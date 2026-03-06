Președinta R. Moldova: Nu putem opri reforma justiției pentru că nu există 61 de voturi în Parlament

Reforma justiției nu poate fi oprită doar pentru că în Parlament nu există o majoritate de 61 de voturi pentru numirea membrilor în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, după ce Legislativul a aprobat un amendament prin care a fost redus numărul de voturi necesare pentru […] Articolul Președinta R. Moldova: Nu putem opri reforma justiției pentru că nu există 61 de voturi în Parlament apare prima dată în Vocea Basarabiei.

