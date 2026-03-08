Oportunitate pentru managerii instituțiilor culturale. Pot participa la o școală de vară dedicată dezvoltării proiectelor culturale
#diez, 8 martie 2026 13:45
Managerii instituțiilor culturale din Republica Moldova sunt invitați să participe la o școală de vară dedicată dezvoltării proiectelor culturale. După finalizarea programului de instruire, participanții vor avea oportunitatea să propună proiecte culturale în cadrul unui concurs de granturi. Cele mai bune inițiative vor beneficia de finanțare pentru implementare în comunitățile din țară. Сообщение Oportunitate pentru managerii instituțiilor culturale. Pot participa la o școală de vară dedicată dezvoltării proiectelor culturale появились сначала на #diez.
Băieții iau decizii, fetele se plâng. Ce stereotipuri (mai) există în școli și cum văd elevii și profesorii egalitatea de gen # #diez
Unul din trei elevi din Republica Moldova spune că băieții sunt mai buni la luarea deciziilor, pentru că „nu se lasă conduși de emoții”. În același timp, despre fete afirmă că „vorbesc prea mult și se plâng prea des”. Datele din Barometrul școlar arată că de aceeași părere este și unul din cinci profesori. Aceste percepții apar în condițiile în care mai puțin de jumătate dintre elevi, 45 la sută, spun că în școala lor au avut loc discuții despre egalitatea de gen. Profesorii văd însă lucrurile diferit – 79 la sută afirmă că astfel de discuții au existat. De ce avem această diferență de percepție? Cât de eficiente sunt, de fapt, conversațiile despre egalitate în școli și ce înțeleg elevii din ele? Despre stereotipuri, realități și posibile soluții vorbim astăzi, 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii. Сообщение Băieții iau decizii, fetele se plâng. Ce stereotipuri (mai) există în școli și cum văd elevii și profesorii egalitatea de gen появились сначала на #diez.
11:45
Aproape jumătate dintre tinerii din România cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au utilizat instrumente de inteligență artificială în anul 2025. Datele apar într-un raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și plasează România printre statele cu cea mai redusă utilizare a tehnologiilor AI în rândul populației tinere. Potrivit statisticilor, 44 % dintre tinerii români din această categorie de vârstă – care include elevii din ultimii ani de liceu și studenții – au declarat că au folosit sisteme de inteligență artificială generativă în ultimul an. În medie, la nivelul statelor membre și partenere OCDE, aproximativ 67,7 % dintre tineri au utilizat astfel de tehnologii. Сообщение Câți tineri din România au folosit inteligența artificială în anul 2025 появились сначала на #diez.
Ai o producție cinematografică îndrăzneață? Înscrie-ți lucrarea la un festival internațional și câștigă vizibilitate # #diez
Festivalul Internațional de Film Serbest (SIFF) și-a deschis înscrierile pentru ediția din 2026, care va avea loc între 25 și 31 august la Chișinău. Evenimentul este dedicat descoperirii și promovării producțiilor cinematografice îndrăznețe din întreaga lume, oferind o platformă pentru regizori, scenariști și producători, fie că sunt la început de carieră, fie că au deja experiență. Сообщение Ai o producție cinematografică îndrăzneață? Înscrie-ți lucrarea la un festival internațional și câștigă vizibilitate появились сначала на #diez.
Învață și realizează cercetări la universitățile din Slovacia datorită burselor. Studenții, profesorii și artiștii sunt încurajați să se înscrie # #diez
Guvernul Republicii Slovace lansează un program de burse pentru studenții, doctoranzii, profesorii universitari, cercetătorii și artiștii din Republica Moldova. Tinerii din țară au posibilitatea să-și urmeze studiile în instituțiile de învățământ superior și organizațiile de cercetare din Slovacia. Сообщение Învață și realizează cercetări la universitățile din Slovacia datorită burselor. Studenții, profesorii și artiștii sunt încurajați să se înscrie появились сначала на #diez.
Consiliile elevilor din Chișinău pot obține până la 500.000 de lei pentru proiectele lor în cadrul Programului municipal de granturi # #diez
Faci parte dintr-un consiliu de elevi dintr-o școală din capitală și ai o idee ingenioasă de proiect? Acum ai ocazia, alături de echipa ta, să participi la Programul Municipal de Granturi pentru organizațiile de tineret din Chișinău. Oportunitatea este destinată organizațiilor necomerciale de tineret care își propun să transforme inițiativele în proiecte cu impact asupra comunității. Сообщение Consiliile elevilor din Chișinău pot obține până la 500.000 de lei pentru proiectele lor în cadrul Programului municipal de granturi появились сначала на #diez.
