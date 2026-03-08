După ani de amânări, construcția sediului Teatrului din Cahul intră în linie dreaptă
Radio Moldova, 8 martie 2026 18:10
Teatrul „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul ar putea avea, până la sfârșitul acestui an, un sediu propriu, după aproape patru decenii de activitate fără o clădire dedicată. Lucrările de construcție la noul edificiu urmează să fie reluate în baza unui contract semnat recent, proiectul având o valoare de aproximativ 13,8 milioane de lei și fiind finanțat în mare parte din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 15 minute
19:00
Plan discutat la Washington: raiduri ale forțelor speciale pentru controlul uraniului din Iran # Radio Moldova
Administrația președintelui american Donald Trump analizează posibilitatea trimiterii unor unități de forțe speciale în Iran pentru a stabili controlul fizic asupra stocurilor de uraniu îmbogățit. Informația a fost publicată de Axios, care citează patru surse familiarizate cu discuțiile dintre Statele Unite și Israel. Potrivit acestora, desfășurarea forțelor pentru „asigurarea securității” materialelor nucleare este analizată ca una dintre etapele unei eventuale operațiuni militare într-o fază ulterioară, transmite The Moscow Times.
Acum 2 ore
18:10
După ani de amânări, construcția sediului Teatrului din Cahul intră în linie dreaptă # Radio Moldova
Teatrul „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul ar putea avea, până la sfârșitul acestui an, un sediu propriu, după aproape patru decenii de activitate fără o clădire dedicată. Lucrările de construcție la noul edificiu urmează să fie reluate în baza unui contract semnat recent, proiectul având o valoare de aproximativ 13,8 milioane de lei și fiind finanțat în mare parte din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală.
17:20
Liderul opoziției din Ungaria acuză: agenți ai GRU ar fi fost trimiși la Budapesta pentru a influența alegerile după un scenariu aplicat în R. Moldova # Radio Moldova
Liderul partidului de opoziție maghiar „Tisa”, Péter Magyar, a declarat că premierul Viktor Orbán ar fi invitat în țară angajați ai Direcției Principale de Informații a Rusiei (GRU) pentru a interveni în alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Magyar afirmă că, în urmă cu câteva săptămâni, la Budapesta au sosit, sub acoperire diplomatică, persoane asociate cu serviciile de informații militare ale Federației Ruse, relateazp publicația The Moscow Times.
Acum 4 ore
16:50
După ce a cucerit primul său titlu WTA în orașul mexican Merida, tenismena spaniolă cu origini moldovenești Cristina Bucșă a ajuns la Indian Wells, unde, însă, a avut ghinion. Ea a fost învinsă clar în turul 2 de belgianca Elise Mertens, scor 2:6, 1:6. Partida a durat doar 54 de minute.
16:30
Provocările proiectului „Farmacie în satul tău”: unde nu sunt spații, apar farmacii în containere # Radio Moldova
Accesul la asistența farmaceutică rămâne o problemă pentru sute de localități rurale din Republica Moldova, unde farmacii nu există de ani de zile. Pentru a reduce acest deficit, Guvernul a lansat în 2024 proiectul „Farmacie în satul tău”, care oferă subvenții agenților economici dispuși să deschidă farmacii în sate. Totuși, antreprenorii implicați în program spun că una dintre cele mai mari dificultăți este identificarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea activității, motiv pentru care unii au apelat la soluții alternative, precum containerele modulare.
16:30
George Russell este primul câștigător de etapă în campionatul mondial de automobilism Formula 1. Pilotul britanic al echipei Mercedes a triumfat în Marele Premiu al Australiei.
15:40
Cost uriaș al conflictului: Washingtonul a cheltuit 6 miliarde de dolari într-o săptămână de război cu Iranul # Radio Moldova
Publicația The New York Times scrie, citând informații oferite Congresului de oficiali ai Pentagonului, că Statele Unite au cheltuit aproximativ șase miliarde de dolari în prima săptămână a conflictului cu Iranul, transmite TV Rain.
