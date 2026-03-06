Criză diplomatică între Ungaria și Ucraina: șapte ucraineni reținuți cu 82 de milioane de dolari în numerar și aur

Liber TV, 6 martie 2026 20:40

Autoritățile din Ungaria au reținut șapte cetățeni ai Ucraina care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar și aur, sub suspiciunea de spălare de bani. Incidentul a declanșat o dispută diplomatică majoră între cele două state, Kievul acuzând Budapesta că ar fi „luat ostatici” angajați ai unei bănci ucrainene.Potrivit agenției Reuters, intervenția a avut loc pe 5 martie 2026, când autoritățile fiscale ungare, sprijinite de forțe antitero, au interceptat pe o autostradă două vehicule blindate de transport valori cu numere de înmatriculare ucrainene.Administrația Națională pentru Taxe și Vamă din Ungaria (NAV) a anunțat că a deschis proceduri penale pentru suspiciuni de spălare de bani. În urma operațiunii au fost reținuți șapte cetățeni ucraineni, inclusiv un fost general al serviciilor de informații ale Ucrainei.În vehicule au fost descoperite 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și nouă kilograme de aur, transportate din Austria către Ucraina.Kievul acuză Budapesta de „terorism de stat”Ministrul de externe al Ucrainei, Andrîi Sîbiha, a declarat că persoanele reținute sunt angajați ai băncii de stat Oschadbank și a acuzat autoritățile ungare de acțiuni ilegale.„De fapt, vorbim despre faptul că Ungaria ia ostatici și fură bani. Acesta este terorism de stat”, a scris șeful diplomației ucrainene pe platforma X.Kievul a transmis o notă oficială prin care solicită eliberarea imediată a cetățenilor săi și a anunțat că va cere Uniunea Europeană să ofere o evaluare clară a acțiunilor Ungariei.În același timp, Ministerul de Externe de la Kiev le-a recomandat cetățenilor ucraineni să evite călătoriile în Ungaria, afirmând că nu le poate garanta siguranța în contextul acțiunilor considerate „arbitrare” ale autorităților de la Budapesta.Dispută legată de petrolul rusescTensiunile dintre cele două state s-au amplificat în ultimele săptămâni pe fondul conflictului privind reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba.Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a acuzat Kievul că tergiversează reluarea fluxurilor de petrol și a promis că va crește presiunea asupra Ucrainei. El a anunțat că Budapesta a oprit exporturile de motorină către Ucraina și ar putea bloca și alte transporturi de tranzit importante pentru Kiev.Disputa a avut deja efecte la nivel european: Ungaria a blocat recent noi sancțiuni ale UE împotriva Rusiei și un împrumut major destinat Ucrainei.Banca ucraineană susține că transportul era legalÎntr-un comunicat, Oschadbank a precizat că transportul valorilor a fost efectuat în baza unui acord internațional cu Raiffeisen Bank International și că încărcătura a fost declarată și autorizată conform regulilor vamale europene.Banca susține că semnalul GPS al vehiculelor arată că acestea se află în prezent în apropierea unei clădiri a serviciilor de securitate ungare din Budapesta.Reprezentanții Raiffeisen nu au comentat situația, invocând regulile de confidențialitate bancară.

Acum 6 ore
17:10
Lituania se declară gata să ofere SUA baze pentru operațiuni împotriva Iranului. Ucraina ar putea trimite militari pentru a apăra instalațiile americane Liber TV
Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat că țara sa este pregătită să discute posibilitatea oferirii teritoriului lituanian pentru utilizare de către armata Statelor Unite în contextul escaladării tensiunilor cu Iran.Într-un interviu acordat postului public LRT, liderul de la Vilnius a afirmat că Lituania, în calitate de aliat responsabil, este dispusă să permită utilizarea bazelor sale de către Statele Unite ale Americii în scopuri logistice.„Ca aliat loial și responsabil, Lituania este pregătită să discute posibilitatea de a permite Statelor Unite să utilizeze teritoriul nostru. Acesta ar putea fi folosit nu pentru misiuni de luptă, ci pentru sarcini logistice, inclusiv pentru deservirea bombardierelor și avioanelor de vânătoare americane”, a declarat Nausėda.Declarația vine pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al continuării atacurilor asupra unor obiective din Iran. În același timp, fostul președinte american Donald Trump a adoptat un ton dur în raport cu Teheranul, afirmând că „nu va exista niciun acord cu Iranul, ci doar o capitulare necondiționată”.În paralel, potrivit agenției Reuters, Ucraina ar urma să trimită în următoarele zile militari specializați pentru a contribui la apărarea bazelor americane din regiune împotriva dronelor iraniene.Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că Statele Unite au solicitat sprijin din partea Kievului. Conform informațiilor preliminare, specialiștii ucraineni ar urma să ajute la protejarea militarilor și instalațiilor americane în mai multe state din Orientul Mijlociu.
17:00
Scandal în Parlament: Opoziția a blocat tribuna și a scandat „Rușine!” după votul PAS pentru numirea lui Herman von Hebel în Comisia Vetting Liber TV
Un nou scandal a izbucnit în Parlamentul Republicii Moldova, după ce majoritatea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a votat numirea lui Herman von Hebel în calitate de membru al Comisiei de evaluare externă a procurorilor (Comisia Vetting). În semn de protest, deputații opoziției au blocat tribuna și au scandat „Rușine!”.În timpul votului, parlamentarii din opoziție au întrerupt ședința legislativului, acuzând majoritatea PAS că ar fi modificat legea în mod special pentru a facilita numirea lui Herman von Hebel.Reprezentanții a cinci fracțiuni parlamentare din opoziție au anunțat că vor solicita întrevederi cu ambasadoarea Misiunea Uniunii Europene în Republica Moldova și cu ambasadorul Consiliul Europei la Chișinău. Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a declarat în cadrul unui briefing că opoziția cere implicarea partenerilor externi.„Noi, reprezentanții a cinci fracțiuni parlamentare, cerem întrevederi cu dvs. Până atunci solicităm implicarea dvs. activă, așa cum a fost în trecut, când Consiliul Europei a fost foarte activ în Republica Moldova”, a spus Batrîncea.Liderul Partidul Nostru, Renato Usatîi, a calificat ședința drept „una dintre cele mai rușinoase din istoria Parlamentului”, acuzând majoritatea că a modificat legislația pentru o singură persoană.„Majoritatea PAS a ignorat principiile statului de drept. Au avut posibilitatea să voteze cinci candidați din șase propuși de partenerii de dezvoltare cu 61 de voturi, dar au ales să modifice legea pentru o singură persoană”, a declarat Usatîi.Critici dure au venit și din partea deputatului Gaik Vartanean, reprezentant al Blocului Alternativa, care a afirmat că modificarea legislației în favoarea unei singure persoane reprezintă „o zi neagră pentru reforma justiției”.La rândul său, deputatul Alexandr Verșinin a acuzat majoritatea parlamentară de „cel mai mare act de corupție” și a cerut instituțiilor anticorupție să se autosesizeze.În pofida protestelor, Herman von Hebel a fost numit membru al Comisiei Vetting cu votul a 53 de deputați PAS, după ce Parlamentul a modificat recent legea pentru a permite numirea membrilor acestor comisii și cu votul majorității simple.De cealaltă parte, deputatul PAS Radu Marian a respins acuzațiile opoziției, susținând că atacurile la adresa lui Herman von Hebel vin din partea celor care „nu au trecut vetting-ul și sunt supărați”. „Mergem înainte, curățarea sistemului va continua”, a scris Marian.Și președinta Maia Sandu a justificat modificarea legislației, afirmând că în actualul Parlament nu există 61 de voturi pentru susținerea reformei justiției.„Ce facem? Ne blocăm și oprim reforma justiției? Nu. Același mecanism există și la numirea membrilor CSM și a fost coordonat cu Comisia de la Veneția. Se merge la majoritate simplă, care este totuși o majoritate”, a declarat șefa statului.
Acum 12 ore
13:00
Renato Usatîi acuză modificarea în grabă și pe ascuns a legii pentru numirea lui von Hebel: „Va fi cea mai rușinoasă ședință” Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur modul în care majoritatea parlamentară a modificat legea pentru a permite numirea lui Herman von Hebel într-o funcție legată de evaluarea procurorilor. Politicianul susține că schimbările au fost adoptate în grabă și fără consultări reale.Renato Usatîi a declarat că legea a fost modificată într-un timp foarte scurt — votată în Parlament, promulgată și publicată — pentru ca numirea să poată avea loc imediat.„Ați văzut cu ce viteză a fost modificată legea. Ieri a trecut cu o viteză nebună prin Parlament, a fost promulgată și publicată chiar azi dimineață”, a spus Usatîi.Anterior  deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschi, a propus ca votul pentru candidați să fie separat, deoarece în procedură erau mai mulți pretendenți din diferite state: „Nu poți pune pe aceeași foaie candidați din două state diferite”.Renato Usatîi a afirmat că opoziția ar fi fost dispusă să susțină alți candidați, iar pentru aceasta ar fi existat suficiente voturi în Parlament.„Era nevoie de 61 de voturi și ar fi fost în jur de 70 pentru alți candidați. Dar este o aberație ca pentru un singur om să fie modificată legea”, a spus liderul Partidului Nostru.Politicianul a mai criticat majoritatea pentru faptul că deciziile ar fi fost luate fără transparență și a acuzat guvernarea că promovează reforme în justiție doar formal.„Nu puteți spune că doar majoritatea vrea reforme în justiție. Noi am votat toate legile care sunt în folosul cetățenilor”, a declarat președintele Partidului Nostru.El a mai spus că prezența redusă a presei la această ședință a Parlamentului arată că se încearcă distragerea atenției de la subiect.Declarațiile au fost făcute înaintea ședinței Parlamentului, în cadrul căreia urma să fie examinat subiectul numirii lui Herman von Hebel.
12:40
Avertisment dur din Qatar: petrolul ar putea ajunge la 150 de dolari barilul dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă Liber TV
Războiul din Orientul Mijlociu riscă să provoace o criză energetică globală majoră, iar prețul petrolului ar putea ajunge la 150 de dolari barilul în doar câteva săptămâni, avertizează ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi.Într-un interviu acordat publicației Financial Times, oficialul a declarat că escaladarea conflictului din regiune ar putea duce la oprirea producției și exporturilor de energie în statele din Golful Persic, ceea ce ar avea efecte grave asupra economiei mondiale.Potrivit lui al-Kaabi, dacă războiul se prelungește și traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz este blocat, prețul petrolului ar putea crește până la 150 de dolari barilul, iar cel al gazelor naturale ar putea ajunge la 40 de dolari pentru un milion de unități termice britanice (MMBtu).„Acest lucru ar putea prăbuși economiile lumii. Dacă războiul continuă câteva săptămâni, creșterea economică globală va fi afectată, prețurile energiei vor crește peste tot și vor apărea lipsuri de produse”, a avertizat ministrul.Situația s-a agravat după ce cea mai mare instalație de gaz natural lichefiat a Qatarului, situată la complexul industrial Ras Laffan Industrial City, a fost lovită de o dronă iraniană. Autoritățile din Qatar au fost nevoite să declare forță majoră pentru unele livrări de gaz, iar evaluarea pagubelor este încă în curs.Qatarul este al doilea cel mai mare producător de gaz natural lichefiat din lume, iar eventualele perturbări ale livrărilor ar putea afecta grav piețele internaționale. Ministrul energiei a avertizat că statele din regiunea Golfului ar putea fi nevoite să invoce forța majoră și să suspende exporturile dacă conflictul continuă.Un alt risc major îl reprezintă blocarea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazele tranzacționate la nivel global. În ultimele zile, traficul naval în zonă a scăzut drastic, mai multe nave fiind lovite, iar costurile de asigurare pentru transport au crescut puternic.Oficialii americani au anunțat că marina SUA ar putea escorta nave comerciale prin strâmtoare pentru a menține fluxul de energie, însă Saad al-Kaabi consideră că riscurile rămân foarte mari pentru companiile de transport maritim.Pe lângă energie, blocarea acestei rute comerciale ar putea afecta și industria petrochimică, producția de îngrășăminte și comerțul global, avertizează oficialul din Qatar.
12:00
Accidentul mortal de la Boldurești: Procurorii PCCOCS solicită la Curtea de Apel pedeapsa maximă pentru cel care l-a favorizat pe ex-primarul la volanul mașinii, ca să scape de pedeapsă Liber TV
Urmare a pronunțării sentinței în privința accidentului mortal de la Boldurești-Nisporeni în 2024, procurorii PCCOCS au contestat blândețea pedepsei față de complicele șoferului condamnat.Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), acesta l-a favorizat pe fostul primar condamnat, ca să nu fie tras la răspundere pentru faptul că l-a lovit mortal pe șosea pe adolescentul de 14 ani. Mai exact, complicele l-a ajutat pe fostul primar (care fugise de la fața locului) să creeze impresia falsă că nu mașina dânsului ar fi fost implicată în accident. În acest sens, complicele i-a montat altei mașini de același model plăcuța de înmatriculare a celei reale cu care a fost lovit mortal adolescentul.Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, acesta a fost condamnat la 2 ani închisoare, cu suspendarea parțială a executării ei, astfel încât doar 6 luni ar urma să fie executate în închisoare. În ziua pronunțării sentinței, inculpatul care fusese anunțat în căutare a fost reținut, astfel încât acum este în penitenciar. Totuși, procurorii PCCOCS consideră pedeapsa prea blândă, astfel încât au solicitat la Curtea de Apel Centru o pedeapsă pentru un termen mai lung, cu închisoare pentru întreaga durată de 3 ani - pedeapsa maximă prevăzută de Codul penal.În ceea ce-l privește pe inculpatul principal, fostul primar al localității, acesta a fost condamnat la 7 ani închisoare – pedeapsa maximă prevăzută de Codul penal.