Cursuri de recalificare, tabere și instruiri. Ce programe include planul de formare continuă a profesorilor pentru anul 2026 # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat planul de formare continuă a cadrelor didactice pentru anul 2026. Acesta este structurat în două categorii distincte: programe de formare obligatorii și programe de formare opționale. Сообщение Cursuri de recalificare, tabere și instruiri. Ce programe include planul de formare continuă a profesorilor pentru anul 2026 появились сначала на #diez.
Lista elevilor premiați la Olimpiada Republicană la limba franceză și limba germană în anul 2026 # #diez
72 de elevi au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la limba franceză și limba germană. Competiția s-a desfășurat în perioada 4-6 martie și a reunit 225 de participanți din întreaga țară, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Сообщение Lista elevilor premiați la Olimpiada Republicană la limba franceză și limba germană în anul 2026 появились сначала на #diez.
Participă la un webinar și află cum obții o bursă pentru studii de licență la Școala de Economie din Stockholm, cu sediul la Riga # #diez
Școala de Economie din Stockholm, cu sediul în orașul Riga (SSE Riga), oferă studenților din Republica Moldova posibilitatea să urmeze un program de licență în Economie și Afaceri cu durata de trei ani și două luni. SSE Riga a fost înființată în 1994 ca un proiect comun între Stockholm School of Economics și guvernele Letoniei și Suediei, cu scopul de a contribui la dezvoltarea democratică și economică a celor trei țări baltice. Сообщение Participă la un webinar și află cum obții o bursă pentru studii de licență la Școala de Economie din Stockholm, cu sediul la Riga появились сначала на #diez.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a publicat rezultatele unui sondaj amplu despre situația școlilor din Republica Moldova. Studiul a analizat zeci de aspecte – de la calitatea programei școlare până la condițiile din blocurile sanitare. Printre cele mai importante probleme identificate se numără cunoștințele limitate despre drepturile omului și ale copilului, dar și atitudinile negative față de elevii din comunitatea LGBTQI+. Сообщение (sondaj) Cât de homofobi sunt elevii, părinții și profesorii din Moldova появились сначала на #diez.
Un corp ca o închisoare, dorințe erotice și „inimi cicatrizate”. La întâlnirea Clubului de carte din martie discutăm despre romanul lui Max Blecher # #diez
Cum ar fi să trăiești într-un corp în care te simți ca într-o închisoare? Încercăm să aflăm de la eroul romanului „Inimi cicatrizate”, de Max Blecher, la întâlnirea Clubului de carte #diez și Librăriile Cartier din luna lui Mărțișor. Ne vedem în data de 28 martie, de la ora 13:00 tradițional la Librăria din Centru (bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 126). Сообщение Un corp ca o închisoare, dorințe erotice și „inimi cicatrizate”. La întâlnirea Clubului de carte din martie discutăm despre romanul lui Max Blecher появились сначала на #diez.
(video) Pregătește popcornul! Trei filme pe care le poți viziona în premieră la cinematografele Cineplex pe 12 și 19 martie # #diez
Hai la film! În următoarele două săptămâni, la cinematografele Cineplex din Chișinău, urmează să aibă loc trei premiere, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una dintre ele. Producțiile cinematografice vor fi lansate în zilele de 12 și 19 martie. Сообщение (video) Pregătește popcornul! Trei filme pe care le poți viziona în premieră la cinematografele Cineplex pe 12 și 19 martie появились сначала на #diez.
Artista Curly va susține primul său concert pe 20 martie, la Artcor, unde va lansa oficial albumul „Curly’s Little Toolbox”. Evenimentul marchează prima ocazie în care piesele de pe album vor fi interpretate live în fața publicului. Сообщение „Voi cânta pentru prima dată live.” Curly lansează primul album la Artcor появились сначала на #diez.
În cadrul campaniei „Utilizăm energia eficient!”, specialiștii atrag atenția asupra unor soluții simple prin care fiecare gospodărie poate reduce consumul de energie și costurile lunare. De multe ori, economiile semnificative pot începe cu schimbări mici în modul în care utilizăm aparatele electrice și resursele din locuință. Сообщение Utilizăm energia eficient – soluții de eficiență energetică în gospodărie появились сначала на #diez.
