardamente”. […] Articolul Colțanul fatal: prăbușirea unei mine din Congo scoate la iveală criza umanitară din estul țării apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Sezon agricol afectat de incertitudinea prețurilor la combustibili: MAN cere explicații # Subiectul Zilei
Deputatul Gaik Vartanean, șeful fracțiunii ALTERNATIVA din Parlament, a solicitat astăzi includerea pe ordinea de zi a Legislativului a audierei Ministrului Energiei, în contextul situației tensionate de pe piața carburanților din Republica Moldova. „Rânduri la benzinării apar în întreaga țară. Primăvara agricolă bate la ușă, iar agricultorii sunt tot mai îngrijorați. În tot acest timp, […] Articolul Sezon agricol afectat de incertitudinea prețurilor la combustibili: MAN cere explicații apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Tensiuni la Primăria Chișinău. Ceban spune că ședința despre mobilitatea urbană a fost perturbată de PAS # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban a condamnat acțiunile consilierilor PAS care, potrivit declarațiilor sale, au provocat haos și au perturbat ședința de prezentare publică a Planului de Mobilitate Urbană, desfășurată astăzi, 5 martie, în capitală. „În timp ce executivul muncește în teren și implementează proiecte pentru Chișinău, alții fac show-uri menite să distragă atenția oamenilor […] Articolul Tensiuni la Primăria Chișinău. Ceban spune că ședința despre mobilitatea urbană a fost perturbată de PAS apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Un lot de preparate injectabile folosite în medicina estetică a fost descoperit la postul vamal Postul Vamal Palanca, în urma unui control comun realizat de funcționarii vamali, în cooperare cu angajații Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și cu autoritățile din Ucraina. Cazul a fost documentat după verificarea unui camion de model MAN truck, care […] Articolul Șofer ucrainean prins cu lot nedeclarat de preparate pentru medicina estetică apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
ANSA a distrus un lot de 18.900 kg de rodii neconforme înainte de a ajunge pe piață # Subiectul Zilei
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat un lot de 18.900 kg de rodii importate care nu respectau standardele de siguranță alimentară, în cadrul controalelor consolidate efectuate la punctele de trecere a frontierei pentru produsele vegetale. Analizele de laborator au arătat că fructele conțineau reziduuri de pesticid Imazalil în concentrații peste limita maximă admisă […] Articolul ANSA a distrus un lot de 18.900 kg de rodii neconforme înainte de a ajunge pe piață apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Abuz legislativ în Parlament? Victoria Furtună critică schimbarea procedurii de numire a evaluatorilor procurorilor și judecătorilor # Subiectul Zilei
Liderul partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, critică dur acțiunile recente ale majorității parlamentare PAS, acuzând puterea de abuz premeditat după modificarea procedurii de numire a membrilor Comisiei de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Potrivit acesteia, schimbarea regulilor de vot reprezintă o „ocolire a normelor democratice” stabilite de Comisia de la Veneția pentru a impune […] Articolul Abuz legislativ în Parlament? Victoria Furtună critică schimbarea procedurii de numire a evaluatorilor procurorilor și judecătorilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Planurile a doi cetățeni străini, care ar fi încercat să treacă ilegal frontiera moldo-română, au fost dejucate de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ungheni. Potrivit informațiilor oferite de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, o patrulă comună formată din polițiști de frontieră din Republica Moldova și România, aflată în misiune de […] Articolul Doi cetățeni străini, prinși după ce au încercat să traverseze ilegal Prutul înot apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt” este blocată de Ministerul Culturii, care ar impune ca aleile parcului să fie pavate integral cu granit. „Ultimul parc important pe care trebuie să-l reabilităm are noi blocaje din partea Ministerului Culturii, care ne impune să-l îmbrăcăm totul în […] Articolul Controverse privind materialele pentru renovarea parcului central din Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Poliția a dejucat o tentativă de escrocherie în Bălți: bătrân păgubit cu zeci de mii de lei și euro # Subiectul Zilei
Un bărbat de 76 de ani din municipiul Bălți a fost ținta unei tentative de escrocherie, care a fost împiedicată la timp de polițiști. Infractorii l-au convins pe acesta să retragă bani din bancă – 33.600 de lei și 18.710 euro – cu pretextul că cineva ar fi încercat să efectueze tranzacții neautorizate folosind o […] Articolul Poliția a dejucat o tentativă de escrocherie în Bălți: bătrân păgubit cu zeci de mii de lei și euro apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Investiții record în educația din Capitală: Bugetul pentru grupele cu program prelungit a ajuns la 82 de milioane de lei în 2026 # Subiectul Zilei
