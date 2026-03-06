Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică
Vocea Basarabiei, 6 martie 2026 13:50
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, modificări la Legea cu privire la acest port. Proiectul de act normativ a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și are drept scop asigurarea unui cadru normativ transparent, coerent și previzibil. Potrivit autorităților, documentul stabilește reguli
• • •
Acum 30 minute
13:50
Acum 2 ore
13:10
Prețurile la carburanți au crescut considerabil în ultimele zile, iar tendința se va menține și în weekend. Conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 7 – 9 martie, litrul de benzină va costa 24,54 lei, cu 21 de bani mai mult decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va crește cu 63 de
13:00
Președinta R. Moldova: Nu putem opri reforma justiției pentru că nu există 61 de voturi în Parlament # Vocea Basarabiei
Reforma justiției nu poate fi oprită doar pentru că în Parlament nu există o majoritate de 61 de voturi pentru numirea membrilor în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, după ce Legislativul a aprobat un amendament prin care a fost redus numărul de voturi necesare pentru
Acum 4 ore
11:30
Procurorii solicită o pedeapsă mai dură pentru complicele fostului primar de Boldurești # Vocea Basarabiei
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a contestat la Curtea de Apel Centru sentința în cazul lui Ion Andronache, cel care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, să scape de pedeapsă după ce a lovit mortal cu mașina un băiat de 14 ani. Procurorii consideră prea blândă pedeapsa aplicată de
10:50
În această dimineață, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Aglomerația este determinată de implementarea sistemului informatic EES, care presupune înregistrarea datelor biometrice și a informațiilor de călătorie ale persoanelor. „În PTF Sculeni-Sculeni este implementat Sistemul de Intrare/Ieșire
10:30
Prevederile privind reducerea pragului de vot pentru comisiile vetting au intrat în vigoare # Vocea Basarabiei
Prevederile prin care membrii comisiilor de evaluare externă vor fi desemnați cu votul a 51 de deputați și nu 61, au intrat în vigoare. Decretul de promulgare al legii privind fortificarea securității judecătorilor și procurorilor, semnat de președinta Maia Sandu, a fost publicat în Monitorul Oficial. Reducerea pragului de vot pentru comisiile vetting este prevăzută
Acum 6 ore
09:30
Scandal diplomatic între Ucraina și Ungaria: Kievul acuză Budapesta că a reținut angajați ai unei bănci ucrainene # Vocea Basarabiei
Ministrul de externe al Ucraina, Andrii Sîbiga, a acuzat Ungaria că a reținut șapte angajați ai băncii de stat ucrainene Oschadbank, care transportau zeci de milioane de euro din Austria. Oficialul ucrainean a calificat incidentul drept „terorism de stat și șantaj" și a anunțat că a transmis o notă oficială prin care cere eliberarea imediată
08:20
Sector de drum modernizat la Anenii Noi: lucrările pe traseul G108 prin Cobusca Nouă au fost finalizate # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor anunță finalizarea lucrărilor de reparație pe sectorul km 9,00 – km 16,08 al drumului G108 M5 – Florești – Anenii Noi (Etapa I). Recepția lucrărilor a avut loc cu participarea reprezentanților instituțiilor responsabile, ai antreprenorului, proiectantului și ai autorităților locale. Sectorul modernizat traversează localitatea Cobusca Nouă din raionul Anenii Noi și
Acum 24 ore
20:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 05.03.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 05.03.2026, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Precizările Energocom, privind calcularea facturilor la gaz pentru luna februarie # Vocea Basarabiei
Compania Energocom anunță că primele facturi, calculate conform noului tarif reglementat la gazele naturale, vor fi emise la începutul lunii martie și vor reflecta consumul de gaze naturale înregistrat pe parcursul lunii februarie. Noile tarife au intrat vigoare la data de 4 februarie. Astfel, consumatorii casnici racordați la rețelele de distribuție de joasă presiune vor
19:00
PORT MALL face un pas important pentru confortul clienților săi, lansând microbuze și rute noi, gratuite, care facilitează accesul rapid și comod către cel mai mare mall din Republica Moldova. Noile microbuze sunt ultramoderne, sigure și eficiente, oferind o modalitate rapidă de a ajunge la mall, fără grija traficului aglomerat. Serviciul funcționează la fiecare 15
18:50