Cetățenii Republicii Moldova au posibilitatea să redirecționeze 2 % din impozitul pe venit către organizații neguvernamentale sau culte religioase până la data de 30 aprilie. Mecanismul permite contribuabililor să sprijine activitatea unor organizații fără a plăti bani suplimentari. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, beneficiari pot fi asociațiile obștești, fundațiile, instituțiile private și organizațiile religioase. Pentru a fi incluse în lista oficială, acestea trebuie să activeze de cel puțin un an și să nu aibă datorii la bugetul public. Сообщение Lista organizațiilor pentru care poți redirecționa 2 % din impozitul pe venit появились сначала на #diez.
În anul 2025, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a înregistrat o evoluție evidentă și susținută a performanței științifice, confirmată atât prin indicatori bibliometrici, cât și prin rezultate remarcabile în domeniul proprietății intelectuale și cel al inovării. Сообщение Cercetarea și inovarea generează progres la USMF „Nicolae Testemițanu” появились сначала на #diez.
Pentru mulți părinți aflarea diagnosticului copilului schimbă felul în care percep viitorul. Bucuria de a crește un copil rămâne, dar apar întrebări, temeri și nevoia de a avea previzibilitate pentru ce urmează. În astfel de momente sprijinul și informația corectă devin esențiale. Сообщение Abilitare în Comunitate, pas cu pas: povestea Marinei Mavrodi появились сначала на #diez.
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) a lansat ediția 2026 a Indexului Egalității de Gen, în ajun de 8 Martie. Republica Moldova a obținut 61 de puncte din 100, cu o creștere minoră la nivel general, dar cu scăderi semnificative în reprezentarea femeilor în Guvern. Сообщение Egalitatea de gen în Moldova: provocări în politică și stereotipuri появились сначала на #diez.
Strategia de dezvoltare a USMF, implementată în proporție de 91 % și trasarea obiectivelor pentru anul 2026 # #diez
Raportul privind realizarea Programului de implementare a Planului strategic de dezvoltare a Universității în perioada 2021-2030 în anul 2025 a fost prezentat la ședința Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din 26 februarie 2026. Сообщение Strategia de dezvoltare a USMF, implementată în proporție de 91 % și trasarea obiectivelor pentru anul 2026 появились сначала на #diez.
Elevii din Moldova sunt invitați să participe la un concurs republican dedicat memoriei istorice. Vor fi oferite premii bănești # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat concursul republican organizat în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței, cu genericul „Prin Memorie și Recunoștință spre viitorul european”. Competiția este destinată elevilor din clasele IX-XII și are drept scop formarea și consolidarea memoriei istorice, a conștiinței civice și a responsabilității față de valorile statului prin studierea și promovarea adevărului istoric. Сообщение Elevii din Moldova sunt invitați să participe la un concurs republican dedicat memoriei istorice. Vor fi oferite premii bănești появились сначала на #diez.
Cine este noul ministru al educației din România și de ce numele lui apare în acuzații de autoplagiat # #diez
România are un nou ministru al educației, Mihai Dimian. Numirea lui vine după ce acum trei luni, fostul ministru al educației și-a dat demisia la fix un an de mandat. Între timp, interimatul a fost asigurat de premierul Ilie Bolojan. Deși Dimian are un CV puternic de cercetător și rector universitar și nu face parte dintr-un partid politic, numirea sa a fost însoțită de discuții despre acuzații de autoplagiat legate de activitatea științifică pe care a desfășurat-o. În continuare îți explicăm cine este noul ministru al educației din țara vecină și de unde vin aceste acuzații. Сообщение Cine este noul ministru al educației din România și de ce numele lui apare în acuzații de autoplagiat появились сначала на #diez.
Există computere care ocupă o mare parte din birou, dar performanța lor lasă de dorit. Și există Mac mini, care are dimensiunile 12,7 × 12,7 centimetri și o greutate de doar 670 de grame, însă o putere impresionantă. Dacă sunteți în căutarea unui computer desktop puternic, dar care să nu fie voluminos, Mac mini este alegerea ideală. Сообщение Dimensiune mini, beneficii la maximum. Ce poate face cel mai compact computer Apple? появились сначала на #diez.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, spune că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat la conducerea țării și că va respecta prevederile Constituției. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate pe Jurnal TV, pe 5 martie, transmite NewsMaker. Сообщение Va candida Maia Sandu pentru al treilea mandat? Ce a declarat șefa statului появились сначала на #diez.
