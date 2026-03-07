Un corp ca o închisoare, dorințe erotice și „inimi cicatrizate”. La întâlnirea Clubului de carte din martie discutăm despre romanul lui Max Blecher

10:15

România are un nou ministru al educației, Mihai Dimian. Numirea lui vine după ce acum trei luni, fostul ministru al educației și-a dat demisia la fix un an de mandat. Între timp, interimatul a fost asigurat de premierul Ilie Bolojan. Deși Dimian are un CV puternic de cercetător și rector universitar și nu face parte dintr-un partid politic, numirea sa a fost însoțită de discuții despre acuzații de autoplagiat legate de activitatea științifică pe care a desfășurat-o. În continuare îți explicăm cine este noul ministru al educației din țara vecină și de unde vin aceste acuzații.