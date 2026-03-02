Macron ordonă majorarea arsenalului nuclear al Franței: „Trebuie să fim puternici ca să fim temuți”

Liber TV, 2 martie 2026 19:00

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a prezentat o nouă strategie privind rolul armelor nucleare franceze în securitatea Europei, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor dintre liderii europeni și administrația președintelui american Donald Trump.Într-un discurs susținut la o bază de submarine din regiunea Bretania, liderul francez a anunțat că a ordonat creșterea numărului de focoase nucleare din arsenalul Franței. Totodată, autoritățile franceze nu vor mai face publice datele privind dimensiunea acestui arsenal.„Traversăm o perioadă de tulburări geopolitice, asociate cu riscuri majore”, a declarat Macron, subliniind că modelul de descurajare nucleară al Franței trebuie „consolidat”.Președintele francez a accentuat că descurajarea nucleară a Franței este „fiabilă și eficientă”, avertizând că orice stat care ar îndrăzni să atace Franța ar trebui să fie conștient de „prețul insuportabil” pe care îl va plăti.„Pentru a fi liberi, trebuie să fim temuți. Iar pentru a fi temuți, trebuie să fim puternici”, a afirmat liderul de la Paris.Declarațiile vin pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale liderilor europeni privind garanțiile de securitate oferite de Statele Unite prin umbrela nucleară. În prezent, Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană.În același timp, Franța și Regatul Unit au semnat în luna iulie o declarație comună care prevede coordonarea forțelor nucleare ale celor două state, acestea urmând însă să rămână independente. Londra, deși nu mai face parte din Uniunea Europeană, rămâne un aliat important în cadrul NATO.Potrivit presei internaționale, în Europa au început discuții privind dezvoltarea sau extinderea capacităților nucleare pentru prima dată de la finalul Războiul Rece, pe fondul temerilor că statele europene ar putea fi nevoite să își asigure singure securitatea în fața amenințărilor venite din partea Rusiei, care deține cel mai mare arsenal nuclear din lume.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Liber TV

Acum 30 minute
19:00
Macron ordonă majorarea arsenalului nuclear al Franței: „Trebuie să fim puternici ca să fim temuți” Liber TV
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a prezentat o nouă strategie privind rolul armelor nucleare franceze în securitatea Europei, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor dintre liderii europeni și administrația președintelui american Donald Trump.Într-un discurs susținut la o bază de submarine din regiunea Bretania, liderul francez a anunțat că a ordonat creșterea numărului de focoase nucleare din arsenalul Franței. Totodată, autoritățile franceze nu vor mai face publice datele privind dimensiunea acestui arsenal.„Traversăm o perioadă de tulburări geopolitice, asociate cu riscuri majore”, a declarat Macron, subliniind că modelul de descurajare nucleară al Franței trebuie „consolidat”.Președintele francez a accentuat că descurajarea nucleară a Franței este „fiabilă și eficientă”, avertizând că orice stat care ar îndrăzni să atace Franța ar trebui să fie conștient de „prețul insuportabil” pe care îl va plăti.„Pentru a fi liberi, trebuie să fim temuți. Iar pentru a fi temuți, trebuie să fim puternici”, a afirmat liderul de la Paris.Declarațiile vin pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale liderilor europeni privind garanțiile de securitate oferite de Statele Unite prin umbrela nucleară. În prezent, Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană.În același timp, Franța și Regatul Unit au semnat în luna iulie o declarație comună care prevede coordonarea forțelor nucleare ale celor două state, acestea urmând însă să rămână independente. Londra, deși nu mai face parte din Uniunea Europeană, rămâne un aliat important în cadrul NATO.Potrivit presei internaționale, în Europa au început discuții privind dezvoltarea sau extinderea capacităților nucleare pentru prima dată de la finalul Războiul Rece, pe fondul temerilor că statele europene ar putea fi nevoite să își asigure singure securitatea în fața amenințărilor venite din partea Rusiei, care deține cel mai mare arsenal nuclear din lume.
Acum 4 ore
15:40
Legea Partidului Nostru privind majorarea plafonului de înregistrare ca plătitor de TVA, în vigoare. Constantin Cuiumju: „Micile afaceri au nevoie de aer, nu de birocrație” Liber TV
De la 1 martie a intrat în vigoare legea privind majorarea plafonului de înregistrare ca plătitor de TVA, inițiativă promovată de fracțiunea Partidului  Nostru în cadrul programului său electoral. Anunțul a fost făcut de deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, care este membru al Comisiei pentru economie, buget și finanțe.Potrivit acestuia, fracțiunea a propus inițial majorarea plafonului până la 3,2 milioane de lei cifră de afaceri anuală. În urma discuțiilor, a fost acceptată o variantă mai redusă, stabilind plafonul la 1,7 milioane de lei.„Ce înseamnă aceasta? Că antreprenorii moldoveni care nu depășesc cifra de afaceri de 1,7 milioane de lei anual nu sunt obligați să se înregistreze în calitate de plătitor de TVA. De ce este important? Pentru că, prin această modificare, noi reducem presiunea administrativă, lăsăm mai mulți bani în circuitul de afaceri și creăm condiții reale pentru creștere și stabilitate”, a explicat deputatul.Constantin Cuiumju a precizat că modificarea va reduce povara administrativă pentru întreprinderile mici și va oferi un impuls dezvoltării mediului de afaceri din Republica Moldova.„Micile afaceri au nevoie de aer, nu de birocrație. Prin această modificare reducem presiunea administrativă, lăsăm mai mulți bani în circuitul afacerii și creăm condiții reale pentru creștere și stabilitate. Este un pas concret pentru susținerea antreprenorilor moldoveni”, a declarat deputatul.Până în prezent plafonul a fost de 1,2 milioane lei. Acesta a fost stabilit în anul 2018 și a fost depășit în timp, inflația crescând cu aproximativ 90% de atunci.
Acum 6 ore
14:40
Ion Ceban, despre dosarul de la Durlești: „Este un atac raider pentru a pune un reprezentant PAS în fruntea primăriei” Liber TV
Primarul general al Chișinău, Ion Ceban, a comentat situația de la Durlești, unde primărița și viceprimarul orașului au fost plasați în arest într-un dosar privind presupuse fraude cu terenuri publice.În cadrul ședinței serviciilor municipale, Ceban a declarat că justiția trebuie să își facă datoria, însă a calificat evoluțiile de la Primăria Durlești drept o posibilă tentativă de preluare politică a instituției.„Justiția să-și facă treaba, însă ceea ce urmează în Primăria Durlești reprezintă un atac raider asupra conducerii primăriei din partea PAS și o tentativă de a pune, cu orice preț, un reprezentant al acestui partid în fruntea primăriei”, a declarat edilul.Potrivit lui Ceban, astfel de acțiuni ar face parte dintr-o strategie mai amplă de preluare a conducerii mai multor primării din țară.„Suntem împotriva acestor atacuri gândite de PAS asupra primăriilor și a încercărilor de a prelua conducerea acestora prin dosare, șantaj, procuratură, CNA, ANI și alte măsuri abuzive îndreptate împotriva primarilor”, a afirmat primarul capitalei.Totodată, liderul Mișcarea Alternativa Națională a declarat că el și formațiunea pe care o conduce se disociază de astfel de acțiuni, despre care spune că ar fi îndreptate împotriva aleșilor locali. În același context, acesta a sugerat că acțiunile ar avea loc, potrivit unor primari, la indicațiile directe ale președintei Maia Sandu.Declarațiile vin după ce primărița din Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul Mihai Enachi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile într-un dosar ce vizează presupuse scheme de înstrăinare ilegală a unor terenuri. Alte persoane vizate în dosar se află în arest la domiciliu.
Acum 8 ore
12:30
Primărița din Durlești și viceprimarul orașului, plasați în arest pentru 30 de zile într-un dosar de escrocherie cu terenuri Liber TV
Primărița orașului Durlești, Eleonora Șaran, și viceprimarul Mihai Enachi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, în cadrul unui dosar de escrocherie cu terenuri publice. Cei doi se află în prezent în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.În același dosar, alte patru persoane au fost plasate în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă. În total, opt persoane sunt vizate în anchetă.Potrivit materialelor investigate de anchetatori, suspecții ar fi pus la punct o schemă prin care mai multe terenuri intravilane ar fi fost înstrăinate ilegal din proprietatea primăriei. Aceștia ar fi falsificat extrase cadastrale și titluri de proprietate, în lipsa documentelor justificative necesare, pentru a facilita atribuirea loturilor.Ulterior, terenurile ar fi fost vândute inițial la prețuri de aproximativ 100.000 de lei, după care ar fi fost revândute beneficiarilor reali cu sume cuprinse între 38.000 și 39.000 de euro. Printre cumpărătorii finali s-ar fi numărat dezvoltatori imobiliari interesați de comasarea terenurilor pentru proiecte imobiliare de amploare.În dosar sunt cercetați și ingineri cadastrali, un șef adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali, precum și persoane considerate beneficiari finali ai tranzacțiilor.Reprezentanții primăriei din Durlești au declarat că dosarul ar avea la bază presiuni politice, în timp ce viceprimarul Mihai Enachi susține că este nevinovat și afirmă că nu ar avea nicio implicare în faptele investigate.Eleonora Șaran conduce Primăria Durlești pentru al treilea mandat. Ea a fost aleasă pe listele Coaliția pentru Unitate și Bunăstare.
12:20
Franța anunță că este gata să apere statele din Golful Persic. Germania neagă planurile de a se implica militar împotriva Iranului Liber TV
Franța este pregătită să participe la apărarea statelor din Golful Persic, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Declarația a fost făcută de ministrul francez de Externe, Jean‑Noël Barrot.Potrivit oficialului, Parisul își exprimă „sprijinul deplin și solidaritatea” față de statele care au devenit ținte ale atacurilor cu rachete și drone lansate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.„Franța este pregătită, în conformitate cu acordurile care o leagă de partenerii săi și cu principiul autoapărării colective prevăzut de dreptul internațional, să participe la apărarea acestora”, a declarat șeful diplomației franceze.În același timp, au apărut informații potrivit cărora Germania ar analiza posibilitatea de a se alătura unei eventuale operațiuni militare împotriva Iranului, planificarea fiind discutată împreună cu Statele Unite ale Americii.Surse citate de presa internațională susțin că implicarea Berlinului ar putea include atât participarea directă la bombardamente, cât și sprijin militar pentru aliați.Totuși, ulterior, ministrul german de Externe a declarat că Germania „nu are intenția de a participa” la acțiuni militare împotriva Iranului și că nu dispune de resursele necesare pentru o astfel de implicare.Anterior, Regatul Unit a permis Statelor Unite să utilizeze bazele sale militare pentru lovituri defensive în contextul conflictului din regiune.
12:10
Două minore, salvate de la înec după ce au căzut sub gheața lacului din Valea Trandafirilor Liber TV
Două minore au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău. Incidentul s-a produs în seara zilei de 1 martie 2026, în jurul orei 18:40, la lacul din Parcul Valea Trandafirilor.Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, un grup format din patru fete se plimba prin parc, iar la un moment dat acestea au decis să meargă pe suprafața înghețată a lacului.Tinerele au fost observate de salvamarii Stației de salvare pe apă nr. 5, care le-au avertizat că gheața este subțire și periculoasă. Avertismentele au fost însă ignorate, iar la scurt timp două dintre minore au căzut în apa lacului.Salvamarii au intervenit imediat și au reușit să le scoată la suprafață în mai puțin de un minut. Fetele, în vârstă de 11 și 12 ani, au primit îngrijiri la fața locului, fiind încălzite cu pături și ceai cald până la sosirea părinților. Din fericire, acestea nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.În acest context, IGSU avertizează că aflarea pe gheața lacurilor și râurilor este extrem de periculoasă, mai ales în perioadele cu temperaturi oscilante, când stratul de gheață devine fragil și instabil.Salvatorii îndeamnă părinții să-și supravegheze copiii și să nu le permită să se joace pe gheața bazinelor acvatice. În cazul în care observați persoane căzute sub gheață, autoritățile recomandă apelarea imediată a Serviciului 112.
