ANRE: Creșteri fără precedent ale cotațiilor petroliere pe fondul conflictului din Golful Persic. Carburanții se scumpesc în Moldova
Acțiunile militare din regiunea Golfului Persic continuă să aibă un impact major asupra piețelor energetice internaționale, generând creșteri accelerate ale prețurilor la petrol și produse petroliere, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).Potrivit instituției, de la începutul conflictului armat din Iran, cotațiile Platts pentru produsele petroliere au crescut semnificativ. Benzina s-a scumpit cu 161 de dolari pe tonă, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 23%, iar motorina a înregistrat o creștere de 377 de dolari pe tonă, echivalentul a circa 50%.În același timp, pe piețele internaționale petrolul continuă să se scumpească puternic. Conform datelor publicate de Reuters, cotația petrolului Brent a depășit, la deschiderea sesiunii de tranzacționare din 9 martie 2026, nivelul de 116 dolari pentru un baril, marcând una dintre cele mai mari creșteri zilnice din istorie.Creșterea prețurilor este determinată de mai mulți factori, inclusiv perturbarea transportului de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, atacurile asupra infrastructurii energetice din regiunea Golfului Persic și incertitudinea legată de durata și eventuală escaladare a conflictului.Experții internaționali avertizează că aceste evoluții ar putea menține prețurile ridicate pentru o perioadă mai lungă, chiar dacă conflictul s-ar încheia rapid. Motivul îl constituie infrastructura energetică afectată și perturbările din lanțurile logistice de aprovizionare.O creștere atât de rapidă a cotațiilor a mai fost înregistrată doar în primăvara anului 2022, în contextul declanșării războiului din Ucraina.Pentru Republica Moldova, care nu dispune de producție proprie de produse petroliere și depinde în proporție de 100% de importuri, aceste evoluții pun presiune directă asupra prețurilor la carburanți.ANRE subliniază că mecanismul de reglementare a prețurilor la benzină și motorină de tip standard limitează fluctuațiile bruște și nu permite companiilor petroliere să majoreze speculativ prețurile. Acest model a fost utilizat și în perioada crizei energetice din 2022, asigurând un echilibru între interesele consumatorilor și cele ale companiilor.Totodată, monitorizarea zilnică a stocurilor de produse petroliere arată că nivelul acestora este suficient pentru a acoperi necesitățile consumatorilor din țară.Pentru data de 10 martie 2026, ANRE a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul: 24,82 lei/litru pentru benzina COR 95 (cu 28 bani mai mult); 23,59 lei/litru pentru motorina standard (cu 72 bani mai mult).
