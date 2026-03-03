BAC 2026: peste 780 de candidați vor susține examenul național în regim de externat
#diez, 3 martie 2026 15:45
781 de persoane vor susține în acest an bacalaureatul în regim de externat. Dintre acestea, 129 de candidați au ales profilul real, 621 – profilul umanist, 15 – profilul arte și 15 – profilul sport, comunică Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Сообщение BAC 2026: peste 780 de candidați vor susține examenul național în regim de externat появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 30 minute
15:45
Primăvara vine cu idei curajoase, planuri și dorința de a face lucrurile acum. Iar Energbank este aici să îți susțină fiecare pas, cu un credit de consum simplu și clar, ca să transformi planurile în realitate. Сообщение Planuri de primăvară? Le susținem! Credit de consum de la Energbank появились сначала на #diez.
15:45
781 de persoane vor susține în acest an bacalaureatul în regim de externat. Dintre acestea, 129 de candidați au ales profilul real, 621 – profilul umanist, 15 – profilul arte și 15 – profilul sport, comunică Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Сообщение BAC 2026: peste 780 de candidați vor susține examenul național în regim de externat появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
14:45
Peste 100 de moldoveni aflați în țările din Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea. Cele mai multe cereri vin din Emirate # #diez
Peste 100 de moldoveni care se află în țările din Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe, cele mai multe dintre acestea au venit din partea cetățenilor aflați în Emiratele Arabe Unite. De asemenea, aeroportul din Israel rămâne în continuare închis, iar evacuarea voluntară pe cale terestră prin Egipt și Iordania este disponibilă pe cont propriu. Сообщение Peste 100 de moldoveni aflați în țările din Orientul Mijlociu au solicitat evacuarea. Cele mai multe cereri vin din Emirate появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
13:45
Universitățile din Moldova vor avea un regulament comun de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală # #diez
Universitățile din Republica Moldova vor dispune de un cadru unitar de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat un regulament în acest sens. Сообщение Universitățile din Moldova vor avea un regulament comun de prevenire, raportare și intervenție în cazurile de hărțuire sexuală появились сначала на #diez.
12:45
Wizz Air recrutează noi însoțitori de bord în Republica Moldova. Vezi ce presupune această profesie # #diez
Dacă te-ai întrebat vreodată cum este să fii însoțitor de bord și cum arată o zi din viața celor care zboară printre nori, Wizz Air îți oferă acum oportunitatea să afli. Compania aeriană, lider pe piața aviatică din Moldova, recrutează noi însoțitori de bord pentru echipa sa din Republica Moldova. Сообщение Wizz Air recrutează noi însoțitori de bord în Republica Moldova. Vezi ce presupune această profesie появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
11:45
Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard și primește 10 % cashback. Călătorește mai avantajos # #diez
Mastercard lansează în Republica Moldova o nouă campanie promoțională dedicată utilizatorilor de carduri Mastercard, oferindu-le posibilitatea de a primi 10 % cashback pentru achizițiile de bilete Wizz Air. Campania se desfășoară în perioada 1 martie – 30 aprilie 2026 și este disponibilă pentru utilizatorii care își înregistrează cardul pe platforma priceless.com și achiziționează bilete utilizând cardul înregistrat. Сообщение Cumpără bilete pe Wizz Air cu cardul Mastercard și primește 10 % cashback. Călătorește mai avantajos появились сначала на #diez.
11:45
Caritas Moldova recrutează voluntari! Contribuie la proiectele organizației și învață cum să-ți transformi ideile în materiale video # #diez
Fundația de Binefacere Caritas Moldova recrutează voluntari! Dacă ai între 13 și 17 ani și simți că ai ceva de spus, atunci nu ezita să te alături echipei. Organizația este în căutarea persoanelor entuziaste, gata să schimbe vieți prin voluntariat. Сообщение Caritas Moldova recrutează voluntari! Contribuie la proiectele organizației și învață cum să-ți transformi ideile în materiale video появились сначала на #diez.
11:45
„Istorii de acasă” – o serie de povești reale despre oameni, identitate și sensul ideii de „acasă” # #diez
Ce înseamnă „acasă” după ani de muncă peste hotare? Cum se schimbă o familie atunci când un părinte pleacă și copilul rămâne să crească cu frații și surorile sale? Cum trăiesc oamenii memoria războiului, a deportărilor sau a anilor ʼ90? Și ce ne unește, dincolo de limba maternă, regiune sau generație? Сообщение „Istorii de acasă” – o serie de povești reale despre oameni, identitate și sensul ideii de „acasă” появились сначала на #diez.