12:00
Prețul petrolului a crescut brusc din cauza conflictului din Iran și a blocării strâmtorii Hormuz Liber TV
Prețurile petrolului au înregistrat în dimineața zilei de 2 martie cea mai mare creștere din ultimii patru ani, pe fondul escaladării conflictului din Iran și al blocării de facto a strâmtorii Strâmtoarea Hormuz, relatează Bloomberg.Potrivit datelor platformei Investing.com, la ora 10:30, petrolul de tip Brent s-a scumpit cu aproape 10%, ajungând la 79,97 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu aproximativ 9%, până la 73 de dolari pe baril.Potrivit analiștilor, traficul petrolier prin strâmtoarea Hormuz – pe unde trece aproximativ 20% din petrolul transportat la nivel global – este aproape blocat, după ce armatorii și traderii au suspendat temporar transporturile din cauza extinderii conflictului.Deși autoritățile iraniene au declarat că strâmtoarea rămâne deschisă, acestea au anunțat totodată că au atacat trei petroliere.În acest context, țările din cadrul alianței OPEC+ au convenit să majoreze, începând cu 1 aprilie, cotele de producție cu 206.000 de barili pe zi pentru a stabiliza piața.Analiștii de la Citigroup estimează că, cel puțin în următoarea săptămână, prețul petrolului va oscila între 80 și 90 de dolari pe baril. Totuși, dacă vor avea loc atacuri asupra infrastructurii petroliere, prețul ar putea ajunge chiar la 120 de dolari pe baril.Și experții companiei Wood Mackenzie avertizează că petrolul ar putea depăși pragul de 100 de dolari pe baril dacă navigația prin strâmtoarea Hormuz nu va fi reluată rapid.Potrivit analiștilor băncii JPMorgan Chase, dacă ruta maritimă rămâne blocată timp de aproximativ 25 de zile, marii producători din Orientul Mijlociu ar putea fi nevoiți să reducă producția, deoarece capacitățile de stocare s-ar putea umple.Escaladarea tensiunilor vine după atacurile lansate pe 28 februarie de Statele Unite ale Americii și Israel asupra Iranului. Președintele american Donald Trump a declarat că operațiunea a vizat distrugerea potențialului nuclear iranian. În urma bombardamentelor a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei.Teheranul a ripostat ulterior prin atacuri asupra unor baze americane și asupra Israelului, iar oficialii iranieni au anunțat că nu intenționează să negocieze cu Washingtonul. Declarația a fost făcută de șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani.
Acum 12 ore
10:40
34 de ani de la Războiul de pe Nistru. Conflictul rămâne nesoluționat, trupele ruse staționează în continuare în regiune Liber TV
La 2 martie 2026 se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru. În întreaga țară au loc evenimente de comemorare a celor 321 de cetățeni care și-au pierdut viața în conflict.Tensiunile au început încă în 1990, după proclamarea autoproclamatei „Republici Moldovenești Nistrene”. Primele confruntări violente au avut loc la Dubăsari, iar la 2 martie 1992, în ziua în care Republica Moldova a devenit membră a Organizația Națiunilor Unite, au izbucnit lupte deschise între separatiști și forțele de ordine de la Chișinău. Cele mai grele bătălii s-au dat la Cocieri, Coșnița și Tighina.Pe 21 iulie 1992, Republica Moldova și Federația Rusă au semnat Convenția privind reglementarea pașnică a conflictului, însă diferendul transnistrean nu a fost soluționat nici până astăzi.În regiunea transnistreană continuă să staționeze trupe ruse, iar la depozitul militar de la Cobasna s-ar afla aproximativ 20.000 de tone de muniții, zonă la care autoritățile constituționale nu au acces.De-a lungul anilor au fost lansate mai multe inițiative de reglementare, inclusiv formatul de negocieri 5+2 (Republica Moldova și Transnistria – părți; mediatori – OSCE, Rusia și Ucraina; observatori – SUA și UE). În prezent, din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina, formatul 5+2 nu mai este funcțional, iar discuțiile au loc în format 1+1, între Chișinău și Tiraspol.În 2002 a fost propus Planul Kozak, care prevedea federalizarea Republicii Moldova și menținerea trupelor ruse pentru încă 20 de ani, însă documentul a fost respins de autoritățile de la Chișinău.La 22 iunie 2018, Adunarea Generală a Organizația Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție privind retragerea completă și necondiționată a forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Cu toate acestea, trupele ruse rămân în regiune.
09:10
Crimă într-un subsol din sectorul Rîșcani al capitalei. Un bărbat a fost înjunghiat mortal Liber TV
Un bărbat de 61 de ani a fost găsit mort într-un subsol al unui bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, după ce ar fi fost înjunghiat în urma unui conflict. Suspectul, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut de oamenii legii.Potrivit Poliția Republicii Moldova, cazul a fost raportat în noaptea trecută, când autoritățile au fost alertate despre depistarea unei persoane cu semne vizibile de moarte violentă într-un subsol al unui bloc de locuit.Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit corpul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 61 de ani.În urma măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au identificat și localizat suspectul. Ancheta preliminară arată că atât victima, cât și suspectul, un bărbat de 39 de ani, erau persoane fără adăpost și locuiau în subsolul blocului respectiv.Între cei doi ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia suspectul i-ar fi aplicat victimei o lovitură de cuțit în regiunea gâtului.În momentul reținerii, bărbatul ar fi manifestat un comportament agresiv și ar fi amenințat polițiștii cu un cuțit. După ce acesta nu s-a conformat somațiilor, oamenii legii au tras câteva focuri de armă în plan vertical pentru a-l imobiliza.Pe caz a fost pornită o cauză penală, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.Acțiunile procesual-penale continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
09:00
Trafic închis pe șoseaua Muncești din Chișinău. Primăria începe lucrări de reabilitare pe un tronson important Liber TV
Traficul rutier pe șoseaua Muncești din capitală va fi închis începând de astăzi, pe tronsonul dintre strada Grădina Botanică și strada Băcioii Noi. Măsura a fost anunțată de primarul general al municipiului Ion Ceban, care a precizat că restricția este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere.Potrivit edilului, închiderea completă a circulației pe acest segment va permite intervenția simultană a mai multor echipe de muncitori, pentru ca lucrările să fie realizate cât mai rapid.Primarul a menționat că, pe parcursul weekendului, serviciile municipale și drumarii au lucrat intens în toate sectoarele orașului pentru reabilitarea drumurilor. „Le mulțumesc sutelor de muncitori mobilizați în teren și apreciez efortul lor chiar și în zilele de odihnă”, a declarat Ion Ceban.În ultimele două zile, intervențiile au avut loc pe mai multe artere din capitală.În sectorul Botanica s-a lucrat pe bulevardul Dacia, pe segmentul dintre strada Hristo Botev și Aeroport, pe șoseaua Muncești – porțiunile dintre Grădina Botanică și bulevardul Iuri Gagarin, dar și între bulevardul Dacia și strada Băcioii Noi, precum și pe Viaduct.În sectorul Buiucani au avut loc lucrări pe străzile Dosoftei, Toma Ciorbă, Columna și Alexei Șciusev.În sectorul Centru s-a intervenit pe strada Nicolae Testemițanu, șoseaua Hîncești, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și bulevardul Iuri Gagarin.În sectorul Ciocana drumarii au lucrat pe străzile Bucovinei, Vadul lui Vodă, Alecu Russo, Uzinelor și Lunca Bîcului, pe bulevardul Mircea cel Bătrân, precum și pe drumul L-455.În sectorul Rîșcani s-au efectuat lucrări pe străzile Alexandr Pușkin și Petricani.Autoritățile municipale anunță că activitatea drumarilor continuă fără întrerupere. Intervențiile sunt programate inclusiv pe timp de noapte și vor continua și astăzi în mai multe zone ale capitalei, inclusiv pe șoseaua Muncești și bulevardul Dacia (sectorul Botanica), bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și străzile Alexandru Ioan Cuza, Columna, Henri Coandă și Calea Ieșilor (sectorul Buiucani), dar și pe alte artere importante din sectoarele Centru, Ciocana și Rîșcani.Primăria Chișinău solicită înțelegere din partea locuitorilor și îi îndeamnă pe șoferi să circule cu prudență și să țină cont de restricțiile temporare de trafic.
Ieri
11:40
Crimă la Botanica: un bărbat de 49 de ani a fost ucis într-un apartament. Suspectul a fost reținut Liber TV
Un bărbat de 49 de ani a fost găsit mort într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei, după ce ar fi fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit spontan. Suspectul a fost identificat și reținut de polițiști la scurt timp după comiterea crimei.Potrivit informațiilor oferite de Poliția Republicii Moldova, oamenii legii au fost sesizați în noaptea trecută despre depistarea unei persoane inconștiente într-o locuință din sectorul Botanica al Chișinău.Ajunși la fața locului, polițiștii au depistat corpul neînsuflețit al unui bărbat în vârstă de 49 de ani. Conform datelor preliminare, victimei i-au fost aplicate mai multe lovituri cu un obiect ascuțit, în urma unui conflict izbucnit spontan.După comiterea faptei, suspectul ar fi părăsit locul crimei într-o direcție necunoscută.În urma măsurilor speciale de investigație întreprinse, polițiștii au reușit să identifice și să localizeze un bărbat de 31 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru omor, iar oamenii legii continuă acțiunile procesual-penale pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.
09:10
„Mărțișorul muzicii noastre”. 89 de ani de la nașterea marelui compozitor Eugen Doga Liber TV
Astăzi, 1 martie, se împlinesc 89 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai mari compozitori ai spațiului românesc și ai lumii – maestrul Eugen Doga, autorul unor creații muzicale care au emoționat generații întregi.Compozitorul s-a născut la 1 martie 1937, în satul Mocra, pe malul stâng al Nistrului. De-a lungul vieții, el a legat simbolic această dată de tradiția mărțișorului.„M-am născut la 1 Martie 1937 şi Mărţişorul, această minusculă bijuterie împletită tradiţional dintr-un fir roşu şi unul alb, m-a însoţit toată viaţa, am fost Mărţişorul măicuţei mele…”, spunea maestrul.Drumul său în muzică a început la școala primară din satul natal, iar mai târziu a studiat la Școala de muzică „Ștefan Neaga” din Chișinău. Ulterior a urmat Conservatorul de Stat din capitală, iar apoi Institutul de Arte „Gavriil Muzicescu”, unde s-a specializat în compoziție.Cariera sa profesională a început ca violoncelist în Orchestra Comitetului de Stat al RSS Moldovenești pentru Televiziune și Radiodifuziune. În paralel, a desfășurat o activitate didactică intensă, fiind profesor la instituții muzicale din Chișinău. Din 1971 s-a dedicat în totalitate creației.Debutul său componistic datează din 1963, cu un cvartet de coarde. Însă încă din 1957, când lucrarea „Cântec de anul nou” a fost difuzată la radio, muzica lui Eugen Doga a început să fie prezentă constant în viața culturală.Considerat de mulți „omul mileniului” în muzica spațiului românesc, compozitorul a creat în aproape toate genurile muzicii clasice: de la romanțe și tangouri, până la simfonii, balete și celebrul vals care i-a adus notorietate mondială.Una dintre marile sale pasiuni a fost muzica de film. Eugen Doga a compus coloana sonoră pentru peste 200 de filme și spectacole, printre care Lăutarii, Șatra, Gingașa și tandra mea fiară, Maria Mirabela sau Guguță.Muzica sa a răsunat și pe cele mai mari scene ale lumii. Creațiile lui au fost incluse în programele ceremoniale ale Jocurilor Olimpice de la Jocurile Olimpice de Vară din 1980 de la Moscova, Jocurile Olimpice de Iarnă din 2014 de la Soci și Jocurile Olimpice de Iarnă din 2022 de la Beijing.De-a lungul carierei sale impresionante, Eugen Doga a fost distins cu numeroase premii și titluri: Artist al Poporului în URSS, laureat al premiilor de stat ale URSS și RSS Moldovenești, precum și decorat cu Ordinul Republicii și cu Ordinul Steaua României în grad de ofițer.Compozitorul este membru titular al Academia de Științe a Moldovei și membru de onoare al Academia Europeană de Științe și Arte, fiind totodată Doctor Honoris Causa al mai multor universități din țară și din străinătate.Prin muzica sa, Eugen Doga a depășit granițele unei țări sau ale unei epoci, devenind o voce universală a sensibilității și frumuseții. Astăzi, la 89 de ani de la naștere, creațiile sale continuă să emoționeze și să unească oameni din întreaga lume.
