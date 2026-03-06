Scandal în Parlament: Opoziția a blocat tribuna și a scandat „Rușine!” după votul PAS pentru numirea lui Herman von Hebel în Comisia Vetting
Un nou scandal a izbucnit în Parlamentul Republicii Moldova, după ce majoritatea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a votat numirea lui Herman von Hebel în calitate de membru al Comisiei de evaluare externă a procurorilor (Comisia Vetting). În semn de protest, deputații opoziției au blocat tribuna și au scandat „Rușine!”.În timpul votului, parlamentarii din opoziție au întrerupt ședința legislativului, acuzând majoritatea PAS că ar fi modificat legea în mod special pentru a facilita numirea lui Herman von Hebel.Reprezentanții a cinci fracțiuni parlamentare din opoziție au anunțat că vor solicita întrevederi cu ambasadoarea Misiunea Uniunii Europene în Republica Moldova și cu ambasadorul Consiliul Europei la Chișinău. Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a declarat în cadrul unui briefing că opoziția cere implicarea partenerilor externi.„Noi, reprezentanții a cinci fracțiuni parlamentare, cerem întrevederi cu dvs. Până atunci solicităm implicarea dvs. activă, așa cum a fost în trecut, când Consiliul Europei a fost foarte activ în Republica Moldova”, a spus Batrîncea.Liderul Partidul Nostru, Renato Usatîi, a calificat ședința drept „una dintre cele mai rușinoase din istoria Parlamentului”, acuzând majoritatea că a modificat legislația pentru o singură persoană.„Majoritatea PAS a ignorat principiile statului de drept. Au avut posibilitatea să voteze cinci candidați din șase propuși de partenerii de dezvoltare cu 61 de voturi, dar au ales să modifice legea pentru o singură persoană”, a declarat Usatîi.Critici dure au venit și din partea deputatului Gaik Vartanean, reprezentant al Blocului Alternativa, care a afirmat că modificarea legislației în favoarea unei singure persoane reprezintă „o zi neagră pentru reforma justiției”.La rândul său, deputatul Alexandr Verșinin a acuzat majoritatea parlamentară de „cel mai mare act de corupție” și a cerut instituțiilor anticorupție să se autosesizeze.În pofida protestelor, Herman von Hebel a fost numit membru al Comisiei Vetting cu votul a 53 de deputați PAS, după ce Parlamentul a modificat recent legea pentru a permite numirea membrilor acestor comisii și cu votul majorității simple.De cealaltă parte, deputatul PAS Radu Marian a respins acuzațiile opoziției, susținând că atacurile la adresa lui Herman von Hebel vin din partea celor care „nu au trecut vetting-ul și sunt supărați”. „Mergem înainte, curățarea sistemului va continua”, a scris Marian.Și președinta Maia Sandu a justificat modificarea legislației, afirmând că în actualul Parlament nu există 61 de voturi pentru susținerea reformei justiției.„Ce facem? Ne blocăm și oprim reforma justiției? Nu. Același mecanism există și la numirea membrilor CSM și a fost coordonat cu Comisia de la Veneția. Se merge la majoritate simplă, care este totuși o majoritate”, a declarat șefa statului.