Parlamentul a votat joi, 5 martie, în prima lectură trei inițiative legislative care oferă soluții normative pentru facilitarea exercitării dreptului la cetățenie. Acestea au drept scop eliminarea dificultăților administrative apărute în practica aplicării noii Legi a cetățeniei. Inițiativa legislativă propusă de Partidul Acțiune și Solidaritate instituie o procedură tranzitorie, până la 1 ianuarie 2028, destinată să asigure
17:40
Prețul biletelor de avion și situația combustibililor, în vizorul Consiliului Concurenței # Vocea Basarabiei
Consiliul Concurenței anunță că monitorizează evoluțiile de pe piața angro a motorinei și alte piețe relevante în contextul tensiunilor din regiunea Golfului Persic, care au dus la scumpirea biletelor de avion pe anumite rute și la semnalări privind disponibilitatea temporar limitată a combustibililor în anumite puncte de vânzare. Potrivit instituției, fluctuațiile de preț pot fi
17:10
Un lot de circa 19 tone de rodii importate a fost distrus după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au constatat nereguli în urma controalelor efectuate la punctele de trecere a frontierei. Mai exact, rezultatele analizelor de laborator au atestat prezența reziduului de pesticid Imazalil în concentrații ce depășesc limitele stabilite de legislația
15:50
Votat în Parlament: Cei care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționați penal # Vocea Basarabiei
Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi, 5 martie, în lectura a doua, un proiect de lege care prevede măsuri legislative de fortificare a securității persoanelor care activează în domeniul justiției. Inițiativa legislativă, elaborată la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, are drept scop fortificarea securității judecătorilor. „Securitatea judecătorului reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea independenței şi imparțialității
15:30
Reacția MAE la declarațiile lui Renato Usatîi privind reținerea a doi ofițeri SIS în Rusia # Vocea Basarabiei
În ultimii ani, în Federația Rusă s-a intensificat practica acțiunilor de intimidare și chiar de reținere a cetățenilor Republicii Moldova, atât la intrarea în această țară, cât și pe teritoriul său. Precizările au fost făcute de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău în contextul declarațiilor făcute de către unii politicieni din Republica Moldova privind subiectul
14:20
Ambasadorul agreat al Rusiei în R. Moldova, nemulțumit de procedurile de acreditare # Vocea Basarabiei
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, și-a exprimat nemulțumirea față de procedurile de acreditare a personalului misiunii diplomatice, în cadrul întrevederii de miercuri de la Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit surselor IPN, diplomații ruși ar fi invocat refuzuri repetate și au avertizat că, în cazul în care această practică va continua, ar putea
Ieri
14:10
(P) Frumusețea vine din interior, iar pielea este o carte de vizită: Chanand e mai mult decât o promisiune, e o certitudine! # Vocea Basarabiei
Există branduri de skincare care doar promit rezultate și branduri care le oferă cu adevărat. Chanand – „Esența Fericirii" aparține celei de-a doua categorii, combinând înțelepciunea antică cu știința modernă pentru o piele radiantă și sănătoasă. Adevărata strălucire vine din interior și se reflectă la exterior. De aceea, toate formulele Chanand, cu eficiență dovedită științific,
13:20
FALS: R. Moldova a agresat militar regiunea transnistreană în 1992, iar Armata a 14-a rusă nu s-a implicat în război # Vocea Basarabiei
Ca în fiecare an, data de 2 martie (ziua declanșării conflictului de pe Nistru în 1992) a fost un motiv pentru presa și regimul separatist de la Tiraspol de a promova narațiunile false despre războiul din 1992. Astfel, se afirmă că R. Moldova ar fi atacat regiunea transnistreană și că Rusia nu ar fi intervenit.
13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru vineri, 6 martie. Astfel, litrul de benzină va costa 24,33 lei, cu 16 de bani mai mult decât astăzi. Totodată, motorina se va scumpi cu 47 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 22,24 lei/litru. Menționăm că ANRE a
12:40
Președintele Parlamentului solicită instituțiilor responsabile să monitorizeze prețurile la carburanți: „Cineva încearcă să facă un bănuț” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a solicitat astăzi, 5 martie, instituțiilor responsabile să monitorizeze atent scumpirea carburanților. Oficialul a menționat, înainte de ședința Parlamentului, că ar exista anumite plângeri, potrivit cărora unii agenți economici încearcă să profite de pe urma consumatorilor. „Există două instituții, către care mă adresez și pe această cale, ANRE și Consiliul Concurenței.