11:20
PAS apără amendamentul pentru Herman von Hebel: Radu Marian acuză opoziția că încearcă să blocheze reforma justiției Liber TV
Deputatul PAS Radu Marian a comentat controversa legată de amendamentul legislativ care permite numirea membrilor în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor cu votul majorității simple, în anumite condiții – modificare despre care opoziția spune că ar fi fost făcută „cu dedicație” pentru juristul olandez Herman von Hebel.Într-o postare publică, Marian a respins criticile opoziției și a afirmat că acestea ar avea drept scop blocarea reformei justiției și a procesului de vetting.„Toate criticile opoziției față de Herman von Hebel sunt doar praf în ochi pentru a bloca reforma justiției și procesul de vetting. Nu am auzit încă niciun argument serios împotriva integrității acestui candidat, un candidat care a fost propus oficial de UE și care a trecut toate verificările oficialilor europeni”, a scris deputatul PAS.Acesta a mai susținut că von Hebel ar fi fost „printre cei mai eficienți membri în comisiile anterioare” și a acuzat că atacurile împotriva sa ar fi orchestrate de persoane nemulțumite de rezultatele evaluărilor.„Toate atacurile asupra acestui candidat au fost puse la cale de cei care nu au trecut vetting-ul și sunt supărați”, a adăugat Marian.Declarațiile vin după ce, în Parlament, majoritatea PAS a adoptat un amendament care permite numirea membrilor comisiilor de evaluare externă și în lipsa votului a 61 de deputați, dacă propunerea nu întrunește majoritatea calificată în prima rundă de vot. Modificarea a fost criticată de opoziție, care susține că aceasta ar fi fost introdusă pentru a facilita numirea lui Herman von Hebel.Invitată joi la emisiunea Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV, președinta Maia Sandu a declarat că lipsa unei majorități de 61 de voturi în Parlament nu trebuie să blocheze reforma justiției.„Faptul că nu există 61 de deputați în Parlament care să susțină reforma justiției nu înseamnă că trebuie să o oprim”, a spus șefa statului.Legea care conține acest amendament a fost promulgată la scurt timp de Maia Sandu, iar ulterior a fost publicată deja în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, intrând în vigoare la doar câteva zile după adoptarea în Parlament.Între timp, mai multe partide din opoziție au anunțat că au contestat prevederea la Curtea Constituțională a Republicii Moldova, solicitând verificarea constituționalității modificării legislative. Opoziția susține că schimbarea regulilor de vot ar submina procedura inițială stabilită pentru numirea membrilor comisiilor de evaluare din cadrul reformei justiției.
Acum 24 ore
23:00
Maia Sandu explică de ce PAS a redus pragul de vot pentru comisia de Vetting: „Nu există 61 de deputați care să susțină reforma justiției” Liber TV
Președinta Maia Sandu a comentat modificarea legislativă adoptată recent de majoritatea Partidul Acțiune și Solidaritate, care permite numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor și cu votul majorității simple a deputaților.Invitată joi, 5 martie, la emisiunea „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, șefa statului a fost întrebată de ce se insistă asupra candidaturii lui Herman von Hebel, fost președinte al Comisiei Pre-Vetting, pentru funcția de membru al comisiei care evaluează procurorii.Maia Sandu a afirmat că în actualul Parlamentul Republicii Moldova nu există suficiente voturi pentru a atinge pragul de 61 de deputați necesar anterior pentru astfel de numiri.„În acest Parlament nu există 61 de deputați care să susțină reforma justiției. Dacă nu se găsesc 61 de voturi, ce facem? Ne blocăm și oprim reforma justiției? Nu. Așa cum este și la numirea membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii, se încearcă mai întâi cu 3/5, iar dacă nu sunt 61 de voturi, se poate merge pe o majoritate simplă”, a declarat președinta.Potrivit șefei statului, procedura de selectare a membrilor internaționali presupune că Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova face o preselecție a candidaților și transmite Parlamentului o listă scurtă din care deputații aleg. În cazul actual, ar fi fost preselectați mai mulți candidați, inclusiv un expert francez și un expert din Olanda, Herman von Hebel, care a făcut parte anterior din Comisia de Pre-Vetting.Sandu a mai afirmat că această comisie ar fi avut un rol important în procesul de reformă a justiției. „Cele mai mari atacuri au fost la membrii Comisiei Pre-Vetting încă din prima zi. Această comisie a făcut cea mai importantă curățenie în sistemul justiției”, a spus ea. Critici din partea experțilorModificarea legislativă a fost însă criticată de mai mulți experți și organizații din societatea civilă.Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a calificat drept „regretabilă și nejustificată” schimbarea legislației care permite numirea membrilor internaționali ai comisiei prin votul majorității simple de 51 de deputați.Experții au atras atenția asupra modului în care a fost promovat amendamentul, susținând că acesta a fost introdus și adoptat într-un ritm accelerat, fără consultări publice și fără respectarea principiilor de transparență și consens politic recomandate de Comisia de la Veneția și alte instituții europene.„Este o decizie absolut regretabilă, pentru că nu este justificată, nu a fost consultată și cred că va servi ca un semnal destul de prost pentru Comisia Europeană”, a declarat expertul Ilie Chirtoacă.Totodată, CRJM a subliniat că Comisia de evaluare a procurorilor nu se află în blocaj total, deoarece instituția este operațională și poate continua examinarea dosarelor persoanelor supuse evaluării externe.Potrivit experților, arhitectura mecanismului de evaluare a fost inițial concepută pe baza unui consens politic larg, reflectat în votul a cel puțin 61 de deputați, iar modificarea acestui mecanism în grabă și fără consultări ar putea afecta credibilitatea procesului. Opoziția va contesta amendamentul la CCCele cinci fracțiuni parlamentare din opoziție au anunțat că vor depune o contestație la Curtea Constituțională împotriva amendamentului inițiat de PAS, prin care pragul necesar pentru desemnarea membrilor Comisiei de Vetting a fost redus de la 61 la 51 de voturi. Potrivit opoziției, modificarea legislativă reprezintă un abuz și favorizează în mod direct numirea expertului olandez Herman von Hebel, fost șef al Comisiei pre-Vetting, în funcția de membru al comisiei. Amendamentul a fost adoptat de majoritatea PAS în lectura a doua a proiectului privind fortificarea securității judecătorilor, cu 55 de voturi. Astfel, pentru desemnarea membrilor Comisiei de Vetting nu mai este necesară majoritatea calificată de două treimi, ci o majoritate simplă de 51 de voturi. Inițiativa legislativă a fost propusă de deputatul PAS Igor Chiriac. Anterior ședinței, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a recunoscut că modificarea a fost făcută pentru a facilita alegerea lui Herman von Hebel, care a stârnit controverse în perioada în care a condus Comisia de pre-Vetting.
Ieri
18:40
Maia Sandu a promulgat rapid legea votată cu scandal de PAS: schimbarea regulilor permite numirea lui Herman von Hebel în Comisia de Vetting Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat legea adoptată în regim de urgență de majoritatea parlamentară a Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care modifică procedura de numire a membrilor în Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor.Decretul de promulgare a fost publicat pe site-ul Președinției la scurt timp după votul din Parlament, modificarea legislativă fiind adoptată pentru a permite numirea juristului olandez Herman von Hebel în Comisia de Vetting.Amendament adoptat după eșecul numiriiÎn ședința de astăzi a Parlamentului, 55 de deputați PAS, inclusiv Dinu Plîngău, au votat pentru modificarea numărului de voturi necesare pentru numirea membrilor comisiei de evaluare.Amendamentul a fost introdus peste noapte într-un pachet de legi care fusese deja votat în prima lectură, după ce majoritatea parlamentară nu a reușit anterior să obțină voturile necesare pentru numirea lui Herman von Hebel.Săptămâna trecută, Parlamentul nu a reușit să numească doi membri ai comisiei – pe Bernard Lavigne și Herman von Hebel – deoarece opoziția a votat împotrivă.Cum se schimbă proceduraPotrivit noilor prevederi, dacă o rezoluție de numire nu obține numărul necesar de voturi în plen, candidatura va fi reexaminată de Comisia parlamentară juridică. Dacă aceiași candidați sunt menținuți, comisia va înainta din nou proiectul de hotărâre Parlamentului, iar acesta va putea fi adoptat cu votul majorității simple a deputaților aleși.Critici dure din partea opozițieiOpoziția a criticat dur procedura, acuzând majoritatea că modifică regulile în timpul procesului și ignoră recomandările Comisia de la Veneția.Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a declarat că amendamentul „sfidează orice logică”, deoarece candidatura fusese deja respinsă de 61 de deputați, iar procedura ar fi trebuit considerată încheiată.La rândul său, deputatul Alexander Verșinin a calificat acțiunile majorității drept „neconstituționale” și a cerut intervenția Centrul Național Anticorupție, susținând că situația ar reprezenta „un act grav de corupție și trafic de influență”.Autorul amendamentului, deputatul PAS Igor Chiriac, a respins criticile și a declarat că modificările sunt „corecte și în limitele legii”.Anterior, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că guvernarea nu va permite opoziției să blocheze reforma justiției și procedura de vetting.Potrivit lui Grosu, situația nu reprezintă „o schimbare a regulilor jocului în timpul desfășurării lui”, ci o soluție pentru depășirea blocajelor apărute în procesul de reformă.
17:50
Renato Usatîi, despre starea de alertă : Prețul la motorină ar putea depăși 30 de lei Liber TV
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că, dacă ar fi fost la conducere, ar fi declarat starea de alertă încă din prima zi a crizei provocate de atacul asupra Iranului. Acest apt ar fi permis direcționarea resurselor financiare din rezerva de stat spre procurarea motorinei și a produselor petroliere. Potrivit liderului Partidului Nostru, astăzi, Moldova ar fi putut economisi aproximativ 100 de milioane de euro dacă s-ar fi acționat atunci. „Dar ei s-au trezit acum cu alerta în mâini, iar Energocom, știm bune e campion la cumpărat când e cel mai scump. Bloomberg scrie că tranzitul s-a prăbușit cu 92%. Iar ai noștri ne asigură că e totul în regulă, rezerve sunt, petrol există. Dar problema principală este că prețul va fi foarte mare. Prețul motorinei va depăși 30 de lei pe litru. Dar cel mai grav vor fi situații în care nici banii nu vor putea rezolva problema, din cauza contextului global”, a avertizat liderul politic”, a declarat Renato Usatîi. Și asta, potrivit deputatului Partidului Nostru, se întâmplă într-o situație în care în Guvern sunt angajați sute de consilieri – în unele ministere mai mulți decât angajații.
15:50
Parlamentul a schimbat regulile pentru numirea membrilor comisiilor de evaluare a magistraților. Decizia ar putea permite numirea lui Herman von Hebel cu majoritate simplă Liber TV
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat un amendament legislativ care permite numirea membrilor în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor și cu votul majorității simple, în anumite condiții. Modificarea a fost adoptată în cadrul unui proiect de lege ce introduce și sancțiuni penale pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor și procurorilor.Amendamentul a fost înaintat de fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și introduce o măsură subsidiară pentru desemnarea membrilor acestor comisii. Conform legislației în vigoare, aceștia trebuie numiți cu votul a trei cincimi din numărul deputaților aleși. Până acum însă legea nu prevedea ce se întâmplă dacă acest prag nu este atins.Autorii amendamentului susțin că această lacună legislativă ar putea bloca procesul de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor, mai ales în contextul termenelor limită stabilite pentru reforma justiției. Potrivit documentului, lipsa unei soluții ar putea afecta grav procesul, în condițiile în care termenul-limită pentru finalizarea evaluării este 31 decembrie 2026.Opoziția parlamentară a criticat inițiativa, acuzând majoritatea că modifică regulile pentru a facilita numirea unor persoane concrete în funcții. În replică, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile de la Chișinău s-au consultat cu partenerii de dezvoltare înainte de a propune schimbările legislative.Totodată, Grosu i-a luat apărarea lui Herman von Hebel, subliniind că statul nu are nicio pretenție morală sau juridică față de acesta. 
