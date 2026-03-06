Cetățenii R. Moldova ar putea plăti mai puțin pentru curent

18:00

Un grup de funcționari publici din Republica Moldova a efectuat o vizită de studiu la Paris pentru a prelua din experiența Franței în implementarea Directivei UE privind serviciile. Aceasta urmărește simplificarea procedurilor administrative pentru prestatorii de servicii, eliminarea barierelor inutile și asigurarea unor servicii mai bune pentru cetățeni și companii. Astfel, timp de trei zile, […]