Primăria Municipiului Chișinău rămâne singura autoritate publică locală din țară care finanțează integral din bugetul municipal orele cu program prelungit pentru elevii claselor primare. Primarul general, Ion Ceban, a prezentat astăzi un raport detaliat privind evoluția acestui serviciu, subliniind că municipalitatea a transformat supravegherea elevilor într-un pilon de sprijin pentru familiile care muncesc. Potrivit datelor […] Articolul Investiții record în educația din Capitală: Bugetul pentru grupele cu program prelungit a ajuns la 82 de milioane de lei în 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Joi dimineața, 5 martie, 82 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns în siguranță la Chișinău cu zborul FlyOne pe ruta Dubai–Chișinău, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a subliniat că astfel de curse rămân esențiale pentru revenirea cetățenilor, având în vedere perturbările din spațiul aerian regional. Următorul zbor […] Articolul 82 de cetățeni moldoveni au revenit acasă din Orientul Mijlociu apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:20
Neutralitatea și stabilitatea, priorități pentru viitorul cetățenilor – declară Victoria Furtună # Subiectul Zilei
În contextul Zilei Internaționale pentru Conștientizarea Dezarmării și Neproliferării, 5 martie, Victoria Furtună a subliniat importanța neutralității și securității pentru Republica Moldova. „Pentru țara noastră, această temă nu este abstractă. Este o chestiune de securitate regională și stabilitate pe termen lung. O țară stabilă are nevoie de instituții puternice, dialog responsabil și mecanisme internaționale care […] Articolul Neutralitatea și stabilitatea, priorități pentru viitorul cetățenilor – declară Victoria Furtună apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
O femeie de 65 de ani, originară din Republica Moldova, a fost arestată în Italia, după ce autoritățile au pus în aplicare un mandat de încarcerare emis în urma unei anchete privind maltratarea unui bărbat cu dizabilități aflat în grija ei. Potrivit publicației ModenaToday, femeia era căutată de mai mult timp și a fost prinsă […] Articolul Femeie din Moldova condamnată și prinsă în Italia după abuzuri asupra unui bătrân apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:50
Țigări nedeclarate, depistate pe Aeroportul Internațional Chișinău. Un cetățean lituanian, documentat de vameși # Subiectul Zilei
O tentativă de transportare ilegală a țigărilor prin Aeroportul Internațional Chișinău a fost dejucată de funcționarii vamali, în colaborare cu polițiștii de frontieră. Potrivit autorităților, bagajul cu produse din tutun a fost descoperit în timpul controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor care urmau să se îmbarce la o cursă aeriană spre Londra, transmite Știri.md. Pe […] Articolul Țigări nedeclarate, depistate pe Aeroportul Internațional Chișinău. Un cetățean lituanian, documentat de vameși apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Războiul din Iran începe să se reflecte în prețurile carburanților din România. Benzina și motorina s-au scumpit # Subiectul Zilei
Efectele conflictului din Iran încep să se resimtă treptat și în România, unde prețurile carburanților au crescut cu până la 15 bani pe litru. Scumpirea vine pe fondul majorării prețului țițeiului și al produselor petroliere pe piețele internaționale. Ministrul român al Energiei a anunțat că a solicitat instituțiilor de control să verifice modul în care […] Articolul Războiul din Iran începe să se reflecte în prețurile carburanților din România. Benzina și motorina s-au scumpit apare prima dată în Subiectul Zilei.
4 martie 2026
19:00
Rețelele de boturi și manipularea pe TikTok: Victoria Furtună acuză inacțiunea platformei și tăcerea unor ONG-uri # Subiectul Zilei
Liderul partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat un semnal de alarmă privind proliferarea rețelelor de „boturi” și a conținutului manipulator pe platformele de socializare, în special pe TikTok. Aceasta acuză rețeaua de socializare că refuză să elimine conținutul ilegal, în ciuda raportărilor repetate privind utilizarea neautorizată a imaginii sale și a campaniilor coordonate de […] Articolul Rețelele de boturi și manipularea pe TikTok: Victoria Furtună acuză inacțiunea platformei și tăcerea unor ONG-uri apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Criză energetică pentru Ucraina: Slovacia reziliază contractul de furnizare de energie de urgență # Subiectul Zilei