09:00
UPDATE | Iranul confirmă moartea ayatollahului Khamenei. Atacuri masive cu drone și rachete asupra Israelului și statelor din Golf Liber TV
Iranul a confirmat oficial moartea liderului suprem Ali Khamenei, ucis în urma atacurilor aeriene lansate de Statele Unite și Israel asupra Teheranului. Anunțul a fost făcut duminică dimineață de televiziunea de stat, care a transmis că ayatollahul „a murit ca un martir”.Potrivit agențiilor iraniene de presă, liderul suprem ar fi fost ucis în biroul său din reședința oficială, în timpul bombardamentelor din weekend. Atacurile fac parte dintr-o amplă operațiune militară lansată de SUA și Israel împotriva regimului de la Teheran.În urma morții lui Khamenei, conducerea de facto a Iranului este asigurată de șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională, Ali Larijani. Acesta a transmis un mesaj dur către Washington și Tel Aviv:„America și regimul sionist ne-au ars inima. Iar noi le vom arde inimile lor.”Armata iraniană a declarat, într-un comunicat oficial, că „drumul liderului nostru va fi continuat până la ultima suflare”. Alți lideri iranieni uciși în atacuriPresa iraniană mai anunță că în atacurile SUA–Israel au fost uciși și alți oficiali de rang înalt: amiralul Ali Shamkhani, consilier apropiat al lui Khamenei; generalul Mohammad Pakpour, comandant al forțelor terestre ale Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.Teheranul a promis „cea mai brutală operațiune ofensivă din istoria Iranului” împotriva bazelor americane și israeliene. Atacuri iraniene masive în Orientul MijlociuÎn cursul nopții trecute și în dimineața zilei de duminică, Iranul a lansat un val de atacuri cu drone și rachete balistice asupra mai multor state din regiune.Potrivit presei israeliene, au fost vizate: Israel Emiratele Arabe Unite Qatar Bahrain KuweitDatele prezentate de presa israeliană arată amploarea atacurilor: Emiratele Arabe Unite – 208 drone și 137 rachete balistice; Qatar – 66 drone și rachete; Bahrain – 9 drone și 45 rachete.În Dubai au fost vizate aeroportul și alte infrastructuri. Au apărut imagini cu celebra clădire Burj Khalifa, cea mai înaltă construcție din lume (829 m), care ar fi fost lovită de o dronă. Tensiuni și proteste în regiuneMoartea liderului iranian a provocat reacții puternice în regiune.La Londra, presa israeliană susține că iranieni și evrei au sărbătorit împreună vestea pe străzi.În schimb, la Bagdad, sute de persoane au ieșit la proteste. Manifestanții au încercat chiar să pătrundă în ambasada SUA.În centrul religios al Iranului a fost arborat steagul negru de doliu. Amenințări directe între Iran și SUAIranul a anunțat că pregătește un nou atac major în cursul zilei de duminică.Președintele american Donald Trump a transmis un avertisment dur:„Ar fi mai bine să nu o facă, pentru că dacă o vor face, îi vom lovi cu o forță pe care nimeni nu a mai văzut-o vreodată.”Potrivit The Washington Post, decizia lui Trump de a ataca Iranul ar fi fost influențată de premierul israelian Benjamin Netanyahu și de prințul moștenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman.Operațiunea militară lansată pe 28 februarie de SUA și Israel a vizat sisteme de apărare antiaeriană, baze de rachete și reședința conducerii iraniene. Autoritățile de la Teheran susțin că 24 de provincii au fost lovite și că peste 200 de persoane au murit în bombardamente.
28 februarie 2026
23:40
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, găsit mort sub dărâmături după atacurile aeriene SUA–Israel asupra Teheranului Liber TV
Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în urma unor lovituri aeriene americane și israeliene asupra Teheranului, potrivit unor oficiali din domeniul informațiilor citați de presa internațională. Informația nu a fost confirmată oficial, iar autoritățile iraniene neagă ferm decesul ayatollahului.Potrivit surselor citate, trupul lui Khamenei ar fi fost recuperat dintre dărâmături, prezentând răni provocate de schije, în urma unei „operațiuni militare majore” lansate de președintele SUA, Donald Trump, cu scopul declarat de a slăbi sau chiar răsturna regimul de la Teheran.Documente fotografice care ar confirma asasinarea liderului iranian ar fi fost prezentate premierului israelian Benjamin Netanyahu și oficialilor de rang înalt din domeniul apărării din Israel. De asemenea, potrivit relatărilor, aceleași imagini i-ar fi fost arătate și președintelui american.Israelul ar fi efectuat un atac masiv asupra complexului în care se afla Khamenei, în debutul unei serii de bombardamente lansate sâmbătă dimineață asupra Iranului. Anterior, Netanyahu declara că „semnele cresc că Khamenei nu mai este printre noi”.În replică, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a susținut că liderul suprem este „în siguranță și sănătos”. De altfel, potrivit postului Sky News, care citează mass-media de stat iraniană, Khamenei este în viață și continuă să conducă țara. „Pot spune cu certitudine că liderul revoluției este ferm și comandă cu hotărâre”, a declarat o sursă din conducerea iraniană.În urma atacurilor, Teheranul a răspuns prin lansarea mai multor valuri de rachete balistice asupra bazelor americane din Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, precum și asupra cartierului general al Flotei a 5-a a SUA din Bahrain.Președintele american, Donald Trump, a declarat că „crede” că informația privind moartea lui Khamenei este corectă. „Simțim că aceasta este o poveste adevărată”, a afirmat el, adăugând că „majoritatea” conducerii iraniene ar fi fost eliminată în urma atacurilor americano-israeliene. „Am provocat daune uriașe. Le-ar trebui ani pentru a reconstrui”, a susținut liderul de la Casa Albă.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
UPDATE | Escaladare majoră în Orientul Mijlociu: Iranul lansează rachete balistice spre statele din Golful Persic, explozii la Dubai și Abu Dhabi Liber TV
Situația de securitate în Orientul Mijlociu s-a deteriorat dramatic după ce Iran a lansat rachete balistice asupra tuturor statelor din Golful Persic, cu excepția Oman. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, noi explozii au fost raportate în Abu Dhabi și Dubai. Evacuări din Burj Khalifa și panică în BahrainAutoritățile din Dubai au început evacuarea oamenilor din clădirea simbol a orașului, Burj Khalifa, în contextul unor explozii auzite și în zona Dubai Marina. Activitatea la Aeroportul Internațional Dubai a fost paralizată, iar zborurile au fost suspendate pe termen nedeterminat.În Bahrain, un om a murit după interceptarea unor rachete iraniene, iar imagini din mediul online arată oameni fugind panicați pe străzi. Tot acolo a izbucnit un incendiu la o bază militară americană. Autoritățile au anunțat evacuarea populației din zona unde se află cartierul general al Flota a Cincea a Marinei SUA, după ce aceasta ar fi fost vizată de atacuri. Explozii în Qatar, Kuweit și Arabia SaudităExplozii puternice au fost raportate și în Doha, capitala Qatar, precum și în Kuweit. În capitala Arabia Saudită, Riad, au fost semnalate mai multe deflagrații.Guvernul din Qatar a calificat atacul drept „ilegal” și o „încălcare gravă a suveranității naționale”, rezervându-și dreptul de a răspunde inclusiv pe cale militară. Baze americane vizate în regiunePotrivit informațiilor disponibile, Iranul ar fi atacat baze aeriene americane din mai multe țări. În Iordania, ar fi fost lovită baza aeriană Muwaffaq al-Salti, iar în nordul Irakului, sistemele de apărare aeriană americane au interceptat ținte în apropiere de Erbil, unde se află o bază a SUA.Armata iraniană a anunțat, de asemenea, lansarea a „zeci de drone de atac” asupra Israel, marcând prima ofensivă de asemenea amploare de acest tip.Lovituri în Iran: comandanți ai Gărzilor Revoluționare ar fi fost ucișiÎn paralel, agenția Reuters relatează că mai mulți comandanți ai Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și oficiali iranieni ar fi fost uciși în urma unor lovituri asupra teritoriului iranian.Cele mai intense atacuri ar fi vizat Teheran, inclusiv o zonă unde se află biroul și reședința liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Conform presei iraniene, cel puțin șapte rachete ar fi fost lansate spre această zonă.Alte lovituri au fost raportate în orașe precum Isfahan, Ilam, Lorestan, Kermanshah, Karaj și Tabriz. Mass-media de stat iraniană susține însă că liderii de rang înalt se află în siguranță. Acuzații privind un atac asupra unei școliPresa iraniană afirmă că Israelul ar fi lovit o școală primară de fete din sudul țării, unde s-ar fi aflat 170 de eleve în momentul impactului. Potrivit acestor surse, peste 50 de persoane ar fi murit. Informația nu a fost confirmată independent până în acest moment.
11:40
Iranul extinde atacurile în regiune: lovituri asupra bazelor SUA din Bahrain, EAU și Kuweit. Netanyahu și Trump transmit mesaje dure Liber TV
Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu capătă proporții regionale. Presa internațională relatează că Iranul a atacat nu doar Israelul, ci și ținte din Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Qatar și Kuweit, vizând în special obiective militare americane. Lovituri asupra bazelor SUA din GolfAutoritățile din Bahrain au confirmat un atac cu rachete asupra unui centru de servicii al Flota a Cincea a Statelor Unite, element-cheie al prezenței americane în Golful Persic. În mediul online au apărut imagini care ar surprinde impactul asupra bazei.Potrivit relatărilor din mass-media, rachete balistice iraniene ar fi lovit și baza aeriană Al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite, precum și baza Ali Al-Salem din Kuweit. Sunt raportate, de asemenea, atacuri asupra unor obiective americane din Iordania și Arabia Saudită. Informațiile privind amploarea pagubelor sunt în curs de confirmare oficială.Canalul 9 din Israel a transmis și despre un presupus atac asupra portavionului american USS Abraham Lincoln, aflat în Marea Arabiei. Deocamdată, nu există o confirmare independentă a acestui incident. SUA: operațiunea „Epic Fury”Între timp, autoritățile americane au anunțat că operațiunea împotriva Teheranului poartă numele „Epic Fury” („Furie Epică”). Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „bombele vor cădea peste tot” dacă Iranul nu încetează atacurile, în timp ce Teheranul promite „un răspuns devastator” în perioada imediat următoare.Publicația The Wall Street Journal scrie că loviturile „intense” asupra Iranului ar putea continua mai multe zile. Netanyahu: apel direct către poporul iranianPremierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a avut prima intervenție publică după atacurile comune ale Israelului și SUA asupra Iranului. Acesta s-a adresat direct „tuturor componentelor poporului iranian” — perși, kurzi, azeri, beluci și arabi ahvazi — îndemnându-i să „scape de jugul tiraniei” și să conducă Iranul spre „libertate și pace”.Netanyahu i-a mulțumit lui Donald Trump pentru „leadership istoric” și a subliniat că „regimul criminal” de la Teheran nu trebuie să obțină arme nucleare care ar putea amenința întreaga omenire.Totodată, premierul israelian a cerut cetățenilor din Israel să respecte strict indicațiile Comandamentului Frontului Intern, avertizând că în cadrul operațiunii „Răgetul Leului” urmează zile dificile, care vor necesita rezistență și disciplină.