12:10
MAE, actualizări privind situația de securitate din Orientul Mijlociu: 82 de cetățeni ai R. Moldova au revenit la Chișinău din Dubai # Vocea Basarabiei
Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit în această dimineață cu actualizări privind situația de securitate din Orientul Mijlociu. Diplomația de la Chișinău a subliniat că nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele din Orientul Mijlociu. Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova mențin contact permanent cu autoritățile locale
11:40
Parlamentul Republicii Moldova a ratificat astăzi, 5 martie, acordul privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal. Aderarea la acord va permite Republicii Moldova să contribuie la consolidarea lanțului global de trasabilitate a produselor pescărești și să prevină introducerea pe piață a produselor provenite din pescuit ilegal. „Republica Moldova, în calitate de
11:30
Parlamentul de la Chișinău, undă verde pentru reorganizarea rețelei de informații contabile agricole # Vocea Basarabiei
Parlamentul Republicii Moldova a votat astăzi, 5 martie, în lectura a doua, proiectul de lege care prevede reorganizarea rețelei de informații contabile agricole. Proiectul vizează alinierea Legii cu privire la rețeaua de colectare a informațiilor contabile agricole, care urmează a fi pusă în aplicare începând cu 16 mai 2026, la modificările operate în Regulamentul UE privind crearea
11:20
(VIDEO) Contrabandă cu 20.000 de litri de alcool etilic la Ialoveni și Florești: Un bărbat, reținut # Vocea Basarabiei
Circa 20.000 de litri de alcool etilic de contrabandă au fost găsiți de oamenii legii într-un tir oprit la Florești și într-un depozit din Ialoveni. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), la Florești a fost oprit tirul de model Volvo, cu sprijinul angajaților Serviciului Patrulare al INSP din Drochia, Florești și
10:30
Portul Internațional Giurgiulești: Exportul de carburanți va fi permis doar peste anumite limite de stoc # Vocea Basarabiei
Exportul și reexportul produselor petroliere standard din Portul Internațional Giurgiulești vor fi permise doar dacă stocurile depășesc 8 mii de tone pentru benzină și 25 de mii de tone pentru motorină. Măsura este prevăzută într-o hotărâre adoptată miercuri de Guvernul Republicii Moldova, prin care a fost instituită stare de alertă în sectorul energetic. Potrivit deciziei,
09:30
Guvernul Republicii Moldova va continua să subvenționeze 70% din costul asigurării agricole # Vocea Basarabiei
Guvernul Republicii Moldova a decis să mențină subvenționarea a 70% din costul primei de asigurare agricolă din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Potrivit deciziei aprobate de Cabinetul de miniștri, contribuția fermierilor va rămâne de 30% din valoarea primei de asigurare. Autoritățile susțin că menținerea acestui sprijin financiar are scopul de a
06:40
Administrația Donald Trump ar urma să scutească pe termen nelimitat unitatea germană a companiei petroliere ruse Rosneft de sancțiunile impuse producătorului de petrol, relatează Bloomberg News, citând o sursă familiarizată cu situația. Ministerul german al Economiei a confirmat pentru Reuters că se află într-un dialog „strâns și foarte constructiv" cu autoritățile americane pentru a extinde
06:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat miercuri că Moscova ar putea opri livrările de gaze către Europa și să se reorienteze către piețe mai promițătoare. Declarațiile au fost făcute în contextul tensiunilor tot mai mari de pe piețele energetice globale, informează Agerpres, citând Reuters. „Nu este încă o decizie. Este doar o idee spusă cu
4 martie 2026
21:00
Republica Moldova și Ucraina au convenit astăzi, 4 martie, asupra măsurilor de reluare a exporturilor de carne de pasăre. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova și cei ai Serviciului de Stat al
20:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 04.03.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
O nouă criză energetică în regiunea transnistreană: Centrala de la Cuciurgan trece pe cărbune # Vocea Basarabiei
Regiunea transnistreană se confruntă cu o nouă criză energetică, iar autoritățile separatiste de la Tiraspol au introdus un regim strict de economisire a gazelor naturale. Potrivit așa-zisului minister al dezvoltării economice de la Tiraspol, în legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu, au avut loc perturbări critice în mecanismul de realizare a livrărilor de gaze naturale […] Articolul O nouă criză energetică în regiunea transnistreană: Centrala de la Cuciurgan trece pe cărbune apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Generatoarele achiziționate în urma colectării a peste 480 de mii de lei, bani donați de moldoveni în cadrul campaniei „Căldură pentru Ucraina”, au pornit la drum. Astăzi cele 17 generatoare au fost încărdate în transportul care urmează să le ducă spre destinație. În mare parte acestea vor ajunge în regiunea Sumî, una dintre cele mai […] Articolul (VIDEO) Generatoarele pentru ucraina au pornit la drum apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