Guvernul Slovaciei a aprobat miercuri rezilierea contractului privind livrările de energie electrică de urgență către Ucraina, decizie luată după ce premierul Robert Fico avertizase că sprijinul energetic ar putea fi suspendat dacă nu se reia tranzitul petrolului rusesc prin conducta Druzhba. Rezilierea a fost solicitată de premierul Fico și implementată de operatorul slovac al rețelei […] Articolul Criză energetică pentru Ucraina: Slovacia reziliază contractul de furnizare de energie de urgență apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că sute de primari din Republica Moldova ar fi supuși presiunilor din partea autorităților centrale, prin intermediul unor dosare, controale și solicitări din partea instituțiilor de stat. Potrivit acestuia, aproximativ 400 de primari ar fi „constrânși în acțiuni și în libera exprimare” prin mecanisme menite, în opinia […] Articolul Edilul capitalei acuză autoritățile de campanie de intimidare a primarilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Doi bărbați, prinși după ce s-au dat drept angajați ai unei clinici private pentru a escroca o femeie # Subiectul Zilei
Un grup infracțional specializat în escrocherii a fost destructurat de ofițerii Direcției investigații criminale din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu polițiștii și procurorii din Telenești. Potrivit anchetei, suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unei clinici private și, inducând în eroare victimele, le comercializau produse substituite. Într-unul dintre cazuri, o femeie de 60 […] Articolul Doi bărbați, prinși după ce s-au dat drept angajați ai unei clinici private pentru a escroca o femeie apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Examinarea cauzei penale în care fostul șef al Biroului Vamal Centru, Iurie Gorea, este învinuit de corupere pasivă a fost amânată. Prima ședință, programată pentru astăzi la Judecătoria Chișinău, nu a mai avut loc, după ce magistratul căruia îi fusese repartizat dosarul și-a anunțat demisia. Este vorba despre judecătorul Nicolae Corcea, care, potrivit informațiilor apărute […] Articolul Proces amânat în dosarul lui Iurie Gorea, după demisia judecătorului desemnat apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Alertă energetică: Ceban vrea detalii despre combustibil și protecția agricultorilor # Subiectul Zilei
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat autorităților centrale să ofere precizări detaliate în legătură cu starea de alertă energetică instituită recent și impactul asupra prețurilor la carburanți, în contextul cozii de la benzinăriile din țară și apropierea lucrărilor agricole de primăvară. „Oamenii trebuie să cunoască situația pentru a evita panica și rândurile […] Articolul Alertă energetică: Ceban vrea detalii despre combustibil și protecția agricultorilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Sicriu de aur și muzică ranchera: Cum a fost înmormântat regele drogurilor din Mexic # Subiectul Zilei
Regele drogurilor din Mexic, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”, a fost înmormântat într-un sicriu aurit, în cadrul unei ceremonii protejate de zeci de soldați, după ce a fost ucis de forțele guvernamentale la sfârșitul lunii februarie, transmite Știri.md cu referire la observatornews.ro. Fondatorul cartelului Jalisco New Generation (CJNG), în vârstă de 59 de […] Articolul Sicriu de aur și muzică ranchera: Cum a fost înmormântat regele drogurilor din Mexic apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Un incendiu izbucnit în seara zilei de 3 martie 2026 într-un cămin de pe strada Salcâmilor 22/1, sectorul Botanica din municipiul Chișinău, a dus la decesul unui bărbat și a pus în pericol viața a 27 de persoane, inclusiv șase minori. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:47, iar la fața locului […] Articolul Incendiu în sectorul Botanica: 27 de persoane salvate, un bărbat decedat apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Procuratura municipiului Chișinău anunță condamnarea unui tânăr de 27 de ani pentru jaf și vătămare intenționată gravă a integrității corporale, faptă care a dus la decesul unui bărbat de 66 de ani. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 12 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, în seara de […] Articolul Bărbat ucis într-un altercație: instanța pronunță 12 ani de închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Ancheta în Italia: șofer de ambulanță suspectat că ar fi provocat moartea a cinci pacienți vârstnici # Subiectul Zilei
Procurorii din orașul Forlì investighează un șofer de ambulanță în vârstă de 27 de ani, suspectat că ar fi contribuit la decesul a cinci pacienți vârstnici în timpul unor transporturi medicale efectuate în regiunea Emilia-Romagna. Autoritățile iau în calcul ipoteza administrării unor substanțe nocive, iar ancheta vizează și alte cazuri, existând temeri că numărul posibil […] Articolul Ancheta în Italia: șofer de ambulanță suspectat că ar fi provocat moartea a cinci pacienți vârstnici apare prima dată în Subiectul Zilei.