11:45
Peste 39.000 de burse sociale de 925 de RONI, finanțate din fonduri europene, pentru studenții din România # #diez
Instituțiile de învățământ superior de stat din România pot solicita, timp de patru zile, includerea în programul prin care studenții din medii vulnerabile vor primi burse sociale de 925 de RONI pe lună, finanțate din fonduri europene. Apelul este lansat de UEFISCDI, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul proiectului „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”. Сообщение Peste 39.000 de burse sociale de 925 de RONI, finanțate din fonduri europene, pentru studenții din România появились сначала на #diez.
11:45
Filmul „Noi suntem acasă” va fi proiectat în toate instituțiile de învățământ, în contextul decadei „Memoriei și Recunoștinței” # #diez
Pe parcursul lunii martie, filmul documentar „Noi suntem acasă”, în regia lui Andrei Buruiană, va fi proiectat în toate instituțiile de învățământ din țară. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), proiecția este organizată în contextul desfășurării decadei „Memoriei și Recunoștinței”. Сообщение Filmul „Noi suntem acasă” va fi proiectat în toate instituțiile de învățământ, în contextul decadei „Memoriei și Recunoștinței” появились сначала на #diez.
10:45
Poliția a invitat Coaliția pentru Muzică Electronică la discuții, după protestele care cereau stoparea raziilor abuzive în spațiile culturale # #diez
În seara zilei de 13 februarie, colectivul artistic Olandeep a organizat un eveniment pentru publicul din capitală. Este vorba despre „SOD'26: COVEN M13”, o petrecere cu muzică electronică la care au participat DJ-i locali și internaționali din Berlin, București și Chișinău. La câteva ore de la debutul evenimentului, Poliția Republicii Moldova a descins în localul unde se desfășura petrecerea, ca parte a unei razii antidrog, după ce a fost alertată printr-un apel cu privire la consumul de substanțe ilegale. La rândul lor, organizatorii, dar și mai mulți participanți la eveniment au venit cu declarații publice privind comportamentul agresiv al polițiștilor și în legătură cu tentativele de intimidare a culturii alternative. Сообщение Poliția a invitat Coaliția pentru Muzică Electronică la discuții, după protestele care cereau stoparea raziilor abuzive în spațiile culturale появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
18:30
Compania Apple a lansat un nou model de iPhone din „gama sa de buget” a smartphone-urilor. Este vorba despre iPhone 17e, care are același design și dimensiune a ecranului ca și modelul iPhone 16e. Сообщение Apple a lansat un nou model de iPhone. Care este prețul și când va fi pus în vânzare появились сначала на #diez.
18:30
„Statul la nevoie se cunoaște: femei în siguranță. Dreptate în instanță!” La ce oră începe Marșul Feminist și care va fi traseul # #diez
Tradițional, în data de 8 martie, la Chișinău este organizat Marșul Feminist. Sloganul ediției din acest an este „Statul la nevoie se cunoaște: femei în siguranță. Dreptate în instanță!”. Marșul va dura două ore și va începe de la magazinul comercial UNIC. Сообщение „Statul la nevoie se cunoaște: femei în siguranță. Dreptate în instanță!” La ce oră începe Marșul Feminist și care va fi traseul появились сначала на #diez.
17:30
De la 1 septembrie 2026, salariile profesorilor din Republica Moldova ar putea crește. Ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a declarat în cadrul emisiunii „Podcastul Lorenei” de la ProTV că majorările ar fi „acceptabile pentru profesori”, chiar dacă nu vor fi până la salariul mediu pe economie. Сообщение Dan Perciun: „Salariul unui tânăr specialist în educație începe de la 10.000 de lei brut” появились сначала на #diez.
Ieri
15:30
Medicii de familie și medicii specialiști vor elibera certificatele de concediu medical exclusiv în format digital. A fost lansat Portalul certificatelor de concediu medical care, potrivit autorităților, va asigura emiterea, gestionarea și verificarea certificatelor Сообщение Certificatul de concediu medical se va elibera doar digital появились сначала на #diez.