10:50
Israelul a lansat un atac preventiv asupra Iranului. Teheranul ripostează cu rachete balistice, alertă maximă în Israel Liber TV
Situație explozivă în Orientul Mijlociu. Ministrul Apărării al Israelului, Israel Katz, a anunțat că armata israeliană a lansat sâmbătă dimineață un „atac preventiv” asupra Iranului, într-o operațiune care, potrivit unor surse citate de Reuters, ar fi fost planificată de luni de zile în coordonare cu Washingtonul.Președintele SUA, Donald Trump, a publicat un videoclip de opt minute pe platforma sa, Truth Social, în care confirmă implicarea Statelor Unite în atacul asupra Iranului. Ținta ar fi fost întregul regim iranianPotrivit informațiilor apărute în presa internațională, obiectivul operațiunii ar fi vizat „întregul regim iranian”, inclusiv pe liderul suprem, Ali Khamenei, care, conform surselor oficiale, nu s-ar afla în prezent la Teheran.Mass-media iraniană relatează că în centrul capitalei Teheran s-au auzit cel puțin trei explozii. Agenția Fars susține că mai multe rachete ar fi lovit zona Republic din oraș. Totodată, Israelul ar fi bombardat masiv și orașul Isfahan, unde este situat unul dintre centrele nucleare ale Iranului.Surse apropiate armatei israeliene afirmă că urmează cel puțin patru zile de lovituri intense comune. Iranul a lansat rachete balistice spre IsraelCa reacție, Iranul a lansat rachete balistice asupra Israelului. Sirenele de alarmă au răsunat în toată țara, iar populația a fost îndemnată să se adăpostească în buncăre.Armata israeliană a anunțat că, începând cu ora 08:00, întreg teritoriul a trecut de la nivelul „Activitate maximă” la „Activitate esențială”, ceea ce presupune restricții severe și activarea procedurilor de urgență. O alertă a fost transmisă pe telefoanele mobile ale cetățenilor, prin care aceștia sunt sfătuiți să rămână în apropierea spațiilor protejate. Spitale în regim de urgență, spațiul aerian închisMinisterul Sănătății din Israel a declarat cel mai înalt nivel de alertă. Mai multe spitale mari au trecut în regim subteran de funcționare.Centrul medical Sourasky Medical Center din Tel Aviv a deschis un spital de urgență subteran și a început transferul pacienților în zone fortificate. „Unitățile sensibile funcționează deja în spații protejate”, au anunțat reprezentanții instituției.În paralel, Israelul și-a închis spațiul aerian pentru zborurile civile, potrivit autorității aeroportuare, pe fondul escaladării rapide a conflictului. Teheranul „va arăta diferit mâine”Reprezentanți ai armatei israeliene au transmis că operațiunea este în desfășurare și au avertizat că Teheranul „va arăta diferit mâine”, semnalând posibilitatea unei intensificări a loviturilor.
27 februarie 2026
18:00
Procuratura din Ucraina: Aproape 1,2 milioane de euro, delapidate la reparația Termocentralei Tripilska, distrusă de atacurile rusești Liber TV
Procuratura din Ucraina anunță că cel puțin 50 de milioane de grivne (aproximativ 1,2 milioane de euro) ar fi fost delapidate în procesul de reparație a Tripilska TPP, centrală termoelectrică grav afectată în urma atacurilor rusești.Potrivit anchetatorilor, valoarea lucrărilor ar fi fost majorată artificial, iar contractele ar fi fost atribuite unor companii „agreate”. De asemenea, prețurile pentru anumite bunuri și servicii ar fi fost umflate de câteva ori față de costurile reale, ceea ce ar fi dus la prejudicii de proporții.În dosar au fost puse sub învinuire șase persoane, funcționari ai unor întreprinderi private. Doi dintre suspecți au fost deja plasați în arest la domiciliu, iar un alt bănuit este dat în urmărire.Termocentrala Tripilska este o subdiviziune structurală a companiei energetice de stat Centrenergo, unul dintre cei mai mari producători de energie electrică din Ucraina.
16:40
Ion Ceban anunță construcția unui sens giratoriu și a unei platforme pentru pasagerii Aeroportului, în zona Revaca Liber TV
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat lansarea unui nou proiect de infrastructură care vizează fluidizarea traficului și îmbunătățirea accesului către Aeroportul Internațional Chișinău.Potrivit edilului, Direcția Mobilitate Urbană a Primăria Chișinău urmează să semneze un acord cu Administrația de Stat a Drumurilor și cu Calea Ferată din Moldova pentru construirea unui sens giratoriu și a unei platforme destinate îmbarcării și debarcării pasagerilor care merg spre sau vin de la Aeroport. Proiectul va fi realizat pe un teren municipal.Ion Ceban a precizat că, dacă va fi necesar, în zona Revaca ar putea fi amenajată și o parcare de mari dimensiuni pentru cetățeni.În paralel, municipalitatea a semnat recent un alt acord care vizează organizarea trecerilor peste calea ferată în mai multe zone ale orașului: strada Feredeului strada Ismail strada Muncești (zona Carmez) strada P. RareșPrimarul susține că autoritățile locale sunt pregătite să investească de urgență în proiectele considerate prioritare, în special cele de pe străzile P. Rareș și Ismail. Edilul a subliniat că legătura dintre cele două părți ale orașului se realizează în prezent în principal prin trei poduri – Mihai Viteazul, Renașterii Naționale și Ismail – ceea ce pune presiune majoră pe infrastructura existentă.„Sperăm să nu rămână doar la nivel de declarații și doar pe hârtie. Suntem gata să investim astăzi”, a declarat Ion Ceban.
16:30
Fostul primar Nicanor Ciochină, găsit vinovat în cazul accidentului mortal din Boldurești: 7 ani de detenție Liber TV
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip deschis, în dosarul privind accidentarea mortală a unui băiat de 14 ani și părăsirea locului accidentului.Sentința a fost pronunțată astăzi, 27 februarie, de magistrata Lilia Lupașco, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Niciunul dintre inculpați nu a fost prezent la pronunțare. Hotărârea vine la doi ani și opt zile de la producerea tragediei.Procurorii au solicitat o pedeapsă de nouă ani de închisoare pentru fostul edil, însă instanța a stabilit o sancțiune de șapte ani. Totodată, Ciochină a fost eliberat de pedeapsă pentru capătul de acuzare privind părăsirea locului accidentului, pe motiv că a intervenit termenul de prescripție. Inculpatul nu își recunoaște vina.În același dosar, Ion Andronache, presupusul complice al fostului primar, a fost condamnat la doi ani de închisoare. Acesta urmează să execute șase luni în penitenciar, iar restul pedepsei a fost suspendat condiționat pe un termen de probațiune de trei ani. Andronache este în prezent dat în căutare.Cu două zile înainte de pronunțarea sentinței, Andronache a solicitat reluarea cercetării judecătorești și reaudierea sa, însă instanța a respins cererea, calificând-o drept neîntemeiată.Accidentul rutier s-a produs pe 19 februarie 2024, în satul Boldurești, raionul Nisporeni. Potrivit anchetei, o mașină de serviciu a primăriei, condusă de Ciochină, l-ar fi lovit mortal pe adolescentul de 14 ani, Mihăiță Beșliu. Procurorii susțin că fostul primar ar fi părăsit locul accidentului fără a anunța autoritățile și fără a acorda ajutor victimei.Anchetatorii mai afirmă că, ulterior, Ciochină ar fi încercat să inducă în eroare organele de drept, înscenând o altă coliziune în orașul Codru, municipiul Chișinău, folosind aceeași mașină avariată, dar cu plăcuțele de înmatriculare schimbate. În acest context a fost reținut și medicul stomatolog Ion Andronache, acuzat de complicitate și favorizarea infracțiunii.Sentința poate fi atacată cu apel.
14:30
Fost adjunct al SIS, trimis în judecată de DIICOT pentru tentativă de trădare. Ar fi încercat să transmită secrete de stat către KGB din Belarus Liber TV
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciul de Informații și Securitate (SIS), a fost trimis în judecată pe 25 februarie de procurorii DIICOT, fiind acuzat de tentativă de trădare prin transmitere de informații secrete de stat către KGB. Dosarul a fost înaintat spre examinare Curtea de Apel București.Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT pe 27 februarie, Alexandru Bălan este acuzat oficial de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată, precum și de divulgarea secretului care periclitează securitatea națională.Conform procurorilor, în perioada în care a ocupat funcția de șef al Direcției Generale de Contraspionaj din cadrul SIS, iar ulterior pe cea de director adjunct, Bălan ar fi intrat în posesia unor informații clasificate conexe spațiului Federației Ruse.Anchetatorii susțin că, după plecarea din instituție, acesta ar fi deținut fără drept documente și informații secrete de stat de natură să afecteze securitatea națională a României.DIICOT mai arată că, începând cu anul 2024, inculpatul ar fi intrat în contact cu ofițeri de informații din cadrul KGB din Belarus, întâlnindu-se cu aceștia de două ori, la Budapesta. La respectivele întâlniri, ar fi adoptat măsuri de protecție contrainformativă și ar fi folosit inclusiv poșta electronică pentru a transmite date și informații clasificate.Procurorii susțin că Bălan ar fi încercat să furnizeze rapoarte informative ce conțineau informații secrete de stat, solicitând în schimb sume de bani.De asemenea, în urma unei percheziții domiciliare efectuate în luna septembrie 2025, anchetatorii au descoperit asupra sa două documente care conțineau informații secrete de stat, a căror transmitere, divulgare sau deținere neautorizată ar pune în pericol securitatea națională a României.Cazul urmează să fie judecat de Curtea de Apel București.
13:30
Pakistanul bombardează Kabulul și anunță „război deschis” cu Afganistanul. Escaladare majoră la frontiera de 2.600 km Liber TV
Aviația pakistaneză a bombardat mai multe ținte din capitala afgană, Kabul, în noaptea de joi spre vineri, într-o nouă escaladare a conflictului dintre Pakistan și Afganistan.Potrivit autorităților afgane, cel puțin trei explozii au fost auzite în oraș, iar loviturile aeriene au vizat și provinciile Kandahar și Paktia.Oficialii pakistanezi susțin că au distrus mai multe baze militare afgane și că în urma raidurilor s-au înregistrat sute de victime în rândul forțelor inamice. Informațiile nu au fost confirmate independent.Islamabad: „Suntem în război deschis”Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Muhammad Asif, a declarat vineri că țara sa se află într-un „război deschis” cu Afganistanul, după intensificarea confruntărilor la frontieră.„Acum va exista o acțiune decisivă”, a avertizat acesta într-un mesaj publicat pe platforma X, citat de AFP și preluat de Agerpres.„Armata pakistaneză nu a venit de peste mări — suntem vecinii voștri și cunoaștem bine realitatea voastră”, a adăugat Asif, precizând că forțele pakistaneze „dau un răspuns decisiv” agresiunilor afgane.Raidurile au avut loc la doar câteva ore după ce armata afgană a lansat un atac peste frontieră, descris drept reacție la bombardamentele pakistaneze de duminică. Acuzații reciproce și amenințări cu represaliiAutoritățile talibane au anunțat „atacuri masive” împotriva forțelor pakistaneze și susțin că au ucis sau capturat militari inamici, în replică la bombardamentele recente. Marți, schimburi intense de focuri au avut loc de-a lungul frontierei comune de aproximativ 2.600 de kilometri, fiecare parte acuzând-o pe cealaltă de provocări.De ani de zile, Islamabadul acuză regimul taliban de la Kabul că sprijină talibanii pakistanezi — grupări rebele responsabile pentru numeroase atentate pe teritoriul pakistanez. Autoritățile afgane resping acuzațiile și afirmă că securitatea Pakistanului este o problemă internă.Ministrul pakistanez al Apărării a acuzat, de asemenea, regimul de la Kabul că a transformat Afganistanul „într-o colonie a Indiei” și că „exportă terorism”, adunând militanți din întreaga lume. El a criticat și încălcarea drepturilor femeilor de către talibani. Relații tot mai tensionate după 2021Relațiile dintre Pakistan și Afganistan, considerate mult timp apropiate, s-au deteriorat accentuat după revenirea talibanilor la putere în 2021. De luni de zile, tensiunile sunt la cote maxime, iar confruntările de la frontieră s-au soldat cu zeci de morți în rândul soldaților, civililor și presupuşilor militanți.Analiștii avertizează că actuala escaladare ar putea degenera într-un conflict prelungit de-a lungul uneia dintre cele mai sensibile frontiere din regiune, cu implicații majore pentru stabilitatea Asiei de Sud.