14:10
Parlamentul examinează un amendament controversat: pragul de vot pentru numirea membrilor comisiei de vetting ar putea fi redus de la 61 la 51 Liber TV
Parlamentul Republicii Moldova examinează în aceste momente un amendament legislativ care ar putea modifica modul de numire a membrilor în comisiile de evaluare externă a procurorilor. Proiectul prevede reducerea pragului de vot necesar pentru numire de la trei cincimi din deputați (61 de voturi) la cel puțin 51 de voturi.Amendamentul a fost propus de deputatul Igor Chiriac și este susținut de majoritatea parlamentară a Partidul Acțiune și Solidaritate. Inițiativa apare după ce candidatura lui Herman von Hebel pentru funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a procurorilor nu a întrunit anterior numărul necesar de voturi în Parlament.Autorul amendamentului susține că există un blocaj în procesul de numire a membrilor comisiei de vetting și că legislația actuală nu prevede ce se întâmplă în cazul în care nu este întrunit numărul necesar de voturi.„Prin prezentul amendament se propune instituirea unei măsuri subsidiare la numirea membrilor în comisiile de evaluare. Potrivit cadrului legal, membrii comisiilor de evaluare sunt numiți cu votul a 3/5 din deputații aleși. Legea, însă, nu prevede cazul când nu este întrunit numărul necesar de voturi. Un astfel de gol legislativ poate afecta grav procesul de evaluare externă, în special în contextul constrângerilor temporale, având în vedere că termenul-limită este 31 decembrie 2026”, se arată în amendament.Inițiativa a fost criticată de opoziție. Deputatul Alexandr Berlinschii a solicitat excluderea proiectului de pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului din 5 martie, argumentând că modificarea ar reduce pragul de vot necesar pentru numirea membrilor comisiei.„Se dorește ca numirea domnului Herman von Hebel să fie cu 51 de voturi, dar nu cu trei cincimi – 61, așa cum prevede actuala lege”, a declarat Berlinschii.Solicitarea de excludere a proiectului de pe ordinea de zi a fost respinsă de majoritatea parlamentară PAS.Înainte de ședința Parlamentului, președintele legislativului, Igor Grosu, a declarat presei că Herman von Hebel ar fi fost supus unor „atacuri concertate”. Totodată, acesta a menționat că a discutat cu partenerii care au înaintat candidatura despre posibila modificare a cadrului legal.Dezbaterile asupra amendamentului continuă în plenul Parlamentului. Dacă va fi adoptată, modificarea ar permite numirea membrilor comisiilor de evaluare externă a procurorilor cu majoritatea simplă a deputaților.
14:00
Scandal la Primăria Chișinău: Ion Ceban acuză consilierii PAS că au perturbat prezentarea Planului de Mobilitate Urbană Liber TV
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, acuză consilierii Partidul Acțiune și Solidaritate că ar fi provocat deliberat un scandal în cadrul Primăria municipiului Chișinău și că ar fi încercat să perturbe o consultare publică privind dezvoltarea infrastructurii capitalei.Potrivit edilului, incidentul s-a produs pe 5 martie, în timpul unei ședințe de prezentare publică a Planului de Mobilitate Urbană – un document strategic pentru dezvoltarea infrastructurii și organizarea traficului din Chișinău.Ceban susține că evenimentul fusese anunțat din timp și urma să se desfășoare cu participarea experților, specialiștilor și a cetățenilor interesați. În sală s-ar fi aflat aproximativ 100 de participanți.„În loc să participe la o discuție profesionistă despre viitorul mobilității urbane, consilierii PAS au ales să provoace haos instituțional”, a declarat primarul într-o postare publică.Edilul afirmă că reprezentanții PAS ar fi intrat în sala unde avea loc prezentarea și ar fi cerut evacuarea publicului, invocând organizarea unei ședințe a Consiliul Municipal Chișinău. Mai mult, aceștia ar fi solicitat intervenția poliției pentru evacuarea cetățenilor din sală.În opinia primarului, acțiunile consilierilor ar reprezenta „show-uri politice intenționate”, menite să creeze tensiuni și să blocheze activitatea administrației municipale.Totodată, Ceban a precizat că următoarea ședință oficială a Consiliului Municipal Chișinău este programată pentru data de 12 martie 2026, stabilită de secretariatul CMC.În același mesaj, primarul a acuzat guvernarea că ar încerca să distragă atenția publică de la alte probleme din societate, printre care scumpirea carburanților și gazelor, facturile mari la energie, salariile și pensiile mici, precum și situația din justiție.Deocamdată, reprezentanții PAS nu au comentat public acuzațiile lansate de Ion Ceban.
12:40
Carburanții se scumpesc din 6 martie: benzina ajunge la 24,33 lei/litru, iar motorina la 22,24 lei Liber TV
Carburanții se vor scumpi din nou în Republica Moldova. Potrivit Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), pentru data de 6 martie 2026 au fost stabilite noi prețuri maximale la benzină și motorină.Astfel, benzina COR 95 va costa maximum 24,33 lei/litru, cu 16 bani mai mult decât în ziua precedentă. În același timp, motorina standard va ajunge la 22,24 lei/litru, în creștere cu 47 de bani pe litru.Scumpirea vine în contextul fluctuațiilor de pe piețele petroliere internaționale și al tensiunilor din regiunea Golfului Persic. Totuși, ANRE menționează că cotațiile Platts au înregistrat în ultima zi o ușoară scădere, de aproximativ 1% la benzină și 3% la motorină, ceea ce ar putea indica un prim semnal de stabilizare a pieței.În paralel, autoritățile au introdus măsuri suplimentare pentru protejarea stocurilor interne de carburanți. La 5 martie a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 81/2026, care declară stare de alertă în sectorul produselor petroliere și stabilește reguli stricte privind gestionarea stocurilor din Portul Internațional Liber Giurgiulești.Conform noilor reguli, exportul sau reexportul carburanților din port va fi permis doar dacă stocurile depășesc 8.000 de tone pentru benzină și 25.000 de tone pentru motorină, măsură menită să asigure aprovizionarea pieței interne și să prevină redirecționarea produselor petroliere către alte piețe regionale.Totodată, produsele petroliere importate sau depozitate în antrepozite vamale nu vor putea fi ulterior exportate, iar autoritățile vor introduce coridoare dedicate de vămuire pentru a accelera importul carburanților.ANRE precizează că monitorizează zilnic stocurile deținute de companiile importatoare și susține că, în prezent, rezervele de produse petroliere din țară sunt suficiente și nu există riscuri sistemice pentru consumatori. În același timp, instituția îndeamnă populația la consum responsabil, pentru a evita presiuni suplimentare asupra lanțurilor de aprovizionare.
12:30
ANRE: Stocurile de motorină din Republica Moldova ajung pentru aproximativ 11 zile Liber TV
Stocurile de produse petroliere existente în Republica Moldova sunt suficiente și nu există riscuri sistemice pentru consumatori, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).Potrivit instituției, rezervele actuale de carburanți din depozitele din țară acoperă aproximativ 7 zile de consum pentru motorină. În același timp, în Portul Internațional Liber Giurgiulești există stocuri suplimentare care ar putea asigura încă circa 4 zile de consum de motorină.În plus, carburanții disponibili în stațiile de alimentare din țară pot acoperi consumul cu amănuntul pentru încă aproximativ 10 zile, potrivit datelor prezentate de ANRE.Instituția menționează că monitorizează permanent nivelul rezervelor printr-un mecanism de raportare zilnică a stocurilor deținute de companiile importatoare, astfel încât eventualele riscuri de aprovizionare să poată fi identificate din timp.ANRE atrage atenția că produsele petroliere aflate în terminalul din Giurgiulești pot avea și alte destinații decât piața din Republica Moldova, în special în contextul creșterii cererii în regiune. Din acest motiv, Guvernul a decis plafonarea cantităților deținute în terminalul petrolier, pentru a asigura o securitate mai mare a aprovizionării interne.Totodată, autoritatea subliniază că un consum responsabil este important pentru menținerea cererii în limite normale, în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, care influențează piața globală a petrolului.Conform ANRE, mecanismul actual de plafonare zilnică a prețurilor la benzină și motorină, bazat pe media de 14 zile a cotațiilor internaționale Platts, protejează consumatorii de fluctuațiile bruște ale pieței și previne ajustările speculative ale prețurilor. În același timp, instituția consideră că criticile apărute în spațiul public privind modul de stabilire a prețurilor la carburanți sunt neîntemeiate.
11:10
BREAKING NEWS! Rachete și drone iraniene au căzut lângă un aeroport din Azerbaidjan: două persoane au fost rănite Liber TV
Drone iraniene au lovit teritoriul Azerbaidjan, provocând un incendiu în apropierea aeroportului din orașul Nakhchivan. Informația este relatată de Reuters, care citează surse locale și imagini apărute pe rețelele sociale.Potrivit datelor preliminare, rachete și drone lansate din Iran au căzut în apropierea aeroportului din Nakhchivan, iar în urma impactului ar fi izbucnit un incendiu pe teritoriul aerogării. Canale locale de informare susțin că lovitura ar fi fost una țintită, iar la fața locului ar fi fost găsite resturi ale dronei.Aeroportul Internațional Nakhchivan este situat la aproximativ 10 km de granița cu Iranul. Azerbaidjan este un aliat al Turciei.Acesta este primul caz în care drone iraniene sunt folosite pentru a lovi direct teritoriul Azerbaidjanului.Autoritățile de la Baku au reacționat dur. Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjan l-a convocat de urgență pe ambasadorul Iran în Azerbaidjan, Mojtaba Demirchilou, pentru a cere explicații.Diplomația azeră a calificat incidentul drept o încălcare gravă a normelor internaționale, subliniind că țara își rezervă dreptul de a lua măsuri de răspuns.
10:10
Amenințări din Iran pe fondul escaladării conflictului cu Israelul și SUA: apel la „vărsarea sângelui sioniștilor și al lui Trump” Liber TV
Televiziunea de stat din Iran a difuzat joi, 5 martie, un mesaj al ayatollahului Abdollah Javadi Amoli, care a făcut declarații dure pe fondul escaladării conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii.Potrivit agenției Associated Press, liderul religios a afirmat că țara se află „în pragul unei mari încercări” și a îndemnat populația să își păstreze unitatea.„Suntem în pragul unei mari încercări și trebuie să fim atenți să păstrăm pe deplin această unitate, să menținem această solidaritate”, a declarat ayatollahul în discursul difuzat la televiziunea de stat.În același timp, în mesaj au fost lansate apeluri radicale la „vărsarea sângelui sioniștilor” și al președintelui american Donald Trump. „Imamul vremii spune: «Luptați împotriva Americii opresoare, sângele lui este pe umerii mei»”, a adăugat acesta.Declarația reprezintă una dintre puținele poziții religioase publice exprimate în Iran după atacurile aeriene comune lansate de Israel și Statele Unite ale Americii asupra țării. Până în prezent, autoritățile din Washington, D.C. sau Ierusalim nu au reacționat oficial la aceste declarații.Escaladarea rapidă a războiului a început după loviturile aeriene ale SUA și Israelului, în urma cărora ar fi fost ucis liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei. Ulterior, Iran a lansat atacuri de represalii asupra Israel și asupra unor obiective din regiunea Golful Persic. În conflict s-a implicat și gruparea libaneză Hezbollah, aliată a Teheranului.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Otilia Dandara, aleasă rector al Universității de Stat din Moldova. Este prima femeie care va conduce instituția Liber TV
Universitatea de Stat din Moldova are un nou rector. În urma scrutinului desfășurat pe 3 martie 2026, Otilia Dandara a obținut cele mai multe voturi și devine prima femeie aleasă în această funcție în istoria instituției.Potrivit rezultatelor oficiale, candidații au obținut următoarele voturi: Otilia Dandara – 796 voturi; Florentin Paladi – 631 voturi; Dumitru Dodul – 39 voturi.La scrutin au participat 1.483 de alegători din comunitatea academică cu drept de vot, ceea ce, potrivit instituției, demonstrează un nivel înalt de implicare în procesul de alegere a conducerii universității.În urma votului, Otilia Dandara a fost aleasă rector al Universitatea de Stat din Moldova, mandatul urmând să fie confirmat conform prevederilor legale și ale regulamentului instituției.Otilia Dandara este doctor în științe ale educației, doctor habilitat în pedagogie și profesor universitar. Din anul 2021 până în prezent, a ocupat funcția de prim-prorector, prorector pentru activitatea didactică și studențească. De asemenea, este coordonator al mai multor proiecte naționale și internaționale și deține brevetul de invenție pentru „Platforma educațională e-Cariera – serviciu de consiliere în carieră online”.Amintim că actualul rector al USM, Igor Șarov, a anunțat pe 27 ianuarie că nu va candida pentru un nou mandat.
16:10
Slovacia ar putea opri livrările de urgență de energie electrică către Ucraina, pe fondul tensiunilor dintre cele două state Liber TV
Operatorul sistemului energetic din Slovacia analizează posibilitatea rezilierii unilaterale a contractului cu Ucraina, ceea ce ar putea duce la sistarea livrărilor de urgență de energie electrică către această țară.Directorul SEPS a declarat că o eventuală sistare a acestor livrări nu ar reprezenta o problemă critică pentru Ucraina, întrucât alte state europene ar putea oferi sprijin energetic în situații de urgență.În același timp, potrivit datelor companiei de analiză energetică ExPro Consulting, livrările de energie electrică din Slovacia către Ucraina nu doar că nu au scăzut, ci au crescut în luna februarie, atingând niveluri record.Tensiunile dintre cele două state au apărut pe fondul unui conflict legat de tranzitul petrolului. Premierul slovac Robert Fico a declarat anterior că Kievul nu este interesat de reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba. În urma acestor divergențe, Bratislava a suspendat temporar livrările de urgență de energie electrică către Ucraina.În acest context, autoritățile de la Kiev i-au propus premierului slovac Robert Fico o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe 6 sau 9 martie, pentru a discuta problemele acumulate în relațiile bilaterale.
15:50
Deputatul Partidului Nostru Alexandr Berlinschii anunță convocarea primei ședințe a Comisiei parlamentare pentru reintegrare Liber TV
Prima ședință a Comisia parlamentară specială de monitorizare și control asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova va avea loc vineri, 6 martie, la Parlament. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, membru al fracțiunii Partidul Nostru, care este și secretar al comisiei.Alexandr Berlinschii a precizat că ședința a fost stabilită după ce el și alți membri ai comisiei au solicitat convocarea acesteia pe 3 martie. Potrivit parlamentarului, cererea a fost adresată președintelui comisiei, deputatul Ion Groza, deoarece de la constituirea comisiei nu a fost organizată nicio reuniune, deși regulamentul prevede convocarea ședințelor cel puțin o dată la două luni.În cadrul ședinței programate pentru 6 martie vor avea loc audieri ale autorităților responsabile de politicile de reintegrare. Astfel, sunt așteptați vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, un reprezentant al Comisia Unificată de Control și un reprezentant al Biroul pentru Politici de Reintegrare.Aceștia urmează să prezinte rapoarte privind acțiunile întreprinse de Guvern în procesul de reglementare transnistreană și implementarea politicilor de reintegrare. Deputatul a menționat că va reveni cu detalii după desfășurarea ședinței.