Tinerii de 15-18 ani sunt invitați să participe la un program destinat organizării inițiativelor comunitare. Cum poți aplica # #diez
Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” invită tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani să participe la programul de formare „GATA – Grupul de acțiune al Tinerilor activi”. Inițiativa este dedicată dezvoltării competențelor de implicare civică și organizare a acțiunilor comunitare. Сообщение Tinerii de 15-18 ani sunt invitați să participe la un program destinat organizării inițiativelor comunitare. Cum poți aplica появились сначала на #diez.
1.663 de blocuri locative și instituții de învățământ din regiunea transnistreană au rămas fără căldură începând de ieri, după ce livrările de gaze naturale în regiune au fost reduse brusc, relatează Zona de Securitate. Motivul livrărilor ar fi legată de războiul din Orientul Mijlociu. Сообщение Școlile din regiunea transnistreană au rămas fără căldură. Care este motivul появились сначала на #diez.
(foto) 21 de locații din Moldova au fost nominalizate la Competiția Destinația Anului 2026. Care sunt acestea # #diez
Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova a anunțat destinațiile turistice din Moldova înscrise în competiția „Destinația Anului 2026”. Acestea vor participa la etapa de selecție națională, apoi vor concura cu destinațiile din România. Сообщение (foto) 21 de locații din Moldova au fost nominalizate la Competiția Destinația Anului 2026. Care sunt acestea появились сначала на #diez.
Consiliul Audiovizualului (CA) cere Parlamentului și Ministerului Culturii să modifice legea pentru a crește proporția de conținut în limba română și a sprijini producțiile locale. Decizia vine după ce o analiză a arătat o scădere a conținutului local în limba română în anul 2025. Сообщение Mai mult conținut în limba română la televizor? Ce propune Consiliul audiovizualului появились сначала на #diez.
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat astăzi în plenul Parlamentului raportul de activitate al instituției pentru anul 2025, se arată într-un comunicat al Legislativului. Astfel, anul trecut ofițerii CNA au descoperit aproximativ 850 de infracțiuni, cu 13 % mai multe decât în 2024, dintre care 792 sunt cazuri de corupție. Сообщение Ce a făcut CNA în 2025? Directorul instituției a fost chemat în Parlament la raport появились сначала на #diez.
Tinerii politicieni din Republica Moldova se pot alătura programului „Tineri aleși politici” / „Young Elected Politicians” (YEP). Programul le oferă oportunitatea de a obține informații despre legislația și oportunitățile de finanțare UE. Сообщение Înscrie-te la un program european gratuit, destinat tinerilor politicieni din Moldova появились сначала на #diez.
Pedepse mai mari pentru părinții care „uită” să achite pensia alimentară a copiilor. În ce vor consta acestea # #diez
Fiecare al zecelea copil din Republica Moldova primește cu întârziere sau nu primește deloc pensia alimentară care i se cuvine. Declarația a fost făcută astăzi de deputata Doina Gherman, care a anunțat că autoritățile pregătesc modificări legislative pentru a înăspri sancțiunile împotriva „taților răi de plată”. Сообщение Pedepse mai mari pentru părinții care „uită” să achite pensia alimentară a copiilor. În ce vor consta acestea появились сначала на #diez.
Sergiu Gurău – antreprenorul social din Moldova care creează șanse reale pentru tineri cu dizabilități, cu suportul EU4Youth # #diez
Sergiu Gurău s-a născut la Răzeni, satul în care a crescut, a învățat să iubească oamenii și tot aici a decis să rămână pentru a genera o schimbare reală. De aproape 20 de ani, el conduce Asociația obștească „Eco-Răzeni”, o organizație care a pornit cu proiecte de mediu, dar care s-a transformat treptat într-un sprijin esențial pentru tinerii din comunitate, în special pentru tinerii cu dizabilități. Сообщение Sergiu Gurău – antreprenorul social din Moldova care creează șanse reale pentru tineri cu dizabilități, cu suportul EU4Youth появились сначала на #diez.