15:30
Business Smart Education – Impactul educației financiare asupra mediului de business, ediția a V-a # #diez
La 26 februarie 2026, Academia de Studii Economice din Moldova a găzduit cea de-a V-a ediție a conferinței Business Smart Education – Impactul educației financiare asupra mediului de business – oportunități pentru o afacere durabilă, un forum dedicat dialogului dintre mediul academic, autorități și reprezentanții sectorului financiar-bancar. Сообщение Business Smart Education – Impactul educației financiare asupra mediului de business, ediția a V-a появились сначала на #diez.
15:30
Am vizitat raionul Ungheni împreună cu Tinerii Ambasadori Europeni. Iată cum a fost experiența # #diez
Săptămâna trecută, am vizitat orașul Ungheni împreună cu un grup de Tineri Ambasadori Europeni din Moldova (YEA), România, Ucraina, Franța și Italia. Scopul lor a fost să promoveze valorile europene în rândul elevilor, dar și să cunoască proiecte din Moldova care au beneficiat de sprijin european. Сообщение Am vizitat raionul Ungheni împreună cu Tinerii Ambasadori Europeni. Iată cum a fost experiența появились сначала на #diez.
15:30
Educatorii pot accesa două seturi de proiecte tematice și didactice pentru copiii de grădiniță # #diez
Două seturi de proiecte tematice și didactice pentru copiii de grădiniță sunt disponibile pentru educatori. Proiectele au fost create pentru organizarea activităților în grupa a doua mică (trei – patru ani) și grupa mare (cinic – șase ani). Сообщение Educatorii pot accesa două seturi de proiecte tematice și didactice pentru copiii de grădiniță появились сначала на #diez.
14:30
Ce fel de ciocolate primesc elevii la olimpiade și pe ce a alocat ANCE jumătate de milion de lei în ultimii cinci ani # #diez
Elevii care participă la olimpiade și concursuri republicane primesc câte o ciocolată. #diez a analizat planurile de achiziții pentru anii 2021-2026 și am aflat că Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) a preconizat să aloce 0,5 milioane de lei pentru a cumpăra ciocolată. Ce fel de ciocolată a cumpărat, de la ce companii și câți bani a alocat în fiecare an pentru asta citiți în articol. Сообщение Ce fel de ciocolate primesc elevii la olimpiade și pe ce a alocat ANCE jumătate de milion de lei în ultimii cinci ani появились сначала на #diez.
13:30
Seminarul de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF, organizat la ASEM # #diez
La 26 februarie 2026, la Academia de Studii Economice din Moldova, în incinta Student Hub, a avut loc Seminarul de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF, eveniment organizat de Institutul de Studii Financiare și Autoritatea de Supraveghere Financiară, în parteneriat cu ASEM. Сообщение Seminarul de Perfecționare Vocațională SmartFIN@ISF și Laboratorul Academic ASF, organizat la ASEM появились сначала на #diez.
13:30
Școlile din Moldova ar putea trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării odată cu reforma teritorial-administrativă # #diez
Instituțiile de învățământ din Republica Moldova ar putea trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) odată cu reforma teritorial-administrativă. Despre acest fapt a menționat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, în cadrul emisiunii „Podcastul Lorenei” de la ProTV. Сообщение Școlile din Moldova ar putea trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării odată cu reforma teritorial-administrativă появились сначала на #diez.
12:30
De ce ați avea nevoie de un computer desktop în 2026, când există laptopuri? iMac vine cu un răspuns la această întrebare, fiind un dispozitiv care rămâne actual deja de mulți ani. iMac este un computer universal de tip „all-in-one”. Este conceput pentru sarcini zilnice, muncă, creație și divertisment, menținând în același timp performanța ridicată datorită cipului M4. Сообщение De ce ai nevoie de un iMac în 2026 și care sunt avantajele unui computer desktop появились сначала на #diez.
12:30
Când va fi construită linia feroviară între centrul capitalei și aeroport și câte minute ar putea dura cursa # #diez
La Chișinău vor avea loc lucrări de construire a unei linii feroviare care va lega centrul orașului de Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Potrivit ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, călătoria cu trenul ar trebui să-i ajute pasagerii să ajungă mai ușor la aeroport noaptea și să descongestioneze parcarea aeroportului. Despre acest lucru a anunțat Vladimir Bolea în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei. Сообщение Când va fi construită linia feroviară între centrul capitalei și aeroport și câte minute ar putea dura cursa появились сначала на #diez.
