Doina Gherman cere demisia lui Dumitru Vartic în cazul morții Ludmilei Vartic: „Condamnăm ferm orice formă de violență împotriva femeilor”
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a reacționat public după moartea Ludmilei Vartic, cazul care a provocat un val de reacții în societate. Deputata PAS afirmă că tragedia „ne îndurerează pe toți” și a cerut demisia lui Dumitru Vartic din funcțiile politice și publice.Moartea Ludmilei Vartic, educatoare din raionul Hîncești și mamă a două fete, continuă să provoace reacții în spațiul public și în mediul politic.Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a declarat că tragedia este una care „ne îndurerează pe toți” și că instituțiile statului trebuie să clarifice urgent toate circumstanțele cazului.„Tragedia femeii și a mamei din Hîncești ne îndurerează pe toți. Este cutremurător că detaliile și acuzațiile apar prea târziu pentru a ajuta sau a salva o viață”, a scris Doina Gherman.Potrivit acesteia, este grav că asemenea situații continuă să se producă în Republica Moldova.„Este cutremurător și faptul că în Moldova încă se produc asemenea tragedii – când comunitatea nu reușește să acorde ajutorul vital la timp”, a menționat vicepreședinta Parlamentului.Gherman a precizat că, în prezent, cazul se află în atenția tuturor instituțiilor responsabile.Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și în Familie a transmis solicitări oficiale către mai multe instituții ale statului pentru a clarifica circumstanțele tragediei.Printre instituțiile vizate se numără Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, inclusiv Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud-Vest, Procuratura Generală, Primăria municipiului Hîncești și Pretura sectorului Botanica din Chișinău.Autoritățile urmează să ofere informații privind modul în care au intervenit instituțiile responsabile și dacă au existat sesizări anterioare legate de acest caz.În același mesaj, Doina Gherman a anunțat că a solicitat demisia lui Dumitru Vartic din funcțiile pe care le deține.„Am solicitat demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale lui Dumitru Vartic, atât din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, cât și din partea Consiliului Raional”, a declarat deputata.Vicepreședinta Parlamentului a subliniat că orice formă de violență împotriva femeilor trebuie condamnată ferm.„Condamnăm ferm orice formă de violență împotriva femeilor și fetelor. Vom urmări cu maximă atenție ca toate detaliile acestui caz să fie elucidate, deciziile să fie luate în baza faptelor stabilite, iar cei responsabili să răspundă cu celeritate în fața legii”, a mai scris Doina Gherman.Moartea Ludmilei Vartic a declanșat un val de reacții în spațiul public, după ce pe rețelele sociale au apărut acuzații privind posibile episoade de violență în familie. Circumstanțele exacte ale tragediei urmează să fie stabilite de autorități.