13:20
(VIDEO) Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju: Există temeri că deciziile financiare privind datoria față de Gazprom vor fi din nou puse pe spatele consumatorilor Liber TV
Deputatul Partidului Nostru, membru al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Constantin Cuiumju, a declarat că în jurul auditului datoriei SA „Moldovagaz” față de „Gazprom” persistă numeroase semne de întrebare. La postul de televiziune Exclusiv TV, acesta și-a exprimat îngrijorarea că deciziile financiare adoptate ar putea fi, în final, puse din nou pe umerii cetățenilor.În 2023, autoritățile au inițiat auditul datoriei istorice a „Moldovagaz”, pentru care au fost cheltuite aproximativ 1,1 milioane de dolari. În urma acestuia, a fost indicată suma de 86 de milioane de dolari, în locul celor 709 milioane declarate anterior. Cu toate acestea, potrivit deputatului, în evidența contabilă a companiei continuă să figureze datoria de 709 milioane de dolari.Din cauza modificării cursului valutar, până la sfârșitul anului s-a format o diferență de curs, ceea ce a dus la apariția în raportările financiare a unui profit de aproximativ 1,3 miliarde de lei. În baza acestuia, autoritățile fiscale au calculat companiei un impozit de circa 110 milioane de lei, care a fost achitat.„Dacă auditul a stabilit o datorie de 86 de milioane de dolari, de ce în contabilitate rămân 709 milioane și se percepe impozit din această sumă? Există temeri că astfel de decizii vor fi incluse în tarife, iar oamenii vor plăti din nou din propriul buzunar”, a declarat Constantin Cuiumju.﻿
13:00
Dronă rusească doborâtă la 100 de metri de Chilia Veche. Două F-16 românești au decolat, RO-Alert emis în Tulcea Liber TV
O dronă rusească a fost doborâtă vineri dimineață de sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei la doar 100 de metri de localitatea Chilia Veche, în apropierea graniței cu România. Momentul a fost surprins de localnici, iar imaginile apărute în spațiul public arată zgomote puternice de armament antiaerian, urmate de prăbușirea aparatului în Dunăre, cuprins de flăcări.Potrivit Ministerul Apărării Naţionale, în dimineața zilei de 27 februarie, la ora 06:57, sistemele radar au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, care se îndrepta spre nordul județului Tulcea. Ca urmare, sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă, iar la ora 07:17 a fost emis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert pentru populația din zona vizată.Reprezentanții MApN au precizat că drona nu a pătruns în spațiul aerian românesc, iar la ora 07:47 a fost dispusă încetarea stării de alertă. Instituția a subliniat că monitorizează permanent spațiul aerian, în cooperare cu aliații din NATO, pentru a asigura siguranța și integritatea teritorială a României.Un nou mesaj RO-Alert a fost emis la ora 08:50, după ce au fost semnalate ținte aeriene în apropierea frontierei româno-ucrainene. Conform procedurilor de poliție aeriană, două aeronave F-16 Fighting Falcon de la Baza Aeriană Fetești au decolat la ora 09:04 pentru misiuni de cercetare și monitorizare.La ora 09:13, drona a fost doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană, la aproximativ 9 kilometri de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, la doar 100 de metri de localitate.Incidente similare au avut loc și în ultimele zile. Joi, patru aeronave de luptă au fost ridicate de la sol după ce radarele MApN au detectat două drone în apropierea graniței cu Ucraina, una dintre acestea pătrunzând pentru scurt timp în spațiul aerian românesc.În paralel, Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri un nou atac asupra portului Odesa. Potrivit ministrului ucrainean al Dezvoltării, Oleksi Kuleba, bombardamentele au provocat pagube infrastructurii portuare, depozitelor și echipamentelor industriale, inclusiv incendii care au afectat containere cu produse alimentare. Oficialul a declarat că, de la începutul războiului, Rusia a avariat aproape 700 de instalații portuare ucrainene și peste 150 de nave civile.
11:00
Profesor din nordul țării, vizat într-un presupus caz de abuz asupra unei eleve. Ministerul Educației a cerut suspendarea imediată Liber TV
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova s-a autosesizat în urma apariției unor informații privind un presupus caz de abuz sexual comis de un profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învățământ din nordul țării.Potrivit unui comunicat oficial, ministerul a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată a cadrului didactic vizat din exercitarea atribuțiilor de serviciu pe întreaga durată a anchetei. De asemenea, s-a cerut interzicerea accesului acestuia în instituțiile de învățământ în care activează, până la clarificarea situației.Totodată, MEC a dispus asigurarea protecției elevei minore și identificarea măsurilor de sprijin necesare, inclusiv acordarea de asistență psihologică specializată prin intermediul Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică.Reprezentanții ministerului precizează că circumstanțele cazului sunt investigate împreună cu instituțiile abilitate, iar informații suplimentare vor fi făcute publice după finalizarea verificărilor.„Astfel de comportamente constituie încălcări grave ale normelor de etică profesională și ale standardelor de protecție a copilului”, se menționează în comunicat.Ministerul reamintește că instituțiile de învățământ au obligația de a raporta orice formă de abuz, neglijare, exploatare sau trafic și de a asigura un climat educațional sigur, protector și favorabil dezvoltării armonioase a fiecărui copil.Autoritățile dau asigurări că vor monitoriza atent evoluția cazului și vor continua consolidarea măsurilor de prevenire și combatere a tuturor formelor de abuz și violență în mediul școlar, subliniind că orice abatere de la această misiune va fi tratată cu toleranță zero.
10:50
UPDATE: 8 persoane reținute în dosarul terenurilor din Durlești. Primarul și viceprimarul, vizați de perchezițiile CNA Liber TV
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară astăzi ample acțiuni procesuale într-o cauză penală pornită pe fapte de escrocherie, ce vizează deposedarea administrației publice locale Durlești de mai multe terenuri situate în intravilanul localității.În cadrul dosarului sunt vizați primarul și viceprimarul localității, ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali, precum și beneficiari finali ai schemelor de înstrăinare a terenurilor.Potrivit materialelor cauzei, bănuiții ar fi pus la punct o schemă complexă prin care au deposedat Primăria Durlești de terenuri intravilane. Aceștia ar fi falsificat extrase cadastrale și titluri de proprietate în lipsa unor documente justificative, facilitând astfel atribuirea ilegală a terenurilor. Ulterior, loturile ar fi cumpărate la un preț simbolic de 100 000 de lei , apoi revândute unor beneficiari reali cu sume cuprinse între 38 000 și 39 000 de euro. Cumpărătorii finali erau adesea dezvoltatori imobiliari interesați de consolidarea terenurilor pentru proiecte de construcție masive.În prezent, sunt desfășurate percheziții în peste 50 de locații din municipiul Chișinău și suburbiile acestuia. Până la această etapă, opt persoane au fost reținute pentru 72 de ore, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, identificării tuturor persoanelor implicate și atragerii acestora la răspundere penală, conform legislației în vigoare. Urmărirea penală este în desfășurare.
10:20
Percheziții la Primăria Durlești: CNA investighează primarul, viceprimarul și funcționari pentru gestionarea terenurilor publice Liber TV
Centrul Național Anticorupție a desfășurat acțiuni de urmărire penală la Primăria Durlești, într-un dosar care vizează modul în care au fost gestionate și transmise unele terenuri din proprietatea publică. Conform informațiilor făcute publice, în atenția anchetatorilor se află conducerea administrației locale, inclusiv primarul și viceprimarul.În cadrul investigației sunt verificați și alți angajați implicați în domeniul funciar, printre care specialiști cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău și consilieri locali. Dosarul îi include și pe beneficiarii finali ai unor tranzacții suspectate că ar fi avut drept obiect loturi publice.Oamenii legii urmează să stabilească dacă procedurile de transmitere a terenurilor au respectat prevederile legale și dacă bugetul public a fost prejudiciat.Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.
26 februarie 2026
22:30
Două tragedii într-o singură seară: un pieton lovit mortal de camion în Chișinău, altul spulberat de tren lângă Bălți Liber TV
Două persoane și-au pierdut viața în această seară, în urma a două accidente produse în municipiile Chișinău și Bălți. Este vorba despre un accident rutier și unul feroviar, ambele soldate cu decesul pietonilor implicați.Primul caz a avut loc pe strada Băcioii Noi din Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, un camion condus de un bărbat în vârstă de 64 de ani a lovit un pieton de aproximativ 60 de ani. Din primele date, victima ar fi traversat strada neregulamentar, în afara trecerii pentru pietoni.Impactul a fost fatal, bărbatul decedând pe loc. Șoferul camionului a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.Cel de-al doilea accident s-a produs în apropierea satului Elizaveta, din municipiul Bălți. Un bărbat de 53 de ani, domiciliat în localitate, a fost lovit de tren în timp ce se afla pe calea ferată. În urma traumelor suferite, acesta a decedat.Polițiștii au inițiat anchete în ambele cazuri pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-au produs tragediile.
18:00
Herman von Hebel NU a fost numit în Comisia de Evaluare a procurorilor: proiectul a picat, doar 53 de voturi în Parlament Liber TV
Proiectul privind numirea lui Herman von Hebel în Comisia de Evaluare a procurorilor nu a fost susținut de Parlament, după ce nu a întrunit numărul necesar de voturi. Inițiativa a obținut doar 53 de voturi ale deputaților PAS, în condițiile în care pentru adoptare erau necesare cel puțin 61.Eșecul votului scoate la iveală o ruptură în interiorul majorității parlamentare, în contextul în care doi deputați aleși pe lista PAS — Dinu Plîngău și Stela Macari — s-au abținut de la vot.Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a recunoscut în dimineața zilei de 26 februarie că „pe moment” ar putea exista un blocaj în procesul de votare și a declarat că partidul de guvernare caută soluții pentru a depăși situația.În plen, deputatul Dinu Plîngău a criticat modul în care a fost organizată procedura de desemnare, precum și lipsa unor explicații publice suplimentare din partea candidatului. Acesta a propus ca votul să fie exprimat separat pentru fiecare candidatură, nu „la pachet”, și a atras atenția că graba în procesul de reformă a justiției ar putea afecta calitatea deciziilor.„Suntem astăzi puși într-o situație chiar incomodă”, a declarat Plîngău, menționând că majoritatea deputaților nu au avut suficient timp pentru a analiza candidaturile și că ar fi fost necesară o tentativă de consens atât în Parlament, cât și în societate. El a subliniat că întrebările apărute în spațiul public privind candidatura lui von Hebel ar fi trebuit clarificate înainte de supunerea la vot.Candidatura lui Herman von Hebel a generat reacții critice după ce publicația Anticoruptie.md a relatat despre mai multe controverse legate de activitatea și reputația acestuia. Potrivit investigației, în perioada 2013–2018, când a activat la Curtea Penală Internațională, von Hebel ar fi fost implicat în implementarea reformei „ReVision”, care a dus la plecarea a 120 de angajați. O parte a reformei a fost ulterior declarată ilegală de Tribunalul Administrativ al Organizației Internaționale a Muncii, instanța dispunând plata unor despăgubiri și a cheltuielilor de judecată.De asemenea, investigația semnalează discrepanțe între CV-ul publicat pe site-ul Comisiei Pre-Vetting și alte versiuni ale CV-ului lui von Hebel, inclusiv în ceea ce privește experiența sa la Curtea de Apel din Den Bosch și funcțiile deținute în cadrul Ministerului olandez al Justiției.Un alt aspect invocat ține de faptul că, potrivit informațiilor obținute de jurnaliști, von Hebel activează din mai 2020 la Curtea de Apel din Den Bosch. Or, legislația Republicii Moldova interzice membrilor Comisiei Pre-Vetting să cumuleze această funcție cu alte activități profesionale.