Acum 6 ore
15:00
Incident de securitate la Ambasada SUA din Oslo: o explozie s-a produs la secția consulară # Radio Moldova
Incident grav în capitala Norvegiei. O explozie s-a produs la sediul Ambasadei Statelor Unite din oraș. Angajații americani ai misiunii diplomatice nu au comentat incidentul, dar martorii consideră că ar fi vorba de proteste în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu. Washingtonul a anunțat anterior măsuri stricte de securitate la ambasadele și consulatele americane din întreaga lume, în contextul manifestațiilor pro-Iran organizate în multe orașe.
14:30
Sprijin financiar redus pentru studenții basarabeni din România: bursele nu mai pot fi cumulate # Radio Moldova
Studenții basarabeni din România nu mai beneficiază de sprijinul financiar acordat de statul român. În anul universitar trecut, ei puteau cumula bursa de merit cu bursa pentru românii de pretutindeni și primeau sprijin financiar și pe perioada verii. Însă, noile măsuri de austeritate, adoptate în acest an, au eliminat beneficiile, iar mulți tineri spun că planurile lor financiare au fost date peste cap.
13:40
Grant ODA pentru antreprenoriat feminin: o afacere cu oțet de mere din Cojușna ajunge în România # Radio Moldova
În Republica Moldova, anual se produc mii de tone de mere, însă o parte semnificativă rămâne nevândută sau se vinde la prețuri care nu acoperă costurile de producție. Profitând de această oportunitate, o antreprenoare din Cojușna a lansat, cu sprijinul unui grant oferit de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), o linie de producție de oțet de mere, care ajunge acum și la export.
Acum 8 ore
12:40
Corespondență din SUA // Tradițiile de acasă, celebrate în California la Festivalul Internațional „Mărțișor” # Radio Moldova
Comunitatea de moldoveni și români din California a sărbătorit Festivalul Internațional „Mărțișor 2026”, un eveniment dedicat tradiției, culturii și spiritului comunitar. Ajuns la cea de-a 14-a ediție, festivalul a devenit un reper important pentru diaspora din regiune, reunind familii, artiști și iubitori ai tradițiilor românești într-o atmosferă care a readus farmecul sărbătorilor de acasă, relatează din SUA corespondenta Radio Moldova Natalia Ghilașcu.
11:40
Atacuri iraniene în mai multe țări din regiune; Israelul vizează infrastructura petrolieră din Teheran # Radio Moldova
Iranul a lansat din nou atacuri asupra unor țări din Orientul Mijlociu. Israelul a lovit depozite de petrol din Teheran. Sistemele de apărare antiaeriană din Kuweit și Emiratele Arabe Unite au interceptat pe 8 martie rachete și drone lansate de Iran, relatează Meduza Live, cu referire la AFP, care citează declarațiile autorităților din aceste state.
11:20
Criza din Orientul Mijlociu: MAE menține legătura cu cetățenii moldoveni din regiune # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău anunță că urmărește în continuare evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și menține legătura cu cetățenii moldoveni aflați în statele din regiune, prin intermediul misiunilor diplomatice. Autoritățile îi îndeamnă pe conaționalii aflați acolo să urmărească informațiile oficiale publicate de ambasade și să respecte recomandările autorităților locale.
Acum 12 ore
10:40
Conducerea Republicii Moldova, mesaje de Ziua Femeii: „Moldova este mai puternică datorită femeilor” # Radio Moldova
Conducerea Republicii Moldova a transmis mesaje de felicitare cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, subliniind rolul esențial al femeilor în dezvoltarea societății și necesitatea asigurării respectului, egalității de șanse și aprecierii pentru contribuția lor în toate domeniile vieții.
09:40
Deplasare dificilă în curțile blocurilor din capitală: gropile și denivelările provoacă nemulțumiri # Radio Moldova
După iarnă, căile de acces în curțile de blocuri din Capitală sunt la fel de greu de străbătut ca mai multe drumuri din oraș. Gropile și denivelările fac dificile deplasările zilnice ale locatarilor, atât pe jos, cât și cu mașinile. Situația provoacă nemulțumiri printre locatari, care cer autorităților locale intervenții rapide și asigurarea unor condiții sigure de circulație în curțile blocurilor.
08:30
Peste 6.500 de locuitori ai zonei urbane Dumbrava din municipiul Edineț vor beneficia de infrastructură modernizată, spații verzi extinse și facilități recreaționale îmbunătățite, în urma unui proiect de revitalizare în valoare de 31.3 milioane de lei. Contractul de antrepriză pentru implementarea lucrărilor a fost semnat la Bălți, proiectul fiind finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord).