11:30
Patru pagini vs 49. Ce învață liceenii de pe malul stâng și de pe malul drept al Nistrului despre războiul din 1992 # #diez
Din martie până în iulie 1992, în Republica Moldova a avut loc un război pentru independența și integritatea teritorială a țării. A fost o confruntare armată între susținătorii statului moldovenesc independent de pe malul drept al Nistrului și formațiunile separatiste de pe malul stâng, susținute de Rusia. Сообщение Patru pagini vs 49. Ce învață liceenii de pe malul stâng și de pe malul drept al Nistrului despre războiul din 1992 появились сначала на #diez.
09:30
Olga Șuleanschi despre educația care produce valoare și cum se formează noua generație de antreprenori # #diez
De 12 ani, CEDA contribuie la înnobilarea educației antreprenoriale și la consolidarea învățământului profesional tehnic din Republica Moldova. Din 2022, proiectele sunt conduse de Olga Șuleanschi, care a parcurs toate etapele interne – de la angajată la directoare de programe. În acest dialog, vorbim despre curaj, reforme lente, tineri care vor să facă afaceri onest, despre școli și profesori care învață, în egală măsură, să genereze valoare reală. Сообщение Olga Șuleanschi despre educația care produce valoare și cum se formează noua generație de antreprenori появились сначала на #diez.
07:30
Cristina Bucșa, jucătoare de tenis născută la Chișinău, dar care evoluează sub drapelul Spaniei, a reușit o performanță istorică în această noapte – a devenit campioană la Mérida Open și la simplu, și la dublu. Сообщение Cristina Bucșa, campioana Mérida WTA 500 și la simplu, și la dublu появились сначала на #diez.
1 martie 2026
16:15
A venit primăvara! Pe parcursul săptămânii viitoare vom avea maxime de până la +15 °C. Meteorologii nu au anunțat precipitații, însă în unele locuri ar putea fi înghețuri. Сообщение Cum va fi vremea în prima săptămână de primăvară появились сначала на #diez.
16:15
Tinerii lideri și lucrătorii de tineret din Republica Moldova pot aplica la cursul internațional „Train the Trainer’s Lab”, care va avea loc în perioada 19–27 aprilie 2026, la Mama Cozonacilor, Bran, în România. Programul este dedicat celor care își doresc să devină formatori mai încrezători și mai bine pregătiți, aprofundându-și competențele de facilitare și înțelegerea proceselor de grup în educația nonformală. Сообщение Lucrezi cu tinerii? Participă la un curs internațional de formare în România появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:15
Nu sunt moldoveni răniți în urma atacurilor din Orientul Mijlociu. Ce recomandări fac autoritățile # #diez
Niciun cetățean al Republica Moldova nu a fost rănit sau afectat de recentele atacuri din Orientul Mijlociu, anunță Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova (MAE), după verificări efectuate prin intermediul misiunilor diplomatice și al autorităților locale. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Israel, nu au fost raportate victime în rândul moldovenilor. De asemenea, în urma atacurilor din Qatar din 28 februarie, nu au fost înregistrate persoane afectate. Nici în Emiratele Arabe Unite nu sunt cetățeni moldoveni care să fi avut de suferit. Сообщение Nu sunt moldoveni răniți în urma atacurilor din Orientul Mijlociu. Ce recomandări fac autoritățile появились сначала на #diez.
14:15
Vrei să realizezi un stagiu în cabinetul deputaților europeni? Sugestii care te vor ajuta să obții un loc la Parlamentul European # #diez
Anual, instituțiile europene oferă tinerilor din statele membre, dar și din țările candidate, oportunitatea de a realiza stagii de practică. Ai auzit cel mai probabil despre stagiile Schuman sau despre programul Blue Book al Comisie Europene. Să știi că pe lângă experiența pe care o poți dobândi la aceste instituții, există și posibilitatea de a lucra direct cu deputații europeni din Parlamentul European. Doina Balica, o tânără originară din Republica Moldova a avut această posibilitate în anul 2021. Ea a lucrat timp de patru luni în cabinetul europarlamentarului Eugen Tomac, iar în acest material îți oferă câteva sugestii privind procesul de aplicare dacă îți dorești o experiență similară. Сообщение Vrei să realizezi un stagiu în cabinetul deputaților europeni? Sugestii care te vor ajuta să obții un loc la Parlamentul European появились сначала на #diez.