15:50
ULTIMA ORĂ! Rachetă balistică lansată din Iran spre Turcia, doborâtă de sistemele NATO. Ankara: „Ne rezervăm dreptul de a răspunde” Liber TV
O rachetă balistică lansată din Iran și care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei a fost distrusă de sistemele de apărare aeriană ale NATO, după ce a traversat spațiul aerian al Irakului și Siriei. Informația a fost confirmată miercuri de Ministerul Apărării de la Ankara.Potrivit autorităților turce, muniția balistică a fost detectată în timp ce se deplasa spre spațiul aerian al Turciei, iar sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO, dislocate în estul Mării Mediterane, au intervenit rapid și au neutralizat-o.Fragmente ale rachetei interceptoare au căzut în orașul Dörtyol din provincia Hatay, în sudul Turciei. Oficialii au precizat că nu au fost raportate victime sau răniți.„O rachetă balistică lansată din Iran, detectată în timp ce traversa spațiul aerian al Irakului și Siriei și se îndrepta spre spațiul aerian turc, a fost angajată în timp util de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO și neutralizată”, se arată în comunicatul Ministerului turc al Apărării.Ankara a transmis totodată că își rezervă dreptul de a răspunde oricăror acțiuni ostile și a cerut tuturor părților implicate să evite escaladarea conflictului.Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, i-a transmis omologului său iranian, Abbas Araghchi, protestul oficial al Turciei într-o convorbire telefonică, solicitând evitarea unor pași care ar putea extinde conflictul în regiune.La rândul său, NATO a condamnat incidentul. Purtătoarea de cuvânt a Alianței, Allison Hart, a declarat că organizația „condamnă țintirea Turciei de către Iran” și a subliniat că NATO rămâne solidară cu toți aliații săi, inclusiv cu Ankara.„Postura noastră de descurajare și apărare rămâne puternică în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește apărarea aeriană și antirachetă”, a spus oficialul NATO.În contextul tensiunilor regionale, Turcia a anunțat că va continua consultările cu statele membre NATO și cu alți aliați pentru a evalua situația.Deocamdată, Ankara nu a invocat Articolul 5 al Tratatului NATO, care prevede principiul apărării colective – potrivit căruia un atac asupra unui stat membru este considerat un atac asupra tuturor. Totuși, autoritățile turce au subliniat că situația este analizată în cadrul consultărilor cu aliații.
14:00
Polonezul Tomasz Jankowski, despre situația politică din Moldova și cazul Plahotniuc: „În societate domnesc frica, deznădejdea și neputința” Liber TV
Opoziția din Moldova se confruntă cu presiuni uriașe, iar în societate domnesc frica, deznădejdea și neputința în fața puterii. Este concluzia comentatorului politic Tomasz Jankowski, exprimată într-un amplu articol despre situația din țara noastră, publicat pe site-ul myslpolska.info, sursă citată de UNIMEDIA.În articolul intitulat: „Moldova: laborator al globalismului” autorul scrie că „Partidul Acțiune și Solidaritate a creat deja o întreagă nouă elită, bine dotată cu granturi occidentale, care are dreptul să decidă cine este în lege și cine este în afara ei”.Jankowski aduce drept exemplu cazul mai multor politicieni de opoziție din R. Moldova, inclusiv al fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc și trece în revistă modul în care dosarul acestuia este instrumentat.„În cazul Vlad Plahotniuc (fost lider al Partidului Democrat) — instanța a avut nevoie de doar nouă zile pentru a studia materialele și a soluționa toate cererile, în ciuda faptului că dosarul consta din aproximativ 100 de volume. În faza de prezentare a probelor, acuzarea a prezentat circa 50 de martori; totuși, dintre cei 164 de martori propuși de apărare instanța a admis doar 27, fără a oferi un motiv detaliat pentru refuz. Mai mult, contrar normelor legale, tribunalul a selectat singur martorii care urmau să depună mărturie în favoarea acuzatului”, a scris Jankowski.Autorul mai scrie și despre cazurile altor politicieni, care, potrivit lui, ar fi persecutați de putere. E vorba de Ion Ceban, Iurie Leancă sau Igor Dodon.Jankowski a mai adăugat că „opoziția din Moldova se confruntă cu represalii, iar funcționarii corupți din cercul de putere al PAS, în ciuda implicării în intrigi suspecte, într-un mod ciudat evită consecințele, deoarece acțiunile lor ilegale sunt „strategic reduse la tăcere”.„Această impunitate a liderilor, combinată cu represiunile împotriva opoziției, a terorizat cetățenii. În societate acum domnesc frica, deznădejdea și neputința în fața puterii. Fix asta a dorit Maia Sandu să realizeze cu sprijinul elitelor conducătoare ale UE, pentru care Republica Moldova este pur și simplu încă o „poveste de succes” și un instrument al jocurilor geopolitice murdare în Europa de Est. Și — cel puțin până acum — se dovedește a fi un laborator. (…) Pentru că, deși autoritățile din Republica Moldova adoră să se fotografieze cu steagurile Uniunii Europene și să vorbească despre vremuri minunate, amețind populația cu străluciri occidentale, situația economică a țării arată totuși groaznic. Iar puterea politică, în loc să influențeze acest lucru, testează represiunile împotriva opoziției”, a mai scris Jankowski.În ultimele săptămâni, dosarul lui Plahotniuc a căpătat mai multă rezonanță, odată cu apariția fostului lider PDM în instanță, unde, potrivit lui, a demontat mai multe acuzații și a acuzat încă dată că puterea politică face presiune pe procurori și judecători pentru a-l condamna cu orișice preț.Vlad Plahotniuc reclamă o bază „extrem de șubredă” din punct de vedere juridic a dosarului în care este vizat” și spune că nu a fost adusă nicio probă concludentă privind pretinsa „creare a unei organizații criminale sau implicare în escrocherii”. Fostul lider al PDM susține că acuzarea operează în rechizitoriu cu un șir de „aluzii, supoziții și erori juridice, care, potrivit lui, ar fi fost incluse intenționat pentru a „umfla” dosarul în urma presiunilor din spațiul public alimentate de declarațiile exponenților guvernării”.Mai mult, în cadrul audierilor sale din instanță, Plahotniuc a insistat că lipsesc probe pe elementele de definiție a articolelor invocate din Codul Penal în baza cărora au fost elaborate capetele de acuzare. În contextul învinuirilor privind crearea așa-zisei organizații criminale, politicianul menționează lipsa elementelor componenței de infracțiune, prevăzute de legislația penală, privind condițiile de constituire a unei astfel de grupări, elemente ce ar demonstra rolul său în structura infracțională sau recrutarea pretinșilor membri.„Pe acest cap de acuzare, nu există probe că aș fi întemeiat, condus sau coordonat vreo organizație criminală, nici măcar vreun e-mail, mesaj sau apel telefonic. Probabil, procurorii s-au inspirat foarte mult din „Nașul”, doar povești inspirate, dar nu am văzut nicio probă”, a declarat Vlad Plahotniuc în timpul audierilor din instanță.De asemenea, Plahotniuc susține că acuzatorii, „în multe situații ar fi dublat în mod artificial sumele din dosar” și, deși îl acuză că este beneficiarul final al miliardului furat, „îi atribuie doar 2 la sută din banii dispăruți”. Mai mult, el susține că în dosar sumele au fost „umflate cu credite ce nu ar avea legătură cu băncile moldovenești”.De asemenea, Plahotniuc susține că sumele ar fi chiar dublate de procurori, „fiind calculate eronat atât atunci când ar fi fost precum primite de inculpat, cât și atunci când aceleași sume precum ar fi fost spălate”.„M-au făcut beneficiarul principal al fraudei bancare de un miliard. În dosarul meu, acuzarea speculează sume de 60-70-80 de milioane, uitând să spună că, de fapt, sumele sunt dublate – o dată la primire, a doua oară la spălare, la uscare etc, doar ca să fie suma cât mai mare. Ei au o problemă. Cum poate beneficiarul final al fraudei de un miliard să primească 2 sau 3 procente din fraudă? „Capo di tutti capi” cu 2 procente? E o aberație”, a declarat Vlad Plahotniuc în cadrul audierilor din sala de judecată.
11:00
Trump: Marina SUA ar putea escorta petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz pentru a asigura fluxul de energie Liber TV
Președintele Donald Trump a anunțat că United States Navy ar putea începe escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, dacă va fi necesar, pentru a garanta tranzitul sigur al transporturilor de energie. Declarația a fost făcută pe rețeaua socială Truth Social și a fost relatată de Reuters.Potrivit liderului de la Casa Albă, Statele Unite ale Americii sunt pregătite să utilizeze forțele armate pentru a asigura tranzitul neîntrerupt prin rutele maritime considerate critice pentru comerțul global.„Cu efect imediat, am dispus U.S. International Development Finance Corporation să ofere, la prețuri rezonabile, asigurări pentru riscuri politice și garanții de securitate financiară pentru toate transporturile maritime, în special pentru cele de energie care tranzitează Golful Persic”, a declarat Trump.Președintele american a subliniat că scopul acestor măsuri este menținerea fluxului liber de energie către piețele globale.„Dacă va fi necesar, Marina SUA va începe escortarea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz cât mai curând posibil. Indiferent de circumstanțe, Statele Unite vor asigura fluxul liber de energie către lume”, a afirmat liderul american.Declarațiile vin în contextul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite ale Americii și Iran, după atacurile recente lansate de Washington asupra unor obiective iraniene.Potrivit postului Fox News, într-o notificare oficială trimisă Congresul Statelor Unite, Trump a precizat că în loviturile asupra Iranului nu au fost implicate trupe terestre americane. Liderul de la Casa Albă a susținut că operațiunea a fost planificată pentru a reduce la minimum victimele civile, pentru a descuraja noi atacuri și pentru a neutraliza activități ostile ale Teheranului.În același timp, Trump a declarat că operațiunea militară împotriva Iranului „se desfășoară foarte bine” și chiar depășește planul inițial, însă a avertizat că Washingtonul nu poate estima deocamdată durata operațiunilor militare care ar putea fi necesare.
10:50
Tragedie la Botanica: un bărbat a murit într-un incendiu izbucnit într-un cămin. 27 de persoane, inclusiv 6 copii, salvate de pompieri Liber TV
Un bărbat de 61 de ani și-a pierdut viața, iar alte 27 de persoane, inclusiv șase minori, au fost salvate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un cămin din sectorul Botanica al capitalei.Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, incendiul a avut loc în seara zilei de 3 martie 2026, într-un cămin de pe strada Salcâmilor 22/1 din Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:47.Conform informațiilor preliminare, flăcări deschise și fum dens au fost observate la etajul doi al clădirii cu cinci nivele. La fața locului au intervenit trei echipe de pompieri și salvatori.În timpul intervenției, salvatorii au descoperit pe balconul camerei afectate de incendiu cadavrul parțial carbonizat al unui bărbat în vârstă de 61 de ani.Incendiul a fost localizat la ora 20:58 și lichidat complet la ora 22:14. Focul a distrus bunurile materiale din interiorul unei încăperi cu suprafața de aproximativ 18 metri pătrați.Pentru a evita intoxicarea cu fum, pompierii au evacuat din cămin 27 de persoane, dintre care șase minori. Potrivit IGSU, 12 persoane au fost evacuate prin scara interioară a clădirii, iar alte 11 au fost salvate cu ajutorul autoscării de intervenție.Circumstanțele și cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.Datele Inspectoratul General pentru Situații de Urgență arată că, de la începutul anului 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 427 de incendii, în urma cărora 57 de persoane și-au pierdut viața.
10:40
BREAKING NEWS | Republica Moldova intră în stare de alertă energetică pentru 60 de zile, din cauza războiului din Orientul Mijlociu Liber TV
Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la petrol, provocată de conflictul militar din Orientul Mijlociu.Decizia a fost aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri, la inițiativa Centrul Național de Management al Crizelor, după o serie de ședințe operative în care au fost analizate riscurile pentru securitatea energetică, economia țării și siguranța cetățenilor.Premierul Alexandru Munteanu a declarat că autoritățile monitorizează evoluțiile din regiune încă de sâmbătă, când au fost lansate operațiuni militare de către Statele Unite ale Americii și Israel în Golful Persic.„De sâmbătă am înțeles că este o criză majoră, un război despre care nu știm cât va dura. Unele rute de aprovizionare s-au modificat, iar prețul petrolului Brent a depășit deja 80 de dolari pe baril. Este o criză globală care afectează întreaga lume și ne afectează și pe noi”, a declarat premierul.Potrivit acestuia, autoritățile au activat imediat mecanismele naționale de gestionare a crizelor și au elaborat un plan de acțiuni împreună cu ministerele și instituțiile responsabile, în condițiile în care incertitudinea privind evoluția conflictului rămâne ridicată.În cadrul analizei realizate de Centrul Național de Management al Crizelor, au fost evaluate trei domenii prioritare: securitatea energetică și rutele de aprovizionare; impactul economic, inclusiv evoluția prețurilor; securitatea statului și siguranța cetățenilor.Autoritățile au anunțat mai multe măsuri preventive. Printre acestea se numără asigurarea stocurilor minime de rezervă pentru produsele petroliere, cu accent pe terminalul petrolier din Portul Internațional Liber Giurgiulești, precum și limitarea exporturilor de energie electrică din surse regenerabile în anumite intervale orare, pentru protejarea sistemului energetic național.Totodată, instituțiile statului se pregătesc pentru sezonul agricol, perioadă în care consumul de motorină crește semnificativ.Reprezentanții Centrul Național de Management al Crizelor dau asigurări că alimentarea cu energie și produse petroliere continuă în regim normal și îndeamnă populația să evite achizițiile excesive.„Măsurile adoptate au caracter preventiv și sunt menite să evite orice întrerupere. Starea de alertă a fost instituită tocmai pentru a garanta stocuri suficiente și pentru a preveni eventualele lipsuri”, se arată în comunicatul instituției.Până vineri, 6 martie, ora 10:00, instituțiile responsabile trebuie să prezinte planurile de acțiune pentru gestionarea situației, cu termene cuprinse între 10 zile și 3 luni.
