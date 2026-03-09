Valori mobiliare de stat de 85 de milioane de lei, disponibile pe platforma eVMS.md

10:50

Blocajul politic din interiorul Uniunii Europene privind avansarea negocierilor de aderare cu Ucraina afectează și Republica Moldova, însă procesul tehnic de pregătire pentru integrarea europeană continuă fără întârzieri, spune fostul ministru moldovean de externe Nicu Popescu. Din postura de Emisar Special al președintei Maia Sandu pentru afacere europene și parteneriate strategice, acesta a explicat la Radio Chișinău, că atmosfera de așteptare din jurul deciziei politice de deschidere a negocierilor pe capitole este legată în mare parte de poziția actualului guvern de la Budapesta.