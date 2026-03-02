Macron ordonă majorarea arsenalului nuclear al Franței: „Trebuie să fim puternici ca să fim temuți”
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a prezentat o nouă strategie privind rolul armelor nucleare franceze în securitatea Europei, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor dintre liderii europeni și administrația președintelui american Donald Trump.Într-un discurs susținut la o bază de submarine din regiunea Bretania, liderul francez a anunțat că a ordonat creșterea numărului de focoase nucleare din arsenalul Franței. Totodată, autoritățile franceze nu vor mai face publice datele privind dimensiunea acestui arsenal.„Traversăm o perioadă de tulburări geopolitice, asociate cu riscuri majore”, a declarat Macron, subliniind că modelul de descurajare nucleară al Franței trebuie „consolidat”.Președintele francez a accentuat că descurajarea nucleară a Franței este „fiabilă și eficientă”, avertizând că orice stat care ar îndrăzni să atace Franța ar trebui să fie conștient de „prețul insuportabil” pe care îl va plăti.„Pentru a fi liberi, trebuie să fim temuți. Iar pentru a fi temuți, trebuie să fim puternici”, a afirmat liderul de la Paris.Declarațiile vin pe fondul îngrijorărilor tot mai mari ale liderilor europeni privind garanțiile de securitate oferite de Statele Unite prin umbrela nucleară. În prezent, Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană.În același timp, Franța și Regatul Unit au semnat în luna iulie o declarație comună care prevede coordonarea forțelor nucleare ale celor două state, acestea urmând însă să rămână independente. Londra, deși nu mai face parte din Uniunea Europeană, rămâne un aliat important în cadrul NATO.Potrivit presei internaționale, în Europa au început discuții privind dezvoltarea sau extinderea capacităților nucleare pentru prima dată de la finalul Războiul Rece, pe fondul temerilor că statele europene ar putea fi nevoite să își asigure singure securitatea în fața amenințărilor venite din partea Rusiei, care deține cel mai mare arsenal nuclear din lume.