3 martie 2026
16:50
Criză de benzină în Asia: turiștii și localnicii fac stocuri de combustibil, după închiderea strâmtorii Ormuz Liber TV
Mai multe state din Asia se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu combustibil, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al închiderii strâmtorii Ormuz – una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.Potrivit datelor din industrie, aproximativ 84% din petrolul care trece prin strâmtoarea Ormuz este destinat țărilor asiatice, iar blocarea acestei rute a declanșat temeri privind un posibil deficit de combustibil.În Thailanda, autoritățile au anunțat că rezervele de petrol ar putea acoperi necesarul pentru aproximativ două luni. În același timp, guvernul a decis interzicerea exportului de combustibil, pentru a proteja piața internă.Pe fondul acestor temeri, turiștii și localnicii au început să cumpere masiv benzină, în special în zone turistice precum Samui și Phuket, unde oamenii umplu canistre și chiar sticle cu combustibil. În unele stații de alimentare au fost introduse restricții privind vânzarea benzinei în recipiente.O situație similară se înregistrează și în Sri Lanka, unde la stațiile de alimentare s-au format cozi de kilometri, pe fondul panicii generate de posibila lipsă de carburant.Îngrijorări există și în Vietnam, după ce importatorul PV Gas Trading a anunțat suspendarea livrărilor de gaz lichefiat, invocând probleme ale furnizorilor din Orientul Mijlociu și riscurile pentru transportul maritim. Experții din industrie recomandă autorităților să majoreze rezervele interne, să limiteze exporturile și să ajusteze flexibil prețurile, pentru a preveni o criză energetică.
15:40
Ministrul Energiei din Norvegia: UE ar putea relua discuțiile privind achiziția de gaz rusesc din cauza războiului din Orientul Mijlociu Liber TV
Discuțiile privind reluarea importurilor de gaz rusesc ar putea reveni pe agenda Uniunii Europene, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al creșterii puternice a prețurilor la energie. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei din Norvegia, Terje Aasland, citat de Reuters.Oficialul norvegian a afirmat, în cadrul unei conferințe desfășurate la Oslo, că situația geopolitică din ultimele zile ar putea determina statele europene să redeschidă dezbaterea privind securitatea energetică.„UE a fost foarte clară în privința dorinței de a se elibera de petrolul și gazul rusesc, însă evenimentele din ultimele trei-patru zile au fost complicate. Având în vedere contextul geopolitic actual, cred că această discuție va reveni”, a declarat ministrul.În același timp, prețurile gazelor naturale în Europa au crescut brusc în această săptămână, înregistrând o majorare de aproximativ 75% și atingând cel mai ridicat nivel din ultimii ani.Situația a fost agravată după ce Qatar, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de gaz natural lichefiat (GNL), a suspendat luni producția.Reamintim că, în urmă cu mai puțin de o lună, statele membre ale Uniunea Europeană au aprobat definitiv un plan de eliminare treptată a importurilor de gaz din Rusia până la sfârșitul anului 2027.
15:30
Patru persoane, reținute de CNA și procurori în flagrant pentru trafic de influență, după primirea unei mite de 40.000 de euro Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în comun cu procurorii mun. Chișinău anunță reținerea în flagrant a patru persoane, în momentul primirii sub control a unei mite în valoare de 40.000 de euro. Reținerea a avut loc în sectorul Rîșcani al capitalei, la scurt timp după transmiterea sumei, documentată de ofițerii anticorupție.Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi pretins anterior suma menționată, susținând că ar avea influență asupra unor persoane publice pentru a le determina să adopte o decizie favorabilă într-un dosar penal. Mai exact, aceștia ar fi promis că pot facilita liberarea de pedeapsă penală a unei persoane condamnate în primă instanță.Transmiterea banilor a avut loc sub controlul ofițerilor CNA. În urma perchezițiilor efectuate, a fost ridicată întreaga sumă de 40.000 de euro, precum și dispozitive electronice utilizate pentru realizarea înțelegerii prealabile privind comiterea infracțiunii.Cele patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore și urmează a fi plasate în izolatorul de urmărire penală al CNA.
12:50
Incendiu într-un apartament din sectorul Râșcani: pompierii au salvat o persoană blocată în locuință Liber TV
O persoană a fost salvată de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din sectorul Râșcani al capitalei. Intervenția a avut loc în dimineața zilei de marți, pe strada Nicolae Dimo.Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:20. Persoana care a solicitat ajutorul a anunțat că într-un apartament dintr-un bloc de locuit de pe strada Nicolae Dimo nr. 18 a izbucnit un incendiu, iar în interior se afla o persoană blocată.La fața locului au fost trimise cinci echipe de salvatori și pompieri. Ajunși la destinație, aceștia au stabilit că flăcările au cuprins un apartament situat la etajul patru al clădirii, existând riscul ca focul să se extindă și la locuințele vecine.Pompierii au reușit să localizeze incendiul la ora 10:36, iar datorită intervenției prompte focul nu s-a răspândit. Totodată, salvatorii au reușit să evacueze și să salveze persoana care se afla în interiorul apartamentului cuprins de flăcări.Potrivit IGSU, alte victime nu au fost raportate.Incendiul a fost lichidat complet la ora 10:52, iar circumstanțele și cauza producerii acestuia urmează să fie stabilite de specialiști.
11:30
Procurorii cer până la 15 ani de închisoare pentru fondatorii Alternativa Clinic în dosarul privind trafic de organe, țesuturi și celule umane. Familia Moșin a sesizat Curtea Constituțională Liber TV
Cristina Moșin, administrator al SRL „Fertil Med” și al clinicii private „Alternativa Clinic”, și Veaceslav Moșin, fondatorul companiei și medic în cadrul instituției, sunt vizați într-un dosar penal complex instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în care acuzațiile formulate împotriva lor includ infracțiuni grave pentru care legea prevede pedepse de până la 15 ani de închisoare, transmite Telegraph.md. În paralel cu procedurile penale, cei doi au inițiat un demers la Curtea Constituțională, contestând prevederi din legislația adoptată de majoritatea parlamentară PAS, care constituie temeiul juridic al acuzațiilor formulate în dosar.Potrivit actelor procesuale, ordonanțele de punere sub învinuire au fost emise la 13 martie 2025, după perchezițiile desfășurate cu o săptămână înainte, la 6 martie 2025, la sediul clinicii și la domiciliile celor doi. În urma acțiunilor de urmărire penală, procurorii au ridicat documente, suporturi informaționale și sume importante de bani considerate relevante pentru dosarul pornit în decembrie 2024. Ancheta vizează activitatea desfășurată în cadrul „Alternativa Clinic”, unde ar fi fost prestate servicii de fertilizare in vitro și proceduri medicale conexe fără autorizațiile obligatorii prevăzute de legislație.Cristina Moșin este învinuit pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.158 alin.(3) lit.c) din Codul penal — trafic de organe, țesuturi și celule umane săvârșit în scopul obținerii unui venit, în circumstanțe agravante — infracțiune pentru care legea prevede pedepse de până la 15 ani de închisoare. De asemenea, aceasta este învinuit pentru infracțiunea prevăzută de art.241 alin.(2) lit.f) din Codul penal — practicarea ilegală a activității de întreprinzător. Veaceslav Moșin este vizat în același dosar pentru participarea la aceleași fapte, fiind indicat că ar fi organizat și coordonat activitatea împreună cu administratorul clinicii.În materialele cauzei se menționează că instituția medicală ar fi funcționat fără autorizația specială emisă de Ministerul Sănătății la propunerea Agenției de Transplant, autorizație obligatorie pentru activitățile de reproducere asistată medicală și pentru manipularea celulelor reproductive umane. Procurorii susțin că activitatea ar fi fost desfășurată începând cu anul 2023, deși obligația de autorizare este în vigoare din 1 ianuarie 2023, iar instituția nu era inclusă în registrul prestatorilor autorizați.Argumentele indică și faptul că sediul clinicii ar fi fost amenajat într-o clădire care anterior avea destinație de restaurant și nu era proiectată pentru activități medicale, ceea ce a ridicat suplimentar suspiciuni privind respectarea cerințelor legale și sanitare. Totodată, anchetatorii au constatat existența unor venituri semnificative provenite din activitatea clinicii, inclusiv sume descoperite în timpul perchezițiilor, considerate de acuzare ca fiind rezultate din activități desfășurate fără autorizare și fără respectarea legislației fiscale.Un element important îl constituie faptul că „Alternativa Clinic” ar fi semnat contracte cu instituții publice, inclusiv cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, în valoare de aproximativ 1,58 milioane de lei pentru furnizarea de servicii FIV, deși nu deținea autorizațiile necesare. În apariții publice ulterioare dezvăluirilor din presă, Veaceslav Moșin și Cristina Moșin au negat că ar fi desfășurat activități ilegale, însă au recunoscut că nu dețin autorizația pentru transplant, susținând că procedurile de autorizare nu ar fi fost funcționale la nivel instituțional.Pentru redacția Telegraph, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a confirmat că dosarul a ajuns în faza de trimitere în instanța de judecată, însă se așteaptă decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova.Motivul principal pentru care au atacat legea la Curtea Constituțională este legat direct de acuzațiile penale. În sesizările depuse, aceștia contestă prevederile introduse prin Legea nr.339/2022, votată de majoritatea PAS, care au modificat cadrul normativ privind sănătatea reproducerii și autorizarea activităților ce implică celule reproductive umane. Apărarea susține că legea ar fi introdus obligații noi și sancțiuni severe fără a prevedea o perioadă tranzitorie clară pentru conformare, ceea ce ar fi generat o situație de insecuritate juridică și ar fi permis aplicarea retroactivă a normelor în detrimentul prestatorilor existenți pe piață.În documente se arată că, deși legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, mecanismele administrative necesare pentru obținerea autorizațiilor nu ar fi fost operaționale, iar autoritățile nu ar fi aprobat procedurile secundare indispensabile. Se invocă faptul că instituțiile medicale ar fi depus solicitări pentru autorizare, dar nu ar fi primit răspunsuri funcționale sau proceduri aplicabile, ceea ce ar fi creat un blocaj administrativ generalizat. Apărarea mai susține că, în aceste condiții, incriminarea penală a activității ar încălca principiul previzibilității legii și libertatea activității de întreprinzător garantată de Constituție.Prin urmare, scopul excepției de neconstituționalitate este înlăturarea temeiului juridic al acuzațiilor penale. Dacă prevederile contestate ar fi declarate neconstituționale sau ar fi interpretate în sens favorabil, acest lucru ar putea influența direct dosarul penal, inclusiv prin excluderea răspunderii pentru activitatea desfășurată fără autorizațiile prevăzute de legea contestată. Instanța de judecată a admis ridicarea excepției și a transmis sesizarea Curții Constituționale, reținând că normele contestate sunt relevante pentru cauza penală și că rezultatul controlului de constituționalitate ar putea influența soluția finală în dosar.Cristina Moșin și Veaceslav Moșin se află astfel într-o situație juridică cu miză majoră: pe de o parte, sunt cercetați pentru infracțiuni grave, inclusiv trafic de organe, țesuturi și celule umane — faptă pentru care legea prevede pedepse de până la 15 ani de închisoare — precum și pentru practicarea ilegală a activității de întreprinzător, iar pe de altă parte încearcă să obțină, prin Curtea Constituțională, anularea cadrului legal adoptat de majoritatea parlamentară PAS care a stat la baza anchetei penale împotriva lor.Redacția Telegraph a transmis o solicitare oficială de informații și un drept la replică persoanelor vizate, pentru a clarifica aceste aspecte și eventualele contradicții dintre pozițiile exprimate anterior și demersul de contestare a legii la Curtea Constituțională. În cazul în care va fi oferit un punct de vedere oficial, acesta va fi publicat integral.
10:20
SUA își avertizează cetățenii să părăsească imediat 14 țări din Orientul Mijlociu din cauza războiului cu Iranul Liber TV
Statele Unite le-au cerut luni cetățenilor lor din aproape tot Orientul Mijlociu "să plece imediat" din regiune cu zboruri comerciale din cauza riscurilor asociate războiului împotriva Iranului, notează Agerpres cu referire la AFP.Avertismentul se aplică pentru 14 țări din regiune, inclusiv Egipt, Arabia Saudită, Irak și Siria, conform unui aviz publicat pe X de secretarul de stat adjunct pentru afaceri consulare, Mora Namdar, și republicat de Marco Rubio.Departamentul de Stat ordonase deja personalului neesențial de la ambasadele sale, precum și familiilor acestora, să părăsească aceste țări, în special cele din Golf, unde mai multe state au fost atacate de Iran ca represalii pentru atacurile americano-israeliene.Multe țări din regiune găzduiesc baze militare americane.Potrivit furnizorului de date aeronautice Cirium, cel puțin 1.560 de zboruri cu sosire din Orientul Mijlociu din 3.779 au fost anulate luni, după 2.000 de anulări duminică din 4.000.
