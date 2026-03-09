Unul dintre cei mai căutați infractori din India, reținut la granița R. Moldova

11:30

Un tânăr a fost salvat de salvatori după ce s-a aruncat în gol de la etajul 8 al unui bloc de locuit din orașul Durlești, municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU),incidentul a avut loc dumică, 8 martie, la ora 12:58. Un tânăr de 18 ani intenționa să sară de la balconul