14:40
Locuitorii din regiunea transnistreană rămân fără scutiri fiscale: Guvernul va aplica TVA și accize, iar bugetul va încasa 3,3 miliarde lei anual Liber TV
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, a anunțat înregistrarea unui proiect de lege care prevede eliminarea treptată a scutirilor fiscale aplicate agenților economici din regiunea transnistreană încă din anii 2000. Inițiativa vine după ce măsura a fost anunțată public și de președintele Parlamentului, Igor Grosu.Potrivit deputatului, primele scutiri fiscale care vor fi eliminate chiar în acest an vizează produsele considerate neesențiale din punct de vedere social, cum ar fi alcoolul. Astfel, la importul și comercializarea acestor produse vor fi aplicate TVA și accize, în aceleași condiții ca în restul țării. Lista exactă a produselor care vor intra sub incidența noilor prevederi urmează să fie aprobată de Guvern.Implementarea integrală a măsurilor ar urma să aducă la bugetul de stat venituri suplimentare estimate la aproximativ 3,3 miliarde de lei anual.Totodată, începând cu 1 august 2026, autoritățile intenționează să creeze un Fond de convergență, în care vor fi direcționate încasările suplimentare. Conform inițiativei, banii vor fi utilizați în beneficiul cetățenilor din raioanele de Est ale Republicii Moldova.Radu Marian a subliniat că obiectivul proiectului este asigurarea echității fiscale și a unei concurențe corecte pentru mediul de afaceri, dar și integrarea treptată a regiunii transnistrene în procesul de modernizare al țării. Potrivit datelor prezentate, doar în 2025, cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale în valoare de peste 138 de milioane de lei din bugetul național al asigurărilor sociale de stat, cu peste 40% mai mult față de 2024.De asemenea, peste 850 de tineri din regiune au beneficiat de locuri finanțate de la bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept, iar la Agenția Servicii Publice sunt înregistrați aproape 2.500 de agenți economici cu sediul în regiunea transnistreană.Deputatul PAS a reiterat că reintegrarea țării este un proces prioritar, care va fi realizat etapizat, prin integrarea socială a locuitorilor din regiune și aplicarea graduală a acelorași reguli fiscale și economice pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
12:10
Viktor Orbán îl acuză pe Zelenski că a blocat conducta Drujba și că încearcă să forțeze Ungaria să intre în război Liber TV
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a publicat joi, 26 februarie, o scrisoare deschisă adresată președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care acuză Kievul că a blocat livrările de petrol prin conducta „Drujba” și că ar fi încercat, în ultimii patru ani, să forțeze Budapesta să se implice în războiul cu Rusia.În mesajul postat pe rețelele sociale, liderul de la Budapesta susține că Ucraina ar acționa împotriva intereselor energetice ale Ungariei și că ar pune în pericol aprovizionarea sigură și accesibilă cu energie a familiilor maghiare. Orbán afirmă că Budapesta nu dorește să participe la război, să finanțeze efortul militar sau să suporte costuri energetice mai mari din cauza conflictului.Totodată, premierul ungar acuză „Bruxelles-ul” și opoziția maghiară că ar coordona acțiuni pentru instalarea unui guvern pro-ucrainean la Budapesta. El îi solicită lui Zelenski să „redeschidă imediat” conducta de petrol Drujba și să renunțe la ceea ce numește o politică „anti-maghiară”.Disputa are loc pe fondul suspendării livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba, după un atac rus asupra infrastructurii, situație care a generat tensiuni între Ucraina și state membre ale UE, în special Ungaria și Slovacia. Cele două țări găzduiesc rafinării care utilizează petrol rusesc transportat prin această conductă și au căutat soluții alternative după oprirea fluxului, la 27 ianuarie.Budapesta și Bratislava au acuzat Kievul că tergiversează reluarea livrărilor din motive politice. În replică, au anunțat suspendarea exporturilor de motorină către Ucraina și au amenințat cu oprirea exporturilor de energie electrică și gaze. Ulterior, partea ungară a precizat că nu intenționează să întrerupă livrările de electricitate.Premierul slovac Robert Fico a emis, la rândul său, un ultimatum privind furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina.Pe de altă parte, un raport publicat la 16 februarie de Centrul de Studii pentru Democrație arată că Ungaria ar dispune de surse alternative și nu ar depinde strict de petrolul rusesc livrat prin Drujba.
11:50
(VIDEO) Partidul Nostru: „Suntem împotriva confirmării lui Herman von Hebel în calitate de președinte al Comisiei de vetting a procurorilor și cerem vot separat pentru cei doi candidați” Liber TV
Fracțiunea Partidului Nostru și-a reiterat poziția clară împotriva confirmării lui Herman von Hebel în Comisia de vetting a procurorilor și a solicitat ca fiecare dintre cei doi candidați să fie votat prin hotărâri distincte. Miercuri, 25 februarie, la Comisia juridică pentru numiri și imunități, au fost examinate 6 dosare pentru cele două funcții vacante în Comisia de vetting. Majoritatea PAS a propus confirmarea lui Herman von Hebel, considerat un candidat controversat, având în vedere precedentele pe care le-a creat în calitate de președinte al Comisiei de vetting a judecătorilor. „Este foarte stranie abordarea majorității PAS în comisie. Mai straniu este faptul că, printr-o hotărâre de Parlament, ar urma să fie confirmați doi membri odată. Este mai logic ca fiecare candidat să fie votat individual”, a declarat deputatul Partidului Nostru, membru al comisie de resort, Alexandr Berlinschii. El a reconfirmat poziția fracțiunii Partidului Nostru:„Noi suntem împotriva confirmării lui Herman von Hebel în Comisia de vetting a procurorilor, pe motivul precedentelor pe care le-a creat în calitate de președinte al Comisiei de vetting a judecătorilor. Și insistăm pe două hotărâri distincte pentru cele două candidaturi”. De menționat că olandezul Herman von Hebel a deținut mandatul în Comisia „Pre-Vetting” în calitate de președinte, care a expirat în noiembrie 2025. ﻿
10:50
Sondaj IMAS: Doar 24% cred că Republica Moldova va adera la UE până în 2028, 33% – până în 2030 Liber TV
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 44% ar vota „pentru”, iar 35% „contra”. 5% spun că nu ar participa, 15% sunt indeciși, iar 1% nu au răspuns.În cazul unui referendum privind Unirea Republicii Moldova cu România, 30% ar vota pentru, în timp ce 52% ar vota contra. 4% nu ar participa, 13% sunt indeciși, iar 1% nu au răspuns.Referitor la NATO, doar 24% ar vota pentru aderare, în timp ce 55% s-ar pronunța împotrivă. 4% nu ar participa, 15% nu s-au decis, iar 2% nu au răspuns.La întrebarea dacă Republica Moldova va deveni membră a Uniunea Europeană până în 2028, doar 24% dintre respondenți (în februarie 2026) cred că acest lucru se va întâmpla, în scădere față de 30% în decembrie 2025. 68% consideră că aderarea nu va avea loc până în 2028 (față de 60% în decembrie), iar 8% nu știu sau nu au răspuns.În ceea ce privește perspectiva anului 2030, 33% cred că Republica Moldova va deveni membră UE până atunci (în scădere de la 41% în decembrie 2025), 48% spun că nu (față de 46%), iar 19% nu știu sau nu răspund.
10:40
Sondaj IMAS: 5 partide ar accede în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri anticipate – PAS ar obține 40,8% din voturile decise Liber TV
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, 29,8% din totalul respondenților ar vota pentru PAS. Pe următoarele poziții se clasează PSRM cu 14,3%, Democrația Acasă – 7,2%, Blocul Alternativa – 6,5% și Partidul Nostru – 5,6%. PCRM ar obține 3,8%, Inima Moldovei – 2,4%, iar Viitorul Moldovei – 1,5%.Procente mai mici de 1% ar acumula PSDE (0,3%), LOC (0,3%), PNM (0,3%), CUB (0,2%) și PLDM (0,2%). 4,8% dintre respondenți spun că nu ar vota, iar 22,2% sunt nehotărâți sau nu au răspuns.Raportat doar la respondenții care au o opțiune de vot (811 persoane), PAS ar acumula 40,8%, PSRM – 19,6%, Democrația Acasă – 9,8%, Blocul Alternativa – 8,9%, iar Partidul Nostru – 7,6%. PCRM ar obține 5,2%, Inima Moldovei – 3,3%, iar Viitorul Moldovei – 2,1%. Restul formațiunilor ar rămâne sub 1%.Compania IMAS a prezentat astăzi rezultatele unui nou sondaj sociologic realizat la comanda Independent News. Cercetarea a fost efectuată în perioada 4–23 februarie 2026, pe un eșantion de 1113 respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, din 84 de localități ale Republicii Moldova. Marja maximă de eroare este de ±3%.
09:20
Trump vrea încheierea războiului în următoarea lună: Axios dezvăluie detalii din discuția cu Zelenski Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, își dorește încheierea războiului din Ucraina „într-o lună”, potrivit unor surse citate de Axios, care au oferit detalii despre conversația sa telefonică cu liderul de la Kiev.Discuția dintre Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut loc miercuri, 25 februarie. Conform publicației americane, care citează un oficial ucrainean și alte două surse familiarizate cu conținutul convorbirii, liderul de la Casa Albă a declarat că își dorește „cât mai rapid” încheierea conflictului.Sursele susțin că Trump urmărește obținerea unui acord de pace până la vară, însă între Ucraina și Rusia persistă divergențe majore, în special în ceea ce privește teritoriile din estul Ucrainei.Potrivit acelorași surse, conversația dintre cei doi lideri a fost „foarte prietenoasă și pozitivă”. Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru sprijinul acordat și ar fi afirmat că doar acesta îl poate determina pe liderul rus, Vladimir Putin, să oprească războiul.„Zelenski a spus că speră ca războiul să se încheie în acest an, iar Trump a răspuns că războiul durează deja prea mult și că ar dori să se termine în următoarea lună”, a declarat unul dintre interlocutorii citați de Axios.Un oficial ucrainean a mai precizat că Trump și-a reafirmat disponibilitatea de a oferi Ucrainei „garanții de securitate semnificative” din partea Statelor Unite, în cadrul unui eventual acord de pace cu Rusia.Deocamdată, nu există o reacție oficială publică din partea Moscovei cu privire la aceste declarații.
25 februarie 2026
19:00
Vlad Plahotniuc atacă dur acuzarea: „Dosar umflat, fără probe privind organizația criminală și escrocheria” Liber TV
Vlad Plahotniuc denunță o bază „extrem de șubredă din punct de vedere juridic a dosarului în care este vizat, unde nu a fost adusă nicio probă concludentă privind pretinsa creare a unei organizații criminale sau implicare în escrocherii”. Fostul lider al PDM susține că acuzarea operează în rechizitoriu cu un șir de „aluzii, supoziții și erori juridice, care, potrivit lui, ar fi fost incluse intenționat pentru a „umfla” dosarul în urma presiunilor din spațiul public alimentate de declarațiile exponenților guvernării”, transmite UNIMEDIA.  În cadrul audierilor sale din instanță, Plahotniuc atenționează asupra faptului că lipsesc probe pe elementele de definiție a articolelor invocate din Codul Penal în baza cărora au fost elaborate capetele de acuzare. În contextul învinuirilor privind crearea așa-zisei organizații criminale, politicianul menționează lipsa elementelor componenței de infracțiune, prevăzute de legislația penală, privind condițiile de constituire a unei astfel de grupări, elemente ce ar demonstra rolul său în structura infracțională sau recrutarea pretinșilor membri.„Pe acest cap de acuzare, pe definiție, nu există probe că ar exista întruniri, măcar un email, un mesaj, un telefon, că m-aș fi întrunit undeva. Probabil, procurorii s-au inspirat foarte mult din „Nașul”, doar povești inspirate, dar nu am văzut nicio probă. (…) Nu s-a demonstrat rolul meu, pentru că nu am recrutat pe nimeni, nu am obligat pe nimeni să semneze, să voteze, să promoveze, să demită pe cineva, să exonereze pe cineva de responsabilitate, să semneze credite, nu am obligat pe nimeni, nu sunt probe că am creat fonduri din banii mei, nu am înzestrat cu arme și instrumente organizația criminală. E frumos descris, doar că nu este nicio probă. Nu se întrunește condiția acestui articol de creare, de conducere a acestei organizații criminale. (…)  Nu am comunicat cu nimeni din pretinșii membri ai grupării criminale. Este o făcătură mare. Nu am găsit învinuirile”, a declarat Vlad Plahotniuc în timpul audierilor din instanță.Potrivit sursei citate, fostul lider al PDM denunță un șir de lacune juridice și în cazul capului de acuzare privind pretinsa escrocherie imputată. Plahotniuc precizează că acuzarea nu a adus nicio probă sau martori ce ar demonstra dobândiri ilicite, inducere în eroare a unor persoane sau documente cu semnătură aferente unor tranzacții de credit.„În toate documentele nu sunt Swift-urile, acele mesaje ce ar reprezenta documente de confirmare a băncilor corespondente. Extrasele bancare nu au solduri la zi. De la bancă poți cere extrasul cu sold. În dosarul meu soldurile lipsesc, aceasta deja fărâmă tot dosarul. (…) În definiția articolului de escrocherie - organizarea infracțiunii, dobândire ilicită prin inducerea în eroare, prezentarea faptelor mincinoase, comportament viclean etc. - lipsesc probele pe elementele de definiție a articolului. Nu s-a demonstrat nicăieri nicio victimă indusă de mine în eroare, o bancă ce a insistat că eu i-am indus în eroare. Nu există probe, martori care au spus că eu am prezentat o faptă mincinoasă ca adevăr, nu există un document prezentat de mine ori dată falsă, nu s-a demonstrat vreo acțiune înșelătoare sau vicleană prin care a fost înșelată de către mine vreo persoană, nu s-a demonstrat legătura dintr-o pretinsă eroare cu vreun document bancar, care l-am folosit ca să primesc credite. Lipsesc probele de coordonare a acestor procese, comunicare, indicații.La probele prezentate de acuzare, extrasele bancare sunt incomplete, nu au solduri, nu arată corect fluxurile, nu există confirmări swift, nu există documente aferente unei tranzacții de credit, nu sunt documente semnate de mine, nu există nici corespondență care ar demonstra asemenea acțiuni”, a mai precizat Vlad Plahotniuc în fața completului de judecată.Fostul lider al PDM a precizat că va veni cu noi argumente privind gravele erori admise în dosarul său la etapa dezbaterilor juridice din cadrul examinării cauzei.