Dacă ești student(ă) în diasporă și îți dorești să te implici în proiecte și inițiative care aduc plus valoare Republicii Moldov, Liga Studenților Originari din Republica Moldova (LSORM) recrutează voluntari și te așteaptă în echipă. Perioada de recrutare urmează să se încheie pe 15 martie, așa că nu ezita să te alături organizației. Сообщение Liga Studenților Originari din Moldova recrutează voluntari. Cum te poți alătura echipei появились сначала на #diez.
Elevii sunt invitați la spectacole gratuite în contextul comemorării războiului de pe Nistru. În ce zile vor avea loc # #diez
Elevii din instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor avea acces gratuit la o serie de spectacole și evenimente cultural-artistice la trei teatre din Chișinău, în perioada 7-31 martie. Spectacolele sunt organizate în contextul comemorării războiului de pe Nistru. Сообщение Elevii sunt invitați la spectacole gratuite în contextul comemorării războiului de pe Nistru. În ce zile vor avea loc появились сначала на #diez.
Primăvara aceasta începe cu zeci de oportunități destinate tinerilor din Republica Moldova. Mai jos, îți prezentăm 12 dintre ele, al căror termen de aplicare expiră în luna martie. Dacă vrei să mergi într-o vizită de studiu peste hotare sau să faci un stagiu de practică în Uniunea Europeană, acest articol cu siguranță îți va fi util. Сообщение Oportunități la care să aplici în luna martie, dacă ești student sau elev появились сначала на #diez.
Câte grupe cu program prelungit sunt în Chișinău și care sunt instituțiile de învățământ cu cei mai mulți elevi înscriși # #diez
Peste 31.000 de elevi din Chișinău frecventează grupele cu program prelungit. Majoritatea dintre ei participă la grupe cu durata de trei ore. În 2026, Primăria Chișinău anunță că va aloca 82 de milioane de lei pentru aceste grupe/clase, dar va suplimenta bugetul dacă va fi necesar. Сообщение Câte grupe cu program prelungit sunt în Chișinău și care sunt instituțiile de învățământ cu cei mai mulți elevi înscriși появились сначала на #diez.
Adulții și copiii pot învăța gratuit limba română. Cum te poți înscrie la noua ediție a programului # #diez
Reprezentanții minorităților naționale, refugiații, persoanele revenite din diasporă, adulții activi pe piața muncii, copii și elevii nou-veniți din alte comunități lingvistice și culturale vor avea mai multe oportunități de învățare a limbii române. Cabinetul de miniștri a votat programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028. Сообщение Adulții și copiii pot învăța gratuit limba română. Cum te poți înscrie la noua ediție a programului появились сначала на #diez.
Se declară stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 5 martie 2026. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat de cabinetul de miniștri. Сообщение A fost declarată stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile появились сначала на #diez.
Membrii Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” s-au întrunit în ședință în data de 26 februarie 2026, prezidată de prim-prorectora Olga Cernețchi, prorectoră pentru activitate didactică și management academic. Сообщение Decizii strategice pentru viitor: senatul universitar consolidează cultura integrității появились сначала на #diez.
Otilia Dandara a fost aleasă în funcția de rectoră a Universității de Stat din Moldova (USM). Astfel, aceasta a obținut 796 de voturi din 1.483, plasându-se în fața lui Florentin Paladi (631 de voturi) și a lui Dumitru Dodul (39 de voturi). Alegerile au avut loc astăzi, 3 martie. Сообщение Otilia Dandara va fi noua rectoră a Universității de Stat din Moldova появились сначала на #diez.
Reduceri de jumătate de preț pentru cărțile de la Cartier. Editura celebrează 31 de ani de la fondare # #diez
Editura Cartier împlinește 31 de ani. Cu această ocazie, organizează cea de-a XVII-a ediție a evenimentului „Noaptea Cărților Deschise”. Librăriile Cartier vor activa conform unui program prelungit până la ora 23:00, iar cărțile editurii vor fi vândute la jumătate de preț. Сообщение Reduceri de jumătate de preț pentru cărțile de la Cartier. Editura celebrează 31 de ani de la fondare появились сначала на #diez.
Pentru unele familii programul obișnuit înseamnă prezență constantă alături de copil. Zilele sunt organizate în jurul lui, iar deciziile importante se iau în funcție de nevoile copilului. În astfel de situații, sprijinul dintre părinți devine o resursă esențială. Сообщение Abilitare în comunitate, pas cu pas: povestea Olesei Lascu появились сначала на #diez.
