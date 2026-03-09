Se împlinesc 36 de ani de la restabilirea independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică | Maia Sandu va susține un discurs în Parlamentul de la Vilnius

09:20

Jurnaliștii de investigație au descoperit interese între o gară privată și conexiuni politice cu partidul de la guvernare. De asemenea, presa analizează de ce Republica Moldova nu deține stocuri de produse petroliere. Lipsa de stocuri este și cea mai mare restanță din domeniul energetic a Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Un alt subiect este dosarul transnistrean, în care analiștii indică pârghii existente și încă nedescoperite la Chișinău, Kiev și București.