14:15
Pe 1 martie, în Republica Moldova a fost lansată campania națională de împădurire „Primăvara 2026”, care în acest an capătă o dimensiune fără precedent: acțiunile de plantare vor avea loc simultan în două țări – Republica Moldova și România. Evenimentul de lansare s-a desfășurat în satul Blîndești, comuna Sculeni, raionul Ungheni. Сообщение 11 milioane de puieți vor fi plantați pe ambele maluri ale Prutului появились сначала на #diez.
13:15
Ce ar trebui să știi despre înscrierea la universitățile din Suedia: unde depui dosarul, de ce acte ai nevoie și cât costă aplicarea # #diez
Pe lista de țări în care tinerii din Republica Moldova preferă să-și facă studiile universitare se regăsesc și cele scandinave. Știm că procesul de înscriere poate părea complicat și plin de provocări, de aceea, Universitatea #diez îți vine în ajutor. Abrar Elmubark, studentă în anul trei la Facultatea de Farmacie a Universității Uppsala, îți spune la ce ar trebui să fii atent(ă) dacă te gândești să înveți în Suedia. Сообщение Ce ar trebui să știi despre înscrierea la universitățile din Suedia: unde depui dosarul, de ce acte ai nevoie și cât costă aplicarea появились сначала на #diez.
11:15
Cum are loc admiterea la universitățile private din România pentru tinerii originari din Moldova # #diez
În România sunt 35 de universități private. Majoritatea dintre acestea se află la București, Cluj-Napoca și Iași. Aceste instituții de învățământ sunt acreditate conform legislației în vigoare și școlarizează anual aproximativ 15 % dintre absolvenții de liceu din țara vecină. Etnicii români de pretutindeni nu beneficiază de locuri speciale în universitățile private. În continuare îți spunem cum are loc admiterea la aceste universități. Сообщение Cum are loc admiterea la universitățile private din România pentru tinerii originari din Moldova появились сначала на #diez.
10:15
Programul BRD HUB START vine cu o oportunitate pentru studenții din România implicați activ în organizații studențești: burse de mobilitate în valoare de până la 2.000 de euro. Inițiativa își propune să susțină tinerii care contribuie la dezvoltarea comunităților lor și care își doresc să învețe din experiențe noi, atât în țară, cât și în străinătate. Programul pune accent pe accesul echitabil la oportunități de dezvoltare, în special pentru studenții din afara marilor centre universitare. Сообщение Studenții din România pot obține până la 2.000 de euro pentru mobilități. Cum să aplici появились сначала на #diez.
28 februarie 2026
17:15
GreenO, un start-up din Moldova, va monitoriza lanțurile de aprovizionare ale unui gigant alimentar din 160 de țări # #diez
GreenO, un start-up din Moldova, a semnat un parteneriat pe cinci ani cu McCain Foods, unul dintre cei mai mari producători de alimente din lume. Contractul acoperă peste 20 de țări pe șase continente și poziționează GreenO drept partenerul global de analiză agricolă al unui gigant cu operațiuni în 160 de tari. Сообщение GreenO, un start-up din Moldova, va monitoriza lanțurile de aprovizionare ale unui gigant alimentar din 160 de țări появились сначала на #diez.
16:15
(video) „Prezentați actele, vă rog!” Cum e să fii polițistă de patrulare în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică # #diez
Gabriela Cozma are 20 de ani, iar de aproape doi este polițistă de patrulare. Mai exact, deține funcția de subofițeră superioară în cadrul Secției Patrulare Chișinău, Direcția Patrulare Centru, Inspectoratul Național de Securitate Publică. Tânăra a ales acest domeniu fiind inspirată de tatăl, fratele și unchiul său, toți polițiști, dar și din convingerea că i se potrivește caracterului ei. Сообщение (video) „Prezentați actele, vă rog!” Cum e să fii polițistă de patrulare în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică появились сначала на #diez.