Începând cu luna martie, plata transportului public în Ungheni poate fi făcută direct cu numărul Moldcell, prin SMS la 7007 sau prin scanarea codului QR afișat în unitățile de transport. Serviciul este activ pe toate rutele urbane și face parte din noul sistem electronic de taxare implementat în municipiu. Сообщение Telefonul tău devine bilet de călătorie: plata cu numărul Moldcell, acum și la Ungheni появились сначала на #diez.
Primăvara vine cu idei curajoase, planuri și dorința de a face lucrurile acum. Iar Energbank este aici să îți susțină fiecare pas, cu un credit de consum simplu și clar, ca să transformi planurile în realitate. Сообщение Planuri de primăvară? Le susținem! Credit de consum de la Energbank появились сначала на #diez.
781 de persoane vor susține în acest an bacalaureatul în regim de externat. Dintre acestea, 129 de candidați au ales profilul real, 621 – profilul umanist, 15 – profilul arte și 15 – profilul sport, comunică Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Сообщение BAC 2026: peste 780 de candidați vor susține examenul național în regim de externat появились сначала на #diez.
Peste 100 de moldoveni aflați în țările din Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea. Cele mai multe cereri vin din Emirate # #diez
Peste 100 de moldoveni care se află în țările din Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe, cele mai multe dintre acestea au venit din partea cetățenilor aflați în Emiratele Arabe Unite. De asemenea, aeroportul din Israel rămâne în continuare închis, iar evacuarea voluntară pe cale terestră prin Egipt și Iordania este disponibilă pe cont propriu. Сообщение Peste 100 de moldoveni aflați în țările din Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea. Cele mai multe cereri vin din Emirate появились сначала на #diez.
Universitățile din Moldova vor avea un regulament comun de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală # #diez
Universitățile din Republica Moldova vor dispune de un cadru unitar de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat un regulament în acest sens. Сообщение Universitățile din Moldova vor avea un regulament comun de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală появились сначала на #diez.
Wizz Air recrutează noi însoțitori de bord în Republica Moldova. Vezi ce presupune această profesie # #diez
Dacă te-ai întrebat vreodată cum este să fii însoțitor de bord și cum arată o zi din viața celor care zboară printre nori, Wizz Air îți oferă acum oportunitatea să afli. Compania aeriană, lider pe piața aviatică din Moldova, recrutează noi însoțitori de bord pentru echipa sa din Republica Moldova. Сообщение Wizz Air recrutează noi însoțitori de bord în Republica Moldova. Vezi ce presupune această profesie появились сначала на #diez.
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard și primește 10 % cashback. Călătorește mai avantajos # #diez
Mastercard lansează în Republica Moldova o nouă campanie promoțională dedicată utilizatorilor de carduri Mastercard, oferindu-le posibilitatea de a primi 10 % cashback pentru achizițiile de bilete Wizz Air. Campania se desfășoară în perioada 1 martie – 30 aprilie 2026 și este disponibilă pentru utilizatorii care își înregistrează cardul pe platforma priceless.com și achiziționează bilete utilizând cardul înregistrat. Сообщение Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard și primește 10 % cashback. Călătorește mai avantajos появились сначала на #diez.
Caritas Moldova recrutează voluntari! Contribuie la proiectele organizației și învață cum să-ți transformi ideile în materiale video # #diez
Fundația de Binefacere Caritas Moldova recrutează voluntari! Dacă ai între 13 și 17 ani și simți că ai ceva de spus, atunci nu ezita să te alături echipei. Organizația este în căutarea persoanelor entuziaste, gata să schimbe vieți prin voluntariat. Сообщение Caritas Moldova recrutează voluntari! Contribuie la proiectele organizației și învață cum să-ți transformi ideile în materiale video появились сначала на #diez.
„Istorii de acasă” – o serie de povești reale despre oameni, identitate și sensul ideii de „acasă” # #diez
Ce înseamnă „acasă” după ani de muncă peste hotare? Cum se schimbă o familie atunci când un părinte pleacă și copilul rămâne să crească cu frații și surorile sale? Cum trăiesc oamenii memoria războiului, a deportărilor sau a anilor ʼ90? Și ce ne unește, dincolo de limba maternă, regiune sau generație? Сообщение „Istorii de acasă” – o serie de povești reale despre oameni, identitate și sensul ideii de „acasă” появились сначала на #diez.
