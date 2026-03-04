Liga Studenților Originari din Moldova recrutează voluntari. Cum te poți alătura echipei

10:45

În seara zilei de 13 februarie, colectivul artistic Olandeep a organizat un eveniment pentru publicul din capitală. Este vorba despre „SOD'26: COVEN M13", o petrecere cu muzică electronică la care au participat DJ-i locali și internaționali din Berlin, București și Chișinău. La câteva ore de la debutul evenimentului, Poliția Republicii Moldova a descins în localul unde se desfășura petrecerea, ca parte a unei razii antidrog, după ce a fost alertată printr-un apel cu privire la consumul de substanțe ilegale. La rândul lor, organizatorii, dar și mai mulți participanți la eveniment au venit cu declarații publice privind comportamentul agresiv al polițiștilor și în legătură cu tentativele de intimidare a culturii alternative.