Acum 24 ore
23:00
Arena Chișinău a găzduit ediția de iarnă a campionatului Republicii Moldova la natație # Radio Moldova
Forță, rezistență și viteză în apă. 279 de sportivi și-au demonstrat abilitățile la ediția de iarnă a campionatului Republicii Moldova la natație. Pe parcursul a 3 zile, competițiile s-au desfășurat în bazinul olimpic din incinta Arenei Chișinău la 3 categorii de vârstă: juniori, tineret „sub 18 ani" și seniori. Cele mai aprige au fost cursele cu implicarea seniorilor.
22:00
Milsami Orhei și Zimbru Chișinău au remizat în primul meci din play-off-ul Superligii moldovenești de fotbal # Radio Moldova
Faza a doua a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal a debutat cu un meci jucat la Orhei, unde Milsami din localitate a găzduit pe Zimbru Chișinău. Partida a fost una aprig disputată, dar s-a încheiat la egalitate și fără goluri - scor alb, 0:0.
21:40
Mesaj dincolo de flori: campania „Buchet cu greutate” atrage atenția asupra poverilor purtate de femei # Radio Moldova
Ziua de 8 Martie nu înseamnă doar flori și felicitări, ci și un prilej de reflecție asupra provocărilor cu care se confruntă femeile zi de zi. În ajunul Zilei Internaționale a Femeii, UNFPA Moldova a lansat campania de conștientizare „Buchet cu greutate”, menită să îndemne societatea să privească dincolo de gesturile simbolice. În cadrul evenimentului, trecătorilor li s-au oferit gratuit buchete de flori care, la o privire mai atentă, aveau atașate „greutăți”, adică mesaje ce reflectă presiunile și responsabilitățile pe care multe femei le poartă zilnic.
21:00
Comunitatea internațională condamnă bombardamentele rusești asupra orașelor ucrainene # Radio Moldova
Atacul masiv lansat de Rusia asupra mai multor regiuni ale Ucrainei a provocat reacții dure pe plan internațional. Mai mulți oficiali au condamnat loviturile asupra infrastructurii civile și energetice și au reiterat sprijinul pentru Ucraina. Mesaje de solidaritate au venit din partea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și a președintelui Consiliului European, Antonio Costa. La rândul său, președintele SUA, Donald Trump, a comentat dificultatea negocierilor pentru încheierea războiului.
20:30
Asalt la florării înainte de 8 Martie: bărbații cumpără buchete pentru cele mai importante femei # Radio Moldova
În ajunul zilei de 8 Martie, florăriile din capitală au fost luate cu asalt. Bărbații au venit să cumpere buchete pentru cele mai importante femei din viața lor - soții, mame sau surori. Comercianții spun că, în această perioadă, vânzările cresc semnificativ, iar prețurile au rămas, în mare parte, la același nivel.
20:30
Arsenal Londra și FC Liverpool s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Angliei la fotbal # Radio Moldova
Arsenal Londra continuă bătălia pe 4 fronturi! „Tunarii" s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Angliei la fotbal, după ce au învins cu 2:1 în deplasare pe Mansfield Town, echipă ce evoluează în cea de-a treia divizie valorică. Londonezii au preluat conducerea în minutul 41. Noni Madueke a înscris din marginea careului de 16 metri.
19:50
Monument al eroilor din Basarabia căzuți în Ungaria, inaugurat la Budapesta. R. Moldova și Ungaria au semnat un memorandum în domeniul apărării # Radio Moldova
Un monument dedicat eroilor originari de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, căzuți pe teritoriul Ungariei în toate războaiele, a fost inaugurat la Budapesta, în cadrul vizitei oficiale efectuate de ministrul Apărării al R. Moldova, Anatolie Nosatîi. Cu același prilej, oficialul moldovean a semnat un Memorandum de Înțelegere cu omologul său ungar, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, document care vizează aprofundarea cooperării bilaterale în domeniul apărării.
19:20
Napoli Calcio a obținut o victorie importantă, scor 2-1 pe teren propriu în partida cu FC Torino, vineri seara, în prologul etapei a 28-a din Serie A, și s-a apropiat la un singur punct de AC Milan, secunda clasată, care duminică, 8 martie, va primi vizita liderului Internazionale Milano, în clasicul „Derby della Madonnina”.