14:15
1.000 de elevi vor veni în excursie la Muzeul Armatei și vor urmări spectacole în contextul comemorării războiului de pe Nistru # #diez
Pe 2 martie, Republica Moldova marchează un moment crucial din istoria sa recentă – războiul de pe Nistru. În acest context, în jur de 1.000 de elevi din toată țara vor veni în excursie la Muzeul Armatei din Chișinău și vor viziona spectacole despre războiul din 1992 la mai multe teatre din Chișinău. Сообщение 1.000 de elevi vor veni în excursie la Muzeul Armatei și vor urmări spectacole în contextul comemorării războiului de pe Nistru появились сначала на #diez.
13:15
Autorii din Moldova care scriu în limba română vor putea participa la Târgul de Carte de la Frankfurt. # #diez
Autorii din Republica Moldova care scriu în limba română vor avea posibilitatea să participe, în anul 2028, la cea de-a 80-a ediție a Târgului de Carte de la Frankfurt, în contextul în care România a obținut statutul de Țară Invitată de Onoare. Сообщение Autorii din Moldova care scriu în limba română vor putea participa la Târgul de Carte de la Frankfurt. появились сначала на #diez.
12:15
(sondaj) În ce stare se află toaletele școlare din Moldova? Hârtia igienică și săpunul, în multe cazuri, lipsesc # #diez
Doar jumătate dintre elevii Republicii Moldova spun că condițiile de igienă din blocurile sanitare școlare sunt bune, potrivit unui sondaj publicat în acest an de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Cele mai raportate probleme sunt lipsa hârtiei igienice și a săpunului, mirosul urât și apa rece din lavoare. Сообщение (sondaj) În ce stare se află toaletele școlare din Moldova? Hârtia igienică și săpunul, în multe cazuri, lipsesc появились сначала на #diez.
11:15
În dimineața zilei de 28 februarie, Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului. Despre aceasta a anunțat chiar ministrul Apărării din Israel. Conform informațiilor preliminare, au fost atacate aproximativ 30 de ținte în tot Iranul, inclusiv reședința liderului iranian. Donald Trump a confirmat că armata americană a început „operațiuni militare de amploare” în Iran. Сообщение Israelul, în cooperare cu SUA, a atacat Iranul. Recomandările pentru cetățenii moldoveni появились сначала на #diez.
27 februarie 2026
20:00
28 de cercetătoare au fost premiate cu prilejul Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor în Știință. Cine sunt acestea # #diez
23 de cercetătoare din universități și institute de cercetare din Republica Moldova au fost premiate de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pentru performanțele științifice obținute în anul 2025. Diplomele au fost acordate pentru publicații în reviste naționale și internaționale de prestigiu, pentru implementarea proiectelor de cercetare, înregistrarea brevetelor și a inovațiilor, precum și pentru participarea în rețele și consorții științifice internaționale. Сообщение 28 de cercetătoare au fost premiate cu prilejul Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor în Știință. Cine sunt acestea появились сначала на #diez.
16:00
Profesorii din Republica Moldova pot lucra de la distanță în perioada vacanțelor pentru elevi. Noua prevedere face parte din modificările aprobate la Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Сообщение Profesorii din Moldova vor putea lucra la distanță în perioada vacanțelor pentru elevi появились сначала на #diez.
15:00
Scriitoarea Paula Erizanu din Moldova a devenit finalista Premiului Uniunii Europene pentru Literatură 2026 # #diez
Scriitoarea din Republica Moldova Paula Erizanu este una dintre finaliștii Premiului Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL) 2026. Consorțiul premiului a anunțat astăzi, 27 februarie, cele 14 volume selectate pentru etapa finală a ediției 2026, câte unul pentru fiecare țară participantă. Paula Erizanu a fost nominalizată pentru cartea „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită”. Сообщение Scriitoarea Paula Erizanu din Moldova a devenit finalista Premiului Uniunii Europene pentru Literatură 2026 появились сначала на #diez.
15:00
Orange Systems lansează „RPA Business Analysis Academy 2026”, investind în competențele care susțin transformarea digitală # #diez
Orange Systems Academy anunță lansarea ediției 2026 a programului „RPA Business Analysis Academy”, un program dedicat celor care își doresc să își dezvolte competențele în analiza de business și automatizarea robotizată a proceselor. Сообщение Orange Systems lansează „RPA Business Analysis Academy 2026”, investind în competențele care susțin transformarea digitală появились сначала на #diez.
