Sector de drum modernizat la Anenii Noi: lucrările pe traseul G108 prin Cobusca Nouă au fost finalizate

19:00

Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut astăzi, la Hamburg, o serie de întrevederi cu reprezentanți ai autorităților locale, ai Camerei de Comerț și mediului academic. Șeful diplomației Republicii Moldova s-a întâlnit cu prim-ministrul landului federal, primarul orașului Hamburg, Peter Tschentscher. Părțile au discutat despre consolidarea cooperării la nivel regional, despre identificarea unor noi oportunități […] Articolul Modalitățile de facilitare a accesului companiilor din R. Moldova pe piața din Germania, discutate la Hamburg apare prima dată în Vocea Basarabiei.