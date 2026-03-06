Renato Usatîi: „Statul nu întoarce nimic înapoi. În loc să dezvoltăm portul, statul îl cedează”

11:20

Doi cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați după ce polițiștii de frontieră de la Punctul de Trecere Leușeni au depistat asupra lor documente cu semne de falsificare, în cursul săptămânii trecute, la intrarea în țară. Primul caz vizează un bărbat de 50 de ani, pasager al unei curse ocazionale din Germania. În timpul controlului suplimentar, […] Articolul Bărbat prins la Leușeni cu carte de identitate falsă ascunsă într-un ambalaj de ciocolată apare prima dată în Subiectul Zilei.