Ieri
18:40
METEO // Cum va fi luna martie în R. Moldova: temperaturi în creștere și începutul lucrărilor agricole # Radio Moldova
Luna martie marchează în Republica Moldova o creștere treptată a temperaturilor față de februarie și începutul proceselor importante pentru agricultură, precum dezghețul solului și reluarea vegetației culturilor de toamnă. În mod obișnuit, temperaturile medii lunare variază între 2°C în nord și 4°C în sud, însă de-a lungul anilor au fost înregistrate și valori extreme, de la -25.8°C până la 27.9°C.
18:30
Bayern Munchen a repurtat a 21-a victorie în actuala ediție a Bundesligii germane de fotbal # Radio Moldova
Bayern Munchen a oferit un nou spectacol ofensiv și a câștigat cu 4:1 în fața Borussiei Mönchengladbach, în prologul etapei a 25-a a primei divizii germane de fotbal. În absența golgheterului Harry Kane, eroul meciului a fost columbianul Luis Díaz, autor al unui gol și al unei pase decisive.
17:50
Paris Saint-Germain a suferit o înfrângere surprinzătoare pe teren propriu, scor 1:3, în fața formației AS Monaco, în prologul etapei a 25-a din Ligue 1. Eșecul survine într-un moment delicat pentru multipla campioană a Franței, care urmează să întâlnească formația londoneză Chelsea în optimile de finală ale Ligii Campionilor UEFA.
17:30
Apărarea aeriană a Emiratelor Arabe Unite respinge un atac masiv cu rachete și drone # Radio Moldova
Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunțat că, sâmbătă, sistemele de apărare aeriană ale țării au interceptat 15 rachete balistice și 119 drone lansate din Iran. Într-un comunicat al Ministerului Apărării al EAU se precizează că două drone au căzut pe teritoriul țării.
16:50
Furtuni violente și tornade în Michigan: locuințe distruse și sute de mii de oameni fără curent # Radio Moldova
Furia naturii face victime în Statele Unite. Șase persoane au fost ucise și cel puțin 12 - rănite, după ce o tornadă a lovit statul Michigan. O furtună violentă și câteva tornade au măturat la propriu statul, au distrus numeroase locuințe și au lăsat sute de mii de rezidenți fără energie electrică. A fost activat Centrul de Operațiuni pentru Situații de Urgență al statului pentru monitorizarea situației.
16:40
Româncele Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea s-au calificat în turul 3 al turneului de tenis de la Indian Wells. Într-o partidă din runda a doua, Cristian a învins-o pe australianca Maya Joint, scor 0:6, 6:2, 7:5. Bucureșteanca a fost la un pas de eliminare în setul decisiv. Joint conducea cu 5:4 și a ratat 3 mingi de meci.
16:10
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA vor lovi Iranul „foarte dur” și a amenințat că va extinde loviturile la „zone și grupuri de persoane care nu au fost considerate vreodată ținte”, fără a oferi detalii, potrivit agențiilor France Presse și Reuters, citate de Agerpres.
15:50
Meci dramatic în prima divizie spaniolă de fotbal. În prologul etapei a 27-a, Real Madrid a învins cu 2:1 în deplasare pe Celta Vigo, „Los Blancos" marcînd golul victoriei în minutul 90+4. Realul a deschis scorul în minutul 11, prin francezul Aurélien Tchouaméni, dar Borja Iglesias a egalat în minutul 25. Finalul de meci a fost dramatic.
15:20
Peste 6.6 milioane de lei investiți în dezvoltarea satului Negrești din raionul Strășeni # Radio Moldova
Satul Negrești din raionul Strășeni beneficiază de investiții de peste 6,65 milioane de lei din bugetul de stat pentru modernizarea infrastructurii locale, bani alocați prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) în cadrul mai multor programe naționale. Proiectele vizează extinderea rețelelor de apă potabilă, instalarea iluminatului stradal, reabilitarea unui tronson de drum local și elaborarea planului urbanistic general al localității.
