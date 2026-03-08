Moartea Ludmilei Vartic zguduie Hînceștiul: acuzații de violență în familie, apel la demisia vicepreședintelui raionului Dumitru Vartic
Moartea Ludmilei Vartic, educatoare din raionul Hîncești și mamă a două fete, a declanșat un val de reacții în spațiul public, după ce pe rețelele sociale au apărut acuzații grave privind posibile episoade de violență în familie. Cazul a ajuns în atenția autorităților, iar Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie s-a autosesizat.O tragedie petrecută în aceste zile a zguduit comunitatea din raionul Hîncești. Ludmila Vartic, educatoare la o grădiniță și mamă a două fete, a decedat în circumstanțe care au provocat numeroase întrebări și reacții publice.Subiectul a devenit intens discutat după ce în spațiul online au apărut relatări potrivit cărora femeia ar fi fost victima unor abuzuri în familie. Într-o postare virală, o internaută susține că Ludmila ar fi trecut ani la rând prin umilințe și violențe.„O tragedie cât un univers s-a produs la Hîncești, această tragedie a zguduit o comunitate întreagă”, se arată într-o postare distribuită pe rețelele sociale, unde se afirmă că femeia ar fi trăit „ani de bătăi, umilințe și teroare”. Potrivit aceluiași mesaj, în ziua tragediei, femeia s-ar fi aruncat de la etajul unui bloc din Chișinău, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial de autorități.Soțul femeii, Dumitru Vartic, vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești, a reacționat public printr-un mesaj în care vorbește despre pierderea suferită de familie și cere respectarea durerii celor apropiați.„Am pierdut soția mea și mama copiilor noștri. Pentru familia noastră, această pierdere este o tragedie greu de cuprins în cuvinte”, a scris acesta.El a subliniat că, în această perioadă, prioritatea sa sunt copiii cuplului.„Prioritatea mea acum sunt copiii noștri, care au nevoie de dragoste, sprijin și de un tată care să fie puternic pentru ei”, a menționat Dumitru Vartic.În același timp, Consiliul Raional Hîncești a transmis un mesaj de condoleanțe familiei, menționând că moartea Ludmilei Vartic reprezintă „o pierdere dureroasă pentru comunitate”.„Doamna Ludmila Vartic va rămâne în memoria noastră ca un om deosebit, dedicat, cu un caracter ales și cu o contribuție valoroasă adusă comunității”, se arată în mesajul instituției.Totodată, președinta Consiliului Raional Hîncești, Nicoletta Moroșanu, a solicitat demisia vicepreședintelui Dumitru Vartic, pe fondul scandalului public generat de acest caz.Între timp, Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie a anunțat că s-a autosesizat.„În spațiul public au apărut informații preliminare că femeia ar fi fost victimă a violenței. Aceste aspecte trebuie analizate cu maximă responsabilitate”, au precizat reprezentanții instituției.Autoritățile au solicitat informații de la instituțiile competente pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.„Cert este că ceea ce s-a întâmplat este îngrozitor. În spatele acestei știri este viața unei femei care nu mai este și o familie care trece printr-o durere greu de imaginat”, se mai arată în mesajul instituției.Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii oficiale despre cauza exactă a decesului. Circumstanțele tragediei urmează să fie stabilite în urma verificărilor.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.