10:20
Incendiu la Ministerul Sănătății din Chișinău: un calculator a luat foc, etajul a fost inundat cu fum Liber TV
Pompierii au intervenit în dimineața zilei de 3 martie la sediul Ministerul Sănătății al Republicii Moldova din Chișinău, după ce a fost observat fum dens într-un birou al instituției.Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:16. Fumul provenea dintr-un birou situat la etajul doi al clădirii Ministerului Sănătății de pe strada Vasile Alecsandri nr. 2.La fața locului au fost mobilizate echipe de salvatori și pompieri conform nivelului sporit de intervenție.În urma verificărilor efectuate, specialiștii au stabilit că un calculator dintr-un birou de serviciu a luat foc, iar etajul a fost inundat cu fum. Incendiul a fost stins rapid de angajații instituției cu ajutorul mijloacelor primare de intervenție, înainte ca flăcările să se extindă.Potrivit IGSU, forțele de intervenție au gestionat situația, iar persoanele aflate în clădire au ieșit singure în siguranță. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.Datorită intervenției rapide, nivelul sporit de intervenție a fost ulterior anulat.Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele și cauza exactă a izbucnirii incendiului.
10:00
Emisarul lui Trump: „Iranul se lăuda că are material nuclear pentru 11 bombe” Liber TV
Iranul ar avea suficient combustibil nuclear pentru a produce până la 11 bombe atomice, potrivit declarațiilor făcute de emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff.Acesta a afirmat că reprezentanții iranieni au recunoscut acest lucru chiar în timpul primei runde de negocieri cu delegația americană.Potrivit lui Witkoff, negociatorii iranieni au declarat deschis că dețin aproximativ 460 de kilograme de combustibil nuclear îmbogățit la 60%, cantitate care ar putea fi folosită pentru fabricarea a 11 bombe nucleare.„La prima întâlnire, ambii negociatori iranieni ne-au spus direct și fără rețineri că au 460 de kilograme de combustibil nuclear îmbogățit la 60% și că știu că din acesta pot fi fabricate 11 bombe nucleare. Aceasta a fost poziția lor de pornire în negocieri”, a declarat Witkoff.Oficialul american a mai spus că delegația iraniană era „mândră” că a reușit să ocolească protocoalele internaționale de control pentru a ajunge la acest nivel de îmbogățire a uraniului.Witkoff a descris și ultimele încercări eșuate de a ajunge la un acord nuclear cu Teheranul. El a menționat că președintele Donald Trump l-a trimis împreună cu Jared Kushner la negocieri la Geneva pentru a testa dacă Iranul este dispus să accepte o înțelegere care să răspundă intereselor Statelor Unite.În cadrul discuțiilor, delegația americană ar fi propus un moratoriu de zece ani asupra îmbogățirii uraniului, oferind în schimb combustibil nuclear pentru programul energetic al Iranului.„Am discutat cu ei despre renunțarea completă la îmbogățirea uraniului timp de zece ani, iar noi am fi plătit combustibilul. Au respins oferta, iar în acel moment ne-am dat seama că nu au alte planuri decât să păstreze îmbogățirea pentru producerea armelor”, a spus Witkoff.Potrivit acestuia, delegația americană a înțeles încă de la finalul celei de-a doua runde de negocieri că șansele pentru un acord sunt minime, însă a revenit la o a treia întâlnire ca ultimă încercare. „Nu a existat niciun rezultat pozitiv”, a precizat el.Anterior, autoritățile de la Washington au declarat că scopul operațiunii militare împotriva Iranului este să garanteze că statul din Orientul Mijlociu nu va obține niciodată arme nucleare. De asemenea, SUA urmăresc distrugerea completă a arsenalului de rachete al Iranului și eliminarea industriei sale de rachete.Între timp, agenția Bloomberg a relatat, citând surse, că Emiratele Arabe Unite și Qatar încearcă prin intermediul aliaților să-l convingă pe Donald Trump să opteze pentru o soluție diplomatică în conflictul cu Iranul.
2 martie 2026
19:00
Macron ordonă majorarea arsenalului nuclear al Franței: „Trebuie să fim puternici ca să fim temuți” Liber TV
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a prezentat o nouă strategie privind rolul armelor nucleare franceze în securitatea Europei, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor dintre liderii europeni și administrația președintelui american Donald Trump.Într-un discurs susținut la o bază de submarine din regiunea Bretania, liderul francez a anunțat că a ordonat creșterea numărului de focoase nucleare din arsenalul Franței. Totodată, autoritățile franceze nu vor mai face publice datele privind dimensiunea acestui arsenal.„Traversăm o perioadă de tulburări geopolitice, asociate cu riscuri majore”, a declarat Macron, subliniind că modelul de descurajare nucleară al Franței trebuie „consolidat”.Președintele francez a accentuat că descurajarea nucleară a Franței este „fiabilă și eficientă”, avertizând că orice stat care ar îndrăzni să atace Franța ar trebui să fie conștient de „prețul insuportabil” pe care îl va plăti.„Pentru a fi liberi, trebuie să fim temuți. Iar pentru a fi temuți, trebuie să fim puternici”, a afirmat liderul de la Paris.Declarațiile vin pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale liderilor europeni privind garanțiile de securitate oferite de Statele Unite prin umbrela nucleară. În prezent, Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană.În același timp, Franța și Regatul Unit au semnat în luna iulie o declarație comună care prevede coordonarea forțelor nucleare ale celor două state, acestea urmând însă să rămână independente. Londra, deși nu mai face parte din Uniunea Europeană, rămâne un aliat important în cadrul NATO.Potrivit presei internaționale, în Europa au început discuții privind dezvoltarea sau extinderea capacităților nucleare pentru prima dată de la finalul Războiul Rece, pe fondul temerilor că statele europene ar putea fi nevoite să își asigure singure securitatea în fața amenințărilor venite din partea Rusiei, care deține cel mai mare arsenal nuclear din lume.
15:40
Legea Partidului Nostru privind majorarea plafonului de înregistrare ca plătitor de TVA, în vigoare. Constantin Cuiumju: „Micile afaceri au nevoie de aer, nu de birocrație” Liber TV
De la 1 martie a intrat în vigoare legea privind majorarea plafonului de înregistrare ca plătitor de TVA, inițiativă promovată de fracțiunea Partidului  Nostru în cadrul programului său electoral. Anunțul a fost făcut de deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, care este membru al Comisiei pentru economie, buget și finanțe.Potrivit acestuia, fracțiunea a propus inițial majorarea plafonului până la 3,2 milioane de lei cifră de afaceri anuală. În urma discuțiilor, a fost acceptată o variantă mai redusă, stabilind plafonul la 1,7 milioane de lei.„Ce înseamnă aceasta? Că antreprenorii moldoveni care nu depășesc cifra de afaceri de 1,7 milioane de lei anual nu sunt obligați să se înregistreze în calitate de plătitor de TVA. De ce este important? Pentru că, prin această modificare, noi reducem presiunea administrativă, lăsăm mai mulți bani în circuitul de afaceri și creăm condiții reale pentru creștere și stabilitate”, a explicat deputatul.Constantin Cuiumju a precizat că modificarea va reduce povara administrativă pentru întreprinderile mici și va oferi un impuls dezvoltării mediului de afaceri din Republica Moldova.„Micile afaceri au nevoie de aer, nu de birocrație. Prin această modificare reducem presiunea administrativă, lăsăm mai mulți bani în circuitul afacerii și creăm condiții reale pentru creștere și stabilitate. Este un pas concret pentru susținerea antreprenorilor moldoveni”, a declarat deputatul.Până în prezent plafonul a fost de 1,2 milioane lei. Acesta a fost stabilit în anul 2018 și a fost depășit în timp, inflația crescând cu aproximativ 90% de atunci.
14:40
Ion Ceban, despre dosarul de la Durlești: „Este un atac raider pentru a pune un reprezentant PAS în fruntea primăriei” Liber TV
Primarul general al Chișinău, Ion Ceban, a comentat situația de la Durlești, unde primărița și viceprimarul orașului au fost plasați în arest într-un dosar privind presupuse fraude cu terenuri publice.În cadrul ședinței serviciilor municipale, Ceban a declarat că justiția trebuie să își facă datoria, însă a calificat evoluțiile de la Primăria Durlești drept o posibilă tentativă de preluare politică a instituției.„Justiția să-și facă treaba, însă ceea ce urmează în Primăria Durlești reprezintă un atac raider asupra conducerii primăriei din partea PAS și o tentativă de a pune, cu orice preț, un reprezentant al acestui partid în fruntea primăriei”, a declarat edilul.Potrivit lui Ceban, astfel de acțiuni ar face parte dintr-o strategie mai amplă de preluare a conducerii mai multor primării din țară.„Suntem împotriva acestor atacuri gândite de PAS asupra primăriilor și a încercărilor de a prelua conducerea acestora prin dosare, șantaj, procuratură, CNA, ANI și alte măsuri abuzive îndreptate împotriva primarilor”, a afirmat primarul capitalei.Totodată, liderul Mișcarea Alternativa Națională a declarat că el și formațiunea pe care o conduce se disociază de astfel de acțiuni, despre care spune că ar fi îndreptate împotriva aleșilor locali. În același context, acesta a sugerat că acțiunile ar avea loc, potrivit unor primari, la indicațiile directe ale președintei Maia Sandu.Declarațiile vin după ce primărița din Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul Mihai Enachi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile într-un dosar ce vizează presupuse scheme de înstrăinare ilegală a unor terenuri. Alte persoane vizate în dosar se află în arest la domiciliu.
12:30
Primărița din Durlești și viceprimarul orașului, plasați în arest pentru 30 de zile într-un dosar de escrocherie cu terenuri Liber TV
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul Mihai Enachi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, în cadrul unui dosar de escrocherie cu terenuri publice. Cei doi se află în prezent în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.În același dosar, alte patru persoane au fost plasate în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă. În total, opt persoane sunt vizate în anchetă.Potrivit materialelor investigate de anchetatori, suspecții ar fi pus la punct o schemă prin care mai multe terenuri intravilane ar fi fost înstrăinate ilegal din proprietatea primăriei. Aceștia ar fi falsificat extrase cadastrale și titluri de proprietate, în lipsa documentelor justificative necesare, pentru a facilita atribuirea loturilor.Ulterior, terenurile ar fi fost vândute inițial la prețuri de aproximativ 100.000 de lei, după care ar fi fost revândute beneficiarilor reali cu sume cuprinse între 38.000 și 39.000 de euro. Printre cumpărătorii finali s-ar fi numărat dezvoltatori imobiliari interesați de comasarea terenurilor pentru proiecte imobiliare de amploare.În dosar sunt cercetați și ingineri cadastrali, un șef adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali, precum și persoane considerate beneficiari finali ai tranzacțiilor.Reprezentanții primăriei din Durlești au declarat că dosarul ar avea la bază presiuni politice, în timp ce viceprimarul Mihai Enachi susține că este nevinovat și afirmă că nu ar avea nicio implicare în faptele investigate.Eleonora Șaran conduce Primăria Durlești pentru al treilea mandat. Ea a fost aleasă pe listele Coaliția pentru Unitate și Bunăstare.
12:20
Franța anunță că este gata să apere statele din Golful Persic. Germania neagă planurile de a se implica militar împotriva Iranului Liber TV
Franța este pregătită să participe la apărarea statelor din Golful Persic, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Declarația a fost făcută de ministrul francez de Externe, Jean‑Noël Barrot.Potrivit oficialului, Parisul își exprimă „sprijinul deplin și solidaritatea” față de statele care au devenit ținte ale atacurilor cu rachete și drone lansate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.„Franța este pregătită, în conformitate cu acordurile care o leagă de partenerii săi și cu principiul autoapărării colective prevăzut de dreptul internațional, să participe la apărarea acestora”, a declarat șeful diplomației franceze.În același timp, au apărut informații potrivit cărora Germania ar analiza posibilitatea de a se alătura unei eventuale operațiuni militare împotriva Iranului, planificarea fiind discutată împreună cu Statele Unite ale Americii.Surse citate de presa internațională susțin că implicarea Berlinului ar putea include atât participarea directă la bombardamente, cât și sprijin militar pentru aliați.Totuși, ulterior, ministrul german de Externe a declarat că Germania „nu are intenția de a participa” la acțiuni militare împotriva Iranului și că nu dispune de resursele necesare pentru o astfel de implicare.Anterior, Regatul Unit a permis Statelor Unite să utilizeze bazele sale militare pentru lovituri defensive în contextul conflictului din regiune.
