Oportunitate pentru managerii instituțiilor culturale. Pot participa la o școală de vară dedicată dezvoltării proiectelor culturale

12:45

Unul din trei elevi din Republica Moldova spune că băieții sunt mai buni la luarea deciziilor, pentru că „nu se lasă conduși de emoții”. În același timp, despre fete afirmă că „vorbesc prea mult și se plâng prea des”. Datele din Barometrul școlar arată că de aceeași părere este și unul din cinci profesori. Aceste percepții apar în condițiile în care mai puțin de jumătate dintre elevi, 45 la sută, spun că în școala lor au avut loc discuții despre egalitatea de gen. Profesorii văd însă lucrurile diferit – 79 la sută afirmă că astfel de discuții au existat. De ce avem această diferență de percepție? Cât de eficiente sunt, de fapt, conversațiile despre egalitate în școli și ce înțeleg elevii din ele? Despre stereotipuri, realități și posibile soluții vorbim astăzi, 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii. Сообщение Băieții iau decizii, fetele se plâng. Ce stereotipuri (mai) există în școli și cum văd elevii și profesorii egalitatea de gen появились сначала на #diez.