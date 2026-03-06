Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” din Ștefan Vodă, renovat cu sprijinul Japoniei

16:20

NATO a venit cu o primă reacție, prin vocea purtătorului de cuvânt, după ce miercuri Iranul a lansat o rachetă balistică care se îndrepta către Turcia. Oficialii din cadrul Alianței au reacționat după distrugerea rachetei balistice. „Condamnăm vizarea Turciei de către Iran. Postura noastră de descurajare și apărare rămâne puternică în toate domeniile, inclusiv în […] Articolul NATO, reacție după ce Iranul a lansat o rachetă balistică care se îndrepta către Turcia apare prima dată în Vocea Basarabiei.