12:10
Două minore, salvate de la înec după ce au căzut sub gheața lacului din Valea Trandafirilor Liber TV
Două minore au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău. Incidentul s-a produs în seara zilei de 1 martie 2026, în jurul orei 18:40, la lacul din Parcul Valea Trandafirilor.Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, un grup format din patru fete se plimba prin parc, iar la un moment dat acestea au decis să meargă pe suprafața înghețată a lacului.Tinerele au fost observate de salvamarii Stației de salvare pe apă nr. 5, care le-au avertizat că gheața este subțire și periculoasă. Avertismentele au fost însă ignorate, iar la scurt timp două dintre minore au căzut în apa lacului.Salvamarii au intervenit imediat și au reușit să le scoată la suprafață în mai puțin de un minut. Fetele, în vârstă de 11 și 12 ani, au primit îngrijiri la fața locului, fiind încălzite cu pături și ceai cald până la sosirea părinților. Din fericire, acestea nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.În acest context, IGSU avertizează că aflarea pe gheața lacurilor și râurilor este extrem de periculoasă, mai ales în perioadele cu temperaturi oscilante, când stratul de gheață devine fragil și instabil.Salvatorii îndeamnă părinții să-și supravegheze copiii și să nu le permită să se joace pe gheața bazinelor acvatice. În cazul în care observați persoane căzute sub gheață, autoritățile recomandă apelarea imediată a Serviciului 112.
12:00
Prețul petrolului a crescut brusc din cauza conflictului din Iran și a blocării strâmtorii Hormuz Liber TV
Prețurile petrolului au înregistrat în dimineața zilei de 2 martie cea mai mare creștere din ultimii patru ani, pe fondul escaladării conflictului din Iran și al blocării de facto a strâmtorii Strâmtoarea Hormuz, relatează Bloomberg.Potrivit datelor platformei Investing.com, la ora 10:30, petrolul de tip Brent s-a scumpit cu aproape 10%, ajungând la 79,97 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu aproximativ 9%, până la 73 de dolari pe baril.Potrivit analiștilor, traficul petrolier prin strâmtoarea Hormuz – pe unde trece aproximativ 20% din petrolul transportat la nivel global – este aproape blocat, după ce armatorii și traderii au suspendat temporar transporturile din cauza extinderii conflictului.Deși autoritățile iraniene au declarat că strâmtoarea rămâne deschisă, acestea au anunțat totodată că au atacat trei petroliere.În acest context, țările din cadrul alianței OPEC+ au convenit să majoreze, începând cu 1 aprilie, cotele de producție cu 206.000 de barili pe zi pentru a stabiliza piața.Analiștii de la Citigroup estimează că, cel puțin în următoarea săptămână, prețul petrolului va oscila între 80 și 90 de dolari pe baril. Totuși, dacă vor avea loc atacuri asupra infrastructurii petroliere, prețul ar putea ajunge chiar la 120 de dolari pe baril.Și experții companiei Wood Mackenzie avertizează că petrolul ar putea depăși pragul de 100 de dolari pe baril dacă navigația prin strâmtoarea Hormuz nu va fi reluată rapid.Potrivit analiștilor băncii JPMorgan Chase, dacă ruta maritimă rămâne blocată timp de aproximativ 25 de zile, marii producători din Orientul Mijlociu ar putea fi nevoiți să reducă producția, deoarece capacitățile de stocare s-ar putea umple.Escaladarea tensiunilor vine după atacurile lansate pe 28 februarie de Statele Unite ale Americii și Israel asupra Iranului. Președintele american Donald Trump a declarat că operațiunea a vizat distrugerea potențialului nuclear iranian. În urma bombardamentelor a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei.Teheranul a ripostat ulterior prin atacuri asupra unor baze americane și asupra Israelului, iar oficialii iranieni au anunțat că nu intenționează să negocieze cu Washingtonul. Declarația a fost făcută de șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani.
10:40
34 de ani de la Războiul de pe Nistru. Conflictul rămâne nesoluționat, trupele ruse staționează în continuare în regiune Liber TV
La 2 martie 2026 se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru. În întreaga țară au loc evenimente de comemorare a celor 321 de cetățeni care și-au pierdut viața în conflict.Tensiunile au început încă în 1990, după proclamarea autoproclamatei „Republici Moldovenești Nistrene”. Primele confruntări violente au avut loc la Dubăsari, iar la 2 martie 1992, în ziua în care Republica Moldova a devenit membră a Organizația Națiunilor Unite, au izbucnit lupte deschise între separatiști și forțele de ordine de la Chișinău. Cele mai grele bătălii s-au dat la Cocieri, Coșnița și Tighina.Pe 21 iulie 1992, Republica Moldova și Federația Rusă au semnat Convenția privind reglementarea pașnică a conflictului, însă diferendul transnistrean nu a fost soluționat nici până astăzi.În regiunea transnistreană continuă să staționeze trupe ruse, iar la depozitul militar de la Cobasna s-ar afla aproximativ 20.000 de tone de muniții, zonă la care autoritățile constituționale nu au acces.De-a lungul anilor au fost lansate mai multe inițiative de reglementare, inclusiv formatul de negocieri 5+2 (Republica Moldova și Transnistria – părți; mediatori – OSCE, Rusia și Ucraina; observatori – SUA și UE). În prezent, din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina, formatul 5+2 nu mai este funcțional, iar discuțiile au loc în format 1+1, între Chișinău și Tiraspol.În 2002 a fost propus Planul Kozak, care prevedea federalizarea Republicii Moldova și menținerea trupelor ruse pentru încă 20 de ani, însă documentul a fost respins de autoritățile de la Chișinău.La 22 iunie 2018, Adunarea Generală a Organizația Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție privind retragerea completă și necondiționată a forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Cu toate acestea, trupele ruse rămân în regiune.
09:10
Crimă într-un subsol din sectorul Rîșcani al capitalei. Un bărbat a fost înjunghiat mortal Liber TV
Un bărbat de 61 de ani a fost găsit mort într-un subsol al unui bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, după ce ar fi fost înjunghiat în urma unui conflict. Suspectul, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut de oamenii legii.Potrivit Poliția Republicii Moldova, cazul a fost raportat în noaptea trecută, când autoritățile au fost alertate despre depistarea unei persoane cu semne vizibile de moarte violentă într-un subsol al unui bloc de locuit.Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit corpul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 61 de ani.În urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au identificat și localizat suspectul. Ancheta preliminară arată că atât victima, cât și suspectul, un bărbat de 39 de ani, erau persoane fără adăpost și locuiau în subsolul blocului respectiv.Între cei doi ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia suspectul i-ar fi aplicat victimei o lovitură de cuțit în regiunea gâtului.În momentul reținerii, bărbatul ar fi manifestat un comportament agresiv și ar fi amenințat polițiștii cu un cuțit. După ce acesta nu s-a conformat somațiilor, oamenii legii au tras câteva focuri de armă în plan vertical pentru a-l imobiliza.Pe caz a fost pornită o cauză penală, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.Acțiunile procesual-penale continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
09:00
Trafic închis pe șoseaua Muncești din Chișinău. Primăria începe lucrări de reabilitare pe un tronson important Liber TV
Traficul rutier pe șoseaua Muncești din capitală va fi închis începând de astăzi, pe tronsonul dintre strada Grădina Botanică și strada Băcioii Noi. Măsura a fost anunțată de primarul general al municipiului Ion Ceban, care a precizat că restricția este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere.Potrivit edilului, închiderea completă a circulației pe acest segment va permite intervenția simultană a mai multor echipe de muncitori, pentru ca lucrările să fie realizate cât mai rapid.Primarul a menționat că, pe parcursul weekendului, serviciile municipale și drumarii au lucrat intens în toate sectoarele orașului pentru reabilitarea drumurilor. „Le mulțumesc sutelor de muncitori mobilizați în teren și apreciez efortul lor chiar și în zilele de odihnă”, a declarat Ion Ceban.În ultimele două zile, intervențiile au avut loc pe mai multe artere din capitală.În sectorul Botanica s-a lucrat pe bulevardul Dacia, pe segmentul dintre strada Hristo Botev și Aeroport, pe șoseaua Muncești – porțiunile dintre Grădina Botanică și bulevardul Iuri Gagarin, dar și între bulevardul Dacia și strada Băcioii Noi, precum și pe Viaduct.În sectorul Buiucani au avut loc lucrări pe străzile Dosoftei, Toma Ciorbă, Columna și Alexei Șciusev.În sectorul Centru s-a intervenit pe strada Nicolae Testemițanu, șoseaua Hîncești, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și bulevardul Iuri Gagarin.În sectorul Ciocana drumarii au lucrat pe străzile Bucovinei, Vadul lui Vodă, Alecu Russo, Uzinelor și Lunca Bîcului, pe bulevardul Mircea cel Bătrân, precum și pe drumul L-455.În sectorul Rîșcani s-au efectuat lucrări pe străzile Alexandr Pușkin și Petricani.Autoritățile municipale anunță că activitatea drumarilor continuă fără întrerupere. Intervențiile sunt programate inclusiv pe timp de noapte și vor continua și astăzi în mai multe zone ale capitalei, inclusiv pe șoseaua Muncești și bulevardul Dacia (sectorul Botanica), bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și străzile Alexandru Ioan Cuza, Columna, Henri Coandă și Calea Ieșilor (sectorul Buiucani), dar și pe alte artere importante din sectoarele Centru, Ciocana și Rîșcani.Primăria Chișinău solicită înțelegere din partea locuitorilor și îi îndeamnă pe șoferi să circule cu prudență și să țină cont de restricțiile temporare de trafic.
1 martie 2026
11:40
Crimă la Botanica: un bărbat de 49 de ani a fost ucis într-un apartament. Suspectul a fost reținut Liber TV
Un bărbat de 49 de ani a fost găsit mort într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei, după ce ar fi fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit spontan. Suspectul a fost identificat și reținut de polițiști la scurt timp după comiterea crimei.Potrivit informațiilor oferite de Poliția Republicii Moldova, oamenii legii au fost sesizați în noaptea trecută despre depistarea unei persoane inconștiente într-o locuință din sectorul Botanica al Chișinău.Ajunși la fața locului, polițiștii au depistat corpul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 49 de ani. Conform datelor preliminare, victimei i-au fost aplicate mai multe lovituri cu un obiect ascuțit, în urma unui conflict izbucnit spontan.După comiterea faptei, suspectul ar fi părăsit locul crimei într-o direcție necunoscută.În urma măsurilor speciale de investigație întreprinse, polițiștii au reușit să identifice și să localizeze un bărbat de 31 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru omor, iar oamenii legii continuă acțiunile procesual-penale pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.
09:10
„Mărțișorul muzicii noastre”. 89 de ani de la nașterea marelui compozitor Eugen Doga Liber TV
Astăzi, 1 martie, se împlinesc 89 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai mari compozitori ai spațiului românesc și ai lumii – maestrul Eugen Doga, autorul unor creații muzicale care au emoționat generații întregi.Compozitorul s-a născut la 1 martie 1937, în satul Mocra, pe malul stâng al Nistrului. De-a lungul vieții, el a legat simbolic această dată de tradiția mărțișorului.„M-am născut la 1 Martie 1937 şi Mărţişorul, această minusculă bijuterie împletită tradiţional dintr-un fir roşu şi unul alb, m-a însoţit toată viaţa, am fost Mărţişorul măicuţei mele…”, spunea maestrul.Drumul său în muzică a început la școala primară din satul natal, iar mai târziu a studiat la Școala de muzică „Ștefan Neaga” din Chișinău. Ulterior a urmat Conservatorul de Stat din capitală, iar apoi Institutul de Arte „Gavriil Muzicescu”, unde s-a specializat în compoziție.Cariera sa profesională a început ca violoncelist în Orchestra Comitetului de Stat al RSS Moldovenești pentru Televiziune și Radiodifuziune. În paralel, a desfășurat o activitate didactică intensă, fiind profesor la instituții muzicale din Chișinău. Din 1971 s-a dedicat în totalitate creației.Debutul său componistic datează din 1963, cu un cvartet de coarde. Însă încă din 1957, când lucrarea „Cântec de anul nou” a fost difuzată la radio, muzica lui Eugen Doga a început să fie prezentă constant în viața culturală.Considerat de mulți „omul mileniului” în muzica spațiului românesc, compozitorul a creat în aproape toate genurile muzicii clasice: de la romanțe și tangouri, până la simfonii, balete și celebrul vals care i-a adus notorietate mondială.Una dintre marile sale pasiuni a fost muzica de film. Eugen Doga a compus coloana sonoră pentru peste 200 de filme și spectacole, printre care Lăutarii, Șatra, Gingașa și tandra mea fiară, Maria Mirabela sau Guguță.Muzica sa a răsunat și pe cele mai mari scene ale lumii. Creațiile lui au fost incluse în programele ceremoniale ale Jocurilor Olimpice de la Jocurile Olimpice de Vară din 1980 de la Moscova, Jocurile Olimpice de Iarnă din 2014 de la Soci și Jocurile Olimpice de Iarnă din 2022 de la Beijing.De-a lungul carierei sale impresionante, Eugen Doga a fost distins cu numeroase premii și titluri: Artist al Poporului în URSS, laureat al premiilor de stat ale URSS și RSS Moldovenești, precum și decorat cu Ordinul Republicii și cu Ordinul Steaua României în grad de ofițer.Compozitorul este membru titular al Academia de Științe a Moldovei și membru de onoare al Academia Europeană de Științe și Arte, fiind totodată Doctor Honoris Causa al mai multor universități din țară și din străinătate.Prin muzica sa, Eugen Doga a depășit granițele unei țări sau ale unei epoci, devenind o voce universală a sensibilității și frumuseții. Astăzi, la 89 de ani de la naștere, creațiile sale continuă să emoționeze și să unească oameni din întreaga lume.