ANRE, precizări privind stocurile și evoluțiile de pe piața produselor petroliere # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) dă asigurări că în prezent stocurile de produse petroliere existente pe teritoriul Republicii Moldova sunt suficiente. Instituția subliniază că în cazul apariției a unor situații incerte precum evoluțiile generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, există un mecanism de raportare zilnică a stocurilor deținute de companiile importatoare. În baza […] Articolul ANRE, precizări privind stocurile și evoluțiile de pe piața produselor petroliere apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Curtea Supremă de Justiție a respins cererea de recuzare a completului de judecată în dosarul „Sacoșa neagră” # Vocea Basarabiei
Curtea Supremă de Justiție a respins solicitarea avocaților ex-președintelui Igor Dodon de a recuza completul de judecători în dosarul „Sacoșa neagră”. Decizia a fost pronunțată pe 4 martie, cererea fiind examinată de un alt complet de judecată. Avocații inculpatului au invocat presupuse abateri procedurale ale completului de judecată format din judecătorii Stella Bleșceaga, Ghenadie Eremciuc și Vladislav […] Articolul Curtea Supremă de Justiție a respins cererea de recuzare a completului de judecată în dosarul „Sacoșa neagră” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Un grup de funcționari publici din Republica Moldova a efectuat o vizită de studiu la Paris pentru a prelua din experiența Franței în implementarea Directivei UE privind serviciile. Aceasta urmărește simplificarea procedurilor administrative pentru prestatorii de servicii, eliminarea barierelor inutile și asigurarea unor servicii mai bune pentru cetățeni și companii. Astfel, timp de trei zile, […] Articolul (FOTO) Funcționari publici de la Chișinău, vizită de studiu la Paris apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Moldovagaz, responsabilă în continuare de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis astăzi, 4 martie, prelungirea desemnării companiei „Moldovagaz” în calitate de entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene. Decizia a fost luată la solicitarea Ministerul Energiei al Republicii Moldova, care a propus extinderea perioadei cu încă 3 luni, adică în intervalul 1 aprilie-30 iunie. […] Articolul Moldovagaz, responsabilă în continuare de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Armata SUA a declarat miercuri că a ucis un oficial iranian care conducea o unitate implicată într-un presupus complot de asasinare a președintelui Donald Trump, dar că ținta nu era obiectivul inițial al războiului. „Liderul unității care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost vânat și ucis. Iranul a încercat să-l ucidă pe […] Articolul Pentagonul susține că Iranul a încercat să-l ucidă pe Donald Trump apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Elevii din Republica Moldova se vor afla, în perioada 5–8 martie, în vacanța de primăvară. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) vine cu o serie de recomandări pentru prevenirea situațiilor de risc. Astfel, părinții sunt îndemnați să manifeste responsabilitate sporită și să asigure supravegherea permanentă a copiilor în această perioadă. Adulții […] Articolul IGSU, recomandări pentru siguranța elevilor în timpul vacanței de primăvară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis Consiliului Superior al Magistraturii rapoartele de evaluare în privința candidatelor la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, Elena Croitor și Oxana Parfeni, înaintând, în ambele cazuri, propunerea de promovare a evaluării. Cele două judecătoare au participat recent la audieri publice desfășurate de Comisie, în conformitate cu […] Articolul Încă doi judecători au promovat evaluarea externă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
NATO, reacție după ce Iranul a lansat o rachetă balistică care se îndrepta către Turcia # Vocea Basarabiei
NATO a venit cu o primă reacție, prin vocea purtătorului de cuvânt, după ce miercuri Iranul a lansat o rachetă balistică care se îndrepta către Turcia. Oficialii din cadrul Alianței au reacționat după distrugerea rachetei balistice. „Condamnăm vizarea Turciei de către Iran. Postura noastră de descurajare și apărare rămâne puternică în toate domeniile, inclusiv în […] Articolul NATO, reacție după ce Iranul a lansat o rachetă balistică care se îndrepta către Turcia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Când va avea loc prima ședință a Comisiei speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a R. Moldova # Vocea Basarabiei
Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova se convoacă vineri, 6 martie, în prima ședință din actuala legislatură. Subiectele de pe ordinea de zi includ situația curentă din regiunea transnistreană și municipiul Tighina, situația din Zona de securitate, precum și evoluțiile din procesul de negocieri. Comisia […] Articolul Când va avea loc prima ședință a Comisiei speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Ce spune ministrul Dezvoltării Economice despre impactul unei posibile licențieri a vinurilor din R. Moldova în Ucraina # Vocea Basarabiei
Doar circa 2 la sută din vinurile exportate de Republica Moldova ajung pe piața din Ucraina. Majoritatea vinurilor moldovenești merg pe alte piețe, în special cele ale Uniunii Europene. Astfel a răspuns vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, la întrebarea privind impactul economic a unei posibile licențieri impusă de Ucraina în raport […] Articolul Ce spune ministrul Dezvoltării Economice despre impactul unei posibile licențieri a vinurilor din R. Moldova în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Ambasadorul agreat al Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost surprins astăzi, 4 martie, ieșind din clădirea Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău. Ulterior, reprezentanții MAE au declarat pentru presă că întrevederea a avut loc la solicitarea Ambasadei Federației Ruse la Chișinău și s-a desfășurat la nivel de șef de direcție, în conformitate cu […] Articolul Ambasadorul agreat al Rusiei în R. Moldova, surprins la MAE de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Rectorul Universității din București, mesaj de felicitare pentru noul rector al USM # Vocea Basarabiei
Rectorul Universității din București, Marian Preda, a discutat la telefon cu rectorul ales al Universității de Stat din Moldova (USM), Otilia Dandara. El a transmis felicitări cu ocazia acestui moment important în viața academică a USM. Astfel, rectorul Universității din București a reconfirmat angajamentul ferm de a asigura tot sprijinul necesar pentru continuarea proiectelor comune […] Articolul Rectorul Universității din București, mesaj de felicitare pentru noul rector al USM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Oficiul Consulatului onorific al Republicii Moldova a fost inaugurat la Hamburg. Acesta va fi condus de consulul onorific, Andre Pilling. Oficiul consular va avea rolul de a consolida prezența Republicii Moldova în nordul Germaniei, de a promova cooperarea economică, comercială și culturală și de a facilita dialogul cu cetățenii noștri stabiliți în regiune. Activitatea acestuia va […] Articolul (FOTO) Oficiul Consulatului onorific al R. Moldova, inaugurat la Hamburg apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028, aprobat de Guvern # Vocea Basarabiei
Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi, 4 februarie, programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028. Noul program are drept scop dezvoltarea și implementarea unui sistem național integrat de învățare-predare, evaluare și certificare a competențelor în limba română, adaptat diverselor categorii de beneficiari și niveluri de competență. În sprijinul elevilor alolingvi, sunt introduse programe […] Articolul Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028, aprobat de Guvern apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
(FOTO) Noul ambasador al R. Moldova la București a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României # Vocea Basarabiei
Noul ambasador al Republicii Moldova la București, Mihai Mîțu, a prezentat marți, 3 martie, scrisorile de acreditare președintelui României, Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Cotroceni. Cu această ocazie, ambasadorul R. Moldova la București a transmis mesajele de salut din partea președintei Maia Sandu și a reiterat aprecierile pentru sprijinul solid […] Articolul (FOTO) Noul ambasador al R. Moldova la București a prezentat scrisorile de acreditare președintelui României apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Stare de alertă în sectorul energetic a fost instituită în Republica Moldova pentru 60 de zile. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvernul de la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu a explicat în debutul ședinței Guvernului că măsura este luată în contextul situației din Orientul Mijlociu. „De sâmbătă am înțeles că e o […] Articolul Stare de alertă în sectorul energetic, instituită în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
