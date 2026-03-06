Criză diplomatică între Ungaria și Ucraina: șapte ucraineni reținuți cu 82 de milioane de dolari în numerar și aur
Autoritățile din Ungaria au reținut șapte cetățeni ai Ucraina care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar și aur, sub suspiciunea de spălare de bani. Incidentul a declanșat o dispută diplomatică majoră între cele două state, Kievul acuzând Budapesta că ar fi „luat ostatici” angajați ai unei bănci ucrainene.Potrivit agenției Reuters, intervenția a avut loc pe 5 martie 2026, când autoritățile fiscale ungare, sprijinite de forțe antitero, au interceptat pe o autostradă două vehicule blindate de transport valori cu numere de înmatriculare ucrainene.Administrația Națională pentru Taxe și Vamă din Ungaria (NAV) a anunțat că a deschis proceduri penale pentru suspiciuni de spălare de bani. În urma operațiunii au fost reținuți șapte cetățeni ucraineni, inclusiv un fost general al serviciilor de informații ale Ucrainei.În vehicule au fost descoperite 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și nouă kilograme de aur, transportate din Austria către Ucraina.Kievul acuză Budapesta de „terorism de stat”Ministrul de externe al Ucrainei, Andrîi Sîbiha, a declarat că persoanele reținute sunt angajați ai băncii de stat Oschadbank și a acuzat autoritățile ungare de acțiuni ilegale.„De fapt, vorbim despre faptul că Ungaria ia ostatici și fură bani. Acesta este terorism de stat”, a scris șeful diplomației ucrainene pe platforma X.Kievul a transmis o notă oficială prin care solicită eliberarea imediată a cetățenilor săi și a anunțat că va cere Uniunea Europeană să ofere o evaluare clară a acțiunilor Ungariei.În același timp, Ministerul de Externe de la Kiev le-a recomandat cetățenilor ucraineni să evite călătoriile în Ungaria, afirmând că nu le poate garanta siguranța în contextul acțiunilor considerate „arbitrare” ale autorităților de la Budapesta.Dispută legată de petrolul rusescTensiunile dintre cele două state s-au amplificat în ultimele săptămâni pe fondul conflictului privind reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba.Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a acuzat Kievul că tergiversează reluarea fluxurilor de petrol și a promis că va crește presiunea asupra Ucrainei. El a anunțat că Budapesta a oprit exporturile de motorină către Ucraina și ar putea bloca și alte transporturi de tranzit importante pentru Kiev.Disputa a avut deja efecte la nivel european: Ungaria a blocat recent noi sancțiuni ale UE împotriva Rusiei și un împrumut major destinat Ucrainei.Banca ucraineană susține că transportul era legalÎntr-un comunicat, Oschadbank a precizat că transportul valorilor a fost efectuat în baza unui acord internațional cu Raiffeisen Bank International și că încărcătura a fost declarată și autorizată conform regulilor vamale europene.Banca susține că semnalul GPS al vehiculelor arată că acestea se află în prezent în apropierea unei clădiri a serviciilor de securitate ungare din Budapesta.Reprezentanții Raiffeisen nu au comentat situația, invocând regulile de confidențialitate bancară.