09:00
UPDATE | Iranul confirmă moartea ayatollahului Khamenei. Atacuri masive cu drone și rachete asupra Israelului și statelor din Golf Liber TV
Iranul a confirmat oficial moartea liderului suprem Ali Khamenei, ucis în urma atacurilor aeriene lansate de Statele Unite și Israel asupra Teheranului. Anunțul a fost făcut duminică dimineață de televiziunea de stat, care a transmis că ayatollahul „a murit ca un martir”.Potrivit agențiilor iraniene de presă, liderul suprem ar fi fost ucis în biroul său din reședința oficială, în timpul bombardamentelor din weekend. Atacurile fac parte dintr-o amplă operațiune militară lansată de SUA și Israel împotriva regimului de la Teheran.În urma morții lui Khamenei, conducerea de facto a Iranului este asigurată de șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Larijani. Acesta a transmis un mesaj dur către Washington și Tel Aviv:„America și regimul sionist ne-au ars inima. Iar noi le vom arde inimile lor.”Armata iraniană a declarat, într-un comunicat oficial, că „drumul liderului nostru va fi continuat până la ultima suflare”. Alți lideri iranieni uciși în atacuriPresa iraniană mai anunță că în atacurile SUA–Israel au fost uciși și alți oficiali de rang înalt: amiralul Ali Shamkhani, consilier apropiat al lui Khamenei; generalul Mohammad Pakpour, comandant al forțelor terestre ale Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.Teheranul a promis „cea mai brutală operațiune ofensivă din istoria Iranului” împotriva bazelor americane și israeliene. Atacuri iraniene masive în Orientul MijlociuÎn cursul nopții trecute și în dimineața zilei de duminică, Iranul a lansat un val de atacuri cu drone și rachete balistice asupra mai multor state din regiune.Potrivit presei israeliene, au fost vizate: Israel Emiratele Arabe Unite Qatar Bahrain KuweitDatele prezentate de presa israeliană arată amploarea atacurilor: Emiratele Arabe Unite – 208 drone și 137 rachete balistice; Qatar – 66 drone și rachete; Bahrain – 9 drone și 45 rachete.În Dubai au fost vizate aeroportul și alte infrastructuri. Au apărut imagini cu celebra clădire Burj Khalifa, cea mai înaltă construcție din lume (829 m), care ar fi fost lovită de o dronă. Tensiuni și proteste în regiuneMoartea liderului iranian a provocat reacții puternice în regiune.La Londra, presa israeliană susține că iranieni și evrei au sărbătorit împreună vestea pe străzi.În schimb, la Bagdad, sute de persoane au ieșit la proteste. Manifestanții au încercat chiar să pătrundă în ambasada SUA.În centrul religios al Iranului a fost arborat steagul negru de doliu. Amenințări directe între Iran și SUAIranul a anunțat că pregătește un nou atac major în cursul zilei de duminică.Președintele american Donald Trump a transmis un avertisment dur:„Ar fi mai bine să nu o facă, pentru că dacă o vor face, îi vom lovi cu o forță pe care nimeni nu a mai văzut-o vreodată.”Potrivit The Washington Post, decizia lui Trump de a ataca Iranul ar fi fost influențată de premierul israelian Benjamin Netanyahu și de prințul moștenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman.Operațiunea militară lansată pe 28 februarie de SUA și Israel a vizat sisteme de apărare antiaeriană, baze de rachete și reședința conducerii iraniene. Autoritățile de la Teheran susțin că 24 de provincii au fost lovite și că peste 200 de persoane au murit în bombardamente.
28 februarie 2026
23:40
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, găsit mort sub dărâmături după atacurile aeriene SUA–Israel asupra Teheranului Liber TV
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în urma unor lovituri aeriene americane și israeliene asupra Teheranului, potrivit unor oficiali din domeniul informațiilor citați de presa internațională. Informația nu a fost confirmată oficial, iar autoritățile iraniene neagă ferm decesul ayatollahului.Potrivit surselor citate, trupul lui Khamenei ar fi fost recuperat dintre dărâmături, prezentând răni provocate de schije, în urma unei „operațiuni militare majore” lansate de președintele SUA, Donald Trump, cu scopul declarat de a slăbi sau chiar răsturna regimul de la Teheran.Documente fotografice care ar confirma asasinarea liderului iranian ar fi fost prezentate premierului israelian Benjamin Netanyahu și oficialilor de rang înalt din domeniul apărării din Israel. De asemenea, potrivit relatărilor, aceleași imagini i-ar fi fost arătate și președintelui american.Israelul ar fi efectuat un atac masiv asupra complexului în care se afla Khamenei, în debutul unei serii de bombardamente lansate sâmbătă dimineață asupra Iranului. Anterior, Netanyahu declara că „semnele cresc că Khamenei nu mai este printre noi”.În replică, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a susținut că liderul suprem este „în siguranță și sănătos”. De altfel, potrivit postului Sky News, care citează mass-media de stat iraniană, Khamenei este în viață și continuă să conducă țara. „Pot spune cu certitudine că liderul revoluției este ferm și comandă cu hotărâre”, a declarat o sursă din conducerea iraniană.În urma atacurilor, Teheranul a răspuns prin lansarea mai multor valuri de rachete balistice asupra bazelor americane din Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, precum și asupra cartierului general al Flotei a 5-a a SUA din Bahrain.Președintele american, Donald Trump, a declarat că „crede” că informația privind moartea lui Khamenei este corectă. „Simțim că aceasta este o poveste adevărată”, a afirmat el, adăugând că „majoritatea” conducerii iraniene ar fi fost eliminată în urma atacurilor americano-israeliene. „Am provocat daune uriașe. Le-ar trebui ani pentru a reconstrui”, a susținut liderul de la Casa Albă.
15:40
UPDATE | Escaladare majoră în Orientul Mijlociu: Iranul lansează rachete balistice spre statele din Golful Persic, explozii la Dubai și Abu Dhabi Liber TV
Situația de securitate în Orientul Mijlociu s-a deteriorat dramatic după ce Iran a lansat rachete balistice asupra tuturor statelor din Golful Persic, cu excepția Oman. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, noi explozii au fost raportate în Abu Dhabi și Dubai. Evacuări din Burj Khalifa și panică în BahrainAutoritățile din Dubai au început evacuarea oamenilor din clădirea simbol a orașului, Burj Khalifa, în contextul unor explozii auzite și în zona Dubai Marina. Activitatea la Aeroportul Internațional Dubai a fost paralizată, iar zborurile au fost suspendate pe termen nedeterminat.În Bahrain, un om a murit după interceptarea unor rachete iraniene, iar imagini din mediul online arată oameni fugind panicați pe străzi. Tot acolo a izbucnit un incendiu la o bază militară americană. Autoritățile au anunțat evacuarea populației din zona unde se află cartierul general al Flota a Cincea a Marinei SUA, după ce aceasta ar fi fost vizată de atacuri. Explozii în Qatar, Kuweit și Arabia SaudităExplozii puternice au fost raportate și în Doha, capitala Qatar, precum și în Kuweit. În capitala Arabia Saudită, Riad, au fost semnalate mai multe deflagrații.Guvernul din Qatar a calificat atacul drept „ilegal” și o „încălcare gravă a suveranității naționale”, rezervându-și dreptul de a răspunde inclusiv pe cale militară. Baze americane vizate în regiunePotrivit informațiilor disponibile, Iranul ar fi atacat baze aeriene americane din mai multe țări. În Iordania, ar fi fost lovită baza aeriană Muwaffaq al-Salti, iar în nordul Irakului, sistemele de apărare aeriană americane au interceptat ținte în apropiere de Erbil, unde se află o bază a SUA.Armata iraniană a anunțat, de asemenea, lansarea a „zeci de drone de atac” asupra Israel, marcând prima ofensivă de asemenea amploare de acest tip.Lovituri în Iran: comandanți ai Gărzilor Revoluționare ar fi fost ucișiÎn paralel, agenția Reuters relatează că mai mulți comandanți ai Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și oficiali iranieni ar fi fost uciși în urma unor lovituri asupra teritoriului iranian.Cele mai intense atacuri ar fi vizat Teheran, inclusiv o zonă unde se află biroul și reședința liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Conform presei iraniene, cel puțin șapte rachete ar fi fost lansate spre această zonă.Alte lovituri au fost raportate în orașe precum Isfahan, Ilam, Lorestan, Kermanshah, Karaj și Tabriz. Mass-media de stat iraniană susține însă că liderii de rang înalt se află în siguranță. Acuzații privind un atac asupra unei școliPresa iraniană afirmă că Israelul ar fi lovit o școală primară de fete din sudul țării, unde s-ar fi aflat 170 de eleve în momentul impactului. Potrivit acestor surse, peste 50 de persoane ar fi murit. Informația nu a fost confirmată independent până în acest moment.
11:40
Iranul extinde atacurile în regiune: lovituri asupra bazelor SUA din Bahrain, EAU și Kuweit. Netanyahu și Trump transmit mesaje dure Liber TV
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu capătă proporții regionale. Presa internațională relatează că Iranul a atacat nu doar Israelul, ci și ținte din Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Kuweit, vizând în special obiective militare americane. Lovituri asupra bazelor SUA din GolfAutoritățile din Bahrain au confirmat un atac cu rachete asupra unui centru de servicii al Flota a Cincea a Statelor Unite, element-cheie al prezenței americane în Golful Persic. În mediul online au apărut imagini care ar surprinde impactul asupra bazei.Potrivit relatărilor din mass-media, rachete balistice iraniene ar fi lovit și baza aeriană Al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite, precum și baza Ali Al-Salem din Kuweit. Sunt raportate, de asemenea, atacuri asupra unor obiective americane din Iordania și Arabia Saudită. Informațiile privind amploarea pagubelor sunt în curs de confirmare oficială.Canalul 9 din Israel a transmis și despre un presupus atac asupra portavionului american USS Abraham Lincoln, aflat în Marea Arabiei. Deocamdată, nu există o confirmare independentă a acestui incident. SUA: operațiunea „Epic Fury”Între timp, autoritățile americane au anunțat că operațiunea împotriva Teheranului poartă numele „Epic Fury” („Furie Epică”). Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „bombele vor cădea peste tot” dacă Iranul nu încetează atacurile, în timp ce Teheranul promite „un răspuns devastator” în perioada imediat următoare.Publicația The Wall Street Journal scrie că loviturile „intense” asupra Iranului ar putea continua mai multe zile. Netanyahu: apel direct către poporul iranianPremierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avut prima intervenție publică după atacurile comune ale Israelului și SUA asupra Iranului. Acesta s-a adresat direct „tuturor componentelor poporului iranian” — perși, kurzi, azeri, beluci și arabi ahvazi — îndemnându-i să „scape de jugul tiraniei” și să conducă Iranul spre „libertate și pace”.Netanyahu i-a mulțumit lui Donald Trump pentru „leadership istoric” și a subliniat că „regimul criminal” de la Teheran nu trebuie să obțină arme nucleare care ar putea amenința întreaga omenire.Totodată, premierul israelian a cerut cetățenilor din Israel să respecte strict indicațiile Comandamentului Frontului Intern, avertizând că în cadrul operațiunii „Răgetul Leului” urmează zile dificile, care vor necesita rezistență și disciplină.
10:50
Israelul a lansat un atac preventiv asupra Iranului. Teheranul ripostează cu rachete balistice, alertă maximă în Israel Liber TV
Situație explozivă în Orientul Mijlociu. Ministrul Apărării al Israelului, Israel Katz, a anunțat că armata israeliană a lansat sâmbătă dimineață un „atac preventiv” asupra Iranului, într-o operațiune care, potrivit unor surse citate de Reuters, ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.Președintele SUA, Donald Trump, a publicat un videoclip de opt minute pe platforma sa, Truth Social, în care confirmă implicarea Statelor Unite în atacul asupra Iranului. Ținta ar fi fost întregul regim iranianPotrivit informațiilor apărute în presa internațională, obiectivul operațiunii ar fi vizat „întregul regim iranian”, inclusiv pe liderul suprem, Ali Khamenei, care, conform surselor oficiale, nu s-ar afla în prezent la Teheran.Mass-media iraniană relatează că în centrul capitalei Teheran s-au auzit cel puțin trei explozii. Agenția Fars susține că mai multe rachete ar fi lovit zona Republic din oraș. Totodată, Israelul ar fi bombardat masiv și orașul Isfahan, unde este situat unul dintre centrele nucleare ale Iranului.Surse apropiate armatei israeliene afirmă că urmează cel puțin patru zile de lovituri intense comune. Iranul a lansat rachete balistice spre IsraelCa reacție, Iranul a lansat rachete balistice asupra Israelului. Sirenele de alarmă au răsunat în toată țara, iar populația a fost îndemnată să se adăpostească în buncăre.Armata israeliană a anunțat că, începând cu ora 08:00, întreg teritoriul a trecut de la nivelul „Activitate maximă” la „Activitate esențială”, ceea ce presupune restricții severe și activarea procedurilor de urgență. O alertă a fost transmisă pe telefoanele mobile ale cetățenilor, prin care aceștia sunt sfătuiți să rămână în apropierea spațiilor protejate. Spitale în regim de urgență, spațiul aerian închisMinisterul Sănătății din Israel a declarat cel mai înalt nivel de alertă. Mai multe spitale mari au trecut în regim subteran de funcționare.Centrul medical Sourasky Medical Center din Tel Aviv a deschis un spital de urgență subteran și a început transferul pacienților în zone fortificate. „Unitățile sensibile funcționează deja în spații protejate”, au anunțat reprezentanții instituției.În paralel, Israelul și-a închis spațiul aerian pentru zborurile civile, potrivit autorității aeroportuare, pe fondul escaladării rapide a conflictului. Teheranul „va arăta diferit mâine”Reprezentanți ai armatei israeliene au transmis că operațiunea este în desfășurare și au avertizat că Teheranul „va arăta diferit mâine”, semnalând posibilitatea unei intensificări a loviturilor.