17:40
Herman von Hebel, propus din nou pentru o funcție-cheie în reforma justiției. Candidatura sa urmează să fie votată în Parlament Liber TV
Fostul președinte al Comisiei „Pre-Vetting”, Herman von Hebel, ar putea reveni în sistemul de evaluare externă a justiției. Astăzi, 25 februarie, Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat candidatura sa pentru a fi propus Parlamentului în funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a procurorilor.În cadrul aceleiași ședințe a fost aprobată și candidatura lui Bernard Lavigne. Pentru a fi numiți oficial, cei doi trebuie să întrunească cel puțin 61 de voturi în plenul Parlamentului.Herman von Hebel a condus anterior Comisia „Pre-Vetting”, structura responsabilă de evaluarea extraordinară a candidaților la funcții în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor – Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. După expirarea mandatului său, acesta revine acum în procesul de vetting, de această dată pentru evaluarea procurorilor.Informația a fost prezentată de deputatul Partidului Nostru, Alexandru Berlinschii, care a declarat că „a plecat ca să se întoarcă”, referindu-se la revenirea lui von Hebel în sistemul de evaluare.Potrivit lui Berlinschii, în cadrul comisiei au fost examinate nouă candidaturi propuse de partenerii de dezvoltare. „Cu toate acestea, majoritatea PAS a decis să promoveze anume candidatura lui von Hebel, în detrimentul altor candidați cu experiență directă în urmărire penală, anticorupție și conducere instituțională în sistemele judiciare europene”, a menționat deputatul.În opinia sa, situația „ridică semne de întrebare privind rotația acelorași persoane în procese-cheie ale reformei justiției și lipsa unei competiții reale”.Conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 252/2023, Comisia de evaluare a procurorilor este formată din nouă membri, numiți cu votul a trei cincimi din deputați, adică minimum 61 de voturi. Decizia finală privind numirea noilor membri aparține plenului Parlamentului.„Reforma justiției nu poate fi redusă la o formalitate în comisie. Transparența, meritocrația și responsabilitatea politică trebuie asumate în plen”, a mai declarat Alexandru Berlinschii.Jurnaliștii de la anticoruptie.md au publicat anterior un articol, în care se vorbește despre problemele de reputație ale lui Herman von Hebel, care conduce comisia care evaluează etica profesională și integritatea judecătorilor și procurorilor moldoveni (Pre-Vetting).Articolul menționează despre unele „pete întunecate” ale reputației lui von Hebel. Prima se referă la activitatea sa la Curtea Penală Internațională de la Haga în perioada 2013-2018. Cu referire la presa străină, anticoruptie.md scrie că Hebel și-a retras candidatura din concurs pentru un nou mandat de cinci ani ca grefier al instanței de la Haga. Motivul a fost scandalul din jurul reformei ReVision, pe care Hebel a realizat-o în această instanță. Ca urmare a ReVision, 120 de angajați ai Curții de la Haga au fost rugați să-și părăsească funcțiile oferindu-le în schimb o compensație sau posibilitatea de a aplica pentru un alt post. Potrivit presei străine, Tribunalul Administrativ al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) a declarat ilegală o parte a reformei ReVision și a dispus, de asemenea, să se plătească despăgubiri în valoare de 660.000 de euro angajaților disponibilizați care s-au adresat acestei instanțe și să plătească cheltuieli de judecată în sumă de 100.000 €.A doua problemă este legată de discrepanțele din CV-ul lui von Hebel, care este publicat pe site-ul web al Comisiei Pre-Vetting, și din celelalte CV-uri ale acestuia obținute din alte surse. CV-ul de la Curtea Penală Internațională nu conține informații despre experiența acestuia ca judecător penal la Curtea de Apel Den Bosch din Olanda, dar pe site-ul Comisiei de Pre-Vetting este această informație. O altă discrepanță se referă la titlul funcției sale în Ministerul olandez al Justiției.A treia problemă se referă la funcția deținută de acesta la Curtea de Apel din Den Bosch. Jurnaliștii Anticoruptie.md au primit confirmarea de la această instanță că von Hebel lucrează pentru ei din mai 2020 până în prezent. Problema constă în faptul că legislația moldovenească interzice unui membru al comisiei Pre-Vetting să combine această activitate cu o altă funcție.
15:20
Fiica de 13 ani a lui Kim Jong Un, numită șefa rachetelor nucleare nord-coreene Liber TV
Fiica în vârstă de aproximativ 13 ani a lui Kim Jong Un a fost plasată într-un rol simbolic de conducere asupra rachetelor nucleare, primind rapoarte de la generali și fiind implicată în decizii strategice, potrivit presei sud-coreene. Fiica liderului de la Phenian a fost desemnată într-o funcție simbolică de „director general pentru rachete”, un rol care îi oferă acces la rapoarte militare de cel mai înalt nivel și o implică direct în decizii privind programul nuclear al Coreei de Nord.Tânăra, cunoscută anterior sub numele „Kim Ju-ae”, și-ar fi schimbat recent numele în „Kim Ju-hae”, un gest interpretat de analiști ca un semnal clar al intrării sale oficiale în linia de succesiune.În ultimii ani, ea l-a însoțit frecvent pe Kim Jong Un la teste balistice și evenimente publice, alimentând speculațiile privind statutul său privilegiat în interiorul dinastiei.Specialiștii sud-coreeni consideră că implicarea directă a fiicei sale în programul nuclear reprezintă o strategie prin care Kim Jong Un își consolidează controlul asupra armatei și transmite un mesaj de continuitate a puterii. Deși funcția oficială este ocupată de Jang Chang-ha, surse indică faptul că fiica liderului primește rapoarte de la generali și poate influența decizii politice și militare majore.Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud a informat Parlamentul că fiica lui Kim se află „în etapa desemnării ca succesor” și că a început deja să își exprime opiniile în privința unor decizii politice importante, un lucru extrem de rar pentru un membru atât de tânăr al elitei nord-coreene.Numele „Ju-ae” a devenit cunoscut publicului în 2013, după ce a fost dezvăluit de Dennis Rodman, în urma unei vizite în Coreea de Nord.Schimbarea recentă în „Ju-hae” este văzută ca un pas simbolic, similar cu cel făcut de Kim Jong Un înainte de preluarea puterii. Presa de stat nord-coreeană a confirmat existența fiicei sale abia în noiembrie 2022, când aceasta a apărut public la o lansare de rachetă intercontinentală.Analiștii sud-coreeni avertizează că ascensiunea fiicei lui Kim ar putea prefigura o guvernare și mai rigidă. Dinastia Kim este cunoscută pentru metodele violente de eliminare a adversarilor, inclusiv din interiorul familiei, exemplul cel mai dur fiind execuția unchiului liderului, Jang Song-thaek, în 2013.
12:50
Alexandr Berlinschii, deputat Partidul Nostru: Guvernarea a ajuns să se „reformeze” prin ONG-uri conduse de foști demnitari politici Liber TV
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, critică modul în care actuala guvernare gestionează reformele, acuzând o „externalizare” a actului de guvernare către organizații neguvernamentale apropiate puterii.Potrivit acestuia, în timp ce cetățenii așteaptă soluții concrete pentru problemele economice, creșterea prețurilor și lipsa locurilor de muncă, Cancelaria de Stat semnează memorandumuri cu organizația „Parteneriate pentru Noua Economie”, condusă de fosta prim-ministră Natalia Gavrilița.Berlinschii susține că situația este „și mai gravă” prin faptul că autoritățile nu își asumă direct responsabilitatea pentru reforme, delegând aceste procese către actori din societatea civilă. În acest context, el a menționat că secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, este cel care parafează astfel de parteneriate, ceea ce, în opinia sa, indică o mutare a reformelor „în mâinile societății civile apropiate puterii”.„Asta nu este reformă. Asta este externalizarea guvernării. Asta este recunoașterea eșecului administrativ”, a declarat deputatul.Acesta a subliniat că statul dispune de ministere, agenții și funcționari plătiți din bani publici, care ar trebui să gestioneze reformele și relația cu partenerii externi, inclusiv Uniunea Europeană.În opinia sa, Republica Moldova nu are nevoie de „rețele de ONG-uri de partid”, ci de instituții funcționale și politici publice eficiente, bazate pe responsabilitate și competență.În final, Alexandr Berlinschii a afirmat că, dacă guvernarea nu este capabilă să administreze eficient țara, ar trebui să aplice programul de guvernare al Partidului Nostru.
12:50
Moldovenii care muncesc în Québec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale Liber TV
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale – pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale și pensii de urmaș. Executivul a aprobat semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Québecului în domeniul securității sociale. Totodată, Acordul va permite însumarea perioadelor de muncă din Republica Moldova și Québec, în situațiile în care o persoană nu întrunește stagiul minim de cotizare necesar pentru stabilirea unei pensii într-un singur stat. Data și locul semnării Acordului vor fi convenite după finalizarea procedurilor interne. După semnare, documentul urmează să fie supus procedurii de ratificare de către Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit datelor oficiale, în Québec locuiesc aproximativ 15.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, potențiali beneficiari ai noului Acord.
11:40
CNA efectuează percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor publice destinate Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor. Prejudiciul estimat – 4 milioane de lei Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii și cu suportul Agenției Moldsilva, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar de delapidare a averii străine, ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Perchezițiile vizează factorii de decizie ai Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”.Potrivit materialelor cauzei, în perioada noiembrie 2024 – prezent, directorul și contabila-șefă, acționând în comun și folosindu-se de funcțiile deținute, ar fi pus în aplicare o schemă de sustragere sistematică a mijloacelor financiare destinate lucrărilor de împădurire. Bănuiții ar fi organizat angajări fictive pentru lucrări de plantare a puieților și împădurire a terenurilor incluse în programul finanțat de Ministerul Mediului. Sumele erau achitate din bugetul programului, însă serviciile nu erau prestate în realitate.Verificările în teren au stabilit lipsa lucrărilor de împădurire pe o suprafață de aproximativ 60 de hectare, prejudiciul estimativ constituind circa 4 milioane de lei. De asemenea, au fost documentate situații de utilizare a bunurilor întreprinderii în scopuri personale, cheltuielile de întreținere și reparație fiind suportate din contul întreprinderii.În urma perchezițiilor desfășurate la sediile de serviciu, domiciliile și automobilele persoanelor vizate, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării persoanelor implicate.