15:00
Cercetătorii USM au participat la workshopul moldo-german privind istoria conceptuală și construcția discursivă # #diez
Diplomația culturală și transferul de cunoștințe sunt piloni esențiali ai ecosistemului de inovare al Universității de Stat din Moldova. În acest context, în perioada 24-27 februarie 2026, rectorul prof. univ., dr., Igor Șarov, cercetători și profesori ai USM au participat la workshop-ul „Istoria conceptuală și construcția discursivă: spații, crize și identități în Republica Moldova”, organizat de Moldova-Institut Leipzig, în parteneriat cu Universitatea Leipzig și Universitatea de Stat din Moldova. Сообщение Cercetătorii USM au participat la workshopul moldo-german privind istoria conceptuală și construcția discursivă появились сначала на #diez.
14:00
(video) Impactul facturilor la energie asupra chișinăuienilor: metode de economisire și rolul educației tinerilor # #diez
Facturile la utilități și impactul lor asupra bugetului de familie reprezintă o preocupare majoră pentru locuitorii capitalei. În cadrul campaniei „Utilizăm energia eficient”, echipa Keystone a discutat cu cetățenii din Chișinău despre costurile suportate în sezonul rece și modalitățile prin care adoptă un consum mai responsabil. Сообщение (video) Impactul facturilor la energie asupra chișinăuienilor: metode de economisire și rolul educației tinerilor появились сначала на #diez.
14:00
(video) Energie economisită, facturi reduse: măsuri de eficiență energetică adoptate de locuitorii Chișinăului pe timp de iarnă # #diez
În cadrul campaniei „Utilizăm energia eficient”, echipa Keystone a discutat cu locuitorii municipiului Chișinău despre consumul de energie în perioada de iarnă și metodele de eficientizare aplicate în gospodărie. Întrebați despre costurile suportate, cetățenii au raportat cheltuieli care variază între 300 și 800 de lei, consumul ajungând, în unele cazuri, până la 1000-1200 kW pe sezonul rece. Сообщение (video) Energie economisită, facturi reduse: măsuri de eficiență energetică adoptate de locuitorii Chișinăului pe timp de iarnă появились сначала на #diez.
14:00
Comisia Europeană premiază cu 20.000 de euro proiectele care schimbă pozitiv viața cetățenilor din Moldova. Cum te poți înscrie # #diez
Comisia Europeană lansează înscrierile pentru mai multe premii care celebrează inovația și creativitatea inspirate de Premiul New European Bauhaus (NEB). Instituția invită tinerii inovatori din întreaga Europă să prezinte proiecte sustenabile și incluzive, cu potențialul de a aduce schimbări pozitive în viața cetățenilor și de a stimula inovația și participarea. La cea de-a șasea ediție a evenimentului vor fi premiați 13 câștigători și vor primi recompense de până la 20.000 de euro pentru proiectele lor. Сообщение Comisia Europeană premiază cu 20.000 de euro proiectele care schimbă pozitiv viața cetățenilor din Moldova. Cum te poți înscrie появились сначала на #diez.
14:00
SALTO – o inițiativă care a transformat modul în care antreprenorii din regiunile Moldovei accesează consultanța în afaceri # #diez
Pe 24 februarie la Chișinău a avut loc evenimentul oficial de închidere a inițiativei SALTO – Strengthening the Business Development Services Market in Moldova. Evenimentul a marcat finalul inițiativei desfășurate în perioada martie 2025 – februarie 2026, de consolidare a pieței serviciilor de consultanță în afaceri din Moldova, aducând la aceeași masă reprezentanți ai instituțiilor publice, parteneri de dezvoltare, consultanți certificați și antreprenori din cinci regiuni ale țării. Сообщение SALTO – o inițiativă care a transformat modul în care antreprenorii din regiunile Moldovei accesează consultanța în afaceri появились сначала на #diez.
13:00
Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” # #diez
În cadrul angajamentului său constant de a susține antreprenoriatul feminin, maib lansează campania „femei care conduc”, reafirmându-și sprijinul pentru femeile care dezvoltă afaceri, creează locuri de muncă și contribuie activ la creșterea economiei. Сообщение Maib consolidează inițiativa de susținere a antreprenoriatului feminin prin campania „femei care conduc” появились сначала на #diez.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.