14:50
Revista Presei | FMI avertizează: creșterea accelerată a prețurilor la imobile creează riscuri pentru Moldova. # Radio Moldova
Votul cu scandal al membrilor în Comisia de evaluare externă a procurorilor; avertismentul FMI cu privire la creșterea accelerată a prețurilor la imobile și de ce Republica Moldova nu deține stocuri de produse petroliere - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
14:30
S-a generalizat de la o vreme forma de viitor al verbelor cu un auxiliar unic la toate persoanele, chiar și la a treia plural: “o”!… Lumea zice azi: “Eu o să fac” — dar la fel: “Ei o să facă”. Cel mai probabil așa va rămâne, însă pentru generația care încă a mai practicat limba de dinainte de 1989, e regretabilă dispariția formei de persoana a treia plural: au să facă, au să aibă. “Au”, pentru că în primul rând asta e forma verbului la prezent: ei au, evoluție regulată și atestată a auxiliarului latinesc: habent, habere = a avea.
14:20
Finlanda pregătește anularea interdicției privind tranzitul și depozitarea armelor nucleare pe teritoriul său # Radio Moldova
Finlanda intenționează să anuleze interdicția în vigoare din anii 1980 privind introducerea și tranzitul armelor nucleare, precum și depozitarea acestora pe teritoriul său. Declarația a fost făcută de ministrul apărării, Antti Häkkänen, în cadrul unei conferințe de presă, relatează publicația The Moscow Times, cu referire la Politico. Potrivit lui Häkkänen, normele actuale și-au pierdut relevanța în condițiile actuale și nu mai corespund statutului Finlandei de stat membru al NATO.
13:30
Angajatorii caută cusătorese, șoferi și muncitori auxiliari. Mii de joburi disponibile în țară # Radio Moldova
Peste 11 mii de locuri de muncă vacante sunt disponibile în prezent pe piața muncii din Republica Moldova, majoritatea în mediul urban. Cele mai căutate meserii sunt cele de cusătoreasă, muncitor auxiliar, legător de cabluri și conductori, dar și conducător auto sau operator în diverse domenii.
12:40
Iranul promite că nu va mai ataca țările vecine, dacă nu sunt lansate atacuri de pe teritoriul lor # Radio Moldova
Președintele iranian Masoud Pezeshkian și-a cerut scuze sâmbătă țărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la începutul conflictului în 28 februarie cu SUA și Israel, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
11:50
Ambasadele R. Moldova caută rute de tranzit pentru moldovenii care vor să părăsească Orientul Mijlociu # Radio Moldova
Peste o sută de cetățeni ai Republicii Moldova au solicitat în această săptămână sprijin pentru evacuare din state ale Orientului Mijlociu, iar o parte dintre aceștia se află încă în așteptarea unor soluții de plecare din regiune, în special din Abu Dhabi, Qatar și Liban. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că ambasadele moldovenești mențin legătura cu operatorii aerieni și autoritățile locale pentru a identifica opțiuni de tranzit și repatriere, în condițiile în care zborurile din regiune sunt operate în regim limitat.
11:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacurile rusești din noaptea trecută asupra orașelor și infrastructurii civile din Ucraina, calificându-le drept crime de război și îndemnând comunitatea internațională să rămână concentrată asupra sprijinirii Kievului.
11:00
Restricții și proceduri complicate pentru obținerea permisului de ședere în SUA. Avocat: „Consecințe grave după expirarea vizei” # Radio Moldova
Pentru mulți moldoveni și români aflați peste Ocean, în Statele Unite ale Americii (SUA), visul american este umbrit de incertitudine, proceduri birocratice complicate și riscuri legale tot mai mari. Autoritățile americane înăspresc controalele și aplică legea imigrării cu o fermitate sporită, iar perspectivele de legalizare sau de reunificare a familiilor rămân fragile.
10:20
Bombardamente rusești în mai multe regiuni ale Ucrainei: victime la Harkov și Dnipropetrovsk # Radio Moldova
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei. În urma unei lovituri cu rachetă asupra orașului Harkov, cel puțin șapte oameni au murit, inclusiv doi copii. O altă victimă a fost înregistrată în raionul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk, relatează DW.