09:30
Donald Trump, cel mai lung discurs despre Starea Națiunii: „America trăiește o epocă de aur” Liber TV
Cu o durată de 1 oră și 47 de minute, președintele Donald Trump a ținut marți cel mai lung discurs despre Starea Uniunii în fața Congresului SUA. El a depășit ca durată discursul de 1 oră și 20 de minute susținut de democratul Bill Clinton în anul 2000.Donald Trump a evidențiat realizările majore ale administrației sale, cum ar fi lupta împotriva traficului de droguri și a imigrației ilegale. De asemenea, el a susținut că administrația sa a obținut succese economice, controlând inflația și aducând prețul benzinei sub 2 dolari pe galon, pe lângă impunerea de tarife vamale la importurile din alte țări, despre care a afirmat că vor înlocui în cele din urmă „impozitul pe venit”, conform Agerpres.Președintele a profitat, de asemenea, de ocazie pentru a-i ataca pe democrați, denunțând, de exemplu, respingerea proiectului de lege care ar impune tuturor alegătorilor din SUA să își verifice cetățenia la vot, o măsură menită să combată neregulile care, potrivit lui, sunt răspândite și l-au costat alegerile prezidențiale din 2020. Trump i-a denunțat, de asemenea, pe democrați pentru „reducerea tuturor finanțărilor către Departamentul de Securitate Internă”, agenția responsabilă de imigrație care a fost parțial închisă timp de 11 zile din cauza refuzului opoziției de a aproba alocările bugetare.Deși mesajul a fost adresat în special publicului american, Trump a abordat, spre final, și teme de politică externă. Referințele la Ucraina au fost limitate, în ciuda faptului că discursul a coincis cu împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului provocat de invazia Rusiei. El a transmis un nou avertisment la adresa Iranului. „Nu voi permite niciodată celui mai mare sponsor al terorismului să obțină o armă nucleară”Discursul președintelui american a fost urmărit cu un interes deosebit în acest an, deoarece Statele Unite vor organiza alegeri intermediare în noiembrie, în care republicanii se luptă pentru a-și menține controlul în Senat și Camera Reprezentanților.
24 februarie 2026
16:40
Rusia deschide dosar penal pe numele fondatorului Telegram, Pavel Durov, pentru presupusă complicitate la terorism Liber TV
Autoritățile din Rusia au deschis un dosar penal pe numele fondatorului aplicației de mesagerie Pavel Durov, acesta fiind vizat într-o anchetă privind presupusă „complicitate la terorism”. Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, ancheta ar avea la bază acuzații potrivit cărora opoziția și serviciile speciale occidentale ar putea utiliza platforma Telegram pentru a organiza acțiuni de destabilizare în Federația Rusă.În același timp, aplicației i se reproșează că nu ar fi respectat solicitările autorității ruse de reglementare în domeniul comunicațiilor, Roskomnadzor, privind eliminarea unor conținuturi considerate „extremiste” sau asociate cu organizații declarate „indezirabile” în Rusia.În spațiul public au fost invocate și mai multe cazuri de mare impact în care ar fi fost menționată platforma, inclusiv atentatul de la Crocus City Hall, precum și asasinarea Dariei Dugina și a generalului Igor Kirillov.Anterior, autoritățile ruse au impus deja restricții parțiale asupra funcționării Telegram pe teritoriul țării, în contextul tensiunilor legate de controlul conținutului online.Subiectul reaprinde dezbaterile și în Ucraina, unde, după recentul atentat de la Liov, au fost lansate din nou apeluri pentru limitarea accesului la aplicație. Reprezentanți ai Ministerului de Interne de la Kiev au declarat anterior că este necesară analizarea unor eventuale măsuri de restricționare.Deocamdată, fondatorul Telegram nu a comentat public informațiile privind deschiderea dosarului penal.
16:30
Afișarea țării de origine la raft devine obligatorie? Proiect de lege înregistrat în Parlament pentru produsele alimentare Liber TV
Consumatorii din Republica Moldova ar putea ști mai clar, chiar din fața raftului, dacă produsul ales este fabricat în țară sau provine din import. O inițiativă legislativă înregistrată marți, 24 februarie, în Parlament propune obligarea magazinelor să afișeze, lângă prețul produselor alimentare, țara de origine a acestora.Proiectul de lege vizează modificarea Legii nr. 231 privind comerțul interior și prevede că informația despre origine să fie indicată vizibil pe eticheta de raft sau direct pe indicatorul de preț, nu doar pe ambalaj. Autorii susțin că măsura ar crește transparența și ar ajuta consumatorii să facă alegeri informate, în special în favoarea produselor autohtone.Președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că, în prezent, deși legea obligă indicarea originii pe etichetă, informația este adesea greu de observat. Potrivit acestuia, există situații în care produsele sunt promovate prin denumiri sau imagini ce sugerează o proveniență locală, deși acestea sunt importate.Noua reglementare ar impune comercianților să afișeze clar țara de origine lângă preț, astfel încât informația să fie ușor de identificat dintr-o singură privire. Va fi permisă și utilizarea drapelului statului respectiv, însă doar însoțit de denumirea scrisă a țării. Pentru produsele nepreambalate, datele privind originea vor fi afișate în baza documentelor prezentate de furnizori sau importatori.Autorii proiectului estimează că o vizibilitate mai bună a originii ar putea genera o creștere a vânzărilor produselor locale cu 5–15% în anumite categorii, în special la produsele proaspete.Obligațiile vor viza magazinele cu suprafața mai mare de 50 de metri pătrați, în timp ce unitățile comerciale mici vor fi exceptate. Nerespectarea prevederilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 3.000 și 6.000 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice.Inițiativa vine în contextul desfășurării campaniei naționale „Cumpăr BUN de-acasă”, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prin care autoritățile încurajează susținerea producătorilor locali și dezvoltarea economiei naționale.
12:50
Ministerul Culturii introduce reguli noi pentru artiștii din CSI: organizatorii, obligați să anunțe din timp invitații din străinătate Liber TV
Ministerul Culturii al Republicii Moldova a transmis o circulară către instituțiile publice de cultură din subordine, precum și către companiile de impresariat, prin care solicită informarea prealabilă în cazul intenției de a invita sau implica artiști din străinătate, în special din statele CSI, în spectacole, concerte, festivaluri sau alte activități cultural-artistice organizate pe teritoriul Republicii Moldova.Potrivit documentului, managerii instituțiilor culturale sunt obligați să evalueze din timp eventualele riscuri și să notifice ministerul înainte de anunțarea publică a evenimentelor și de punerea în vânzare a biletelor. Notificarea vizează participarea oamenilor de creație din statele CSI sau din țări condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată.Reprezentanții ministerului precizează că măsura nu presupune interzicerea organizării de evenimente culturale și nici limitarea colaborărilor internaționale. Scopul acesteia este prevenirea unor situații care ar putea genera anulări de evenimente, tensiuni publice, probleme de securitate sau prejudicii de imagine pentru instituțiile statului.Totodată, Ministerul Culturii subliniază că libertatea de exprimare și creație artistică trebuie exercitată cu responsabilitate și în conformitate cu valorile unei societăți democratice. Invitarea unor persoane publice care susțin sau justifică agresiuni armate poate afecta interesul public, morala și imaginea instituțiilor culturale.
11:50
Șapte lingouri de aur, depistate la Leușeni: tentativă de contrabandă de 19 milioane lei, dejucată de Serviciul Vamal și PCCOCS Liber TV
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare din cadrul Serviciul Vamal, în colaborare cu funcționarii postului vamal de frontieră Leușeni și sub conducerea Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au deconspirat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur din România.Cazul a fost documentat la intrarea în țară prin postul vamal Leușeni. Șoferul unui automobil de marca Mercedes a declarat că nu transportă bunuri pasibile declarării vamale. În urma controlului fizic al mijlocului de transport, funcționarii vamali au descoperit șapte lingouri de aur, camuflate la fundul unei lăzi cu piese auto de schimb și scule.Potrivit estimărilor preliminare, valoarea aurului introdus prin contrabandă se ridică la aproximativ 19 milioane de lei.Ulterior, oamenii legii au desfășurat mai multe percheziții în municipiul Chișinău. Pe lângă șofer, a fost reținut și presupusul organizator al schemei infracționale. Cei doi bărbați, în vârstă de 33 și 36 de ani, sunt cercetați în continuare.
11:40
Donald Trump vrea încheierea războiului din Ucraina până pe 4 iulie. Negocierile cu Rusia, în impas Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, își propune încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia până la 4 iulie, data la care Statele Unite vor marca 250 de ani de la proclamarea independenței, potrivit unei analize publicate de Bloomberg.Conform sursei citate, deși administrația Trump urmărește obținerea rapidă a unui acord, nu există indicii că liderul rus, Vladimir Putin, ar fi dispus să accepte un compromis care să nu includă revendicările sale maximale. Trei runde de negocieri trilaterale desfășurate în acest an la Abu Dhabi și Geneva nu au produs un rezultat concret.Discuțiile dintre Ucraina, SUA și Rusia sunt descrise drept „constructive”, însă se află într-un impas. Un oficial NATO, citat de Bloomberg, a declarat că Moscova și Washingtonul încearcă să forțeze reciproc concesii în cadrul negocierilor coordonate de emisarul special american Stephen Witkoff și de Jared Kushner.Printre principalele puncte de blocaj se numără controlul asupra teritoriilor din estul Ucrainei și statutul centralei nucleare de la Zaporojie, ocupată de forțele ruse. Moscova insistă asupra controlului deplin în Donbas și refuză să cedeze centrala, în timp ce Kievul respinge orice retragere din regiune și propune un armistițiu pe actualele linii ale frontului. SUA ar fi propus crearea unei zone economice libere și oferirea unor garanții de securitate pentru Ucraina.În paralel, aliații europeni ai Kievului ar fi fost în mare parte excluși din negocieri, deși ei finanțează în principal achizițiile de armament pentru Ucraina, mai notează Bloomberg.Experții citați susțin că, în pofida pierderilor militare și a presiunilor economice, Vladimir Putin nu dă semne că ar renunța la obiectivele sale strategice. La rândul său, The Wall Street Journal scrie că recentele contraatacuri ucrainene în regiunea Zaporojie arată că o victorie a Moscovei nu este inevitabilă, în timp ce Sky News notează că eșecurile de pe câmpul de luptă nu par să fi schimbat poziția Kremlinului.
11:30
Percheziții SFS și PCCOCS la o companie din R. Moldova: livrări fictive de peste 40 milioane lei și 4 milioane lei ridicate Liber TV
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciul Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat percheziții la sediul unui agent economic suspectat de implicare într-o amplă schemă de livrări fictive.Potrivit unui comunicat al SFS, compania ar fi efectuat livrări fictive de materie primă și accesorii necesare fabricării geamurilor termopan, în valoare de peste 40.000.000 de lei. Schema de evaziune fiscală ar fi fost pusă în aplicare în perioada 2023–2025.În urma acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au ridicat acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, ștampile cu semne de falsificare, precum și obiecte interzise, inclusiv cartușe. De asemenea, au fost depistați și ridicați bani în lei și valută străină în sumă de aproximativ 4.000.000 de lei, care ar proveni din activitatea infracțională investigată.Procurorii PCCOCS au atribuit statutul de bănuit pentru trei persoane, care ar avea roluri de administratori și fondatori ai companiei vizate.
10:40
Maia Sandu, mesaj la 4 ani de război în Ucraina: „Ucraina merită o pace dreaptă, vom sprijini cu solidaritate neștirbită” Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate la patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, subliniind curajul și rezistența poporului ucrainean în fața agresiunii ruse.Într-o postare publică, șefa statului a amintit că „în zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste” și a evidențiat faptul că această rezistență a devenit „o lumină pentru întreaga lume liberă”.Maia Sandu a adus un omagiu victimelor războiului și a exprimat compasiune față de familiile îndoliate, răniți și refugiați. „Ne înclinăm în fața memoriei celor care și-au pierdut viața în cei patru ani de război. Împărtășim durerea celor care au pierdut pe cineva drag. Purtăm în amintire suferința celor care au fost răniți sau au fugit din calea armelor”, a declarat președinta.Totodată, aceasta a menționat suferințele prizonierilor de război, supuși torturii și umilințelor în captivitate, subliniind că aceste drame nu trebuie uitate.În mesajul său, Maia Sandu a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru o pace justă. „Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe. Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neștirbită”, a punctat șefa statului.
10:00
Deputați ai Parlamentului Republicii Moldova participă la evenimentele dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina Liber TV
Deputații din Parlamentul Republicii Moldova participă la evenimente comemorative organizate în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina.Membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina efectuează o vizită la Rada Supremă a Ucrainei. Delegația este condusă de președintele Grupului de prietenie, deputatul Alexandr Trubca. La Kiev, deputații vor participa, alături de parlamentari din mai multe țări, la evenimentele comemorative organizate de legislativul ucrainean.De asemenea, luni, 23 februarie, președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, a participat la Reuniunea specială a Forumului pentru Securitatea Mării Negre, organizată la Odesa. Evenimentul a fost dedicat analizării felului în care războiul remodelează parteneriatele și regulile puterii globale.De menționat că, aseară, clădirea Parlamentului a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate și susținere a poporului țării vecine.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.