3 martie 2026
17:50
Un microbuz a fost parțial distrus de flăcări miercuri, 3 martie, pe strada Libertății din municipiul Bălți, informează presa din nordul țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), focul a afectat secțiunea salonului unui autovehicul de model Volkswagen Transporter. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Presa locală precizează că la volan se […] Articolul Incendiu la Bălți: un microbuz a ars parțial, fără victime apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Condamnare la 13 ani pentru o femeie din Chișinău, implicată într-un conflict la o masă de pomenire # Subiectul Zilei
O femeie de 67 de ani din Chișinău a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru omor, după ce a ucis o femeie de 70 de ani în timpul unui conflict izbucnit la o masă de pomenire, potrivit materialelor dosarului. Incidentul s-a produs pe 1 noiembrie 2025, într-un apartament din capitală, unde victima participase […] Articolul Condamnare la 13 ani pentru o femeie din Chișinău, implicată într-un conflict la o masă de pomenire apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Un bărbat de 52 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut în regiunea Odesa, fiind suspectat că ar fi pus la punct un mecanism de scoatere ilegală din Ucraina a bărbaților supuși mobilizării. Potrivit autorităților ucrainene, acesta ar fi colaborat cu alți trei complici. Anchetatorii susțin că suspecții identificau potențiali „clienți” prin intermediul […] Articolul 7.500 de dolari pentru o trecere ilegală: moldovean reținut în Odesa apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Un bărbat de 31 de ani, cetățean al Ucrainei, a fost reținut după ce a încercat să traverseze ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova, informează Poliția de Frontieră. Incidentul a avut loc în apropierea postului vamal Tudora-1, pe direcția Maiaki (Ucraina) – Palanca (Republica Moldova), la aproximativ 1.000 de metri de linia frontieră. Sistemele […] Articolul Cetățean ucrainean prins încercând să treacă ilegal frontiera în zona Palanca apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:20
Ceban despre Arcul de Triumf: „Sperăm ca lucrările să nu întâmpine întârzieri ca alte proiecte” # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că municipalitatea va urmări modul în care se vor desfășura lucrările de reabilitare a Arcului de Triumf, obiectiv aflat în prezent în administrarea Guvernului Republicii Moldova. „Vom monitoriza cum și când vor fi efectuate lucrările, sperăm ca acestea să se desfășoare eficient și fără întârzieri, așa cum am văzut […] Articolul Ceban despre Arcul de Triumf: „Sperăm ca lucrările să nu întâmpine întârzieri ca alte proiecte” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:50
Iranul avertizează Europa: Orice sprijin pentru SUA și Israel va fi considerat „act de război” # Subiectul Zilei
Ministerul de Externe al Iranului a transmis un avertisment statelor europene, solicitându-le să nu se implice în acțiunile Statelor Unite și Israelului împotriva Republicii Islamice. Potrivit publicației The Times of Israel, Teheranul a calificat o eventuală participare drept „act de război”. Purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baqaei, a declarat că orice acțiune împotriva Iranului […] Articolul Iranul avertizează Europa: Orice sprijin pentru SUA și Israel va fi considerat „act de război” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Fondatorii Alternativa Clinic riscă până la 15 ani de închisoare. Dosarul este gata pentru a fi trimis în instanță # Subiectul Zilei
Cristina Moșin, administrator al SRL „Fertil Med” și al clinicii private „Alternativa Clinic”, și Veaceslav Moșin, fondatorul companiei și medic în cadrul instituției, sunt vizați într-un dosar penal complex instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în care acuzațiile formulate împotriva lor includ infracțiuni grave pentru care legea prevede pedepse de […] Articolul Fondatorii Alternativa Clinic riscă până la 15 ani de închisoare. Dosarul este gata pentru a fi trimis în instanță apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Dispută politică în jurul primăriilor din Codru și Durlești. Reacția lui Ion Ceban # Subiectul Zilei
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, susține că „scenariul Durlești” ar urma să fie aplicat și în Codru, unde edilul ar fi vizat de tentative de înlocuire, deși este ales pe listele Partidul Acțiune și Solidaritate. Ceban afirmă că, în Durlești, ar exista negocieri între consilieri pentru convocarea Consiliului local și desemnarea unui alt candidat susținut de […] Articolul Dispută politică în jurul primăriilor din Codru și Durlești. Reacția lui Ion Ceban apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Dosar penal pentru „Alternativa Clinic”: Cristina și Veaceslav Moșin, anchetați pentru activități ilegale în domeniul FIV # Subiectul Zilei
Cristina Moșin, administrator al SRL „Fertil Med” și al clinicii private „Alternativa Clinic”, și Veaceslav Moșin, fondatorul clinicii și medic, sunt anchetați într-un dosar penal complex instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Aceștia sunt acuzați de infracțiuni grave, pentru care legea prevede pedepse de până la 15 ani de închisoare. Potrivit […] Articolul Dosar penal pentru „Alternativa Clinic”: Cristina și Veaceslav Moșin, anchetați pentru activități ilegale în domeniul FIV apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Bărbat prins la Leușeni cu carte de identitate falsă ascunsă într-un ambalaj de ciocolată # Subiectul Zilei
Doi cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați după ce polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere Leușeni au depistat asupra lor documente cu semne de falsificare, în cursul săptămânii trecute, la intrarea în țară. Primul caz vizează un bărbat de 50 de ani, pasager al unei curse ocazionale din Germania. În timpul controlului suplimentar, […] Articolul Bărbat prins la Leușeni cu carte de identitate falsă ascunsă într-un ambalaj de ciocolată apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.