09:30
O stradă din Bălți a devenit impracticabilă după iarnă. Locuitori: „Peste tot sunt gropi, noroi” # Radio Moldova
O stradă din Bălți, reparată în 2018 după o tehnologie nouă, care a costat sute de mii de lei, a devenit aproape impracticabilă după această iarnă. Stratul de asfalt a dispărut odată cu topirea zăpezii, spun locuitorii, iar drumul este acum plin de noroi și gropi. Oamenii acuză autoritățile locale de lucrări de mântuială și risipă a banilor publici. Reprezentanții primăriei susțin că, din lipsă de fonduri, strada nu va fi reparată, cel puțin în acest an.
09:00
Apelul Fiscului înainte de 8 martie: comercianții să elibereze bonuri, cumpărătorii să le ceară # Radio Moldova
În ajunul Zilei Internaționale a Femeii, când crește cererea pentru flori, cadouri și alte produse, autoritățile fiscale îndeamnă comercianții să respecte legislația și să elibereze bonuri fiscale pentru fiecare tranzacție. Totodată, cumpărătorii sunt încurajați să solicite bonul de casă la fiecare achiziție, pentru a-și proteja drepturile în calitate de consumatori.
08:30
Autoritățile propun o reintegrare graduală a regiunii transnistrene, cu accent pe economie și domeniul social # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău mizează pe o reintegrare etapizată a regiunii transnistrene, care să înceapă cu integrarea economică, fiscală și socială, iar componenta politică să fie abordată abia într-o etapă ulterioară. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește”.
08:20
Preot: „Postul Mare înseamnă să atragem atenție sufletului, a posti înseamnă a te abține” # Radio Moldova
Postul Mare, numit și Postul Învierii, întărește voința și caracterul moral, este momentul în care credinciosul atrage atenție sufletului, nu trupului. A posti înseamnă, de fapt, a te abține de la gânduri și fapte, a subliniat Viorel Cojocaru, parohul Bisericii „Inimi Tăcute”, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
6 martie 2026
22:20
Prețul petrolului Brent atinge 90 de dolari pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz # Radio Moldova
Cotația barilului de petrol Brent a atins 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un val de perturbări pe piețele energetice, Iranul a reacționând la atacurile aeriene prin restricționarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru comerțul global cu energie, transmite Agerpres cu referire la Bloomberg.
22:10
Tragedia de la școala primară Minab din Iran: O anchetă sugerează că SUA ar fi lovit clădirea instituției # Radio Moldova
Tragedia de la școala primară Minab din Iran stârnește indignare internațională, pe măsură ce apar noi detalii cu privire la cine ar putea fi responsabil de această crimă. Potrivit Reuters, o anchetă sugerează că Statele Unite ale Americii (SUA) ar fi lovit cu arme de înaltă precizie clădirea instituției de învățământ, atac soldat cu moartea a peste 160 de persoane. Și publicația New York Times a scris despre implicarea Pentagonului în această lovitură. Washingtonul nu a comentat aceste relatări.
21:40
Indexul Egalității de Gen 2026: Peste 62% dintre cetățeni cred că destinul femeii este familia și gospodăria # Radio Moldova
Camelia BabeicaFemeile din Republica Moldova au un nivel de instruire mai ridicat decât bărbații, dar se regăsesc mai puțin în funcții de conducere și au salarii mai mici. Ajunse la vârsta de pensionare, doamnele continuă să fie discriminate. Potrivit datelor statistice, pensia medie a femeilor este cu o mie de lei mai mică decât cea a bărbaților. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) a publicat date privind Indexul Egalității de Gen. Potrivit experților, în timp ce reformele legislative recente au încurajat participarea femeilor pe piața muncii, în multe domenii s-au înregistrat regrese ce sunt amplificate de consolidarea percepțiilor tradiționaliste în societate.
21:30
Scumpirea motorinei pune în dificultate agricultorii care au început lucrările de primăvară # Radio Moldova
Scumpirile motorinei îi pun în mare dificultate pe agricultori, care au început deja lucrările de primăvară. Fermierii încearcă să facă rezerve de carburanți, pentru că prețurile cresc pe zi ce trece. În același timp, ei spun că operatorii refuză să le vândă carburanți angro, fără să invoce motive întemeiate. Agricultorii cer intervenția promptă a statului, iar autoritățile anunță că vor compensa costul accizei la motorina folosită în timpul lucrărilor de semănat.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.